Военное обозрение
Войти Регистрация

Трамп: Своими действиями в отношении Украины Байден подталкивает нас к Третьей мировой войне

10
Трамп: Своими действиями в отношении Украины Байден подталкивает нас к Третьей мировой войне

Очередной комментарий по поводу политики администрации 46-го президента США Джо Байдена сделал его предшественник, 45-й президент Дональд Трамп. Накануне он раскритиковал Джозефа Байдена за то, что тот не только не прилагает усилий для погашения украинского конфликта, но и наоборот – делает всё, чтобы разжечь войну ещё больше, поставляя Украине всё больше оружия.


Сегодня Трамп в одной из социальных сетей сделал запись, в которой продолжил развивать высказанную мысль.

Дональд Трамп:

Если следить за действиями и шагами Байдена по Украине, то можно прийти к выводу о том, что это безумие. Он систематически, возможно, даже неосознанно толкает нас к Третьей мировой войне.

Ранее сын Дональда Трампа обвинил действующего президента США в заинтересованности связей с Киевом, так как эти связи являются коррупционными и позволяют покрывать расходы семьи Байденов. Кроме того, Трамп-младший высказался о том, что бесконтрольная финансовая подпитка украинских властей не соответствует интересам американцев, так как киевский режим является коррумпированным. Украина по уровню коррупции находится на последнем месте в Европе, что подтверждается рядом международных исследовательских институтов, которым принято доверять на самом Западе.
Использованы фотографии:
сайт Белого дома
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:30
    0
    Трамп прийдет - на Китай нападёт! в ихнем полосатом дурдоме шараханье их крайности крайность
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:33
      +2
      Трамп та еще птичка. Помним его атаки на Сирию и раздувание конфликта на ближнем востоке переносом столицы в Иерусалим. Сейчас же он играет в хорошего полицейского лишь бы снова избраться. Про семью бидонов все верно! Они очень обижены на нас за их почти разбитый бизнес вна украине и возмещают за счёт откатов
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:37
      0
      Трамп прийдет - на Китай нападёт!

      везде и повсюду отрыжка Голливуда - клиповое мышление, комиксы, стиль уличной рекламы. Этого и добивались..
  2. cniza
    cniza Сегодня, 21:35
    0
    Он систематически, возможно, даже неосознанно толкает нас к Третьей мировой войне.


    Интересно бы знать , а кто они?...
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 21:38
      0
      Цитата: cniza
      Он систематически, возможно, даже неосознанно толкает нас к Третьей мировой войне.


      Интересно бы знать , а кто они?...

      Он
      !
  3. Комментарий был удален.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:44
    +2
    С т.з.Трампа (и не только его) Россия не является для США угрозой, она не несет угрозы для американской экономики\рынка. При этом Россия готова поставлять США (и всему Западу) любые ресурсы в требуемом объеме. А Китай является экономической угрозой для США. Стратегия Трампа заключается в концентрации на Китае здесь и сейчас.

    Но сейчас верх взяла другая точка зрения: перед войной с Китаем США необходимо максимально отмобилизоватся и построить «расслабившийся» Западный мир, подчинить США европейский рынок (в т.ч. деиндустриализировав).
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:46
    +2
    Тем временем в Огайо с удивлением обнаружили, что можно поджечь текущую из крана воду...
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:48
    0
    Был бы в Овальном кабинете-минуэте Трамп, Байден писал точно также.
    В памперс!!!!!!
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:24
    +1
    Трамп просто включился в предвыборную гонку, вот и гнобит действующего президента. А в итоге от перестановки мест американских президентов сумма не изменится. Что дед бидон, что трамплин - один чёрт во всём Россия виновата.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:47
    0
    Агент Трамп во всей красе.
    Вроде он был больший экономик и более прямой, чем Байден.
    Прямо пенял Европе ,что они тратят на ВПК не 4 ,а менее 2х...