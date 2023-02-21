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Глава ОСК сообщил о завершении операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

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Глава ОСК сообщил о завершении операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" все же покинул сухой док и начал перемещение к достроечной стенке 35-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Александр Рахманов.


В Мурманске установилась нормальная погода, что позволило завершить операцию по выводу "Адмирала Кузнецова" из дока. По словам Рахманинова, вывод был завершен в районе 17 часов, сегодня, во вторник, 21 февраля 2023 года. После того как крейсер встанет у стенки судоремонтного завода, на нем продолжатся работы. Передача корабля в боевой состав флота планируется на первый квартал следующего года. ТАВКР "Адмирал Кузнецов" входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй

- приводит РИА Новости слова главы ОСК.

Напомним, что операция по выводу крейсера из сухого дока началась 20 декабря прошлого года и должна была завершиться в январе. Однако различные проблемы с самим доком, а также погодные условия растянули ее на два месяца, вместо одного. С другой стороны, на корабле и во время операции продолжались работы, отставания от графика нет.

Передача корабля в боевой состав флота планируется на первый квартал 2024 года, если опять что-нибудь не случится. "Адмирал Кузнецов" встал на капитальный ремонт с модернизацией в 2018 году и должен был вернутся в строй через три-четыре года, но после начала работ вскрылись новые дефекты, что привело к неоднократным переносам сроков возвращения корабля в боевой состав. К этому нужно приплюсовать и пожар на борту крейсера и затонувший плавдок, который и должен был обеспечивать проведение доковых работ на корабле.
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15 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:28
    0
    Это без преувеличения долгожданное событие для российского флота. Понятно, что средний ремонт сделают.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:44
      +1
      долгожданное событие для российского флота

      авианосец очень нужен, особенно в военное время
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 19:48
        -2
        Кому и для чего? ...............................................
        1. bar
          bar Сегодня, 19:51
          -4
          Цитата: Аркадий007
          Кому и для чего?

          Например на Чёрном море для поддержки СВО и взамен почившей "Москвы". Благо ходить через проливы ему не возбраняется.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:32
    -7
    Кузя, хороший корабль для своего времени был. Но это время прошло, видимо. Жаль, но надо отпустить ветерана на почетную пенсию. Ну поставили бы как "Аврору" на вечную стоянку. В Питере или во Владивостоке в "золотом роге" что ли. Достойное было бы завершение. Все лучше, чем продать или на иголки. Или дождаться техногенной, которая его на дно отправит.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:37
      +1
      Бывал я на нем в 92 году, очень долго в Северодвинске на рейде стоял, хотя могу и ошибаться. Давно было. Размеры меня по тем временам прям поразили. да и новым он тогда еще был. все было "навороченное"
    2. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: голос_разуma
      Кузя, хороший корабль для своего времени был. Но это время прошло, видимо.

      А что не так с этим авианосцем?
      Или два-три десятка палубных истребителей из моды вышли?
  3. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 19:39
    +3
    Блин, ну поправьте в заголовке - что такое за "ОСУ"? Может быть всё же ОСК - Объединенная судостроительная корпорация?
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:42
    -4
    И как только отремонтируют- сразу отправить в Белорусское море!
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:50
    -1
    Да! Сегодня написал, про сомнения! А, вот и вывели из дока!
    Теперь будем ждать, какую песню будет петь ОСК, с вводом в строй?
    Если, все пройдет хорошо? А, какая ситуация с крылом? Наличие и техническое состояние самолетов и подготовленность летчиков, на взлет и посадку, плюс куча нюансов, боевого применения самолетов в открытом океане?
    Надеюсь и эти проблемы, победим!
  6. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 20:03
    +1
    [quote=ivan1979nkl]авианосец очень нужен, особенно в военное время[/quote]
    [quote=ivan1979nkl][quote]долгожданное событие для российского флота[/quote]
    [quote=bar]Например на Чёрном море для поддержки СВО и взамен почившей "Москвы". Благо ходить через проливы ему не возбраняется.[/quote]
    Только бы не потопили вместе с обученной авиагруппой,
    Сильные сомнения ...
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 20:04
    -2
    Эх самолетик бы туда еще чуть модернизированный. Чуть меньше Су-35С но больше МИГ-29.
    Но увы видимо старые Су-27 так и останутся на вооружении, хотя теплица надежда на СУ-57. но только надежда.
    Но как показывает СВО, даже более современные СУ-35С ничего не могут.
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 20:11
    0
    если опять что-нибудь не случится.

    да уж в нашей МЧС-овской стране все возможно. У нас новые почти построенные корабли у достроечной стенки горят.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:11
    0
    Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй

    - приводит РИА Новости слова главы ОСК.
    Важно чтобы весь объём запланированных работ был выполнен качественно, приблизительно в расчётные сроки +/- одна декада, желательно... recourse
  10. smok1961
    smok1961 Сегодня, 20:17
    0
    To nie złośliwość, to fakt:
    Czytałem w jakiejś niemieckiej gazecie, że ten lotniskowiec większość czasu spędza w naprawie, nie na morzu.
    Problemem , z którym nie można sobie poradzić, to ciągłe awarie kotłów. a co z ty wiąże, kłęby dymu z komina.
    Niemcy kpili, że aby wykryć ten lotniskowiec nie trzeba radaru, przy sprzyjającym wietrze najpierw czuć niedopalone spaliny.
    Powtarzam, to nie jest złośliwość, tylko cytat. Polacy jakiś mały okręt wojenny budowali 15 lat i w końcu, kosztował tyle co wasz Kuzniecow.
    Z tej pozycji trudno mi śmiać się z Rosjan.