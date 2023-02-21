США намерены получить от Турции компенсацию за рост цен на истребители F-35

После приобретения Турцией российских ЗРС С-400 Соединённые Штаты отказались поставлять Анкаре истребители F-35 и свернули сотрудничество с местной оборонкой, задействованной в выпуске данных самолётов. Это привело к росту стоимости F-35, компенсировать который Вашингтон намерен за счёт Турции.Как указывается в издании SavunmaSanayiST, Анкара потратила на закупку F-35 $1,4 млрд, но истребители так и не получила, в связи с чем требует вернуть вложенные ранее средства. Однако Вашингтон не желает возвращать деньги, в связи с чем пытается переложить ответственность на власти самой Турции.Отмечается, что турецкая оборонка выпускала 817 деталей из 24 тыс. компонентов корпуса самолёта и 188 из 3 тыс. элементов двигателя. С сентября 2021 года их поставки прекратились, в связи с чем пришлось развёртывать дополнительные производственные мощности. В результате роста затрат США якобы понесли потери в размере $500-600 млн, а цена на истребители выросла на $7-8 млн. Как считают в Вашингтоне, платить за это должна Анкара, так как турецкие власти закупили российские ЗРК, несмотря на категорические возражения Белого дома.Ранее американские власти заявляли о том, что Турции придётся заплатить за аренду ангаров, в которых на территории США хранились предназначенные для Анкары F-35. Судя по всему, Вашингтон собирается оставить турецкие власти как без самолётов, так и без денег, выделенных на их покупку.