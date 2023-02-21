Член делегации президента США упал с трапа самолета в аэропорту Варшавы

Один из членов делегации, сопровождающей президента США Джо Байдена во время его поездки в Польшу, споткнулся во время спуска по трапу самолета, после чего покатился вниз, врезался в других официальных лиц и буквально выпал на асфальт аэропорта.При выходе из самолета мужчина споткнулся, после чего покатился по трапу, едва не сбивая на своем пути членов американской делегации, которым непосчастливилось оказаться впереди него. Оказавшемуся на земле члену делегации Байдена сразу же помогли подняться на ноги.Байден прибыл на вокзал польского населенного пункта Жешув на поезде, идущем из Киева, где американский лидер встречался со своим украинским коллегой Зеленским. В Жешуве президент США пересел на самолет, который доставил его в Варшаву. В столице Польши Байден остановился в отеле Marriott, в котором традиционно размещаются американские президенты.По прибытию в польскую столицу Байден встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Лидеры стран собираются обсудить двухстороннее сотрудничество, а также продолжение оказания разносторонней помощи Украине.По информации, обнародованной Белым домом, в Варшаве Байден намерен обсудить с лидерами стран "бухарестской девятки", в которую входят страны-союзники США по восточному флангу военного блока НАТО, вопросы, касающиеся сдерживания России, а также собирается послать некий сигнал президенту РФ Владимиру Путину.