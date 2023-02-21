Военное обозрение
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Член делегации президента США упал с трапа самолета в аэропорту Варшавы

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Член делегации президента США упал с трапа самолета в аэропорту Варшавы

Один из членов делегации, сопровождающей президента США Джо Байдена во время его поездки в Польшу, споткнулся во время спуска по трапу самолета, после чего покатился вниз, врезался в других официальных лиц и буквально выпал на асфальт аэропорта.


При выходе из самолета мужчина споткнулся, после чего покатился по трапу, едва не сбивая на своем пути членов американской делегации, которым непосчастливилось оказаться впереди него. Оказавшемуся на земле члену делегации Байдена сразу же помогли подняться на ноги.

Байден прибыл на вокзал польского населенного пункта Жешув на поезде, идущем из Киева, где американский лидер встречался со своим украинским коллегой Зеленским. В Жешуве президент США пересел на самолет, который доставил его в Варшаву. В столице Польши Байден остановился в отеле Marriott, в котором традиционно размещаются американские президенты.

По прибытию в польскую столицу Байден встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Лидеры стран собираются обсудить двухстороннее сотрудничество, а также продолжение оказания разносторонней помощи Украине.

По информации, обнародованной Белым домом, в Варшаве Байден намерен обсудить с лидерами стран "бухарестской девятки", в которую входят страны-союзники США по восточному флангу военного блока НАТО, вопросы, касающиеся сдерживания России, а также собирается послать некий сигнал президенту РФ Владимиру Путину.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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45 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 17:54
    0
    Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 17:57
      0
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.

      Наклюкался короче...а как вывалился из трапа самолета уже неважно...можно по разному.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:10
        0
        У меня одна нехорошая версия.Возят они с собой некоего Бориску 2.0..Хотят пристроить...
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 18:14
          +5
          Слушайте! Случайно не сам Бидон упал ли?
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 18:48
            +1
            Один из членов делегации, сопровождающей президента США Джо Байдена во время его поездки в Польшу, споткнулся во время спуска по трапу самолета, после чего покатился вниз, врезался в других официальных лиц и буквально выпал на асфальт аэропорта.
            Явно, под впечатлением речи Путина ...
            Вобщем - рука Москвы.
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 19:41
              0
              Забористой дурью угостили, видать, в Киеве
    2. Балу
      Балу Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.

      Бидон дал ему пинка, нечаянно wassat
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:04
      +5
      Так все же это был один из членов делегации или все же сам бидон?!
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:09
      +12
      Байден, члену делегации: "дружище, на твоём месте должен быть я!" crying
    5. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:13
      +4
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.

      Пойдём вместе логическим путём winked Сначала споткнулся, потом потерял равновесие, затем съехал, а в конце - упал... laughing
      1. poquello
        poquello Сегодня, 18:30
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.

        Пойдём вместе логическим путём winked Сначала споткнулся, потом потерял равновесие, затем съехал, а в конце - упал... laughing

        "Где-то здесь должна быть лестница ца ца ца ца ца ца"
    6. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:20
      +1
      Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.

      Скатился. Колбаской. Ливерной. sad
    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Так он съехал по трапу, или упал с него?

      С трапа летят, "голова-ноги".
    8. красноярск
      красноярск Сегодня, 19:22
      +1
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Так он съехал по трапу, или упал с него? А упал и съехал две большие разницы.

      В статье ясно сказано - споткнулся, а затем скатился по трапу.
      Его же на чисто русском просили - закусывай горилку салом, а он все огурчик, да помидорчик. Неучи. laughing
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:55
    0
    А ведь, поди, еще совсем молодой, лет на 20 младше Бидона... Мальчонка на побегушках, типа Кисы Воробьянинова
    1. ettore
      ettore Сегодня, 19:47
      0
      Дурной пример Байдена заразителен. Это теперь, у них, такой челендж будет для ТикТока
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:55
    +7
    Да чтобы они все там поубивались, гегемоны с прихвостнями...
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 18:29
      +4
      Геополитическое равновесие опасно нарушилось.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:57
    +8
    Очень интересная новость, прямо животрепещущая.
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 18:52
      -1
      Цитата: Аль Манах
      Очень интересная новость, прямо животрепещущая.
      Судьбами Мира занимаются люди, которые на своих ногах не держатся.
      Дай Бог, что бы у них с головой было, хотя бы, чуть лучше.
    2. Кок_Иванов
      Кок_Иванов Сегодня, 18:53
      +1
      Точно!
      Теперь ОРТ сделает из этого шоу...покрывая другие проблеммы.
      Каким боком эта информация к ВО относится?
      Так, чисто поржать?
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:01
    +5
    Дедуля Деменций всех вокруг себя заразил страпопадениякулезом.
  6. Ольга Филина
    Ольга Филина Сегодня, 18:01
    +2
    Старость - не радость... Геронтокрантия, как показывает история, еще ни одну страну не украсила.
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 18:01
    +3
    Ну а этот-то, прям красавЕц.........

    А помощник, неверное перепил со страху.
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 18:14
        +2
        Да ладно Вам... Радуйтесь, что самые упоротые уря-патриоты сидят на Русской Весне, и здесь бывают только ̶н̶а̶б̶е̶г̶а̶м̶и̶ наскоками... wassat
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 18:30
          +2
          Цитата: Аль Манах
          Да ладно Вам... Радуйтесь, что самые упоротые уря-патриоты сидят на Русской Весне, и здесь бывают только ̶н̶а̶б̶е̶г̶а̶м̶и̶ наскоками... wassat

          Ну вообще то на ВО сидят не только ура-патриоты smile... как я вижу в определенные моменты появляются целые бригады ура-интеллектуалов и всепропальщиков из разных каст как нашей страны так и из других обсуждаемых нынче стран на форуме.
          На ВО поплохело после урезания информационного потока военной тематики...стало мало военной конкретики из за уголовной статьи за слишком длинный язык и много информационного мусора из за политических баталий .
          Увы... война внесла свои коррективы.
      2. poquello
        poquello Сегодня, 18:34
        -1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Это ещё полбеды. Куда хуже - комментарии, до которых скатился ВО.
        Ощущение, что какой то "Цензор", только персонажи постов другие

        поплакать вам никто не запрещает, так чего же вы хамите?
  9. AVA77
    AVA77 Сегодня, 18:03
    +4
    Да нормальная такая бидоновская традиция на трапе спотыкается .
    Каков поп таков и приход.
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:09
    +1
    Что он о себе подумал? Что он второй Байден? Тот все спотыкался на трапе.
  11. Artunis
    Artunis Сегодня, 18:11
    +4
    А ещё говорят что альцгеймер с деменцией не заразны ! Или в Куеве вместе с зелей нанюхались на халяву!
  12. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:11
    +2
    Раньше это считалось бы плохим предзнаменованием. Косвенно это говорит о глубоких внутренних проблемах в коллективе делегации, которое привело к потере концентрации при выполнении простого действия одним из членов.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:18
    +1
    Что этот член делегации пил: Vodka или Wodka?
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:19
    +2
    Байден прибыл на вокзал польского населенного пункта Жешув на поезде, идущем из Киева, где американский лидер встречался со своим украинским коллегой Зеленским.

    Не везет американской делегации, то падают с трапа, то 19 феыраля поезд Варшава - Киев сошел с рельсов.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:22
      +6
      Цитата: tihonmarine
      Не везет американской делегации

      О главном позаботились
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:57
      0
      Не везет американской делегации, то падают с трапа, то 19 феыраля поезд Варшава - Киев сошел с рельсов.

      Эх! Время не точно рассчитали!
  15. Комментарий был удален.
  16. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 18:32
    +4
    Это действительно самая обсуждаемая новость на сегодня. Со скольки ракурсов бум смотреть?
    Как Ельцин дирижировал у трапа самолёта пьяный не будут показывать?
    Тоже оффициаальноее лицо было.
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Старый сержант
      Это действительно самая обсуждаемая новость на сегодня. Со скольки ракурсов бум смотреть?

      И вы тоже участвуете в её обсуждении, если что!)
  17. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 18:32
    +2
    Очень жаль что это был не сам Бидон, уж он то умеет падать на трапе лучше всех.
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:54
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: S.K.Vichyakow
    Так он съехал по трапу, или упал с него?

    С трапа летят, "голова-ноги".

    Кегельбан по-американски...
  19. Arifon
    Arifon Сегодня, 19:17
    0
    "- Не страдаете ли вы падучей? ... Нет! Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль..."
  20. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 19:17
    +1
    Ну это явно новость которую мы заслужили )
  21. yablocko
    yablocko Сегодня, 19:23
    +1
    С вами было военно-аналитическое издание Военное Обозрение!
  22. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:28
    0
    Так, а где же видос?
    Или нам нужно самим дофантазировать путь карлито?
  23. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 19:38
    +1
    Каждая такая новость приближает победу! Наверное... Ну, для чего-то же их публикуют на ВО.
  24. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:39
    0
    после чего покатился вниз, врезался в других официальных лиц и буквально выпал на асфальт аэропорта.
    recourse ".... упал в другой ряд, уж нарочно. А хохот пуще, он и в третий так же точно" request Это у них семейное, слабость в коленках. На фоне падающей "молодежи", получается Байден то живчик еще... request"Упал он больно, встал здорово." feel Байден его не забудет.