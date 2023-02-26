Обстрелы из С-300: правда или вымысел?

Некоторые российские СМИ намедни разразились «обличительными» статьями на тему поражения объектов инфраструктуры российскими С-300. Дескать, все, что говорили укроСМИ – истинная правда и российская армия действительно обстреливает цели на территории Украины при помощи зенитных ракет комплекса С-300.
С этим вопросом стоит разобраться просто потому, что вот это шараханье из стороны в сторону до добра не доведет. То у нас украинцы сами себя обстреливают, это их ракеты падают на дома с мирными жителями, то сейчас начнется повальное обвинение всех и вся в армии на тему того, что да, пуляют ракетами от С-300 по домам с мирными.
Самое неприятное в этом то, что мирным жителям, к которым прилетают С-300, им что пнем по сове, что совой об пень. Чья ракета – разницы никакой, прилетела, бабахнула – большой разницы нет. Но с политической точки зрения стоит расставить точки над i, тем более что буковка не русская, а очень даже украинская.
Вообще тут стоит вспомнить, с чего вообще все началось. А началось с неоднократных заявлений украинской стороны о том, что российская сторона обстреливает города ракетами комплекса С-300. Вроде бы как летят крылатые ракеты, а вместе с ними и ракеты от С-300.
Я умышленно употребляю очень размытый термин «ракета от ЗРК С-300», потому что модификаций комплексов С-300 много, и ракетами они друг от друга отличаются весьма сильно. А расписывать отличия той же 5В55К от 9М96 нашей аудитории, более чем подкованной, не стоит.
А стоит максимально подробно поговорить, обсуждая две позиции: украинскую, которая давно уже объясняет всему миру, почему и как Россия применяет ракеты ПВО по городам и российскую, которая говорит, что все это бред.
Украинская версия весьма оригинальна. Был такой глашатай всея Украины, Арестович. Он одно время с упорством дятла долбил о том, что ракеты у России скоро закончатся. Эта долбежка стала фундаментом для украинской версии, по которой у России ракет так мало, потому они если не закончились, то скоро закончатся, и тогда российский военный гений придумал использовать для обстрелов прифронтовых городов комплекс ПВО.
Украинцы говорили, что техническая возможность такой стрельбы есть, правда, для этого все же нужно модифицировать не то установки, не то сами ракеты. Да, у Кима было, что для того, чтобы стрелять по наземным объектам, на ракеты ПВО начали устанавливать GPS или ГЛОНАСС.
И про сами ракеты насочиняли сказок. И пуск засечь сложно, и летит ракета быстро, и сбить ее почти невозможно, а урон от нее ого-го какой. Впрочем, о возможностях БЧ чуть ниже, хотя да, заряд взрывчатки у 5В55 не самый маленький.
Главный же довод украинской стороны заключался в том, что ракет семейства 5В55 наделали столько, что ими можно компенсировать недостаток «Калибров» и «Искандеров».
Это если вкратце, собрать в одну кучу все, что извергалось украинской стороной.
Российская версия проще. Так как украинское ПВО размещено в основном в больших городах, очагами, и его костях составляют те самые С-300ПС и ПТ, то есть ЗРК первой волны. Естественно, вооруженные весьма старыми по возрасту ракетами. Учитывая возраст и сохранность ракет, не удивительно, что они и срабатывают нештатно, и летят бог знает куда.
Собственно, все. Вообще украинские военные красиво придумали проблему неперехватываемых С-300, и этим самым объясняют гражданам страны, почему ПВО ничего не может сбить, а тревоги включаются уже после того, как прогремят взрывы.
Вот такие две теории, и каждая имеет право на жизнь.
Вообще логика просто фантастическая и понять ее просто так нереально. Зачем заменять более дорогими и менее эффективными зенитными ракетами менее дорогие, но более эффективные крылатые?
И это при всем том, что С-300 по факту менее эффективна, чем та же ракета 9М528 от РСЗО «Смерч». Боевая часть ракеты ЗРК всегда осколочная или осколочно-стержневая. Фугасное действие даже для поражения воздушных целей минимальное, основной урон идет от поражающих элементов. Если взять БЧ ракет 9М55Ф Смерча – 258 кг из них 95 кг взрывчатки и 1100 поражающих элементов весом по 50 грамм. И ракету семейства 5В55 – там БЧ имеет вес 133 кг, из них 47 кг взрывчатки. Количество осколков также в разы меньше.
То есть, по силе воздействия БЧ ракета «Смерча» намного эффективнее, чем ракета ЗРК С-300.
Если посмотреть на дальность стрельбы, то зенитные ракеты – не лучшее дело для стрельбы по наземным объектам.
Дальность поражения наземных целей при штатной стрельбе такого ЗРК, как С-300, не может быть больше 30-40 км. Да, несмотря на то что С-300 вроде бы может работать по наземным целям, ракетам требуются определенные условия.
Ракеты ПВО, кроме самых последних поколений, работают несколько иначе, чем тактические ракеты в плане наведения. Напомню, мы говорим о ракетах типа 5В55. Так вот, каждая ракета, которая куда-то летит, должна «понимать», что она должна делать. Потому присутствуют два пакета данных: координаты наземной цели и высота подрыва БЧ. С первым понятно, ракета должна знать, где цель, а второй – когда взрывать БЧ, потому что ракета ПВО подрывается дистанционно и ударного взрывателя у нее нет. То есть, параметры высоты подрыва.
Трехмерная картинка
Вот только данные вводятся не в саму ракету, а передаются станции наведения, которая и осуществляет управление полетом ракеты. Это характерно и для С-300, и для С-400. То есть, радиолокатор подсветки и наводки ведет ракету к цели и передает блоку управления ракеты определенные команды для окончательной наводки на цель. Цель же может маневрировать и уклоняться. И по команде станции наведения осуществляется подрыв боевой части.
Что из этого следует? Неприятный момент: до момента подрыва БЧ ракета должна находиться в зоне видимости своего радара наведения. В воздухе с этим нет никаких проблем, а вот с наземными объектами все сложнее. Есть такое понятие, как радиогоризонт.
Радиогоризонт – это просто. Так как наша планета не плоская (хотя есть те, кто считает, что наоборот), а радиоволны распространяются по прямой, то на определенной дальности от антенны кривизна Земли не позволит «увидеть» цель или передать сигнал от одной антенны к другой. Точно так же, как если смотреть с помощью зрения, горизонт скрывает то, что за ним.
Но радиогоризонт не совпадает с оптическим, поскольку магнитное поле планеты несколько отклоняет волны того же радара от идеальной прямой, потому радиогоризонт чуть дальше, чем оптический.
Соответствующие формулы позволяют рассчитать, что радар, находящийся на высоте 20 метров над поверхностью Земли будет «видеть» на 18-20 км. Так что весь вопрос в том, насколько получится поднять над землей антенну радара. Кстати, именно поэтому у кораблей антенна РЛС находится выше всего.
Итак, у нас получается, что ракета 5В55 должна находиться до момента поражения цели в зоне контакта со станцией наведения. Значит, максимальная дальность стрельбы С-300 по наземной цели где-то в районе 30 км, не более. При том, что в небе ракета летит на большее расстояние. Если ракету подрывать не на уровне земли, а на высоте, то дальность может увеличиться. Но особого смысла в подрыве БЧ на высоте выше 50 метров нет, осколочно-стержневые поражающие элементы потеряют поражающую способность.
Конечно, стрелять по наземным стационарным радиоконтрастным целям проще, чем по тем же кораблям. При стрельбе по такой цели, как корабль, станция наведения должна видеть и цель, и ракету. Отслеживать изменение координат и вырабатывать коррекции. А по наземной цели вычислителю станции наведения достаточно сравнивать исходные координаты с координатами отслеживаемой ракеты и вырабатывать команды по корректировке курса.
То есть, жирно так подчеркиваю: это не самонаведение, это как есть классическое радиокомандное наведение! С наблюдением ракеты на всем отрезке полета в радиодиапазоне.
То есть – не самая умная затея.
Просто берем и думаем, какой шанс на поражение у С-300, который, прямо скажем, не маленький и заметен как визуально, так и в радиодиапазоне? Что может помешать противнику отправить по радару специализированную ракету или элементарно накрыть комплекс артиллерией? 30-40 км – это очень некрасивая дальность. Это значит, что для поражения ракетой ЗРК С-300 цели в 25 км от линии фронта, комплекс надо поставить чуть ли не впритык. Что дает большую возможность обнаружения комплекса и нанесения по нему удара.
Стоит ли весьма дорогостоящий зенитный ракетный комплекс того, чтобы вот так косплеить своей слабенькой боеголовкой «Искандер» или «Смерч»? Не думаю.
Украинцы, правда, исправились. Блогеры и «эксперты» дружно начали говорить о том, что у нас доработали старые ракеты именно типа 5В55, установив в них модули системы ГЛОНАСС, превратив их таким образом чуть ли не в баллистические.
Это вот старые, фактически аналоговые 5В55? Примотав изолентой смартфон? И дальше что? Хорошо, модуль GPS или ГЛОНАСС воткнуть можно. Но к модулю нужны мозги, которые станут получать информацию от модуля о местоположении ракеты и выдать команды на управление.
Вообще «Искандер» уже придумали. И летит он дальше, а главное – точнее, потому что изначально на это был рассчитан – на баллистический полет. Какой смысл извращаться над старыми зенитными ракетами с их слабыми в фугасном отношении БЧ – наверное, если только все совсем плохо и стрелять больше нечем.
В итоге по Киеву, Днепру и Полтаве летят модернизированные старые российские ракеты?
Сомнительно. Очень уж далековато от линии фронта или границы. 5В55 в лучшие-то времена могла пролететь до 75 км. 5В55У могла пролететь 150 км. То есть, от Курска и Белгорода никак не долететь, при всем желании.
Почему я так заостряю внимание на 5В55? Да вот они, на снимках, взятых «с той стороны». Вот они, родимые. И в этих снимках очень много сути.
Для начала вопрос: можно ли взять и выстрелить 5В55, которых, как утверждает украинская сторона, у нас навалом, из С-300ПМУ1 или С-300ВМ не выстрелить. Точнее, зарядить и возможно запустить получится, а вот наводить – увы. Разные поколения ракет, разное оборудование, отвечающее за наведение.
Вообще у армейских С-300В/ВМ свои ракеты, у ЗРК из ПВО – свои. А для того, чтобы стрелять старыми ракетами 5В55 нужны старые же пусковые С-300П/С-300ПТ. Вопросом о совместимости 5В55 и ПУ С-300ПМУ1 я очень сильно озадачил представителя полка ПВО, прикрывающего наши объекты в моей области. Товарищ капитан честно признался, что такого чуда, как 5В55 он не видел, потому что служит только 13-й год. И не застал этих раритетов, он пришел на С-300ПФ, а там были уже вполне современные 48Н6Е.
А вот капитан из ПВО ВСУ такие ракеты не только видит, он еще ими пользуется. Потому что на вооружении ПВО Украины стоят как раз те самые С-300ПТ/С-300ПС/С-300В1. Как раз те самые, под 5В55.
Ах, да, забыл. Еще добрые соседи из Словакии подогнали одну С-300ПМУ. Но это, сами понимаете, ни о чем. На украинские города падали, падают и будут падать все те же 5В55КД и 5В55РМ, которые стартуют из пусковых вышеперечисленных комплексов. И которые украинцы усердно относят к российским ракетам, падающим на дома.
У нас есть некоторое количество таких ракет. Правда, они немного переделаны в комплекс воздушных мишеней «Фаворит-М». Понятно, что ракеты там без БЧ, да и по наземным целям они попадать не обучены. Как работает мишень, рассказывать, наверное, не стоит.
Так что при всем более чем критическом отношении к нашей армии сегодня, считаю, что приказ запускать зенитные ракеты в качестве баллистических – это перебор. Просто потому, что переделка этих ракет будет занимать столько времени и ресурсов, что овчинка выделки стоить не будет. Кто-то может возразить, типа, это Россия – но не до такой же степени?
Расконсервировать и подготовить старые ПУ типа С-300ПТ, оснастить ракеты новыми блоками управления (тут еще вопрос – а где их взять) именно под эти ракеты, модули навигации… Нет, не смотрится нормально. Конечно, такая ракета смогла бы пролететь километров 150-180, но вот сама возможность переделки старых ракет в баллистические – простите, мы коптеры и рации в Китае покупаем и за свои выдаем, а тут блоки управления для ракет…
Потому украинские СМИ и обстреливают ракетами от С-300 города, которые находятся не далеко от линии фронта: Краматорск, Николаев, Запорожье, Херсон, населенные пункты Донецкой области. Иногда, конечно, их там заносит и идут рассказы о прилете ракет С-300 с территории Белгородской области. Возможно, конечно, но отнюдь не в ударном исполнении. ПВО под Белгородом работает, потому, конечно, части ракеты могли запросто упасть на землю на территории Украины.
Но в целом украинские СМИ почти справляются с задачей обвинения, рассказывая о прилетах С-300 из Токмака Запорожской области в Днепр. То есть, 150 км.
«Фотоподтверждений» более чем достаточно. Интернет завален фото разгонных блоков, боеголовок, поражающих элементов. Тут вопрос исключительно в том, чьи это реально были ракеты. И в кого летели изначально.
Кстати, о подлете. Я неумышленно забыл о принципе действия зенитных ракет. Они поражают цель не фугасным воздействием, а осколками или стрелами. И если ракета не взорвалась по команде около цели, как должна, то у нее есть самоликвидатор, который ее уничтожит в воздухе. Это, кстати, ответ на незаданный вопрос о поражающих элементах, разбросанных у места падения.
Масса БЧ любой ракеты семейства 5В55 – 133 кг. Это оболочка, ВВ, поражающие элементы. Вес взрывчатки 80 кг. Этого, конечно, достаточно, чтобы причинить определенный ущерб, но у того же 9М55Ф от «Смерча» вес БЧ 250 кг, и там 95 кг взрывчатки и 55 кг поражающих элементов. Сопоставимо? Да, но 9М55Ф летит МИНИМУМ на 25 км, а вот 5В55 МАКСИМУМ на 25-30 км. А по максимуму снаряд «Смерча» вы знаете, летит на 70 км. Да, не так точно. Но и точность ракеты ПВО, летящей куда-то по координатам тоже не идеальна.
РСЗО – это инструмент работы по площадям. ПВО – по объемам пространства. Насколько вообще целесообразно направлять 5В55 на дом и подрывать ее в надежде, что поражающие элементы что-то поразят? Но вот такой нюанс: много где встречал упоминание о том, что снаряды РСЗО (некоторые) обладают осколочно-фугасным воздействием, а вот о ПВО пишут только об осколочном. В чем смысл ковыряния стрелками и шрапнелью статичных объектов (читай – строений), если есть тот же «Калибр», БЧ в 450 кг которого гарантировано разнесет если не любое строение, то так его пошатает, что мало не покажется?
Не проще ли отправить 2-3 «Шахеда», у которого БЧ 50 кг, но которому не нужен дорогостоящий радар наведения. Эффект будет примерно тот же, но значительно дешевле. И – эффективно.
В украинских СМИ очень часто можно увидеть приблизительно такие строки: «Противник совершил обстрел из С-300, повреждены жилые дома, школы, больницы, пострадавших нет». Так было в том же Николаеве. Сообщили о выпущенных 9 ракетах, одна из которых попала в дом. Куда делись остальные? Сбили? И их обломки упали на город?
В том-то и прелесть 5В55, что разгонные блоки весят не так уж и много, когда выработают топливо. И они из-за этого не сильно деформируются, их удобно фотографировать, подтащив к ближайшей воронке. Вот, дескать, воронка от С-300. А там такая ямища, что «Смерч» позавидует. Или фото разрушенного здания, и ни одного обломка С-300 рядом.
Но это уже пропаганда, а она работать обязана с наибольшим эффектом. Иначе это не пропаганда, не так ли?
Итого
Как мне кажется, сама идея применять 5В55 вместо той же «Точки У» не очень правильно. Почему именно «Точка У»? Ну просто хуже ракеты уже нет. А у нас и тем более. «Точка» до недавнего времени была у украинцев, но, видимо, и там закончилась.
Вся проблема не стоит ничего. В распоряжении армии России более чем приличная номенклатура ракетного оружия, от «Смерча» и «Торнадо-С» до «Искандера» и «Калибра». Недостаток? Тогда точно можно было бы расконсервировать находящиеся на хранении «Точки У», и это был бы не самый плохой вариант. Они, по крайней мере, летят вдвое или даже втрое дальше, чем 5В55. Точность? Да, у «Точки У» КВО отвратительное, но кто сказал, что 5В55 точнее? Кто замерял?
Скорее всего, точность у баллистической ракеты окажется ничуть не хуже, чем у ракеты ПВО, используемой в, мягко говоря, нештатном режиме. А кого перехватить сложнее – тоже вопрос.
Украинцы хвалятся, что перехватывают. И показывают на снимках из Харькова «останки» ракет от С-300, прилетевших из Белгорода. А там – маркировка. 5Ж93. Смотрите все на то, что русские делают.
А что русские? А ничего. 5Ж93 – это осколочно-фугасная часть от ракеты 5В55К. Да, ракеты первого поколения с максимальной дальностью полета в 47 км. Даже из Октябрьского или Ясных Зорь не достать до Харькова, как не старайся. Ну никак не могла 5В55К достать до Харькова.
И так, скорее всего, в 90% случаев, о которых говорят, как об обстрелах Россией украинских объектов ракетами С-300.
Все-таки как не хотели бы некоторые силы представить, что российская армия применят от безысходности С-300 как баллистические ракеты, увы, тут скорее, украинские старые ракеты первых выпусков падают куда ни попадя, так как лет 10 назад у них закончились все сроки годности, и гарантийные, и гарантированные.
Ну просто не живут столько.
Да, если бы действительно совершенно нечем было стрелять, тогда да. Но учитывая постоянное применение армией России и «Смерчей», и «Торнадо» (которые однозначно лучше, чем 5В55), скорее всего, именно по ним и работают украинские ПВО.
И тут, на самом деле, ситуация типа «Хорошо устроились». Сбили – слава украинским ПВО! Не сбили, ракеты упали кто куда – а вот, смотрите, российские С-300 разрушают украинские дома.
И отдельный момент с падениями разгонных блоков или обломков ракет. Здесь сам принцип работы ПВО такой, зенитчики просто не могут спрогнозировать, как будет вести себя сбитая ракета после поражения. И это совершенно нормально, что никто не навангует, взорвется задетый шрапнелью «Калибр» в воздухе или шарахнет уже на земле. Как показывает практика – даже не 50/50, а 30/70. Падают и взрываются.
Помните, осенью прошлого года были репортажи из Запорожья? Лучшая иллюстрация, на мой взгляд. Когда сначала местные власти сообщили, что обстрел велся только крылатыми ракетами авиационного базирования, а потом вдруг валом пошла информация о том, что это была просто массированная атака ракетами из С-300?
Понимаете, да? Разгонные блоки от ракет С-300 найти намного проще, чем остатки того, что рушило объекты на земле. Блоки всегда в стороне от мест взрыва находятся.
Получается, что сперва нашли кучу деталей от ракет С-300, а потом, по мере разгребания завалов, нашлись обломки крылатых ракет. И 12 первоначально заявленных крылатых ракет вдруг трансформировались в 6 крылатых ракет и аж 16 ракет С-300.
Конечно, все они не могли прилететь в тот разрушенный подъезд дома, но вот куда все эти два с лишним десятка ракет подевались – вот это вопрос.
В целом, поддерживаю тех, кто считает, что обстрелы при помощи ракет С-300 – это вымысел украинской стороны. Слишком много «за» эту теорию.
Касаемо ракет:
- ракеты типа 5В55, которые демонстрирует украинская сторона, давно сняты с вооружения в армии России;
- применение этих ракет, даже если они где-то находятся на хранении нецелесообразно по причинам безопасности;
- находящиеся на вооружении сил ПВО армии России и ВКС ракеты типа 48Н6Е, 48Н6Е2, 9М96 ни разу не были показаны в качестве оружия поражения украинских объектов.
По самому комплексу С-300:
- дальность стрельбы ЗРК ограничена дальностью радиовидимости;
- подрыв боевой части тоже происходит по команде из станции наведения при помощи радиолокатора подсветки и наводки. Потому дальность стрельбы ограничивается приблизительно дальностью 25–30 км;
- радиолокатор подсветки и наводки должен располагаться на расстоянии 25–30 км от наземной цели, обстреливаемой ЗРК, в пределах работы вражеской артиллерии;
- ракета может быть эффективной против неподвижных наземных целей либо против скоплений живой силы.
Таким образом, дискуссию на тему того, что «российская армия все-таки применяет против Украины ракеты комплексов С-300» можно на этом закрывать.