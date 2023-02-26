Операция «Скачок». Как освобождали Луганск

Замысел операции
После завершения Острогожско-Россошанской операции (Разгром острогожско-россошанской группировки на Верхнем Дону; Часть 2) сложились благоприятные условия для развития наступления на Донбассе. В немецком фронте образовалась брешь в 400 километров на курско-донбасском направлении. Советское командование вернулось к прежнему плану по окружению немецких войск на Донбассе.
Пока войска Воронежского фронта должны были громить харьковскую группировку противника (Операция «Звезда»), войска Юго-Западного фронта (ЮЗФ) получили задачу освободить Донбасс, прорваться к Мариуполю и тем самым окружить вражескую группу армий «Дон», затем вместе с Южным фронтом уничтожить её. Операция по освобождению главного металлургического и угольного района СССР получила название «Скачок».
Главную роль в освобождении Донбасса должен был сыграть ЮЗФ под командованием Ватутина: 6-я, 1-я гвардейская, 3-я гвардейская, 5-я танковая и 17-я воздушная армии. Всего около 320 тыс. человек. Фронт сформировал ударную группировку в составе 6-й армии генерала Харитонова, подвижной группы генерала Попова и 1-й гвардейской армии Кузнецова.
6-я армия наступала на Купянск, Балаклею, Красноград, обеспечивая северный фланг ЮЗФ от возможных ударов противника со стороны Харькова и Полтавы. Подвижная группа нацеливалась через Славянск на Мариуполь, чтобы отрезать противнику пути отхода за Днепр. В район Мариуполя планировали выйти на 7-й день операции. 1-я гвардейская армия должна была использовать успех подвижной группы, чтобы своим правым флангом атаковать противника и охватить донбасскую группировку вермахта с запада. 3-я гвардейская армия Лелюшенко и 5-я танковая армия Шлёмина, действовавшие на левом крыле фронта, атаковали на ворошиловградском направлении, чтобы не дать врагу уйти на запад.
Штурмовик Ил-2 готовят к боевому вылету. Оружейник готовит к подвеске бомбы, возможно, АО-50-100сл либо ОФАБ-100; на Ил-2 их размещали на внешней подвеске в количестве 6 штук. Юго-Западный фронт.
Командование ЮЗФ, как и командование Воронежского фронта, исходило из того, что враг уже разбит, деморализован и стремится успешно бежать за Днепр. Поэтому наступление начали без паузы, без перегруппировок, армии действовали в своих прежних полосах, без вторых эшелонов. В резерве фронта имелось два танковых корпуса – 1-й гвардейский и 25-й, которые были сосредоточены за северным крылом ЮЗФ.
Главная ударная сила фронта – подвижная группа под руководством заместителя командующего фронтом М. Попова, на которую возлагалась главная задача операции, была сформирована за два дня до начала наступления. Это привело к проблемам со связью и снабжением. В 3-м и 4-м гвардейских, 10-м и 18-м танковых корпусах имелось всего 180 танков, которые имели один-два боекомплекта и одну заправку горючего. В составе группы Попова было также три стрелковых дивизии, обеспеченность которых боекомплектом и горючим была ещё хуже.
В 17-й воздушной армии было около 270 исправных самолетов. В ходе самой операции в середине февраля воздушную армию усилили, и она стала насчитывать 330 машин. Также в процессе предыдущего наступления сухопутные войска оторвались от базовых аэродромов, что снизило возможности ВВС по поддержке войск.
Манштейн в конце января 1943 года мог противопоставить армия ЮЗФ всего лишь 9 дивизий, включая 3 танковые. При этом многие дивизии вермахта были обескровлены предшествующими боями.
Начало сражения
29 января 1943 года без паузы 6-я армия Харитонова на 20-километровом участке фронта атаковала правое крыло харьковской группировки вермахта, так называемой группы Ланца (298-я и 320-я пехотные, 27-я танковая дивизии, 193-й и 393-й штурмовые батальоны), в районах Купянска, Сватово, нанося главный удар по Балаклее. Немцы активно сопротивлялись, контратаковали.
30 января наступление начала 1-я гвардейская армия, нанося удар на Красный Лиман. Основным противником советских гвардейцев была 19-я танковая дивизия вермахта, танки и мотопехота которой занимали оборону от Кабаньего до Лисичанска. Советское наступление было встречено яростными контратаками противника при поддержке штурмовых орудий. Это вынудило Кузнецова сразу ввести в бой танковые корпуса группы Попова без разделения на эшелоны. Под давлением русских немцы стали отходить на запад. Подвижная группа развернула наступление на юг.
Германское командование начинает переброску из-под Ростова 3-й и 7-й танковых дивизий, которые сохранили боеспособность. Они занимают позиции в районе Славянска.
31 января части 6-й армии взяли опорный пункт противника Сватово. Оказавшая упорное сопротивление в этом районе немецкая 320-я пехотная дивизия начала отход на запад. 1-я гвардейская армия силой 195-й стрелковой дивизии и 4-го гвардейского танкового корпуса взяла Кременное, продвигаясь к Красному Лиману. Остатки немецкой 19-й танковой дивизии отступили в направлении Лисичанска.
1 февраля гвардейцы Кузнецова и группа Попова начали форсирование реки Северский Донец. Лёд уже не держал танки, они тонули, пришлось налаживать переправы. 35-я гвардейская стрелковая дивизия перерезала железную дорогу Изюм – Славянск западнее Красного Лимана и преодолела реку Северский Донец, выдвинувшись в направлении крупного узла сопротивления в Барвенково. Передовые отряды 6-й армии рвались к Изюму. Бои шли восточнее Красного Лимана и северо-восточнее Славянска. Части 41-й гвардейской стрелковой дивизии и 18-го танкового корпуса начали наступление на Лисичанск.
Солдаты дивизии СС «Викинг» на танке Pz. Kpfw. IV в советском селе
2 февраля начал наступление Воронежский фронт, что ухудшило положение северного фланга донбасской группировки противника. Наши войска вошли в Купянск, часть 320-й дивизии была окружена. Не выдержав удара, части немецких 298-й и 320-й пехотных дивизий начали отступление: первая – на Чугуев, а вторая – на Изюм. Наши войска наступали быстрее, чем противник отходил. Части немецкой 320-й дивизии попали в окружение.
Войска 1-й гвардейской армии вели бои за Славянск и Лисичанск. Шоссе и железная дорога Краматорск – Славянск были перерезаны русскими танками. Закончив сооружение переправы, 10-й танковый корпус переправился через Северский Донец и развернул наступление вдоль реки Бахмут. Авангард 178-й танковой бригады занял станцию Соль на подступах к Артёмовску, где был остановлен 3-й танковой дивизией противника.
3 февраля армия Харитонова завершила освобождение Купянска и развила наступление на Изюм и Балаклею. Войска 3-го танкового корпуса форсировали Северский Донец, обходя Славянск с запада и выходя на подступы к Краматорску. Лобовую атаку на Славянск гитлеровцы отбили силами 7-й танковой дивизии. На подступы к Краматорску также вышел 4-й гвардейский танковый корпус. На артёмовском направлении шли жестокие бои. Немцы контратаковали силами 7-й, 3-й и 19-й танковых дивизий. Тяжелые бои шли в районе Лисичанска.
Таким образом, в первые дни Красная Армия смогла развить наступление в глубину. Немцы не имели здесь подготовленной, сильной и сплошной обороны. Имелись только отдельные заслоны и узлы сопротивления. От Лисичанска до Купянска оборонялись части нескольких дивизий, которые были измотаны, обескровлены предшествующими сражениями. 5 февраля армия Харитонова освободила города Балаклея и Изюм, перехватив железную дорогу Харьков – Луганск, подвижная группа Попова освободила Краматорск.
320-я немецкая дивизия оказалась в глубоком советском тылу. Её командир, генерал Постель, бросив автотранспорт (горючего не было) и тяжелую артиллерию (ввиду потери почти всего конского состава), пробивался на запад. Немцы проявили смекалку. Солдаты реквизировали сотни крестьянских лошадей, которые тащили легковые машины. Быки и коровы тащили средние пушки, средства связи. В местных селениях добывали провиант. Из-за нехватки боеприпасов активно использовали трофейное советское оружие, которое захватывали у отдельных слабых советских подразделений.
В итоге часть дивизии смогла выйти из котла в районе Харькова.
Генерал армии Н. Ф. Ватутин у входа в штабную землянку. 1943 г.
Штурм Ворошиловграда
Войска мощной 3-й гвардейской армии (14-й и 18-й стрелковые, 1-й гвардейский механизированный, 2-й, 23-й и 2-й гвардейский танковые, 8-й гвардейский кавалерийский корпуса, 13 артиллерийских и миномётных полков при поддержке смешанного авиакорпуса и истребительной авиадивизии) под началом Лелюшенко вели наступление на ворошиловградском направлении.
4 февраля советские войска вышли к Ворошиловграду, превращенному в настоящий укрепленный район с тремя оборонительными рубежами, насыщенный огневыми точками, минными полями и инженерными заграждениями. Сам город был подготовлен для упорной и длительной обороны и уличных боёв. Оборону здесь держали части 6-й, 7-й танковых, 335-й пехотной дивизий противника, а также дивизии СС «Рейх».
Основные силы армии Лелюшенко практически сразу оказались втянутыми в тяжелые позиционные бои на подступах к Ворошиловграду. Командарм вместо запланированного в начале обхода, прорыва в глубокий тыл врага, затеял лобовой штурм, и гвардейская армия застряла на 10 дней. В глубокий прорыв на Дебальцево 10 февраля бросили только кавкорпус Борисова. При этом корпус Борисова к началу выдвижения в район Ворошиловграда имел укомплектованность бойцами 45 % от уставной, лошадьми – 35 %, артиллерией и пулемётами – 30–40 %.
Юго-Западный фронт. Советские саперы во время разминирования снарядов
Манштейн убеждает фюрера сократить линию фронта
Перед немецким командующим группой армий «Дон» Манштейном, который только что решил задачу по отводу с Кавказа и спасению 1-й танковой армии, встала новая проблема. Судьба фронта решалась на Северском Донце. Сил держать фронт и одновременно предотвратить прорыв русских к Днепру не было. Резервов не было. Выход был один: сокращать линию фронта, перебросить 4-ю танковую армию с нижнего Дона и Донца, отвести группу «Холлидт» на старый рубеж реки Миус, оставить Ростов-на-Дону и как минимум Восточный Донбасс. Это позволяло уплотнить боевые порядки, высвободить подвижные соединения. Начальник штаба сухопутных войск Цейтлер поддерживал предложение Манштейна. Но Гитлер был против, он не хотел оставлять Донбасс. Фюрер считал, что с каждым десятком километров наступление русских теряет силу. Когда начнётся распутица, то русские окончательно выдохнуться. Надо выждать, и не надо будет отступать.
В это время советские армии всё глубже наступали, охватывая северный фланг группы «Дон». Соединения немецкой 1-й танковой армии Макензена спешили на помощь, но их на несколько дней задержала распутица. Одновременно армии советского Южного фронта Малиновского (5-я ударная, 2-я гвардейская, 51-я, 28-я и 44-я) навалились на южный фланг войск Манштейна, выходили к Батайску.
Немецкий бронетранспортер Sd. Kfz. 251/10 на позиции под Харьковом. Февраль 1943 г.
Манштейн буквально засыпал германскую ставку различными требованиями, которые показывали приближение катастрофы на южном фланге Восточного фронта. Он предлагал: разрешить использовать на передовой 7-ю дивизию ПВ; срочно перебросить с Кубани 13-ю танковую и две пехотные дивизии из состава 17-й армии; заставить штаб группы армий «Б» организовать контрудар от Харькова на Изюм силами танкового корпуса СС; резко увеличить военные поставки; начать готовить воздушный мост на случай окружения войск группы «Дон».
Это произвело впечатление на Гитлера. 6 февраля самолет доставил фельдмаршала в ставку «Вольфшанце». Манштейн убеждал фюрера, что на южном фланге Русского фронта назревает катастрофа. Если группа «Дон» продолжит держать оборону на дуге Дон – Северский Донец, то поражение неизбежно. Особенно, когда русские перебросят армии, освободившиеся под Сталинградом.
В итоге Гитлер разрешил отвести группу «Холлидт» на р. Миус, перебросить 4-ю танковую армию Гота с нижнего течения Дона на северный фланг группы «Дон». 7 февраля, вернувшись в штаб, Манштейн начал отдавать соответствующие распоряжения. В ночь с 7 на 8 февраля дивизии Гота начали отход с Батайского плацдарма за Дон, группа «Холлидта» на промежуточную позицию Каменск – Новочеркасск. Советские войска форсировали Дон и начали освобождение Ростова.
Отвод южного крыла группы «Дон» высвобождал крупные силы для укрепления фронта на самых опасных направлениях. Улучшал оперативное положение армии и создавал резервы для контрнаступления. Но ситуация была ещё критической. В районе Харькова фронт фактический рухнул, группа армий «Б» практически выбыла из строя. 1-я танковая армия не могла одна восстановить фронт, а переброска 4-й танковой армии должна была занять около 2 недель.
Гитлер обсуждает план боевых действий с генерал-фельдмаршалом фон Манштейном. 1943 год
Освобождение Ворошиловграда
В полосе ЮЗФ армия Лелюшенко продолжала лобовой штурм Ворошиловграда. Успеха не было. В итоге военный совет армии вернулся к первоначальному плану: главные силы сосредоточить для удара по флангам противника, охватить вражеский гарнизон. В это время 8-й кавкорпус ушёл далеко. 13 февраля 1943 года красные конники добрались до Дебальцева, не были поддержаны главными силами и завязли в боях за город.
Дивизии Холлидта под натиском советских войск откатывались к Миусу. 1-й танковой армии Макензена (3-й и 40-й танковые, 17-й армейский корпуса) вместе с моторизованной дивизией «Викинг» удалось предотвратить прорыв русских на стыке групп армий. Однако на северном фланге по-прежнему была брешь, куда вливались советские дивизии. 6-я армия Харитонова, продвинувшись на 140–180 км, выходила к Краснограду. 1-я гвардейская армия, обойдя сильно укреплённый Славянск, 11 февраля заняла станцию Лозовая и нацелилась на Синельниково. Войска группы Попова вышли в район Красноармейское и заняли этот важный узел коммуникаций.
12 февраля на базе группы армий «Дон» была сформирована группа армий «Юг» во главе с Манштейном. В её состав вошли 4-я и 1-я танковые армии, группы «Ланц» и «Холлидт», всего 30 дивизий, включая 12 танковых и моторизованных. Разгромленная группа армий «Б» была расформирована, её остатки были поделены между группой армий «Центр» и группой армий «Юг». 2-я немецкая армия передавалась в группу «Центр».
Колонна немецкой бронетехники следует по улице деревни в районе Харькова
14 февраля Красная Армия освободила Ворошиловград.
Два танковых корпуса были брошены на штурм, город освободили, но танков почти не осталось. 2-й танковый корпус вывели в резерв на восстановление. Одновременно 23-й танковый и 1-й гвардейский механизированный корпуса при поддержке двух стрелковых дивизий освободили Краснодон. Это был последний успех армии Лелюшенко. Вскоре танковые корпуса у 3-й гвардейской армии забрали.
Тем временем немцы закрыли прорыв и окружили в районе Дебальцево кавалерийский корпус Борисова. Попытки организовать воздушный мост не привели к успеху. Девять суток корпус дрался в окружение, сковывая части немецкой 17-й танковой дивизии. После неудачной попытки вырваться из окружения 23 февраля остатки корпуса были вынуждены сдаться в плен. В плен попал и раненый командир корпуса генерал-майор Михаил Борисов. Генерал выжил в немецком плену, после освобождения в мае 1945 года прошел проверку в органах госбезопасности и восстановлен в армии.
Наступление ЮЗФ постепенно заглохло. К 17 февраля 6-я армия и 1-я гвардейская армия, занявшая Павлоград, вышли на подступы к Днепропетровску и Запорожью. Но все попытки развить наступление на юг успеха не имели. Резервов для развития успехов не было. Имеющиеся войска были утомлены, обескровлены. Танки выбиты. Наступательные возможности армий исчерпаны. На боеспособности дивизий отрицательно сказывались серьёзные проблемы со снабжением: разрыв между войсками и тыловыми базами составлял уже 300 км. Железные дороги ещё не восстановили, автотранспорт не справлялся (мало машин, плохие дороги).
В результате армии Юго-Западного фронта продвинулись на 120–250 км, противнику был нанесен значительный урон и созданы предпосылки для развития наступления. Советские войска освободили часть Донбасса. Однако освободить весь Донбасский район не удалось, как и окружить и уничтожить немецкую группу «Дон». Манштейн спас немецкую армию от новой катастрофы.
Впереди были новые тяжелые бои.
Саперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 г.