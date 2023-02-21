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Представитель Вооружённых сил Франции назвал сроки поставки ВСУ колёсных танков AMX-10 RC

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Представитель Вооружённых сил Франции назвал сроки поставки ВСУ колёсных танков AMX-10 RC

Похоже, Париж начинает проявлять повышенную активность в деле оснащения украинской армии бронетехникой. Ее первая партия скоро должна поступить в распоряжение Киева.


Об этом сообщил французский министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Представитель Вооруженных сил Франции назвал сроки поставки ВСУ легких колесных танков AMX-10RC. По его словам, первая партия данной техники поступит на Украину уже в первых числах марта. В общей сложности Киев получит 40 таких машин. Украинские танкисты, из которых сформируют экипажи французских танков, уже заканчивают курс подготовки.


Помимо этого, как утверждают журналист газеты L'opinion Жан До Мерсер на своей странице в соцсети, Франция может отправить на Украину партию боевых машин пехоты AMX-10P, которые были сняты с вооружения французской армии еще в 2015 году. Еще немного, и данное решение могло бы стать запоздалым, ведь большую часть этой бронетехники уже начали разбирать на металлолом. Но завершить начатое не успели, поэтому оставшиеся машины предполагается «вернуть в строй» и передать ВСУ.


AMX-10RC иногда называют боевой бронемашиной, иногда – легким колесным танком. Он предназначен для разведки, но способен бороться и с бронетехникой противника. Его основным вооружением является пушка калибра 105 мм. При этом броневая защита такой машины очень слаба.

AMX-10P вооружен 20-миллиметровой пушкой, есть также модификация с орудием калибра 25 мм. Помимо экипажа, машина вмещает до восьми человек десанта.
Использованы фотографии:
Минобороны США, https://en.wikipedia.org/Alf van Beem
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13 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 19:30
    0
    Тактического ядерного удара он явно не выдержит.
    А Путин же сегодня предупредил.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:47
      +2
      Тактического ядерного удара он явно не выдержит

      вопрос: выдержит ли он удар Ланцетом?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:51
        +1
        да-да, главное чтоб Ланцет его уконтропупливал. Тогда - во! good

        зы там противопульное вроде броня. максимум 12.7 держит и то не со всех ракурсов.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:31
    0
    Использовать эти танки hohlu смогут не раньше апреля,из за распутицы.Это надо учитывать и быть готовыми к отражению..Машины эти серьезные противники
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:34
    0
    Вот как раз как чернозем раскиснет -первая партия и прибудет. Французы забыли уже как Наполеон в грязи вяз? Ничего вспомнят, что такое "rasputisa". И поймут зачем у русских танков гусеницы.
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:35
    0
    Не по теме..но все же...Помните сколько было недовольства атакой киевского режима беспилотниками на стратегические бомбардировщики по сути атаку на одну из ядерную триаду России и все требовали ответ. Ну вот и ответ сегодня Путин сказал в послании..так и заявил что НАТО посредством киевского режима атаковали одну из составляющих российской ядерной триады и поэтому Россия приостанавливает договор СНВ-3 .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:38
      +2
      Что то с ответом у нас...А еще над эстонцами смеемся..Ну,да ладно.Лучше поздно,чем никогда.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:46
    +1
    Представитель Вооружённых сил Франции назвал сроки поставки ВСУ колёсных танков AMX-10 RC
    Оно понятно, хранцузов из Африки выпихнули, куда ж им такие агрегаты девать? Да и обиделся ихний петушок, аж кушать не может...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:55
      -1
      Цитата: rocket757
      Да и обиделся ихний петушок, аж кушать не может...

      "Европа сошла с ума и я не хочу отставать". Посмотрим, что весной запоет.
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:55
    0
    Хорошая мишень!
    Но, очень жаль, что для утилизации- этого железа будут погибать Наши солдаты.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:57
    +1
    Ращщытано на поездки по дорогам на показухи и на гонки по пустыням за шахидмобилями.
    Ну успехов им в поисках ралли Париж-Дакар по раскисшему чернозему. С финальным танковым боем с Т-90
  8. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 20:03
    +1
    Из интересного только AMX-10P mod 2005. Их было 108 штук, у них хоть какая-то броня есть. Остальные что-то типа БМП-2. Но их было выпущено много и они плавают .
    AMX-10RC - мобильное орудие, не более. Пушка там уникальная, 105 мм снаряды от Леопарда 1 не подходят.
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:19
    +1
    А экипажи-смертники будут украинскими?