«Каир» – не город, а корабль-музей

Броненосец «Каир», фото 1862 года
«Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя,
или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или питье,
и если будет повреждено то, в чем посеяно,
или то, в чем помещено»…
Третья книга Ездры, 9:34
или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или питье,
и если будет повреждено то, в чем посеяно,
или то, в чем помещено»…
Третья книга Ездры, 9:34
Корабли-музеи. Когда началась Гражданская война в США, то, как известно, обе стороны – и северяне, и южане, озаботились созданием речных боевых кораблей, которые и построили в очень большом количестве. Правда, у северян было больше возможностей, и корабли у них были совершеннее. Причем, по своей конструкции это были совершенно уникальные корабли – корпус у них был деревянный, но сверху прикрыт металлической броней. То есть дерево в этих кораблях успешно сопрягалось с металлом, при этом прочность их была такова, что они выдерживали десятки попаданий пушечных ядер без особого вреда для себя. Одним из первых таких американских броненосных кораблей, построенных в начале Гражданской войны в США, и стал броненосец «Кейро» («Каир») – головной корабль из серии судов класса «Сити», названный в честь Каира – города в районе Южного Иллинойса, известного как Маленький Египет.
Карта речного бассейна самых крупных рек США, которая наглядно показывает большую роль речного флота в годы Гражданской войны
«Каир» был построен компанией James Eads and Co. в Маунд-Сити, в штате Иллинойс, в 1861 году по контракту с Военным министерством США. Действовать он начал в составе Западной флотилии канонерских лодок армии Союза, которой командовал лейтенант ВМС США Джеймс М. Причетт.
«Каир» служил в составе Западной армейской флотилии канонерских лодок на реках Миссисипи и Огайо и их притоках, пока 1 октября 1862 года не был передан военно-морскому флоту вместе с другими речными канонерскими лодками.
В начале июня 1862 года он подверг обстрелу гарнизон Конфедерации в форте Пиллоу на Миссисипи, который после этого сдался, что позволило силам Союза занять Мемфис. 6 июня 1862 года «Каир» в составе семи кораблей Союза вел бой с восемью канонерскими лодками Конфедерации у Мемфиса. Во время этого боя пять противоборствующих канонерских лодок были потоплены или выбросились на берег; две были серьезно повреждены, а одной удалось спастись. Той же ночью войска Союза заняли город.
«Каир» вернулся к патрулированию Миссисипи и плавал по ней вплоть до 21 ноября, когда его отправили в экспедицию к реке Язу. 12 декабря 1862 года, готовясь к атаке на Хейнс-Блафф, «Каир» наткнулся на «торпеду» (так тогда называли подводные мины), взорванную добровольцами, прятавшимися на берегу реки. Затонул корабль за 12 минут. Однако все члены его экипажа успели с него спастись!
Бой между речным флотом Конфедерации и броненосцами федеральных войск возле форта Пиллоу, Теннесси, 10 мая 1862 года. Корабли Конфедерации, изображенные справа
Вооружение «Каира» было типичным для боевых судов театра военных действий на Миссисипи. Поскольку строились эти корабли в большой спешке, на них сначала ставились любые орудия, которые удавалось найти, а впоследствии по возможности они уже заменялись на более мощные. У «Каира» меняли вооружение в течение всего срока службы корабля. Причем это относилось ко всем кораблям класса «Сити», так что снабжение их боеприпасами было весьма нелегким делом.
Броненосцы северян атакуют врага. Иллюстрация 1862 года из еженедельника «Харпетс Уикли»
Прежде всего, на них стояли 8-дюймовые (203-мм) гладкоствольные орудия Дальгрена. Они считались довольно современными, но большая часть другого вооружения была явно устаревшей. Например, это относится к 32-фунтовым орудиям или 42-фунтовым корабельным орудиям. Это были старые гладкоствольные орудия, в стволах которых были сделаны нарезы. При этом они по-прежнему заряжались с дула, но стреляли продолговатыми снарядами с «медной тарелкой» на донце снарядов, игравшей роль обтюратора. Эти 42-фунтовые орудия вызывали особое беспокойство у военачальников, поскольку они были конструктивно слабее и более склонны к взрыву, чем специально изготовленные нарезные пушки.
Внешний вид «Каира» в музее Виксбурга в 2010 году
Серьезной опасностью в речной войне являлся… абордаж. Противостоять ему должны были специальные 12-фунтовые гаубицы.
А вот как «Каир» был вооружен в январе 1862 года: три 8-дюймовых гладкоствольных орудия, шесть 42-фунтовых нарезных орудий, шесть 32-фунтовых нарезных орудий, одно 12-фунтовое нарезное орудие, три 8-дюймовые гладкоствольные пушки. То есть в целом это была самая настоящая плавучая батарея, способная вести исключительно сильный артиллерийский огонь. Вот только против мин этот корабль был совершенно бессилен.
Мемориальная табличка у входа в музей
После того, как броненосец был подорван и затонул, место его гибели забылось.
Корпус потихоньку покрывался илом и песком, так что в итоге погруженный в речную грязь, «Каир» превратился в самую настоящую «капсулу времени», в которой все ее уникальные исторические артефакты были защищены от коррозии и биологического разрушения толстым слоем ила. Причем, когда корабль захотели найти, выяснилось, что местные жители не знали точного его местонахождения, а оставшиеся в живых члены его экипажа и вовсе не могли ничего об этом сказать.
И вот, изучив карты Гражданской войны, Эдвин С. Беарсс из Национального военного парка Виксбург решил его поискать при помощи… простого магнитного компаса. И… нашел его в 1956 году. В 1960 году с корабля были извлечены многочисленные артефакты, в том числе рулевая рубка и 8-дюймовая пушка, которые отлично сохранились в грязи реки Язу. При поддержке штата Миссисипи, сенатора штата Х. В. Купера и местных властей, корабль со дна реки подняли и превратили в музей.
Корабль частично восстановлен, чтобы можно было более наглядно представить себе его устройство
Сегодня он находится в Национальном военном парке Виксбург. Был построен деревянный каркас, чтобы поддерживать то, что от него осталось. Причем подъем его сам по себе оказался исключительно сложным делом. Сначала хотели поднять его целиком. Но в октябре 1964 года, когда 3-дюймовые тросы, используемые для подъема «Каира», глубоко врезались в его деревянный корпус, стало ясно, что на воздухе он непременно разломится. Поэтому было принято решение разделить «Каир» на три части.
К концу декабря потрепанные останки корабля погрузили на баржи и отбуксировали в Виксбург, в штате Миссисипи, а летом 1965 года они были переведены на верфь «Ингаллс» на побережье Мексиканского залива в Паскагуле. Там все детали корабля поочередно снимались, очищались от грязи и ржавчины и консервировались. Две паровые машины разобрали, почистили и заново собрали. Секции корпуса были скреплены внутренними распорками, при этом их постоянно поливали водой, чтобы не допустить коробления и деформации деревянных конструкций, сделанных, как выяснилось, из белого дуба.
Командирская рубка
Только 3 сентября 1971 года «Каир» был внесен в Национальный реестр исторических памятников.
В 1972 году Конгресс США принял закон, по которому Служба национальных парков получала право собственности на «Каир» и могла использовать его для демонстрации в Национальном военном парке Виксбург. Запаздывание с финансированием проекта задержало его реализацию до июня 1977 года, когда судно было перевезено в парк и установлено на бетонном фундаменте возле национального кладбища Виксбурга. Укрытие для судна было построено в октябре 1980 года, а в ноябре состоялось открытие музея.
Бортовая броня и орудийные порты
Артефакты с «Каира» представляют настоящую сокровищницу оружия, боеприпасов, различного военно-морского инвентаря и личного имущества моряков, служивших на его борту. Ведь когда корабль тонул, они же все оставили и бросались за борт в одной только одежде.
Правда, поскольку «Каир», хотя и находится под крышей, но открыт для воздействия свежего воздуха, его состояние из-за воздействия стихии… и птичьего помета понемногу ухудшается.
Но этот памятник боевым кораблям Гражданской войны в США не единственный. Кроме него, такими памятниками являются «Монитор», «Нейус» и «Мускоги».
Конечно, деревянные части судна от времени очень сильно пострадали…
Корма
Внутреннее гребное колесо
Гребное колесо и ведущее коромысло
Паровые котлы
Одна из двух паровых машин
Орудийная палуба
Одно из орудий
Орудие и броня из рельсов
«Каир» в парке Виксбурга в 2018 году