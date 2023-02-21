Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Франции: Надеемся, что президент России отменит своё решение о приостановке членства РФ в договоре СНВ

49
Власти Франции: Надеемся, что президент России отменит своё решение о приостановке членства РФ в договоре СНВ

На Западе комментируют сегодняшнее обращение президента России к Федерацию Собранию. При этом наибольшее число комментариев со стороны зарубежных политиков, политологов, военных касается заявления Владимира Путина о приостановке членства России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.


Напомним, что в своей речи российский президент заявил о том, что против России направлены стратегические силы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Франции и Великобритании. А эти страны, как известно, в договоре не участвуют.

В Париже заявили, что разочарованы решением Владимира Путина по приостановке членства России в ДСНВ. Пресс-служба президента Франции опубликовала заявление, в котором говорится следующее:

Надеемся, что президент России отменит своё решение по договору СНВ.

Появились комментарии и лично французского президента, где тот слова Владимира Путина об устойчивости российской экономики на фоне западных санкций называет «российской пропагандой». По утверждению Макрона, «он верит только в то, что российская экономика страдает».

У Макрона французские журналисты поинтересовались, каковы же в таком случае его данные о динамике ВВП России, если Владимир Путин озвучил цифры падения по итогам 2022 года на уровне 2,1%.

Макрон не нашёл конкретного ответа, заявив:

Это они там говорят «минус 2%», а я говорю, что намного больше. Они зарабатывают на газе, но остальная экономика сильно страдает. Я не верю их цифрам.

Почему нужно верить именно ему, Макрон не сказал.

Заявление Путина о ДСНВ прокомментировали и в Лондоне. Там заявили, что «не отказывались от обсуждения вопросов стратегической стабильности с Москвой». При этом заявление практически дословно повторяет слова, высказанные официальным представителем Белого дома (США) примерно за час до этого.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
49 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 21:03
    +1
    Надеемся, что президент России отменит своё решение по договору СНВ.

    "Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ". МИД РФ.
    [Здесь должна быть картинка смеющегося испанца]
    1. Сангвиний
      Сангвиний Сегодня, 21:08
      +2
      Пожалуйста)


      А вообще это походит на какой то цирк. Сначала грозное заявление. А потом сразу же извинения и объяснения, что мы на самом деле не то имели ввиду!
      Позор!
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 21:12
        -2
        А вообще это походит на какой то цирк

        Фарс для внутренних потребителей преклонного возраста. По СНВ де-юре вышли, а де-факто остались.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 21:17
          +9
          Любой договор предусматривает его выполнение обоими сторонами, а так же предусматривает эффективный контроль выполнения противной стороной.
          Если американцы не собираются допускать контроля себя, то договор по СНВ бессмыслен.
        2. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 21:22
          +6
          По СНВ де-юре вышли

          и де-факто можем, не нарушая, увеличивать свой ядерный потенциал - насыщать триаду ЯДЕРНЫМ гиперзвуковым оружием. Сказать, что западники в шоке - ничего не сказать (( Поделом..
          1. avg
            avg Сегодня, 21:46
            -1
            Деградацию сообщества ВО видно не вооруженным глазом, поэтому писать что-то серьезное не хочется. Просто, господа критики, задайте себе хотя бы один вопрос - куда девать, в рамках контроля ДСНВ, те новые образцы вооружений которые идут (пойдут) в серию в последнее время.
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 22:30
              0
              Складов у нас много, и как показывает опыт, лишними склады никогда не бывают.
              Но если в рамках ДСНВ, то старое разбираем а новое запускаем. Но это не верный подход, ибо в настоящий момент у нас очень мало СЯО, и надо срочно нарастить кол-во, а потом можно вступать в диалог.
        3. RED_ICE
          RED_ICE Сегодня, 22:02
          +1
          Кто вам сказал что вышли? Вы внимательно слушали президента? Советую еще раз послушать что он сказал по этому поводу.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 21:23
        -3
        Ну да, дать пощечину и говорить , что не специально и это типа шутка была...
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:19
      +3
      это когда было заявлено и где ??????
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 21:24
        +1
        это когда было заявлено ?????????????????

        В 19:49 по МСК. Открывайте сайт МИДа - читайте.
        https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1855184/
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 21:41
          0
          вроде мы приостанавливает ДСНВ а не СНВ или это одно и тоже ?
        2. Луенков
          Луенков Сегодня, 22:05
          0
          От 8 числа... однако. администрации сайта не несёт
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 21:20
      +3
      Вся проблема с новыми образцами вооружения. А именно с Посейдоном и чуть позже Буревестником. Запад хотел эти образцы включить в ДСНВ. Но возникла еще одна проблема, наше тактическое ядерное оружие достигло стратегической дальности и гиперзвуковой скорости. Кинжал имеет дальность 2 тысячи км,плюс дальность носителя. Т.е. не выходя из своей зоны ПВО (или Белой Руси) можно вмазать по Лондону. Цирконы имеют дальность до тысячи км. Искандер с БР и со спец БЧ залезает в ракеты меньшей дальности. Ну и видимо, уже испытанный Рубеж встанет на боевое дежурство, после освобождения от пут СНВ.
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:59
      0
      Цитата: Пулково1942
      [Здесь должна быть картинка смеющегося испанца]

      Чего ж тогда так не смешно всем вашим западным идолам западного мира ? А ? Что ?
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:05
    0
    Ну что теперь новые шахты для Сарматов будем строить. Ракеты средней дальности наземного базирования тоже можем производить, США вышли из договора, наземные ПУ для Калибров не проблема создать, а вот с баллистическими ракетами сложнее.
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 21:11
      -11
      Не будем. Денег нет, все украли. Ракетную армию с железнодорожными комплексами РВСН (вот чего американцы действительно боялись) расформировали. Все четыре дивизии. Других нет и не будет. Технические базы РВСН, то есть арсеналы 12 ГУ, сократили. А Вы все про Сарматы....
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:14
        +4
        Цитата: Касатик
        Денег нет, все украли.

        На ядерные силы деньги всегда есть, по сравнению с конвенционным оружием там намного меньшие суммы.
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 21:36
        +5
        Опомнился, эти БЖРК уже бы имели 35 летний стаж и подлежали списанию. Сама ракета устаревшая, тяжеленная и портила рельсы. Тогда это был шедевр, сейчас отстой. Сейчас уже появились компактные и совершенные ракеты, которые по необходимости можно засунуть в вагон. Также, Баргузин разработан и ждет политической воли для принятия на вооружения. Не Сарматом единым... у нас Ярс, как шахтный, так и мобильный, а УР100УТТХ с Авангардом уже как на дежурстве. Посему не нужно истерик, все это новое, современное и превосходит советское старье на голову и тем более американское.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:37
          +1
          Цитата: хрыч
          Также, Баргузин разработан и ждет политической воли для принятия на вооружения. Не Сарматом единым... у нас Ярс, как шахтный, так и мобильный, а УР100УТТХ с Авангардом уже как на дежурстве. Посему не нужно истерик, все это новое, современное и превосходит советское старье на голову и тем более американское.

          При желании можно в обычный полуприцеп ракету уместить, раньше даже был проект ПГРК Курьер, но с тех пор появилась новая электроника и материалы, сейчас вполне можно уместить по весу. С виду обычная фура, а на самом деле ПГРК.
  3. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 21:05
    +1
    Ну подумаешь западок немного разочаровался, что ж теперь нашему президенту теперь надо речь переписать что ли?
  4. Альф
    Альф Сегодня, 21:05
    +4
    В Париже заявили, что разочарованы решением Владимира Путина по приостановке членства России в ДСНВ. Пресс-служба президента Франции опубликовала заявление, в котором говорится следующее:

    Надеемся, что президент России отменит своё решение по договору СНВ.

    Тут вижу.
    против России направлены стратегические силы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Франции и Великобритании. А эти страны, как известно, в договоре не участвуют.

    Тут не вижу...
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:05
    +1
    Макрон просто балаболка и ставленник Ротшильдов. Или Рокфеллеров. да какая разница. Марионетка мировой закулисы.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:06
    0
    Россия должна иметь ~4000 стратегических боеголовок на носителях,: это уровеннь СНВ-2.
    1. Комментарий был удален.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 21:06
    +4
    Что бы напугать "коллективный запад", оказывается, не нужно громких слов и тем более ругательств в их сторону......
  8. Касатик
    Касатик Сегодня, 21:08
    -1
    МИД РФ выпустил заявление, в котором обнулил слова ВВП о Договоре. Все положения будут выполняться как прежде. Вопрос - зачем тогда было воздух с трибуны шевелить?
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 21:23
      +4
      "При этом в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 г."
      Поделюсь с Вами замечательной привычкой... прежде, чем рот раскрыть неплохо ознакомиться с сутью вопроса, чтоб не выглядеть или недоумком или провокатором.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:27
      0
      Где и когда это было? Когда успели то? Вы о чем?
    3. Комментарий был удален.
  9. Million
    Million Сегодня, 21:09
    +1
    А мы надеемся,что Путин не отменит этого решения.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:23
    +1
    Макрон по привычке пошел ждать звонка от Путина. В ближайшие полгода его не будет)))
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:26
    +2
    Punkt 1 im französischen Parlament:
    Wir hoffen, dass der russische Präsident seine Entscheidung zum START-Vertrag rückgängig machen wird.
    Punkt 2 im französischen Parlament: Und nun meine Damen und Herren kommen wir zu den umfangreichen Waffenlieferungen an die Ukraine wie Radpanzer...und und und...!!!

    Die westlichen "Anführer" leiden scheinbar an kollektiver
    Voll-Verblödung...!!! wassat wassat
  12. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 21:27
    0
    Macron is a US stooge, everyone knows that. His predecessor was also a stooge and lied about the Minsk accords. Same scum.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 22:23
      +1
      Да вы задрали писать не по-русски, модераторы хреновы, где вы уже, втолкуйте в бестолковые головы!!!!
      1. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Сегодня, 22:39
        0
        Именно! Причем английский ещё более-менее многие понимают, немецкий и французский кто-то хотя бы в школе учил, но лезут же всякие поляки, китайцы и народы, чьи языки даже отображаться не хотят.
  13. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:32
    -4
    Россия экономически не потянет количественное превышение СНВ. Всю историю этих договоров она демонстрирует сокращение количества опережающими темпами. В этом была одна из главных выгод России от договоров (помимо репутационных), сокращение нашего ядерного арсенала происходило помимо нашей воли. Появление гиперзвукового оружия делает договор СНВ смертельно опасным, т.к. американский гиперзвук (а вопрос его появления это вопрос времени) будет предназначен для упреждающего обезоруживающего удара, противостоять которому нечем.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 22:08
      -1
      Назовем это бредом. wassat Количественное превышение СНВ достигается кратным увеличением боевых блоков относительно ракет-носителей. К примеру, один Сармат уничтожает целое побережье, поражая десять мегаполисов. А также один Посейдон смывает побережье США также. На счет американского гиперзвука. А почему это вопрос времени, когда они десятилетия с ним бились, провалили тему и вернулись к ней, когда Россия его приняла на вооружение. Поэтому им с гипервуком края не видно. А мы не будем ждать, а пойдем дальше. У американцев нет опыта эксплуатации даже сверхзвуковых КР, поэтому не мелите раньше времени. И противостоять гиперзвуку есть чем. Наперво, можно уже сейчас нанести по ним упреждающий удар гиперзвуком, а у них его просто НЕТ, а также старая схема с шахтами в глубине территории, ответ БРПЛ и Посейдон, как Мертвая рука. Ну, и?
  14. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 21:40
    0
    А я надеюсь, что наши начнут испытания яо без оглядки на США и и х прихвостней. Слушать эти шавки смысла никакого нет. Они все равно ноль без палочки, пока не покончат со своей вассальной зависимостью.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 22:05
      0
      Путин сказал что Россия начнет испытания яо, но только после того как начнут янки
  15. sifgame
    sifgame Сегодня, 21:41
    +5
    Вообще сюрреализм какой то. Ржали над Путиным как провели его на Минских соглашениях. Вот Путин ответил и надо же им не нравиться, о чем они вообще думали делая такие заявления, как они теперь будут налаживать отношения с Россией, а налаживать придется рано или поздно, на каких принципах. Договоренности устные не соблюдали обманув Горбачева, заявляя , что это было на словах, покажите документ, теперь нагло обманули Путина несмотря на наличие документа и не стесняются бравировать этим. Шлак какой то политический в Европе.
  16. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 21:42
    +2
    Я француз. Я читал комментарии во французской газете "Le Monde" о Северной Корее.
    Это безумие, как некоторые люди готовы сжечь Пхеньян за демократию.
    Здесь люди тоже нервничают
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:47
      +1
      Я спокоен!
      Я спокоен!
      Я спокоен!
      Повторяем, повторяем и погружается в... это уж у кого куда получится погрузиться.
  17. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 21:42
    +2
    Ну тут без слов однако. {тутдостаточнабуквдлякомментария}
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 22:04
      0
      Таки весь мир в труху ! ?
      Цитата: 6erJIblu
      Ну тут без слов однако. {тутдостаточнабуквдлякомментария}
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:45
    0
    Власти Франции: Надеемся, что президент России отменит своё решение о приостановке членства РФ в договоре СНВ
    . "Вся жизнь впереди!
    Надейся и жди!"
    Вот только жит будем по разному...
    Мы хотим по своему жить и не надо к нам леть со своей демократией и прочими гадостями...
  19. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:53
    +1
    Похоже, что Путин нашёл боевую точку НАТО и США
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 22:05
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      Похоже, что Путин нашёл боевую точку НАТО и США

      Я полагаю эту эротическую( больную точку ) точку Путин давно нашёл . А теперь решил слегка помассировать .. Нато заверещало ....
  20. razved
    razved Сегодня, 22:03
    0
    И с чего это у властей франции такие надежды? Они что наши верные друзья или союзники? А ведь помнится, Верховный давал команду нашей группировке в Сирии относиться к французскому авианосцу как к союзнику... Хотя от лягушатников по жизни ничего иного ожидать и не стоит... История, однако...
  21. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 22:14
    0
    Вообще, не понимаю такого нашего хода. Из СНВ нужно было выйти , из договора по испытаниям тоже. И провести ядерное испытание. Причём, на реальном носителе КР или БР с тяз.
    1. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 22:38
      0
      Ответ прост до безобразия. У капиталистической обслуги свой мир, параллельный. Жителям России это трудно объяснить, я же это каждую неделю вижу, как в район рублёвки заезжаю. Мы не понимаем их, они не понимают нас. Потому и с Украиной лопухнулись, потому как в своих верхах тёрли дела, пока в низах готовили и накачивали нацистские батальоны .