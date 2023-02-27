Истребители Киев будет ждать «так долго, как потребуется»



Источник: topdaynews.ru

Пройдет много времени

«Я не знаю, чего хочет президент Соединенных Штатов».

Британия на острие провокации



Риши Сунак. Источник: thedrive.com

«Я сообщил всем союзникам, что мы готовы их поддержать, если они могут предоставить Украине истребители сейчас. Мы, со своей стороны, занимаем ведущие позиции в мире по обучению украинских лётчиков обращению с летательными аппаратами стандарта НАТО. Это правильно, поскольку суть в том, чтобы дать украинцам средства для самообороны и победы».