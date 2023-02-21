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Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

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Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

Находящийся с визитом в Варшаве Джо Байден решил обратиться к российскому народу с заявлением о том, что ни США, ни НАТО, не стремяться установить контроль над Рооссией, а тем более, уничтожить ее.


Американский президент решил опровергнуть высказывания российского лидера, прозвучавшие сегодня во время Послания к Федеральному собранию РФ и попытался рассказать о "миролюбивой" политике США. По его словам, у Запада нет никаких планов по подавлению или уничтожению России, все это домыслы российского руководства.

Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию

- заявил с трибуны Байден.

Кроме того, президент США попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере проводимой спецоперации заявив, что в ее проведении "небыло никакой необходимости". Как пытаются представить ситуацию американцы, все можно было решить переговорами, никто против России ничего не замышлял, и вообще США "белые и пушистые". А вот Россия, вместо того, чтобы договариваться, напала на "молодую демократию" Украины и ведет агрессивную войну.

Говоря об Украине, Байден заявил, что Запад продолжит поддерживать киевский режим до "полной победы". После его слов где-то в Киеве прослезился Зеленский. Американский президент пообещал Путину "поражение", потому что США, Европа и НАТО "объединились" для провостояния "агрессии России".

Российская армия это вандалы. Они нападали на Финляндию, на Польшу, Молдову, Грузию, теперь они напали на Украину (...) Украина стала сильнее в военном плане, демократия во всем мире стала сильнее

- подчеркнул Байден.
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89 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:47
    +17
    А на Молдову-то когда мы успели напасть? Или я что-то пропустил?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:49
      +8
      Это в русско-турецкие войны. Дунайские княжества.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:53
        +22
        Англичанам да американцам верить - себя не уважать.
        .......
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 21:15
          +9
          Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

          Засох бы Байден со своею "деРмократией по-американски"!
          Лучше бы США заплатили России за убытки по взорванным американцами "СП-1" и "СП-2" и за стоимость их восстановления!
          А потом бы Байден и разглагольствовал, что США ничем России не угрожают!

          А уж про кураторство Вашингтоном русофобского нацистского киевского режима Зеленского в Украине я уже и не говорю!
        2. алексеев
          алексеев Сегодня, 22:00
          0
          "... верить - себя не уважать" - это точно!
          Заблекотали, боятся за свою шкуру. Своя рубашка ближе к телу, это не украинцев гнать под Солнцепеки.
          Ведь когда Хрущев взорвал на Новой Земле " кузькину мать" до самых тупых русофобов все сразу дошло и началась политика "детанта" , т.е. разрядки.
          И нам надо для верности испытать новые тактические ядерные боеприпасы, а буде не дойдет и вооружение бандерлогов будет продолжаться и наращиваться, заранее предупредить, дабы население покинуло некоторые места и уничтожить там, например, логистические узлы. Или предупредить: ежели вздумают вооружиться и прорываться на Крым и т.д. по ударным группировкам тоже прилетит. И что Бидон и его вассалы Макарон, эсэсовской внуке Олаф и прочие там бывшие Гинекологи и Баррели с г... сделают?
          Если они могли бы безнаказанно,так как в случае с Хиросимой, они уже давно бы все сделали. Без сожалений о нас.
        3. инженер74
          инженер74 Сегодня, 22:15
          0
          Цитата: Shurik70
          Англичанам да американцам верить - себя не уважать.
          .......

          А нас им верить никто, как ни странно, и не просит smile
          Послушал, по диагонали, речь Байдена - там косвенная мотивация ВСУ во все поля, на тему: "Ещё немного перемог и "режимы" России с Белоруссии рухнут, а вы будете делить землю и рабов!" wassat
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:51
      +22
      А на Молдову-то когда мы успели?

      ну он это с забеганием вперёд сказанул - сгоряча, по-молодости, так сказать.. выдал планы на Приднестровскую кампанию НАТО
    3. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 20:52
      +4
      Он скорей всего имел ввиду приднестровский конфликт.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:12
        +8
        Который по плану запада должен вот-вот "случиться". Он ляпнул лишнего.
        Он озвучил нападение в котором нас только собираются обвинить
        1. Комментарий был удален.
      2. Павел_Свешников
        Павел_Свешников Сегодня, 21:37
        -1
        Да ни он сам ни кто еще не знает что в его больном мозгу и что он имеет в виду. Может у них там планы В Молдавии сделать 2-ю Украину. Вот и путает. Выдает планы за прошедшее.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:21
      +4
      Аха, сказанул. А расширении НАТО к границам? А попытка захвата баз Севастополя путем переворота в куеве......
    5. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 21:28
      +2
      Видимо Байден имеет ввиду Приднестровье. Вокруг него, кстати, сейчас ситуация накаляется.
    6. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:44
      0
      Цитата: Reindeer
      А на Молдову-то когда мы успели напасть? Или я что-то пропустил?

      Вы думаете он знает где эта Молдова ? И что это такое Молдова ? Главный посыл -рюске Ванька сдавайс , ти будешь есть тёплый помой , спать в барак , и гулять после работ .. Ой ля ля ! Ми тебя будем не обидеть , мало , мало вешайт . Ой ля , ля !
    7. Rage66
      Rage66 Сегодня, 22:34
      0
      Речь идет о 14-й армии, которая остановила бойню в Приднестровье.
      Они уже забыли, что по Днестру в Черное море плыли трупы и 14-я армия никакого отношения к ним не имела soldier
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:47
    +4
    Ну обратился и обратился. Ну сказал и сказал. Нам что теперь делать? laughing
    1. Балу
      Балу Сегодня, 20:55
      +12
      Цитата: Кот Александрович
      Ну обратился и обратился. Ну сказал и сказал. Нам что теперь делать? laughing

      А давайте о лошадях Мне нравится алхатекинская порода. Или вот о перспективах политического кризиса в Гваделупе.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:02
        +5
        Цитата: Балу
        А давайте о лошадях Мне нравится алхатекинская порода.


        Лошадь, это совершенная техника good

        1. topol717
          topol717 Сегодня, 21:15
          +3
          Выхлоп там совсем не экологичный, а что ни наесть парниковый газ метан. А еще оставляет после себя "кучи". Если каждому жителю дать по такому DAS AUTO то травы на земле не останется..
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 22:02
        +1
        Балу. При всём уважении. Гваделупа это мелочь. Меня гораздо больше волнует судьба дельфинов на Бермудских островах, которые в массовом порядке выбрасываются на берег. И не надо пугать Байдена. Он так и так напуган. Эта его привычка здороваться с "воздухом". В его мозгу это не воздух, а привидение Путина.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:27
      +4
      Джо Байден обратился... заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

      сама по себе фраза звучит зловеще... Помним Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан...
      1. point
        point Сегодня, 22:34
        0
        а напоследок "ваша армия - армия вандалов" , да что ж он несет то?! дедка в неадеквате, спичрайтеры в самосбывающемся камингауте, а разговаривает он с мифическим американским миром в РФ, обращаясь к нему как реальности сейчас, будто "СВО-нет, нет, если я так сказал".
        Эта речь лишь о тотальной неадекватности вашингтонска сейчас свидетельствует. В принципе, мы и так читаем, что демпартия потеряла в собственной элитарности всякую связь с реальным будущим. Но дедушка смог это наглядно показать.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 22:20
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Ну обратился и обратился. Ну сказал и сказал. Нам что теперь делать? laughing

      Да в принципе то же, что уже и делаем, продолжать давить бандерлогов. Что касается этого престарелого "сказочника", то его и всю его радужную компанию, нафиг послать.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:48
    +5
    Святой бидон, как в лужу газы пустил... бедные молдоване wassat
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:20
      0
      Да ,но молдаван изначально в 10 раз меньше чем скакунов. А еще половина этих молдаван стремиться домой в Румынию, а другая тоже домой но уже в Россию. А граница между этими Румынами и Русскими как раз где то там и протекает, по руслу реки Днестр.
  4. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 20:48
    +6
    Слезу вышиб, какое проникновение............
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:50
    +5
    Российская армия это вандалы. Они нападали на Финляндию, на Польшу, Молдову, Грузию, теперь они напали на Украину (...)

    А еще задавила все демократические начала в Германии, Румынии, Венгрии, Чехии и вторглась в исконно японскую Маньчжурию. Перечислять можно бесконечно и во всем виновата Россия.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:21
      +5
      Цитата: Адриан28
      А еще задавила все демократические начала в Германии, Румынии, Венгрии, Чехии и вторглась в исконно японскую Маньчжурию. Перечислять можно бесконечно и во всем виновата Россия.

      Вы еще забыли - Казань отжали у то ли Половцев то ли Монгол.
      1. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 22:13
        +1
        А Крым у татар?
        Забирать Крым это вообще наша традиция.
  6. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:50
    +6
    поляки откуда стали то потерпевшими?!?!! Эти черти тешинскую область у чехов когда оттяпывали святыми стали что ли?!?!
  7. Puler
    Puler Сегодня, 20:51
    +5
    бидон, шёл бы на... иди к нигерам своим.....
    1. Балу
      Балу Сегодня, 20:56
      +2
      Цитата: Puler
      бидон, шёл бы на... иди к нигерам своим.....

      к афроамериканцам. Так они его того, девственности лишат или задушат от радости встречи с ним.
  8. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 20:53
    +6
    Немного музыки, чтобы расслабиться.
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:55
    +13
    Армия США нападала на : Гватемалу, Сальвадор, Конго,Боливию, Корею, Кубу, Вьетнам,Никарагуа,Камбоджу,Центрально Африканскую Республику,Югославию, Ирак,Афганистан,Гаити,....... они преступники ((((
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:59
      +3
      Цитата: Silver99
      ..... США нападала на : Гватемалу, Сальвадор, Конго,Боливию, Корею, Кубу, Вьетнам,Никарагуа,Камбоджу,Центрально Африканскую Республику,Югославию, Ирак,Афганистан,Гаити,.......

      Они несли в эти страны ДЕМОКРАТИЮ! Как всем известно
      Демократия---- власть народа американского.
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 21:32
      +1
      Своё, оно как известно не пахнет. А у него и так склероз, так что немудрено забыть
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 22:03
      0
      они использовали права сильного вот и нападали
  10. Radius
    Radius Сегодня, 20:55
    +3
    Во-первых, вандалы - это германское племя! Всё остальное - чушь собачья: ...миролюбивые англо-саксы! :)
    1. vvnab
      vvnab Сегодня, 21:07
      +2
      Так и саксы тоже германцы! А англов- да сколько их там..? ))
    2. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 21:11
      -1
      Вааще то вандалы славянское племя..Ну вот -текст короткий
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 21:36
        -1
        Вандалы никогда не были славянами. И быть не могли. Ну, разве что от тебя произошли неандертальцы или автралопитеки. Только в этом случае вандалы могут быть славянами.
        1. Алексей Алексеев_5
          Алексей Алексеев_5 Сегодня, 22:26
          0
          Вааще то досталась мне по наследству книжица интересная.Славянское царство называется..Автор Мауро Орбини.1897 год выпуска. Впервые была напечатана в 1601 годе Вы наверное и не слыхали про него.Так вот сей мауро не поленился и составил вандало- славянско- русский словарь Удивительно но даже я понял 99% вандальских слов.С трудом но я прочитал сей труд.Напечатал он был старинным шрифтом.Так там прямо указывается что вандалы стопроцентные славяне.Со ссылкой на более древних историков. А на неандертальца я не обижаюсь.Эти ребятки были более интеллектуально продвинуты чем многие на ВО засветившиеся sad
  11. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:57
    +1
    Верить- этому старику или любому политику с запада, СЕБЯ не уважать!!!
  12. Sith
    Sith Сегодня, 20:58
    +1
    Что он сказал уже страшновато ... в их речах приставка "не" обычно опускается при исполнении задуманного
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:58
    +3
    Вы все мне зла хотите
    И, если можете, то мне всегда вредите,
    Но я с тобой за их разведаюсь грехи». —
    «Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
  14. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 20:58
    +1
    Да ладно. А чем вы заняты прямо сегодня и вчера?
  15. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:00
    +2
    -а мы,миролюбивые парни из Америки , всего лишь.на Ирак, Вьетнам, Югослваию,Панаму, Гренаду, Кубу, Ливию, Сирию,Афганистан и прочее,прочее ,прочее....Если хотите точнее.то спросите у китайцев, они про нас все посчитали ! Всего -то,с 2001 годочка завалили 900 000 человк .
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:00
    +7
    Дедушке бы подгузник поменять,да домой уехать. А ,,обращение,, пусть сам себе зачитывает, вслух,сидя на горшке.
  17. Балу
    Балу Сегодня, 21:01
    +3
    Т.е. бидон призывает Россию остановится. Ясно, что не победят в этот раз. А поскольку остальная ачасть украины давно продана на 50 лет в аренду, решили пока остановиться на достигнутом, все равно титан, уран, и прочие редкоземельные элементы все равно достанутся западу, если только Россия не пойдет дальше. А что там Орбан и этот румынский царь притихли? С Дудой все понятно, Шольцем тоже. Похоже китайский министр иностр. дел ему все на пальцах объяснил. Не в простое время мы живем. А давайте о дальних галактиках и тайнах мироздания.... wassat
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:53
      0
      Цитата: Балу
      все равно титан, уран, и прочие редкоземельные элементы все равно достанутся западу, если только Россия не пойдет дальше.

      Как бы западло им всё это отдавать . Им дай палец , отпятают всю руку .. Не ...с этими хлопцами из омэригы придётся толкаться до нашей Победы .. Жадны , хамоваты , наглы и завистливы . Пока не загоним их за океан не угомонятся ... Или островок их британский не утонет ..
  18. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 21:01
    +1
    Цитата: Silver99
    Армия США нападала на : Гватемалу, Сальвадор, Конго,Боливию, Корею, Кубу, Вьетнам,Никарагуа,Камбоджу,Центрально Африканскую Республику,Югославию, Ирак,Афганистан,Гаити,....... они преступники ((((

    Вот, добавляю с выше
  19. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:04
    +3
    Российская армия это вандалы. Они нападали на Финляндию, на Польшу, Молдову, Грузию, теперь они напали на Украину (...) Украина стала сильнее в военном плане, демократия во всем мире стала сильнее

    Украина стала сильнее потому, что подписанты Минских соглашений и Нормандской четвёрки пудрили мозги Президенту России. А он своим коллегам верил.
    Финляндия и Польша - это конец 30-х годов прошедшего века. И армия тогда была Красная!
    Когда на Молдову нападали? Вот не знаю.
    Про Грузию - верно. Российская армия принуждала армию Грузии к миру.
    Про испытание на реальных городах ядерного оружия, стремление Корею сделать очагом опасности рядом с границей СССР и КНР, убийство своего Президента Кеннеди, про напалм во Вьетнаме, про Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию...
    Про это никогда ничего никто из Президентов США не слышали.
    Если и было, то это подчинённые глупые. А царь американский, весь в белом.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:20
      +3
      На Молдову нападали на следующей неделе. Может позже. Они со временем ещё не определились. Хотелось бы чтобы была шутка. Но нет. Запад планирует нас обвинить в нападении. Просто бидон перепутал и раньше озвучил.
      А про Грузию что верно? Тоже мы напали. Или тоже нападём. Ещё одна провокация чтоли?
  20. Million
    Million Сегодня, 21:07
    +4
    Прав был Задорнов в отношении американцев:ну тупые!
    Неужели Байден думает,что е его словам кто то прислушается?
    Русский народ не верит никому,только самому себе.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:29
      +2
      . Русский народ не верит никому,только самому себе.

      Вообще-то я и себе теперь не доверяю
  21. lenovol
    lenovol Сегодня, 21:08
    +4
    Пусть эта мумия расскажет, сколько стран подверглись вторжению и бомбёжкам со стороны США, начиная с 1945 г.
    Десятки миллионы убитых мирных жителей, более ста стран прочувствовали "демократию" ов.
  22. Arsi55
    Arsi55 Сегодня, 21:11
    -9
    Я ничего не хочу сказать, но старпер Байден излагал свою мысль, а не смотрел на текст и не пролистывал "позитивные отчеты" в отличии..
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:17
      +3
      Цитата: Arsi55
      но старпер Байден излагал свою мысль, а не смотрел на текст и не пролистывал в отличии..
      глупость вы свою показали во всей красе, бидон с суфлера (2 шт) читает
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 21:25
        +2
        Цитата: Василенко Владимир
        бидон с суфлера (2 шт) читает

        Да и то лажает постоянно. request
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 21:35
          +1
          Цитата: Васян1971
          Да и то лажает постоянно.

          не преставайте к дедушке ему тяжело одновременно читать и общаться с двумя собеседниками - Деменцией и Альцгеймером
    2. AlexTss
      AlexTss Сегодня, 21:24
      +3
      Ну да, ну да... В экраны суфлёра слева справа не посмотрел ни разу, ага... lol lol lol
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:56
      +3
      Цитата: Arsi55
      Я ничего не хочу сказать

      А зачем тогда говорите ? Помолчите подумайте о вечном . Мало ли , что ... Время нынче лихое ...
  23. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 21:14
    +1
    Что он городит,наверно с зелей курнул,хотя он без порошка может ляпнуть.
  24. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 21:15
    +4
    Чего стоят обращения и обещания человека, здоровающегося с признаками?
  25. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 21:15
    +3
    Да да, конечно, от Западной лжи и лицемерия уже тошнит, хоть бы раз честно признались, а не вешали лапшу на уши.
  26. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:15
    +2
    Российская армия это вандалы. Они нападали на Финляндию, на Польшу, Молдову, Грузию, теперь они напали на Украину
    даже не знаю как назвать теперь матрасов?!!!
  27. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:22
    +1
    У дедушки раздвоение личности, походу. То контролировать, подавлять и уничтожать Россию они не собираются, то Россия - агрессор и ей надо изо всех сил противостоять, окружив со всех сторон военными базами. fool
  28. мерцание
    мерцание Сегодня, 21:25
    +2
    Американский президент решил опровергнуть высказывания российского лидера, прозвучавшие сегодня во время Послания к Федеральному собранию РФ и попытался рассказать о "миролюбивой" политике США. По его словам, у Запада нет никаких планов по подавлению или уничтожению России, все это домыслы российского руководства.
    Поверить ему на слова что ли? recourse bully
  29. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 21:26
    +2
    Вес его слов - нулевой. Просто пустой звук.
  30. К-50
    К-50 Сегодня, 21:26
    +2
    Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

    Грошь твоим словам , старикашка!
    Пока что весь запад только и озвучивает о ведущейся войне против России!
    А для чего война? Чтобы поставить на экономические колени противника и обратить его в рабство или уничтожить.
    Нет вам веры. request
  31. Arsi55
    Arsi55 Сегодня, 21:27
    -2
    Ух как же подгорело, у некоторых. Посмотрев два выступления, вывод один - Харков.болельщики.мп3
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:36
      +1
      Цитата: Arsi55
      Ух как же подгорело

      вам опять свет дали?!!!
  32. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 21:31
    +1
    Anglosaxon scum Biden has zero concept of democracy, it's just an empty word for them to have a fake image.
  33. Vert
    Vert Сегодня, 21:31
    +1
    Ложь ОБКОМА просто обескураживающая.ЗАБЫЛ как там страны с новоиспечённой демократией называются, список просто огромный............................
  34. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 21:32
    +1
    Не буду я есть этих худосочных поросят сказал серый волк и затаился у двери хищно улыбаясь.
    (Сергей Владимирович Михалков в 1936 году написал сказку " Три поросёнка ", взяв за основу сюжет английской народной сказки.) Есть вопросы к наглосаксам???
  35. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 21:34
    +1
    Да кто бы сомневался. Конечно не хотят уничтожить. Цель - разбить на части, подчинить и грабить безнаказанно, как они всегда и делали с другими странами. Так же как они сейчас грабят нефтяные запасы Сирии. Так же как они из России за бесплатно получили Плутоний за 1,5% рыночной стоимости при Боре Ельцине.
  36. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:39
    +1
    Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию
    . Ладно, если это "проблема перевода", а так получается, что там народец странный, это как минимум, но скорее всего, больные на всю голову...
    И ещё, оно нам сдалось, то обращение, хоть как то, хоть куда то??? У нас своих говорливых хватает, даже с избытком...
  37. sifgame
    sifgame Сегодня, 21:45
    +4
    Нет дедок не поверят русские тебе, обманываете вы всегда, да и шавки твои высказались с точностью до наоборот
  38. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:52
    +5
    Цитата: Fangaro
    подписанты Минских соглашений и Нормандской четвёрки пудрили мозги Президенту России. А он своим коллегам верил

    Ну да, ну да)
    Президент у нас такой наивный!) Ему лапшу вешают, а он верит, верит... как же.
    Чушь это всё.
    С самого начала было всем понятно, что это, и во что выльется. Делали вид, что верим - сил было маловато. И сейчас - тоже маловато, но не в пример больше, чем тогда.
    Просто тянуть дальше, делая вид, что всем доверяем, становилось с каждым днём опаснее
    А сказки про наивных президентов - оставьте детям.
    Президентов не бывает ни наивных, ни глупых.
    Ни у нас, ни у них
  39. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:54
    +2
    Хуже чем война с наглосаксами может быть только дружба с ними.
  40. Виктория02061985
    Виктория02061985 Сегодня, 21:54
    0
    Американский газлайтинг чистой воды. Мастерски.
  41. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:57
    0
    он хочет сказать мы вас уничтожать не будет (хотя кто им это даст сделать если у РФ ядерный арсенал уничтожить может планету земля ) мы типа сша поставим своих марионеток и будем качать ресурсы а что с вами будет нам пофиг 90 все помнят голод разруха ) какой добрый джо базы наставил пво наставил возле РФ и говорит мы с миром пришли тока ресы отдайте нам папуасы не должны развиваться а должны поглощать то что мы скажем можно )))
  42. Andron78
    Andron78 Сегодня, 22:02
    0
    Хоть бы кто деду сказал, что наш народ внимательно следит как за его здоровьем, так и рефлексивными двигательными функции  и высказываниями, исключительно ради поржать. В России ему диагноз на каждой кухне поставлен без всяких врачей, причем неутешительный. Так что спасибо деду, что в очередной раз повеселил.
  43. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:02
    0
    Цитата: sdivt
    Цитата: Fangaro
    подписанты Минских соглашений и Нормандской четвёрки пудрили мозги Президенту России. А он своим коллегам верил

    Ну да, ну да)
    Президент у нас такой наивный!) Ему лапшу вешают, а он верит, верит... как же.
    Чушь это всё.
    С самого начала было всем понятно, что это, и во что выльется. Делали вид, что верим - сил было маловато. И сейчас - тоже маловато, но не в пример больше, чем тогда.
    Просто тянуть дальше, делая вид, что всем доверяем, становилось с каждым днём опаснее
    А сказки про наивных президентов - оставьте детям.
    Президентов не бывает ни наивных, ни глупых.
    Ни у нас, ни у них


    Согласен!
    Лидер государства может быть разным. Но не может быть доверчивым.
  44. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 22:05
    +1
    Зачит 100% имеют план нападения. Противно слушать этого убогого маразматика. Он сам наверное не доконца понимает куда идет.
  45. Луенков
    Луенков Сегодня, 22:16
    0
    Как можно слушать тех, кто постоянно врёт.?
  46. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 22:17
    0
    Судя по комментариям, высказывания бидона у нас всех вызывают одинаковую тошнотворную реакцию. В отношении этих заверений у нас полная солидарность стопроцентная просто.
    Не зря говорят - общий враг сближает.
  47. Jin
    Jin Сегодня, 22:22
    0
    Полный сюр...Мне страшно за наполнение голов тех, кто на это всё ведётся, а ведутся же... и многие...
  48. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 22:30
    0
    Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее.

    Ну конечно же! Какое уничтожение? Просто помогли ещё 33 года назад поддержать молодую "российскую демократию" и грабануть советское наследие, закопав руками местечковых "демократоров" реального конкурента в виде СССР. А так,- ни,ни!laughing
    Откуда там Ельцину коробки с баксами таскали для борьбы с "тоталитаризмом"?
    Кто кричал в конгрессе США - "Господи, благослови Америку!"?
    Почему ЦРУшники паслись у Чубайса до последнего.
    Наверное потому, что у нас страна суверенная. laughing Суверенная от самого российского народа? wink
  49. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:41
    0
    Цитата: Адриан28
    Он скорей всего имел ввиду приднестровский конфликт.

    Мда, Лебеди тогда задали дрозда.