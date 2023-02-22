Российская промышленность на выставке IDEX 2023

Боевой модуль АУ-220М. Фото "Рособоронэкспорт"
20 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) открылась очередная международная военно-техническая выставка IDEX. Как и в прошлом, одну из самых крупных и интересных экспозиций представляет российская оборонная промышленность. От нашей страны в IDEX 2023 участвуют десятки компаний и организаций, и на их стендах представлены сотни разнообразных образцов и экспонатов.
Российское участие
В этом году эмиратская выставка IDEX отмечает свое 30-летие. Юбилейный салон открылся 20 февраля и будет продолжаться до 24-го. Как сообщается, в этом году в IDEX 2023 участвует более 1300 компаний и организаций из 65 стран мира. Ожидаются десятки тысяч посетителей – основную их часть составят военные, должностные лица и бизнесмены из разных государств.
Российская продукция военного и двойного назначения демонстрируется в рамках объединенной экспозиции, под которую организаторы выставки выделили отдельный павильон. «Рособоронэкспорт» и десятки отечественных предприятий в этот раз показывают более 200 натурных и макетных образцов техники, вооружения и других изделий.
Современная бронетехника в виде макетов. Фото "Рособоронэкспорт"
Запланировано несколько презентаций перспективного вооружения и техники. В рамках подобных мероприятий посетителям подробно представят боевой модуль АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой, многоцелевой вертолет Ка-226Т, современные стрелковые системы и комплексы противоракетной обороны.
Примечательно, что предложения российской промышленности не ограничиваются только проектами и продукцией. Потенциальным заказчикам предлагаются различные планы сотрудничества в разных сферах. Российские предприятия готовы к совместным работам по созданию новых изделий разного рода, к запуску совместных производств и т.д.
Ожидается, что российская экспозиция на IDEX 2023, как и в прошлые годы, привлечет большое внимание посетителей. В ряде случаев интерес к экспонатам выставки и иным предложения приведет к старту переговоров и подписанию реальных контрактов.
Вертолет Ми-171А3 в офшорном исполнении. Фото "Вертолеты России"
Накануне открытия IDEX 2023 руководство «Рособоронэкспорта» отмечало, что по результатам выставки ожидается дальнейшее расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока. Организация уже реализует в регионе ряд программ, и ожидается запуск новых. Теперь планируется разработка совместных проектов, трансфер технологий и т.д.
Новинки выставки
Выставка в Абу-Даби традиционно является одной из главных площадок для зарубежных премьер российских разработок. IDEX 2023 не стала исключением. Несколько образцов сухопутной, авиационной и иной техники, а также различные вооружения впервые демонстрируются за пределами страны.
Главной премьерой от «Вертолетов России» на этот раз является машина гражданского / коммерческого назначения. Это офшорная модификация многоцелевого вертолета Ми-171А3. Она предназначена для перевозки людей и грузов, обслуживания буровых платформ на шельфе и участия в поисково-спасательных операциях. В конце прошлого года грузовой вариант офшорного вертолета получил сертификат типа, что открывает ему дорогу на рынок.
Современные винтовки марки ORSIS. Фото "Рособоронэкспорт"
В объединенной российской экспозиции широко представлены разнообразные артиллерийские системы, а также боеприпасы и вспомогательные приборы для них. В этой области тоже имеют место премьеры. Так, впервые за рубежом показывают блок управления для реактивных снарядов системы залпового огня «Торнадо-С». Это устройство монтируется на ракету и позволяет в 15-20 раз улучшить ее точность вне зависимости от дальности стрельбы.
В Абу-Даби уже показывали последние отечественные разработки в области 57-мм артиллерии. В этом году их дополняет новая премьера в виде перспективных боеприпасов в этом калибре. В частности, демонстрируется новый унитарный выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Как сообщается, он предназначен для борьбы с живой силой, незащищенной техникой и летательными аппаратами и показывает улучшенные характеристики.
Впервые за рубежом демонстрируются новые оптические приборы, системы наблюдения и т.д. Так, холдинг «Швабе» привез в ОАЭ призматические прицелы малой кратности ПП1 и ПП3. Выставляются и другие прицелы, уже известные зарубежным специалистам.
Холдинг «Росэлектроника» презентует малогабаритный разведывательно-сигнализационный комплекс 1К144-Е. Этот комплекс предназначается для слежения за местностью и обнаружения движущихся объектов, в т.ч. людей. Комплекс включает инфракрасные, магнитометрические и сейсмические датчики, выставляемые на местности, а также пульт, собирающий и обрабатывающий данные.
Управляемое авиационное вооружение. Фото "Рособоронэкспорт"
Вновь на выставке
Вместе с новинками на IDEX 2023 присутствуют и другие отечественные образцы, ранее демонстрировавшиеся за рубежом и уже известные иностранным специалистам и потенциальным заказчикам. Основную массу подобных изделий, как всегда, составляет техника и вооружение для сухопутных войск.
В российском павильоне в виде макетов демонстрируются основные образцы современной бронетехники. В их число входят модернизированный основной танк Т-90МС, легкая плавающая самоходка «Спрут-СДМ1», огнеметная система ТОС-1, машина поддержки танков БМПТ и т.д. Представлен защищенный транспорт для пехоты – БМП-3, в т.ч. с новым боевым отделением, бронетранспортер БТ-3Ф, броневики «Тайфун».
Вместе с гражданским Ми-171А3 демонстрируются другие вертолеты семейства Ми-8, в т.ч. предназначенные для армий. Кроме того, заказчикам вновь показывают ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52Э. Представлена широкая линейка современных истребителей, включая перспективный экспортный Checkmate. Не осталась без внимания беспилотная авиация. В этом секторе представлены как легкие «Орланы», так и более сложные разработки.
Комплекс 1К144-Е. Фото "Росэлектроника"
Традиционно большой популярностью на иностранных выставках пользуются российские разработки в сфере противовоздушной обороны. «Рособоронэкспорт», «Алмаз-Антей» и другие организации учитывают это и вновь показывают современные образцы разных классов. Представлены системы С-400, «Антей-4000», С-350Е «Витязь», «Панцирь-С1М», «Верба» и т.д. Также в экспозицию вошли радиолокационные комплексы разных классов, предназначенные для применения в составе ПВО и других систем. В целом экспозиция средств ПВО охватывает все сектора.
Большое внимание теперь уделяется средствам борьбы с беспилотной авиацией. «Рособоронэкспорт» представляет на IDEX 2023 комплексы противодействия и подавления отечественной разработки. Это изделия серии «Репеллент», носимый комплекс «Пищаль-ПРО» и т.д.
На фоне текущих событий
Российская оборонная промышленность традиционно является одним из основных участников выставок IDEX в Абу-Даби. На протяжении 30 лет существования этого мероприятия именно наши предприятия всегда представляют едва ли не самую крупную экспозицию с наибольшим числом интереснейших экспонатов. При этом затраченные усилия полностью себя оправдывают – по итогам каждого такого салона появляются различные контракты или соглашения о сотрудничестве.
Нынешняя выставка IDEX 2023 не становится исключением. «Рособоронэкспорт» вновь объединил десятки отечественных предприятий, и все они опять ищут заказчиков на свою продукцию. Очевидно, что и на этот раз не обойдется без контрактов.
Современные зенитные ракеты. Фото "Рособоронэкспорт"
В этом году выставка IDEX и объединенная российская экспозиция имеют несколько важных особенностей. Так, присутствие массы отечественных разработок дает большие поводы для оптимизма. В последние годы коллективный Запад пытается давить на нашу промышленность при помощи санкций и иных мер, но она продолжает работу. Прямо сейчас иностранные специалисты и военные, в т.ч. отвечающие за закупки, могут увидеть результаты деятельности нашей промышленности в сложных условиях – и разместить свои заказы.
Следует вспомнить, что выставка проходит на фоне серьезной перестройки военно-политической ситуации в мире. Возрастают угрозы, и многие страны планируют модернизировать свои армии. Они ищут надежных поставщиков вооружений и техники, и в этой роли может выступить Россия. При этом некоторые потенциальные заказчики российской продукции попросту не имеют выбора, т.к. третьи страны не желают продавать им свои разработки.
Таким образом, нынешняя выставка IDEX 2023, как всегда, представляет большой интерес для всех участников и посетителей. При этом интерес обусловлен не только возможностью продать свою продукцию или приобрести необходимые изделия, но и различными факторами политического и иного характера. Это позволяет ожидать, что по итогам выставки появится масса новых контрактов, и значительную их часть получат именно российские предприятия.