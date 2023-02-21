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США намерены получить от Турции компенсацию за рост цен на истребители F-35

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США намерены получить от Турции компенсацию за рост цен на истребители F-35

После приобретения Турцией российских ЗРС С-400 Соединённые Штаты отказались поставлять Анкаре истребители F-35 и свернули сотрудничество с местной оборонкой, задействованной в выпуске данных самолётов. Это привело к росту стоимости F-35, компенсировать который Вашингтон намерен за счёт Турции.


Как указывается в издании SavunmaSanayiST, Анкара потратила на закупку F-35 $1,4 млрд, но истребители так и не получила, в связи с чем требует вернуть вложенные ранее средства. Однако Вашингтон не желает возвращать деньги, в связи с чем пытается переложить ответственность на власти самой Турции.

Отмечается, что турецкая оборонка выпускала 817 деталей из 24 тыс. компонентов корпуса самолёта и 188 из 3 тыс. элементов двигателя. С сентября 2021 года их поставки прекратились, в связи с чем пришлось развёртывать дополнительные производственные мощности. В результате роста затрат США якобы понесли потери в размере $500-600 млн, а цена на истребители выросла на $7-8 млн. Как считают в Вашингтоне, платить за это должна Анкара, так как турецкие власти закупили российские ЗРК, несмотря на категорические возражения Белого дома.

Ранее американские власти заявляли о том, что Турции придётся заплатить за аренду ангаров, в которых на территории США хранились предназначенные для Анкары F-35. Судя по всему, Вашингтон собирается оставить турецкие власти как без самолётов, так и без денег, выделенных на их покупку.
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Использованы фотографии:
Минобороны США
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31 комментарий
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:50
    +23
    laughing
    Это эпик! Нарушить контракт и требовать за это неустойку с пострадавшего!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:51
      +11
      Дык то пен_до_сы - наглые как сами знаете кто.

      зы Жду с нетерпением что Султан ответит. А он не смолчит. Чую, не смолчит.... И да, турки теперь еще больше пен_до_сов любить станут. Заодно и удивятся, что есть более нахальные чем они сами. laughing
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 19:24
        0
        США намерены получить от Турции компенсацию за рост цен на истребители F-35

        Ну, так американские колонизаторы-"деРмократы" считают ВСЕХ туземцев в других странах исключительно за дураков и стараются при своей миолвлй гегемонии оставить туземцев без их национального суверенитета!
        Т.е. оставлять всех туземцев без денег, без имущества и вынося туземцев с их земли исключительно только "ногами вперёд"!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 19:57
          0
          Когда Олланд - по настоянии Вашингтона - сделал с Россией то же самое, отказав России в поставке построенных для неё "Мистралей", Франция в подобной ситуации всё-таки, скрепя сердцем, задаток РФ за "Мистрали" всё-таки России вернула.
          Но это была тогда Россия и Франция!
          А теперь - Турция и США! Причём Турция с землятрясением!
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Сегодня, 20:16
            0
            Цитата: Татьяна
            Когда Олланд - по настоянии Вашингтона - сделал с Россией то же самое, отказав России в поставке построенных для неё "Мистралей", Франция в подобной ситуации всё-таки, скрепя сердцем, задаток РФ за "Мистрали" всё-таки России вернула.

            А когда США кинули Турцию и отказали ей в приобретении F-35, аванс полученный США в счёт их приобретения, Турции не вернули.
          2. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 20:17
            0
            Ну так то французики не только задаток, они еще и неустойку выплатили и оборудование наше с кормой вернули. так то Россия в накладе вовсе не осталась тогда.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:54
      +1
      А деньги ,которые Турция вложила в проект,американцы возвращать не собираются?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:55
        +5
        Конечно нет! В этом то и смысл всей сверхнаглости пен_до_сов.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 19:55
          0
          Анекдот про мужика, топор и еврея все знают???
          Вот тоже самое 1 в 1.
          Теперь Турки еще останутся должны. Они будут доплачивать за то что в очереди стояли. И никаких самолетов за доплату не получат. Нефиг было С-400 покупать.
      2. sifgame
        sifgame Сегодня, 19:11
        +4
        Когда такое было , чтоб этот грабитель возвращал награбленное
    3. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 19:12
      +4
      Даже не так: Диктовать свои условия, после отказа их выполнять отказаться поставлять оплаченный товар, исключить из совместной программы не выплачивая компенсацию, требовать оплату хранения этого товара, а теперь еще и требовать оплатить часть стоимости товара, который не получали, потому что цена на товар выросла, потому что не получили детали, которые были на совместном производстве из которого выгнали, потому что турки отказались плясать под американскую дудку! Схема!!!!
      Королевский развод, что сказать. Мастера....
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:14
        +1
        Не ну неужели турки поведутся и ДОПЛАТЯТ ??? belay
        Не верю !
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 19:24
          +1
          Цитата: Nexcom
          Не ну неужели турки поведутся и ДОПЛАТЯТ ???
          Не верю !

          И я не верю!! Будет теперь Байден ждать Швецию и Финляндию в НАТО! Турки вроде согласились, но теперь встанут в позу. У них и так затраты после землетрясения какие, а тут еще пустышку оплачивать. Не, точно драчка будет с дипломатическим уклоном. )))
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 19:57
          0
          Цитата: Nexcom
          Не ну неужели турки поведутся и ДОПЛАТЯТ ???

          Про поставку самолетов уже не говорят, обсуждают только безвозмездную доплату ))))))
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:53
      0
      Цитата: Bingo
      Это эпик! Нарушить контракт и требовать за это неустойку с пострадавшего!

      И славненько при этом заработать. Крутить 1,4 лярда в течении 5 лет.... Это сколько наварили то?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:51
    +6
    Турцию вон уже Бог наказал. Все что наварили на войне, на поставках байрактаров все потеряли и больше еще выложат. И султан так себе очки зарабатывал, так пыжился, чтоб свою влиятельность показать, а вот пара землетрясений и все он на грани потери власти. В США вон тоже все подряд взорвалось и сгорело. Мгновенная карма.... Теперь деньги на свое восстановление надо тратить, а не военные авантюры. Несут войну и разруху в чужой дом и сами горят синим пламенем!
  3. Алексей777
    Алексей777 Сегодня, 18:59
    0
    Интересно,как долго после этого Турция будет оставаться в составе НАТО.Пободаются , постараются вернуть деньги , и если не выйдет,свалят из этой 'веселой' компании.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 19:06
      +1
      Цитата: Алексей777
      Интересно,как долго после этого Турция будет оставаться в составе НАТО.

      Да, куда она денется? Пример де Голля никому ничего не говорит?
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:00
    +4
    Правильным путем идут дэ Биллы, Чем чаще кидать всех подряд будут тем меньше их мудрых советов будут придерживатся. Пока что за счет тотальной долларизации держат в покорстве, минусанется бакс, они нафиг никому не упрутся за своей лужей.
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 19:04
    +2
    Однако Вашингтон не желает возвращать деньги, в связи с чем пытается переложить ответственность на власти самой Турции.

    Вот они - высокие отношения и дружеский оскал империализЬма!
    Пóрка непокорного, дабы остальные посговорчивее были.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:08
    +4
    Нормальная, матрасовская, практика. Страна гопник из подворотни.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:22
      0
      Дык а кто ее основал? Кто туда ломонулся то из Европ??? Бандюганы торгаши фермеры. Из Италий всяких - мафиозы рванули прятаться от своего итальянского правосудия.
      За земли как американцы индейцев обманывали, заражали оспой и просто уничтожали?? Чему удивляться то теперь?? Методы не поменялись.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:15
    +1
    Вот где старшая гиена. Ну, не твари? Обокрали, деньги не вернули. Теперь пытаются ещё хапнуть. Uблюдки!
  8. sifgame
    sifgame Сегодня, 19:15
    +2
    Придется султану на Сушки пересаживаться
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:18
      0
      как вариант могут с корейцами южными скорешиться и купить корeйский KF. У корейцев недавно 4ый прототип полетел.
      Опять же свое турецкое турки чего то там выпиливают.... Может у них даже и полетит. Так что на Сушки они могут и не пересесть.....
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 19:25
      0
      хрен ему ..а не сушки. пускай теперь в себя уходит и об внутренних проблемах заботится...доскакался в свои имперские амбиции.
  9. garik77
    garik77 Сегодня, 19:17
    +1
    Ахаха... laughing Турки на днях потребовали вернуть им предоплату в полтора миллиарда зелени. А тут вона чего. Плакали турецкие денежки, да ещё на бабло их хотят поставить. Зачёт.
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:27
    +1
    Марк Твен в своё время сказал :
    "Мы - англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идёт и берёт.
    Если перевести эту выдающуюся декларацию ( и чувства, в ней выраженные ) на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так : "Мы, англичане и американцы - воры, разбойники и пираты, чем и гордимся." © Марк Твен

    Туркам бы поменьше дружить с таким "партнёрами". Может в этот раз дойдёт.
  11. DenD
    DenD Сегодня, 19:47
    0
    Какой красивый "кидок", а главное "неожиданный". Эрдоган итак шевелюрой не богат, а тут последние волосы повыдирает.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:12
      0
      ....и на мошонке тоже....

      ,ттттттттттттттттттттттт
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:48
    0
    США намерены получить от Турции компенсацию за рост цен на истребители F-35
    . МАЛАСЫ, МАЛАСЫ, МАЛАСЫ!!! Не видать султану задатка, который он за самолёты новые заплатил!!!