Если следить за действиями и шагами Байдена по Украине, то можно прийти к выводу о том, что это безумие. Он систематически, возможно, даже неосознанно толкает нас к Третьей мировой войне.

Очередной комментарий по поводу политики администрации 46-го президента США Джо Байдена сделал его предшественник, 45-й президент Дональд Трамп. Накануне он раскритиковал Джозефа Байдена за то, что тот не только не прилагает усилий для погашения украинского конфликта, но и наоборот – делает всё, чтобы разжечь войну ещё больше, поставляя Украине всё больше оружия Сегодня Трамп в одной из социальных сетей сделал запись, в которой продолжил развивать высказанную мысль.Дональд Трамп:Ранее сын Дональда Трампа обвинил действующего президента США в заинтересованности связей с Киевом, так как эти связи являются коррупционными и позволяют покрывать расходы семьи Байденов. Кроме того, Трамп-младший высказался о том, что бесконтрольная финансовая подпитка украинских властей не соответствует интересам американцев, так как киевский режим является коррумпированным. Украина по уровню коррупции находится на последнем месте в Европе, что подтверждается рядом международных исследовательских институтов, которым принято доверять на самом Западе.