«Каир» – не город, а корабль-музей



Броненосец «Каир», фото 1862 года

«Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя,

или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или питье,

и если будет повреждено то, в чем посеяно,

или то, в чем помещено»…

Третья книга Ездры, 9:34



Карта речного бассейна самых крупных рек США, которая наглядно показывает большую роль речного флота в годы Гражданской войны



Бой между речным флотом Конфедерации и броненосцами федеральных войск возле форта Пиллоу, Теннесси, 10 мая 1862 года. Корабли Конфедерации, изображенные справа



Броненосцы северян атакуют врага. Иллюстрация 1862 года из еженедельника «Харпетс Уикли»



Внешний вид «Каира» в музее Виксбурга в 2010 году



Мемориальная табличка у входа в музей



Корабль частично восстановлен, чтобы можно было более наглядно представить себе его устройство



Командирская рубка



Бортовая броня и орудийные порты



Конечно, деревянные части судна от времени очень сильно пострадали…



Корма



Внутреннее гребное колесо



Гребное колесо и ведущее коромысло



Паровые котлы



Одна из двух паровых машин



Орудийная палуба



Одно из орудий



Орудие и броня из рельсов



«Каир» в парке Виксбурга в 2018 году