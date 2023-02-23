Новые стороны истории голода в Казахстане



Казахские кочевники



Памятник жертвам голода в Алматы. На фоне люди держат портреты алашординцев.

Меньшинство голодавших и мозаичный характер голода



Одна из наиболее распространенных фотографий тех времен, как раз откочевщиков

«Все эти откочевщики и значительная часть голодающих на местах почти не имеют никакого скота» (с. 431).

Механика возникновения голода

Значительно более опасное явление