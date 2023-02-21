Министр обороны Украины назвал количество планируемых в составе ВСУ батальонов немецких танков Leopard

Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции

Украина планирует в ближайшее время получить на вооружение достаточное для формирования нескольких батальонов количество немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.Всего руководство Минобороны Украины планирует иметь в составе ВСУ до восьми-девяти батальонов немецких танков, из которых два будут состоять из ОБТ Leopard 2, а еще шесть или семь будут на танках Leopard 1. Куда Резников планирует засунуть британские Challenger 2 и американские Abrams, он не сказал.- пояснил он добавив, что западные страны оказывают Украине всю возможную поддержку.Между тем, как сообщает западная пресса со ссылкой на заявления своих лидеров, к весне этого года Украина получит, в лучшем случае, примерно 50 танков Leopard второй серии. Как признался министр обороны Германии Борис Писториус, на данный момент Европа с трудом может наскрести полтора батальона ОБТ Leopard 2A4 и 2A6, а говорить о поставке первых танков Leopard 1 можно будет говорить в середине лета.С британскими Challenger 2 тоже, как оказалось, не все в порядке, британцы могут передать всего четыре танка, хотя обещали к марту поставить четырнадцать. Одни американцы молодцы, взбаламутили Европу, а сами пообещали поставить "Абрамсы" то ли в конце этого года, то ли в следующем году. А тут еще и Байден со своим обещанием поставить 700 танков на фоне того, что 30 никак поставить не могут.