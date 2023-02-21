Власти Франции: Надеемся, что президент России отменит своё решение о приостановке членства РФ в договоре СНВ

Надеемся, что президент России отменит своё решение по договору СНВ.

Это они там говорят «минус 2%», а я говорю, что намного больше. Они зарабатывают на газе, но остальная экономика сильно страдает. Я не верю их цифрам.

На Западе комментируют сегодняшнее обращение президента России к Федерацию Собранию. При этом наибольшее число комментариев со стороны зарубежных политиков, политологов, военных касается заявления Владимира Путина о приостановке членства России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.Напомним, что в своей речи российский президент заявил о том, что против России направлены стратегические силы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Франции и Великобритании. А эти страны, как известно, в договоре не участвуют.В Париже заявили, что разочарованы решением Владимира Путина по приостановке членства России в ДСНВ. Пресс-служба президента Франции опубликовала заявление, в котором говорится следующее:Появились комментарии и лично французского президента, где тот слова Владимира Путина об устойчивости российской экономики на фоне западных санкций называет «российской пропагандой». По утверждению Макрона, «он верит только в то, что российская экономика страдает».У Макрона французские журналисты поинтересовались, каковы же в таком случае его данные о динамике ВВП России, если Владимир Путин озвучил цифры падения по итогам 2022 года на уровне 2,1%.Макрон не нашёл конкретного ответа, заявив:Почему нужно верить именно ему, Макрон не сказал.Заявление Путина о ДСНВ прокомментировали и в Лондоне. Там заявили, что «не отказывались от обсуждения вопросов стратегической стабильности с Москвой». При этом заявление практически дословно повторяет слова, высказанные официальным представителем Белого дома (США) примерно за час до этого.