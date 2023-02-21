Украинская разведка заявила, что ВС РФ на Донецком направлении нарастили оперативный резерв до 190 батальонов

Существенных изменений в оперативной обстановке в зоне спецоперации за сегодня не произошло. В основном продолжаются позиционные бои, ВС РФ удерживают инициативу, очень активно работает артиллерия.Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают постепенное окружение Артемовска (Бахмута), заняв практически все господствующие высоты вокруг города. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщает, что командование ВСУ направило в район Артемовска нацбатальон «Айдар» (экстремистская организация, запрещена в РФ). В задачи националистов входит не столько усиление обороны, сколько роль заградотряда, дабы не допустить бегства мобилизованных украинских военных.Российские подразделения установили контроль над важной позицией на холме севернее Берховки и Дубово-Васильевки, улучшив тактическое положение перед штурмом пригородов Артемовска. В самом городе «вагнеровцы» углубились в рубежи обороны ВСУ в районе Ступки на севере, освободив территории железнодорожной станции. На данный момент там продолжается зачистка.Донецкое направление. Продолжаются штурмовые действия в Марьинке, как в самом городе, так и вдоль южных и северных окраин. В результате контратаки ВСУ сумели частично вернуть ранее утраченные позиции в районе Веселого. При этом контроль над участком трассы Н-20 остался за российскими войсками. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по украинским позициям в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, Красногоровке, Первомайском, Авдеевке и Нью-Йорке.В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что на Авдеевском направлении под ударами армии России украинские подразделения в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и сама Авдеевка. Пишут, что значительно усилилось давление российских штурмовых групп западнее Новобахмутовки и восточнее Красногоровки.К северу от Соледара штурмовики ЧВК «Вагнер» атаковали в районе Васюковки и Раздоловки и пытаются продвинуться к Веселому со стороны донецкой Белогоровки.Российские войска атаковали уже другую Белогоровку, что в Луганской республике к западу от Лисичанска. В свою очередь, украинские войска атаковали в Серебрянском лесном массиве (нацпарк Кременские леса) в районе Шипиловки, сумев немного оттеснить российскую оборону. При этом наши подразделения заняли новые позиции в том же лесу со стороны села Кузьмино. Севернее ВС РФ вели наступательные действия на Терны и Макеевку.Под Угледаром в основном работает наша артиллерия, по городу наиболее активно бьют со стороны Никольских дач. Особо мощные удары по Великой (Большой) Новоселке, что расположена в тридцати километрах западнее Угледара. Данный поселок является важным логистическим центром снабжения ВСУ на этом участке. Также под обстрелами Золотая Нива, Шахтерское, Времевка и Богоявленка.Советник «фейкового гауляйтера» Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российское командование в ближайшие два дня осуществит переброску до 5000 военнослужащих из-под Мариуполя в район Угледара. Ранее так называемый глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска продолжают накапливать резервы на территории ЛНР, командование ВСУ ожидают наступления ВС РФ на этом направлении.Еще один киевский ставленник, глава оккупационной Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщает, что по данным украинской разведки ВС РФ на донецком направлении нарастили оперативный резерв до 190 батальонов. В Киеве ожидают массовое наступление, приуроченное к 24 февраля. Видимо, украинская сторона считает, что если наступление планируется, то непременно в годовщину начала СВО.