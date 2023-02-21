Глава ОСК сообщил о завершении операции по выводу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» из сухого дока

Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 году вернуться в строй

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" все же покинул сухой док и начал перемещение к достроечной стенке 35-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Александр Рахманов.В Мурманске установилась нормальная погода, что позволило завершить операцию по выводу "Адмирала Кузнецова" из дока. По словам Рахманинова, вывод был завершен в районе 17 часов, сегодня, во вторник, 21 февраля 2023 года. После того как крейсер встанет у стенки судоремонтного завода, на нем продолжатся работы. Передача корабля в боевой состав флота планируется на первый квартал следующего года. ТАВКР "Адмирал Кузнецов" входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота.- приводит РИА Новости слова главы ОСК.Напомним, что операция по выводу крейсера из сухого дока началась 20 декабря прошлого года и должна была завершиться в январе. Однако различные проблемы с самим доком, а также погодные условия растянули ее на два месяца, вместо одного. С другой стороны, на корабле и во время операции продолжались работы, отставания от графика нет.Передача корабля в боевой состав флота планируется на первый квартал 2024 года, если опять что-нибудь не случится. "Адмирал Кузнецов" встал на капитальный ремонт с модернизацией в 2018 году и должен был вернутся в строй через три-четыре года, но после начала работ вскрылись новые дефекты, что привело к неоднократным переносам сроков возвращения корабля в боевой состав. К этому нужно приплюсовать и пожар на борту крейсера и затонувший плавдок, который и должен был обеспечивать проведение доковых работ на корабле.