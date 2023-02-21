«Впервые согласен с Путиным»: британские читатели о требовании Англиканской церкви «гендерно-нейтрально» обращаться к Богу

Я никогда не думал, что у меня будет что-то общее с диктатором Путиным, но в этом я абсолютно согласен с ним

Ему с трудом удавалось держать аудиторию в тонусе и настороженности

В этом месяце Англиканская церковь объявила, что рассматривает альтернативные варианты обозначения Бога в мужском роде – «Он». Это произошло после того как священники попросили разрешить им использовать по отношению к нему «гендерно-нейтральную» терминологию. В Британии пока еще не решили, чем заменят слова «Отче наш» в главной христианской молитве.Этот факт упомянул в своем сегодняшнем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По его мнению, такое решение свидетельствует о том, что Запад не ведает, что творит, и движется к духовной катастрофе.Британские читатели издания Mail Online в вопросе о требовании Англиканской церкви «гендерно-нейтрально» обращаться к Богу неожиданно оказались солидарны с российским лидером, о чем можно судить по их комментариям.В частности, один из них с удивлением отметил, что впервые согласен с Путиным.- написал другой.Говоря о выступлении президента России в целом, журналисты шведской газеты Aftonbladet сочли его недостаточно ярким, что, по их мнению, отразилось и на реакции присутствующих.- говорится в опубликованной изданием статье.На выступление президента РФ оперативно отреагировали не только СМИ, но и официальные представители стран Запада. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «абсурдом» заявление российского лидера о том, что спецоперация была вынужденным ответом на военные угрозы со стороны Запада и Украины.