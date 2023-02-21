Джо Байден обратился с российскому народу заявив, что США и НАТО не намерены уничтожать Россию

Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию

Российская армия это вандалы. Они нападали на Финляндию, на Польшу, Молдову, Грузию, теперь они напали на Украину (...) Украина стала сильнее в военном плане, демократия во всем мире стала сильнее

Находящийся с визитом в Варшаве Джо Байден решил обратиться к российскому народу с заявлением о том, что ни США, ни НАТО, не стремяться установить контроль над Рооссией, а тем более, уничтожить ее.Американский президент решил опровергнуть высказывания российского лидера, прозвучавшие сегодня во время Послания к Федеральному собранию РФ и попытался рассказать о "миролюбивой" политике США. По его словам, у Запада нет никаких планов по подавлению или уничтожению России, все это домыслы российского руководства.- заявил с трибуны Байден.Кроме того, президент США попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере проводимой спецоперации заявив, что в ее проведении "небыло никакой необходимости". Как пытаются представить ситуацию американцы, все можно было решить переговорами, никто против России ничего не замышлял, и вообще США "белые и пушистые". А вот Россия, вместо того, чтобы договариваться, напала на "молодую демократию" Украины и ведет агрессивную войну.Говоря об Украине, Байден заявил, что Запад продолжит поддерживать киевский режим до "полной победы". После его слов где-то в Киеве прослезился Зеленский. Американский президент пообещал Путину "поражение", потому что США, Европа и НАТО "объединились" для провостояния "агрессии России".- подчеркнул Байден.