На Украине продолжают выдумывать разнообразные сценарии якобы агрессивного поведения России в отношении Молдавии. Очередную странную версию озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Welt.По утверждению Зеленского, Россия якобы планирует захватить Кишиневский аэропорт, чтобы затем перебросить через него свои войска и организовать свержение действующей власти в Молдавии. Такой ход нужен России, поскольку общей границы с Молдавией у нее нет, поэтому перебрасывать войска можно будет лишь воздушным путем.Зеленский подчеркнул, что российское руководство якобы собирается использовать захваченный аэропорт и возможности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), чтобы сместить руководство Молдавии. Как заявил глава киевского режима, президент Молдавии Майя Санду никогда не просила украинские власти о помощи, но благодарила за предоставляемую ей информацию.Данные заявления Зеленского можно рассматривать как попытку спровоцировать вооруженный конфликт в соседней Молдавии. На фоне непростой ситуации в Донбассе и отсутствия успехов на других направлениях, киевскому режиму очень хочется отвлечь внимание России на еще один очаг нестабильности. Для этого идеально подходит Приднестровье, сообщение с которым затруднено, а контингент российских войск не является многочисленным.Кстати, премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил реалистичность озвученной Зеленским версии. Это свидетельствует о том, что абсолютно прозападный режим Санду не исключает возможность участия в антироссийских провокациях. Спрашивать рядовых молдаван, хотят ли они быть ввергнутыми в вооруженный конфликт по примеру украинских соседей, разумеется, никто не будет.