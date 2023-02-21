Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины Зеленский обвинил Россию в планировании захвата Кишиневского аэропорта для переворота в Молдавии

30
Президент Украины Зеленский обвинил Россию в планировании захвата Кишиневского аэропорта для переворота в Молдавии

На Украине продолжают выдумывать разнообразные сценарии якобы агрессивного поведения России в отношении Молдавии. Очередную странную версию озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Welt.


По утверждению Зеленского, Россия якобы планирует захватить Кишиневский аэропорт, чтобы затем перебросить через него свои войска и организовать свержение действующей власти в Молдавии. Такой ход нужен России, поскольку общей границы с Молдавией у нее нет, поэтому перебрасывать войска можно будет лишь воздушным путем.

Зеленский подчеркнул, что российское руководство якобы собирается использовать захваченный аэропорт и возможности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), чтобы сместить руководство Молдавии. Как заявил глава киевского режима, президент Молдавии Майя Санду никогда не просила украинские власти о помощи, но благодарила за предоставляемую ей информацию.

Данные заявления Зеленского можно рассматривать как попытку спровоцировать вооруженный конфликт в соседней Молдавии. На фоне непростой ситуации в Донбассе и отсутствия успехов на других направлениях, киевскому режиму очень хочется отвлечь внимание России на еще один очаг нестабильности. Для этого идеально подходит Приднестровье, сообщение с которым затруднено, а контингент российских войск не является многочисленным.

Кстати, премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил реалистичность озвученной Зеленским версии. Это свидетельствует о том, что абсолютно прозападный режим Санду не исключает возможность участия в антироссийских провокациях. Спрашивать рядовых молдаван, хотят ли они быть ввергнутыми в вооруженный конфликт по примеру украинских соседей, разумеется, никто не будет.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
30 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:27
    +6
    С поляками в Белоруссию не получается, теперь будут второй фронт в Приднестровье с молдаванами пытается открыть. Им склады в Приднестровье нужны. там боеприпасы и техника ЗГВ из Германии. Дивизий на 30-40 мотострелковых и бронетанковых и 4 авиационных. И снаряды. Вот им что надо любой ценой. Еще и Румынию втянуть в очередной раз в поход на Одессу.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:59
      0
      Если так, то почему бы сапёрам контингента местного не заняться постепенной ликвидацией снарядов? С дивана легко писать, да, но тем не менее.
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 20:07
        +2
        Там боеприпасов столько, что если рванет, то от Молдавии будет только дырка в глобусе
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 19:31
    +4
    На Украине продолжают выдумывать разнообразные сценарии якобы агрессивного поведения России в отношении Молдавии
    Полагаю, Зеленскому обидно, что Украине плохо - пусть будет плохо и Молдавии. Конечно, если Молдавии прикажут, она сделает провокацию против Приднестровья, в результате чего может огрести. Если инстинкт самосохранения у них есть, то остерегутся.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 19:38
      +3
      Какой там инстинкт, эта дамочка сделает все что прикажут, ей точно так же как и зеле все равно на свою страну.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:44
        +5
        Цитата: sifgame
        Какой там инстинкт, эта дамочка сделает все что прикажут, ей точно так же как и зеле все равно на свою страну.

        Санду гражданка Румынии.
        Плевать ей на Молдавию и молдаван.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:44
      0
      Это только в анекдотах молдоване- дураки. Там где речь идет об опасности,они такие де шустрые и изворотливые,как кастрюльный народ.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:12
      0
      Цитата: pyagomail.ru
      Молдавии прикажут, она сделает провокацию против Приднестровья, в результате чего может огрести. Если инстинкт самосохранения у них есть, то остерегутся.

      Да что их речи и намерения обсуждать.
      Двое никаких.
      Достаточно на фотографию посмотреть.
      Зеленский грудастый или в грудастом укороченном бронике при встрече с дамой и плоская яки доска серо-скучная Санду, - что толкового они могут сгенерить? Ничего.
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:33
    0
    Но если склады рванут...
    Это будет бада бум....
    Это понимают многие.
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 19:33
    +5
    Ну и видон у этого прЭзидента!
    Настоящий босяк, олицетворение скатившейся до селюканского уровня Украины. Постоянно даже на дипломатических приёма гоняет в майках , ещё труханов семейных не хватает !
    Вот такое уважение он демонстрирует Европейским руководителям .
    negative negative
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: Ретвизан 8
      Постоянно даже на дипломатических приёма гоняет в майках , ещё труханов семейных не хватает !
      Вот такое уважение он демонстрирует Европейским руководителям

      Ну, какие руководители, такое и уважение. Они еще просто не привыкли, что надо "в фуфайках" ходить. Все равно перед США одинаковы.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:18
        0
        Цитата: Егоза
        Ну, какие руководители, такое и уважение. Они еще просто не привыкли, что надо "в фуфайках" ходить.

        С Вашей подачи представилось: Лавров в ООН в ушанке и с балалайкой.
        Крутой бы ответ был на всё укропозёрство! good
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:35
    +1
    Зеленая козявка, говорит то, что сказал говорить дед-кабриолет! - это же ясно
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:36
    +1
    они ише не такую сказку расскажут у них под контролем сша все западные сми + сговор между собой !
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:40
    +5
    Господи, какой ,,мудрый,, украинский народ. Какого ,,мудрого,, руководителя себе,выбрвл. Позора, еще и на детей и на внуков, им хватит. Мазепа- рядом с Зеленским- ангел.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:41
    +2
    Свиньи не летают, поэтому у них просто противоестественная тяга к аэропортам...
    Вопрос - нахрена нужен аэропорт, чтоб выкинуть из табора одну цыганку? И какое дело России вообще до табора?
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 19:43
    0
    Смех смехом, а вспомните, анекдоты про молдован и украинцев. Так что прокатит вообще без задней мысли и сомнений.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:48
    +1
    Ну да Зеленский не только на рояле причинным местом играть может, но и мысли читать.
    Интересно что это он покромничал, чего нам сразу Львовский аэропорт не взять?
    Кишинев как то мелковато.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:49
    +2
    Обвинил в планировании. Он что на планировании сам лично был?
  12. Sith
    Sith Сегодня, 19:49
    +1
    Цитата: голос_разуma
    С поляками в Белоруссию не получается, теперь будут второй фронт в Приднестровье с молдаванами пытается открыть. Им склады в Приднестровье нужны. там боеприпасы и техника ЗГВ из Германии. Дивизий на 30-40 мотострелковых и бронетанковых и 4 авиационных. И снаряды. Вот им что надо любой ценой. Еще и Румынию втянуть в очередной раз в поход на Одессу.

    Интересно , а что вообще есть на этих складах ... что до сих пор до них не добрались ...
    Мне кажется матрасы лучше осведомлены ... там может быть и "ничего" ... за столько лет то
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:59
      +2
      Интересно , а что вообще есть на этих складах ...

      Как то писали, что там есть "всё", но в крайне плохом состоянии. Поэтому и не рискнули вывозить в Россию в своё время.
  13. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 19:51
    +1
    По утверждению Зеленского, Россия якобы планирует захватить Кишиневский аэропорт, чтобы затем перебросить через него свои войска и организовать свержение действующей власти в Молдавии.
    Какая убогая фантазия у клоуна! Ведь профессионал вроде. Почему сразу не придумал, что десант будет на Букингемский дворец и что Карла 3 возьмут в заложники?! Просто до американского Белого Дома далековато.
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:56
    +1
    Успел таки нюхнуть... Больше не давать, а то объявит о планах России захватить капитолий бойцами чвк Вагнер.
  15. rusich
    rusich Сегодня, 19:57
    +1
    Очевидно Бидон привез Зеле забористой дури, если несет такую околесицу
  16. Александр123
    Александр123 Сегодня, 20:04
    +2
    "Президент Украины Зеленский обвинил Россию в планировании захвата Кишиневского аэропорта для переворота в Молдавии"
    Тут вспоминается: "Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке." "Кавказская пленница" 1966 г.
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:07
    +1
    Даже поленились придумать что нибудь новое. Дубье матрасно- скакуасное. Операция "Плацдарм-2" им мерещится.
  18. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 20:09
    +1
    "Президент Украины Зеленский обвинил Россию в планировании захвата Кишиневского аэропорта для переворота в Молдавии". Он забыл добавить, что этот аэропорт остро необходим для полетов на Венеру и Юпитер. Видимо, это он скажет в следующий раз...
  19. dump22
    dump22 Сегодня, 20:12
    0
    Зеленский изо всех сил пытается походить на Байдена, заранее предупреждавшего о начале СВО.

    В январе 2022 сБайден и правда предупреждал, что Россия начнет боевые действия и даже назвал довольно точный срок. Только ведь у Байдена были в распоряжении мощный аппарат ЦРУ и АНБ и спутники космической разведки и много чего еще.

    А что в распоряжении Зеленского?
    Откуда его источники?
    СБУ?
    Даже не смешно.

    Кстати Байден сейчас как раз ничего не говорит про Молдавию.
  20. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 20:16
    0
    Захватить аэропорт,чтобы космический десант высадить на этот аэродром?
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:17
    0
    Видимо внушение сделали бобику об переходе на самообеспечение боеарипасом ибо западное и им самим нужно, блицкриг незадался, а еще с москвой мирится надо,