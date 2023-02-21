Представитель Вооружённых сил Франции назвал сроки поставки ВСУ колёсных танков AMX-10 RC

Похоже, Париж начинает проявлять повышенную активность в деле оснащения украинской армии бронетехникой. Ее первая партия скоро должна поступить в распоряжение Киева.
Об этом сообщил французский министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Представитель Вооруженных сил Франции назвал сроки поставки ВСУ легких колесных танков AMX-10RC. По его словам, первая партия данной техники поступит на Украину уже в первых числах марта. В общей сложности Киев получит 40 таких машин. Украинские танкисты, из которых сформируют экипажи французских танков, уже заканчивают курс подготовки.
Помимо этого, как утверждают журналист газеты L'opinion Жан До Мерсер на своей странице в соцсети, Франция может отправить на Украину партию боевых машин пехоты AMX-10P, которые были сняты с вооружения французской армии еще в 2015 году. Еще немного, и данное решение могло бы стать запоздалым, ведь большую часть этой бронетехники уже начали разбирать на металлолом. Но завершить начатое не успели, поэтому оставшиеся машины предполагается «вернуть в строй» и передать ВСУ.
AMX-10RC иногда называют боевой бронемашиной, иногда – легким колесным танком. Он предназначен для разведки, но способен бороться и с бронетехникой противника. Его основным вооружением является пушка калибра 105 мм. При этом броневая защита такой машины очень слаба.
AMX-10P вооружен 20-миллиметровой пушкой, есть также модификация с орудием калибра 25 мм. Помимо экипажа, машина вмещает до восьми человек десанта.