Истребители Киев будет ждать «так долго, как потребуется»

Источник: topdaynews.ru
Пройдет много времени
Главный вопрос последних недель – когда и в каком количестве «повитряни» силы Украины получат заветные истребители стандартов НАТО?
Для начала стоит разобраться с ситуацией вокруг поставок импортной техники ВСУ. Основной объем помощи представляет собой поставки обмундирования, артиллерии, стрелкового и противотанкового оружия. В дополнение к этому образцы легкой гусеничной и колесной бронетехники, из которых самыми современными являются пресловутые MRAP, совершенно не приспособленные к реалиями украинского конфликта.
Подобные пакеты помощи нельзя назвать бесполезными, но они позволяли армии Украины лишь укреплять боевой дух и сдерживать натиск Российских войск. Не больше, но и не меньше.
Не стоит скатываться и в откровенное шапкозакидательство – оружие, каким бы устаревшим оно бы ни было, остается смертоносным изделием. Особенно когда оно подкреплено превосходной спутниковой связью и разведкой. Здесь и древняя Д-30 становится высокоточной гаубицей.
Первыми опасными противниками на поле боя должны были стать обещанные БМП Bradley, но с начала января ни одна бронемашина так и не появилась. У западных границ Украины развернута 1-я пехотная дивизия «Большая красная единица», которая только в декабре прошлого года пополнилась на семьсот единиц техники. Среди этой армады точно найдется несколько десятков Bradley и Abrams.
С обещанными танками американцы придумали отговорку, дескать, необходимо избавиться от секретных урановых пластин в броне. И на это потребуется время.
А что не так с Bradley? Американская дивизия не может поделиться своей техникой с ВСУ? Они же на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Тем более – дивизионной ремонтной базы вполне достаточно для восстановления любой штатной техники армии США.
Аналогичная ситуация с поставками остальных натовских танков – сроки сдвигаются вправо, количество техники очень нестабильно. Здесь Зеленскому стоит перефразировать слова февраля 2022 года и обратиться к Байдену:
«Я не знаю, чего хочет президент Соединенных Штатов».
Пресловутый танковый вопрос далек до своего разрешения, а Киев уже рассчитывает получить истребители. Представители ВВС Украины уверяют, что именно в самолетах, желательно многоцелевых, все дело. Этой вершиной бандеровских желаний они намереваются «охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, дроны-камикадзе – все, что является воздушными целями, кроме баллистики, а также наносить удары на дальние расстояния по наземным целям».
В общем, настоящее Wunderwaffe, способное переломить ход спецоперации. Обещания поставок Киев пытался получить на недавнем «Рамштайн № 9», но не случилось. Не помогли даже письма Санта-Клаусу от министра обороны Украины Резникова с просьбой послать F-15 или F-16. На худой конец сгодились бы и европейские Tornado и Gripen.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прямо заявил о невозможности отправки боевых самолетов на Украину. Надо отметить, что с логикой у Бена все в порядке. Даже авиационная эскадрилья потребует массу обслуживающего персонала, который придется либо пару лет обучать, либо отправлять своих специалистов. Но жертвовать англичанами ради интересов Киева Соединенное Королевство не готово. Можно, конечно, украинским летчикам напрямую работать с аэродромов в Польше или Прибалтике, но это уже будет совсем другая история. Такие красные линии альянс переступать пока не готов.
Вероятен и другой сценарий – самолеты базируются на европейских площадках, а на территорию Украины заходят только для дозаправки на аэродромы подскока и для нанесения ударов по Российским войскам. Для соблюдения всех формальностей на фюзеляжи самолетов наносятся опознавательные знаки ВВС Украины. Если это не повод для нанесения превентивного удара по натовским аэродромам, тогда чего еще ждать?
Очевидно, это понимают в высоких кабинетах блока НАТО, и британскому шефу оборонного ведомства вторят игроки чуть большего масштаба. Например, Олаф Шольц утверждает, что Германия не будет передавать боевые самолеты. Главный в стане истинных хозяев Украины Джо Байден также заявил о неготовности делиться боевой авиацией. Карты североатлантического единства портит только Риши Сунак.
Британия на острие провокации
Если кто и готов столкнуть мир в третью мировую войну, так это Великобритания. В годы Второй мировой островитянам очень повезло, что до них не добралась пехота противника, вот и сейчас они ощущают некую неприкосновенность. Совершенно мнимую, впрочем. Риши Сунак анонсировал очередную программу помощи Украине, в которую, помимо прочего, вошла подготовка боевых летчиков. Британцы пытаются работать на перспективу – времени на подготовку операторов крылатой техники стран НАТО требуется много.
Риши Сунак. Источник: thedrive.com
В эфире Sky News премьер Сунак заявил:
«Я сообщил всем союзникам, что мы готовы их поддержать, если они могут предоставить Украине истребители сейчас. Мы, со своей стороны, занимаем ведущие позиции в мире по обучению украинских лётчиков обращению с летательными аппаратами стандарта НАТО. Это правильно, поскольку суть в том, чтобы дать украинцам средства для самообороны и победы».
Тренировка планируется, вероятнее всего, на истребителях Eurofighter Typhoon.
Теперь осталось только понять, кто больше блефует – премьер-министр или министр обороны Великобритании, отказавшийся предоставлять боевую авиацию до конца боевых действий. Наиболее вероятен третий вариант.
На самом деле оба говорят правду – Сунак использует Великобританию в качестве школьной парты для будущих истребителей, а Уоллес предупреждает Россию о невозможности поставки самолетов из Королевских ВВС. Значит – Даунинг-стрит будет провоцировать третьи страны на поставки многоцелевых истребителей. Дескать, посмотрите, для вас мы уже и пилотов подготовили – остается только крылатые машины найти.
Англичане, по мнению Сунака, и так уже много сделали. И сделают еще больше, только самолеты не будут поставлять. Лондон был первым в танках для Украины, а в ближайшие месяцы направит «столько же оснащения, сколько было поставлено за весь 2022 год».
Одними из первых отреагировали репортеры из La Repubblica, по данным которых Италия может передать несколько AMX Ghibli и Tornado. С небольшой оговоркой – если Рим не будет пионером в этой инициативе. Чуть позже отреагировали официальные власти, заявив, что вопрос о передачи Украине самолетов даже не обсуждается.
В таких играх натовского истеблишмента есть много интересного. Прежде всего, от появления истребителей НАТО на Украине будет больше суеты, чем реальной эффективности. Как утверждают военные блогеры, Российская авиация последние месяцы методично расстреливает украинское ПВО. Пока рано говорить об окончательном подавлении, но работа ведется, и это не может не радовать.
Если к потенциальному появлению западных самолетов большая часть зенитной техники будет выбита, то это серьезно осложнит работу F-15 и F-16. Российская ПВО вкупе с мощным истребительным кулаком ВКС России создаст массу проблем импортным крыльям. Кроме этого, крылатые и оперативно-тактические ракеты способны доставать цели на всю глубину Украины. Это заставит украинцев создавать вокруг аэродромов базирования мощную эшелонированную ПВО, оголяя другие участки фронта, вплоть до стратегических объектов. Не стоит сбрасывать со счетов и репутационные потери блока НАТО после первых сбитых самолетов.
Насколько это поднимет акции российских С-400 и «Буков» на ближневосточных и азиатских рынках? И настолько снизит интерес к натовской крылатой технике?
На эти вопросы никто в Североатлантическом альянсе отвечать не собирается, поэтому проблему истребителей пока просто задвинули в дальний шкаф. Но обещания поддерживать Украину «так долго, как этого потребуется» из риторики никуда не исчезли.