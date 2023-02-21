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ВМС Китая будут набирать женщин-курсантов для службы в морской авиации

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ВМС Китая будут набирать женщин-курсантов для службы в морской авиации

В рамках своей недавно запущенной программы набора в 2023 году в Народно-освободительной армии Китая решили в качестве пилотов для палубной авиации готовить не только мужчин, но и женщин.


Курсанты, прошедшие процедуры отбора, которые проверят физические и психологические качества кандидатов, а также летные способности, получат шанс стать первыми в Китае женщинами-пилотами палубной авиации.

Набор девушек также впервые открыт для новых выпускников научных и инженерных специальностей в обычных университетах, а также для студентов колледжей, проходящих военную службу в китайском флоте, и выпускников университетов, которые присоединились к военно-морскому флоту, за исключением средней школы.

Лётчики палубной авиации являются ключевым элементом боевых возможностей авианосцев, а ускоренная трансформация ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) делает потребность в пилотах палубных авианосцев все более острой. Об этом заявил на одной из последних пресс-конференций офицер руководства ВМС Китая.

Подходящие кандидаты могут подать заявку на участие в процедурах отбора даже онлайн.
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:22
    0
    Китай на пороге глобального противостояния с НАТО. Так же как и Россия. Китаю вообще, повезло что сначала решили разобраться с Россией, но он-то все равно следующий. И просто численного превосходства мало. На западе тоже не дураки сидят. нагонят как всегда шавок и сипаев. Австралийцев, самураев, индонезийцев какие-нибудь а то и ту же Индию натравят, взбаламутят уйгуров и так далее. Надо все ресурсы использовать будет. Но лучше помочь сейчас России, чтоб не пропадать потом в одиночку.
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 17:32
      +1
      Как здорово что на ВО можно почитать людей посвящённых в планы планетарного масштаба)
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:31
    0
    Или у Китая бабы "не той системы" или самолёты с авианосцами лишние recourse
  3. Fabrizio
    Fabrizio Сегодня, 17:37
    0
    Вообще бы интересно было почитать об опыте привлечения женщин в качестве пилотов, да еще палубной авиации, все-таки как ни крути, но не маленькая вероятность что после того как женщина отучиться на пилота, поступит на службу она уйдет в декрет, а это минимум 2 года на каждого ребенка, насколько за время декрета снижаются навыки и квалификация.