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Украинская разведка заявила, что ВС РФ на Донецком направлении нарастили оперативный резерв до 190 батальонов

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Украинская разведка заявила, что ВС РФ на Донецком направлении нарастили оперативный резерв до 190 батальонов

Существенных изменений в оперативной обстановке в зоне спецоперации за сегодня не произошло. В основном продолжаются позиционные бои, ВС РФ удерживают инициативу, очень активно работает артиллерия.


Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают постепенное окружение Артемовска (Бахмута), заняв практически все господствующие высоты вокруг города. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщает, что командование ВСУ направило в район Артемовска нацбатальон «Айдар» (экстремистская организация, запрещена в РФ). В задачи националистов входит не столько усиление обороны, сколько роль заградотряда, дабы не допустить бегства мобилизованных украинских военных.

Российские подразделения установили контроль над важной позицией на холме севернее Берховки и Дубово-Васильевки, улучшив тактическое положение перед штурмом пригородов Артемовска. В самом городе «вагнеровцы» углубились в рубежи обороны ВСУ в районе Ступки на севере, освободив территории железнодорожной станции. На данный момент там продолжается зачистка.

Донецкое направление. Продолжаются штурмовые действия в Марьинке, как в самом городе, так и вдоль южных и северных окраин. В результате контратаки ВСУ сумели частично вернуть ранее утраченные позиции в районе Веселого. При этом контроль над участком трассы Н-20 остался за российскими войсками. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по украинским позициям в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, Красногоровке, Первомайском, Авдеевке и Нью-Йорке.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что на Авдеевском направлении под ударами армии России украинские подразделения в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и сама Авдеевка. Пишут, что значительно усилилось давление российских штурмовых групп западнее Новобахмутовки и восточнее Красногоровки.

К северу от Соледара штурмовики ЧВК «Вагнер» атаковали в районе Васюковки и Раздоловки и пытаются продвинуться к Веселому со стороны донецкой Белогоровки.

Российские войска атаковали уже другую Белогоровку, что в Луганской республике к западу от Лисичанска. В свою очередь, украинские войска атаковали в Серебрянском лесном массиве (нацпарк Кременские леса) в районе Шипиловки, сумев немного оттеснить российскую оборону. При этом наши подразделения заняли новые позиции в том же лесу со стороны села Кузьмино. Севернее ВС РФ вели наступательные действия на Терны и Макеевку.



Под Угледаром в основном работает наша артиллерия, по городу наиболее активно бьют со стороны Никольских дач. Особо мощные удары по Великой (Большой) Новоселке, что расположена в тридцати километрах западнее Угледара. Данный поселок является важным логистическим центром снабжения ВСУ на этом участке. Также под обстрелами Золотая Нива, Шахтерское, Времевка и Богоявленка.

Советник «фейкового гауляйтера» Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российское командование в ближайшие два дня осуществит переброску до 5000 военнослужащих из-под Мариуполя в район Угледара. Ранее так называемый глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска продолжают накапливать резервы на территории ЛНР, командование ВСУ ожидают наступления ВС РФ на этом направлении.

Еще один киевский ставленник, глава оккупационной Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщает, что по данным украинской разведки ВС РФ на донецком направлении нарастили оперативный резерв до 190 батальонов. В Киеве ожидают массовое наступление, приуроченное к 24 февраля. Видимо, украинская сторона считает, что если наступление планируется, то непременно в годовщину начала СВО.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 19:13
    +8
    глава оккупационной Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщает, что по данным украинской разведки

    С каких пор военная разведка докладывает собранную информацию главе гражданской администрации?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 19:24
      +5
      Это ж хутор, вас смущают такие мелочи?
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 19:30
        +6
        Цитата: sifgame
        Это ж хутор, вас смущают такие мелочи?

        Ну, да , я забыла, "...а третий пулемёт я выменял на эти красные шаровары..." lol
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:35
      +1
      Это не совсем гражданская администрация.Военно-гражданская,военная на первом месте.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:15
    +5
    ...по данным украинской разведки ВС РФ на донецком направлении нарастили оперативный резерв до 190 батальонов...
    Хотелось бы верить, что в этот раз украинская разведка не врёт. Но одолевают смутные сомнения в правдивости этой информации.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:41
      0
      Хотелось бы верить, что в этот раз украинская разведка не врёт

      ну сбрехали чуток для понта, численность увеличили - чтобы удобней было косить из пулемёта
    2. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 19:45
      +1
      При совершенно приблизительном подсчёте 190 батальонов с приданными и поддерживающими средствами составляют порядка 80 000 человек.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:16
    +4
    Эта... Я тут два дня назад читал про танковый парад ПанцерШвaйневаффен на Красной Площади, уже вовсю запланированый - он как? Не переносится?
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:18
      +5
      танки не подвезли, не на чем ехать на парад. Почему Бастрыкин на допрос никого не вызывает? feel
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:17
    -2
    Да "от балды" дают цифирь-никто ведь ни проверить не может ни опровержений не поступит! зато раааазведкаа! доооложила! Сами живут пиар-вбросами и медийными перемогами и думают, что уж мы то обязательно станем что-то к значимым датам подгонять. сами себе придумали пропаганду про психологию россиян и сами же стали ее жертвой.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:19
    +3
    Впервые за последнее время ,в сводке признается что ВСУ в некоторых местах удалось отбить позиции.По количеству ВС РФ на данном направленни скорее всего лажа.Хотя хочется верить,что мы наращиваем силы
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:35
    +2
    А чё в батальонах подсчёт вели? Например, в ̶п̶о̶п̶у̶г̶а̶я̶х̶ ротах, а ещё лучше взводах, угроза будет весомей выглядеть. no
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:46
      +1
      Я не знаю,как они считают.Даже их кураторы признали,что у нас перешли на советскую структуру,армия-дивизия-полк-батальон
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:46
      +1
      не мелочитесь laughing , пусть они считают в отделениях. yes
      тогда будет ужоскапецкакстрашно.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:52
    +1
    И что нарастили, этих бандеро- нациков, гнать и гнать, что бы не обстреливали мирных!)))
  8. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 20:07
    0
    Уж больно оптимистично, про Угледар у автора. Наверное под диктовку Мурадова составлялся текст.
    Рыбарь пишет другое.

    Ps. Тревожно, за группировку V.
    1. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:19
      0
      Не только Мурадова надо повысить за провал под Угледаром а и Лапина за то что без боя слил Купянск с Изюмом за 2 недели
      Еще Лапин снабдил всук сотнями единиц техники.
  9. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:17
    0
    Киеве ожидают массовое наступление, приуроченное к 24 февраля. Видимо, украинская сторона считает, что если наступление планируется, то непременно в годовщину начала СВО.

    Проводить наступление в ближайшие дни нельзя, погодные условия для езды техники ужасные, техника просто увязнет в грязи и продвижение будет идти очень медленнo, непрекращающийся дожди, земля грязевая ванна по щиколотки грязи a ночью небольшой мороз, все как в марте прошлого годa.