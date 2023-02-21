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Министр обороны Украины назвал количество планируемых в составе ВСУ батальонов немецких танков Leopard

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Министр обороны Украины назвал количество планируемых в составе ВСУ батальонов немецких танков Leopard

Украина планирует в ближайшее время получить на вооружение достаточное для формирования нескольких батальонов количество немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Всего руководство Минобороны Украины планирует иметь в составе ВСУ до восьми-девяти батальонов немецких танков, из которых два будут состоять из ОБТ Leopard 2, а еще шесть или семь будут на танках Leopard 1. Куда Резников планирует засунуть британские Challenger 2 и американские Abrams, он не сказал.

Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции

- пояснил он добавив, что западные страны оказывают Украине всю возможную поддержку.

Между тем, как сообщает западная пресса со ссылкой на заявления своих лидеров, к весне этого года Украина получит, в лучшем случае, примерно 50 танков Leopard второй серии. Как признался министр обороны Германии Борис Писториус, на данный момент Европа с трудом может наскрести полтора батальона ОБТ Leopard 2A4 и 2A6, а говорить о поставке первых танков Leopard 1 можно будет говорить в середине лета.

С британскими Challenger 2 тоже, как оказалось, не все в порядке, британцы могут передать всего четыре танка, хотя обещали к марту поставить четырнадцать. Одни американцы молодцы, взбаламутили Европу, а сами пообещали поставить "Абрамсы" то ли в конце этого года, то ли в следующем году. А тут еще и Байден со своим обещанием поставить 700 танков на фоне того, что 30 никак поставить не могут.
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:34
    0
    Этот курощуп же вроде обвинен в коррупции?? Любитель кривляться на телекамеру. Коверный у клоуна, то с платочком то с железяками скачет. Специалист по самым дорогим яйкам на закупках.

    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 18:37
      +5
      Речь то не про это. А про два танковых батальона.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 18:42
      +1
      Специалист по самым дорогим яйкам на закупках.

      Ну Гудериана и Клейста не похож...лысый,в очках, с бородой...нееее такого ставить во главе танковых клиньев ВСУ не получится.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:47
      0
      Так он же адвокат по специальности.Что вы от него хотите?А отмазать он себя отмажет.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:36
    +1
    В общем будет у свидомитов сборная солянка из моделей и производителей танков. Желаю их тыловикам-снабженцам побыстрее повесится. laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:56
      0
      Я так понимаю,что укросгабженцам к этим танкам и близко не подпустят.Там "своим"из немечины жрать охота.В два горла.Конкурентов не подпустят
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:58
        +1
        Может и не подпустят. Будем ОЧЕНЬ надеятся что снабжение этим танкам просто уже не понадобится.....
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:01
      +2
      ты бы пожалел тех кто будет отбивать эту солянку ! а не этих врагов !
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:24
      +1
      А им много времени и не надо.. Достаточно чтобы наше командование в очередной раз позволило сосредоточить весь этот зоопарк скажем для удара на Мариуполь.. А дальше - да по фиг, сколько там чего доедет до цели, металлолом не жалко, как и местные экипажи.. Но пара-тройка сотен даже устаревшей техники - вполне может принести много неприятностей. Какая-никакая - а всё-таки броня с пушкой.. Так что я бы не стал легкомысленно относиться к такой возможности - в конце-концов иногда и на Тойотах с пулемётами фронт прорывали, как мы все помним..
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 18:37
    0
    Министр обороны Украины назвал количество планируемых в составе ВСУ батальонов немецких танков Leopard

    надо было беречь советское наследие, за памятниками Ленину ухаживать
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:45
      0
      Министр обороны Украины назвал количество планируемых в составе ВСУ батальонов немецких танков Leopard

      Глупец думкой богатеет, ну или - не надо делить шкуру неубитого медведя. Танки будут, но сколько и когда - предугадать невозможно.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 19:03
        +1
        главное что бы не было не неожиданностью !!!!!!
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 19:19
          +1
          Цитата: opuonmed
          главное что бы не было не неожиданностью !!!!!!

          Ну что вы, у нас в России, даже приход зимы в декабре всегда неожиданность. feel
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:39
    0
    Счетоводы млин. Может им счёты подарить?
  5. Комментарий был удален.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:53
    +4
    Любое количество западной техники - это хуже, чем 0.
    ВСУ же не оставят даже один Леопард, или один Челенджер возле Львова. Отправят вперёд.
    И чему смеяться? Что в ВСУ их будет мало?
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:56
    +1
    Всего руководство Минобороны Украины планирует иметь в составе ВСУ до восьми-девяти батальонов немецких танков, из которых два будут состоять из ОБТ Leopard 2, а еще шесть или семь будут на танках Leopard 1.

    И обновив на броне черно-белые кресты, введут нумерацию батальонов, начиная с "schwere Panzerabteilung 501". А этот паяц, в адвокатских очках, ещё пиарится будет, высунув свою башку из люка "Леопарда".
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:58
    -1
    Я когда на эти рожи смотрю, то почему-то всегда всплывает фильм "Приключения Буратино", только в какой-то извращенной форме, в котором нет положительных героев, а отрицательные один другого хуже, причем однозначно идентифицировать их не получается, типа как этого Базилио-Дуремара.
  9. Комментарий был удален.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:12
    0
    самое печальное нацистский режим живет в укррр
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:28
    0
    Натовских танков на фронте не будет. Клоунада многих это пустышка. Танки будут оставшиеся советские т-72 и построенные по лицензии. Так что все это только сотрясание воздуха. Сколько уже про эти лео и абрамсы все ужи прожужжали и НЕ ОДНОГО НА ПОЛЕ БОЯ НЕТ. И не будет.
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 19:36
    0
    О каких батальонах идет речь? Пока что известно - 14 немецких А6 + три португальских, но не факт. Один канадский А4 + толи 6, толи 8 испанских А4. Четыре "челленджера". Т.е пока неполный батальон и неизвестно когда будет еще что - то. Про Леопард - 1 и французское колесное недоразумение вообще нет смысла говорить. Их можно применять там, где нет русских танков или противотанковых средств, т.е. нигде.
  13. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 19:53
    0
    Президент Путин в обращении сказал, что Украину накачивают оружием.
    Здесь пишут, что "Европа с трудом может наскрести полтора батальона ОБТ".
    Кому верить?
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:24
    0
    Цитата: Торвлобнор IV
    Президент Путин в обращении сказал, что Украину накачивают оружием.
    Здесь пишут, что "Европа с трудом может наскрести полтора батальона ОБТ".
    Кому верить?


    Верить нужно Президенту!
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