Командование «Восток» ВСУ перебрасывает в район Бахмута националистов с задачей деблокирования пути на Часов Яр

Оперативное командование "Восток" ВСУ начало переброску в район Бахмута (Артемовска) подразделений националистов, перед которыми поставлена задача деблокировать пути сообщения между Бахмутом и населенным пунктом Часов Яр.По данным разведки, в район Бахмута переброшены подразделения запрещенного в России нацбата "Айдар"*, признанного экстремистской организацией. Боевики там мотивированные, готовы до последнего сражаться с российскими силами. Задача у них - деблокировать пути сообщения между Бахмутом и Часовым Яром, а также не допустить бегства с позиций подразделений ВСУ, состоящих из мобилизованных. Впрочем, выступать в роли заградотрядов нацикам не впервой.О том, что ВСУ начинает переброску резервов под Бахмут, стало известно накануне, отвечающий за оборону города генерал Сырский получил прямое указание из офиса Зеленского о необходимости удержать город как можно дольше, несмотря на протесты со стороны главкома Залужного. Командующий сухопутными войсками Сырский, хоть и является подчиненным Залужного, но предпочитает выполнять приказы главы офиса президента Ермака, а тот его активно продвигает.Между тем, бои в самом Бахмуте становятся все интенсивнее, штурмовые группы ЧВК "Вагнер" все ближе подходят к промзоне, расположенной на севере города, где расположен Артемовский завод по обработке металла (АЗОМ). Как бы не складывалась ситуация, но сдавать без боя этот район ВСУ не будут, так что "музыкантов" ожидает очень сложный штурм. По имеющимся данным, предприятие занимает очень большую территорию, имееет плотную промышленную застройку, подземные коммуникации и шахты, уходящие на десятки метров в глубину.Предполагается, что ВСУ уже превратили АЗОМ в настоящую крепость по примеру мариупольской "Азовстали".