Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

Находящийся с визитом в Варшаве Джо Байден решил обратиться к российскому народу с заявлением о том, что ни США, ни НАТО, не стремяться установить контроль над Рооссией, а тем более, уничтожить ее.
Американский президент решил опровергнуть высказывания российского лидера, прозвучавшие сегодня во время Послания к Федеральному собранию РФ и попытался рассказать о "миролюбивой" политике США. По его словам, у Запада нет никаких планов по подавлению или уничтожению России, все это домыслы российского руководства.
Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию
- заявил с трибуны Байден.
Кроме того, президент США попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере проводимой спецоперации заявив, что в ее проведении "небыло никакой необходимости". Как пытаются представить ситуацию американцы, все можно было решить переговорами, никто против России ничего не замышлял, и вообще США "белые и пушистые". А вот Россия, вместо того, чтобы договариваться, напала на "молодую демократию" Украины и ведет агрессивную войну.
Говоря об Украине, Байден заявил, что Запад продолжит поддерживать киевский режим до "полной победы". После его слов где-то в Киеве прослезился Зеленский. Американский президент пообещал Путину "поражение", потому что США, Европа и НАТО "объединились" для провостояния "агрессии России".
Российская армия это вандалы. Они нападали на Финляндию, на Польшу, Молдову, Грузию, теперь они напали на Украину (...) Украина стала сильнее в военном плане, демократия во всем мире стала сильнее
- подчеркнул Байден.