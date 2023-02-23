БМ-21А/Б «БелГрад» – белорусский вариант модернизации советской РСЗО



БМ-21А "БелГрад" в походном положении

В ответ на устаревание



Подготовка к стрельбе. Видны измененное рабочее место наводчика и домкраты

Замена и перестройка



Батарея "БелГрадов" ведет огонь

Современная модернизация

Последовательное развитие

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» советской разработки и производства состоят на вооружении множества иностранных государств. Некоторые из них пытаются дорабатывать такую технику в соответствии со своими требованиями и взглядами. Так, в интересах белорусской армии были разработаны два проекта модернизации «Града» под обозначением БМ-21А/Б или «БелГрад».При распаде СССР независимой Республике Беларусь достался достаточно крупный парк военной техники. В частности, он включал порядка 300 боевых машин системы залпового огня «Град». Их зачислили на баланс вновь созданной белорусской армии и продолжили эксплуатацию в штатном режиме.Однако уже в середине девяностых возникла необходимость в модернизации или замене такой техники. Имеющиеся «Грады» не отличались малым возрастом и уже успели выработать значительную часть ресурса; в первую очередь это касалось шасси марки «Урал». В связи с этим было принято решение о разработке проекта модернизации БМ-21 с заменой базового автомобиля. Кроме того, следовало обновить системы управления огнем, связь и т.д.Проект модернизации получил обозначение БМ-21А и название «БелГрад», указывавшее на исходный образец и страну разработки его обновленной версии. Работы стартовали в 1997 г. и выполнялись силами нескольких организаций. С разработкой такого проекта удалось справиться всего за несколько месяцев.Общую координацию работ по проекту осуществлял Научно-технический комитет министерства обороны, отдельные агрегаты создавались Военной академией Республики Беларусь и другими организациями. Шасси предоставил Минский автозавод. В качестве предприятия-изготовителя привлекли 2655-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения (г. Борисов).Прототип был готов и вышел на испытания в конце декабря 1997 г. Различные проверки, тестовые стрельбы и доводка конструкции продолжались в течение нескольких следующих лет. Вероятно, сказалась как определенная сложность проекта, так и внедрение новых функций и возможностей.Работы в целом были завершены в 2001 г. В августе-сентябре того же года модернизированные РСЗО впервые приняли участие в учениях белорусской армии «Неман-2001». Вскоре после этого БМ-21А официально приняли на вооружение, и 2655-й завод начал поставки серийной техники.По известным данным, в следующие годы белорусская промышленность перестроила по новому проекту значительную часть имевшихся «Градов». При этом общую численность РСЗО по тем или иным причинам пришлось сократить, отправив часть техники на хранение. По известным данным, в настоящее время в активной эксплуатации находится до 125-130 ед. БМ-21 всех версий.Основной задачей проекта «БелГрад» была замена штатного шасси доступным образцом. По результатам анализа имеющихся возможностей было решено использовать трехосный автомобиль МАЗ-631705 белорусского производства. Характеристики такого шасси позволили не только перенести артиллерийскую часть, но и внедрить некоторые дополнительные возможности.МАЗ-6317 представляет собой трехосный полноприводный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Машина построена по бескапотной схеме и имеет кабину над двигателем. В модификации «05» шасси оснащалось дизельным двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л.с. С двигателем сопряжена 9-ступенчатая ручная коробка передач. Полная масса – более 25 т, грузоподъемность – 11 т.Шасси имеет грузовую платформу длиной 6,25 м. В ее корме монтируется штатная артиллерийская часть «Града». Также устанавливаются гидравлические домкраты для стабилизации шасси при стрельбе. Свободное место между кабиной и пусковой установкой отдали под стеллажи для дополнительного боекомплекта. Часть боевых машин получила стеллажи 9Ф37 на 40 ракет, другие – изделия 9Ф37М на 60 ячеек. Стеллажи позаимствовали у штатных транспортно-заряжающих машин из состава системы «Град».Пусковая установка для реактивных снарядов была незначительно доработана. Она сохранила 40 трубчатых направляющих в виде единого пакета. При этом из-за большей высоты шасси на ней установили кронштейн с площадкой для наводчика. В механизмах наведения появились новые ограничители углов и скорости. Также появились копиры и упоры, защищающие кабину от ударов направляющими.На борту БМ-21А появилась современная радиостанция. Средства управления огнем и электросистему артиллерийской части доработали с учетом требований и особенностей шасси. Пульт управления огнем может использоваться в кабине или сниматься для стрельбы с безопасного расстояния.Модернизированный «БелГрад» сохранил прежний пакет направляющих и мог использовать всю номенклатуру 122-мм неуправляемых снарядов советской разработки. Огневые характеристики и боевые возможности остались на уровне базовой РСЗО БМ-21. Так, максимальная дальность стрельбы превышала 20 км, имелись снаряды с осколочно-фугасным, кассетным, зажигательным и иным оснащением.Расчет БМ-21А состоит из пяти человек. Все операции по заряжанию, выходу на позицию, подготовке к стрельбе и т.д. выполняются силами расчета с использованием штатных средств боевой машины.В мае 2020 г. 2655-й завод приступил к разработке новой модификации БМ-21. Этот проект получил обозначения БМ-21Б или «БелГрад-2». В декабре того же года опытный образец такой РСЗО впервые вышел на полигон и выполнил стрельбу. Тогда же белорусское Минобороны впервые рассказало о существовании такого проекта.В течение весны и лета 2021 г. обновленная БМ-21Б прошла заводские и государственные испытания. Техника подтвердила расчетные характеристики и получила высокую оценку. В июне того же года «БелГрад-2» впервые показали публике на выставке Milex-2021 в Минске. Известно, что в тот период решался вопрос принятия новой РСЗО на вооружение. Впрочем, точная информация на этот счет пока не поступала.От БМ-21А новый «БелГрад-2» отличается несколькими системами и устройствами. Так, было переработано оснащение кабины. Сокращенный расчет из четырех человек полностью располагается в ней. Также внедрена система горизонтирования с дистанционным управлением. Она включает датчики и исполнительные механизмы, дающие высокую точность работы. При этом отсутствует необходимость выхода из кабины. Вместо штатной радиостанции установили полноценный комплекс связи с возможностью голосового общения и передачи данных.БМ-21Б продолжает использовать старые 122-мм снаряды всех типов. Также сообщалось о разработке новых боеприпасов, таких как 9М521МБ или 9М522МБ. При тех же габаритах и схожей массе, они несут отделяемую головную часть, в т.ч. с радиовзрывателем. Дальность стрельбы такими ракетами достигает 35-40 км.Таким образом, за последние десятилетия белорусская оборонная промышленность своими силами последовательно провела две модернизации имевшихся РСЗО БМ-21 «Град» советского производства. Эти проекты представляют определенный интерес с технической точки зрения, а также показывают возможные пути и способы развития старой техники.Первый белорусской проект БМ-21А «БелГрад» разрабатывался в связи с ожидаемыми проблемами с эксплуатацией штатных шасси. Его разработчики нашли современную замену старому «Уралу», причем выбранное шасси за счет более высоких характеристик дало возможность увеличить возимый боекомплект. Однако понадобились и другие нововведения, такие как новые средства стабилизации.Современный проект БМ-21Б «БелГрад-2» предлагает обновление электронных средств, а также расширяет боекомплект, что улучшает общие боевые качества РСЗО. По сути, это прямой аналог российской системы «Торнадо-Г», появившейся в начале прошлого десятилетия.В целом выбранные пути развития исходной конструкции выглядят правильными и полезными. Два проекта «БелГрад» позволили избавиться от будущих проблем, получить новые возможности и повысить основные характеристики наличных РСЗО. При этом белорусской промышленности не пришлось разрабатывать новые проекты с нуля или создавать особо сложные компоненты и средства.По известным данным, в девяностых-двухтысячных годах реактивная артиллерия Белоруссии полностью перевела реактивную артиллерию со старых «Градов» на новые БМ-21А. Теперь, по всей видимости, наличные «БелГрады» проходят модернизацию до БМ-21Б. Благодаря этому сухопутные войска улучшают и наращивают свою огневую мощь – и такое развитие обходится без лишних расходов.