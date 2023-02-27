Российская армия на фоне военной мощи НАТО имеет бледный вид?

Сегодня Российская армия (РА) участвует в крупнейшем военном конфликте в Европе после 1945 года. Опираясь на результаты, достигнутые в СВО, можно сравнить возможности Российской армии и армий НАТО.
Первый вывод: раздувание на Западе Российской военной угрозы для Европы, культивирование страха перед якобы возможным вторжением Российской армии, не имеет под собой абсолютно никаких оснований!
Боевые действия в Украине показали, что Владимир Путин не готовил армию к блицкригу в Польше и тем более к маршу танковой лавины до Ла-Манша! Судя по всему, стратегия Кремля в потенциальном военном конфликте с НАТО сводится только к ракетным ударам по противнику в обычном и ядерном снаряжении. То есть в противостоянии с НАТО ставка сделана исключительно на ядерное сдерживание.
Ракетная мощь
Начнём с хороших новостей: гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» – не мультик! В ходе СВО Россия подтвердила, что обладает гиперзвуковыми ракетами, защиты от которых в НАТО пока не существует.
Поражая военные и стратегические цели на Украине, Россия продемонстрировала впечатляющую мощь своего ракетного оружия большой дальности – в виде массовых пусков крылатых ракет (КР), поражающие цели с высокой точностью. КР воздушного базирования Х-101 способна поражать цели почти на межконтинентальной дальности в 5,5 тысяч километров.
Использованный Россией арсенал в тысячи ракет и способность в залпе отправить к целям сотню ракет ставят Россию в мировом рейтинге держав-обладателей ракетным оружием на второе место после США.
Российские ракетные комплексы дают возможность России в любых обстоятельствах кошмарить ракетами всю Европу и даже побережье США. Веселее всех будет Польше, так как её территория находится в радиусе поражения всех ракетных комплексов, стоящих на вооружении Российской армии.
Авиация
ВКС России в ходе СВО продемонстрировали значительно меньшие возможности, чем от них ожидали. Воздушная кампания ВКС на Украине по достигнутому результату многократно уступает результатам, достигнутым в ходе воздушного наступления Многонациональных сил (МНС) против Ирака в 1991 году и бомбардировок Югославии авиацией НАТО в 1999 году.
Причины такого результата когда-нибудь объяснят специалисты, к коим я не отношусь. Предлагаю посмотреть на различия между ВКС России и ВВС западных стран, проявившиеся в ходе СВО.
Точной цифры количества самолётов и вертолётов, задействованных в СВО, нет. Перед началом СВО, по оценкам ВСУ, озвученным спикером командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом:
«Вокруг Украины авиационные группировки России составляли 700 летательных аппаратов — 450 самолётов и 250 вертолётов.»
В дальнейшем группировка ВКС, по оценкам ВСУ, увеличилась до 800 боевых машин – за счёт увеличения количества вертолётов до 360 штук.
Для сравнения, в 1991 году, в воздушной кампании против Ирака, МНС задействовали 2000 боевых самолётов и более 400 ударных и противотанковых вертолётов. В 1999 году, в бомбардировках Югославии, НАТО использовало группировку ВВС численностью в 1000 боевых самолётов.
Масштаб задач перед ВКС в Украине не меньше, чем задачи, стоявшие перед ВВС МНС в Ираке, а ПВО Украины, оснащённые более современными ЗРК, значительно опаснее, чем ПВО Ирака. При этом ВКС России задействовали в разы меньшую по численности авиационную группировку.
Интересный факт: в операции «Буря в пустыне» в Ираке впервые были применены самолёты стелс F-117А. При численности всего лишь 2,5 % от общего числа развернутых в зоне Персидского залива самолетов, F-117A поразили около 40 % всех атакованных МНС стратегических целей, используя бомбы с лазерным наведением. ВКС России тоже располагает несколькими самолётами стелс Су-57, которые, по сообщениям МО России, успешно решают поставленные задачи, но многие стратегические цели в Украине за год боевых действий так и остались неуничтоженными!
В ВВС стран НАТО используются разные средства и комплексы для прикрытия и поддержки боевых самолётов в ударных миссиях. Укажу только на те системы, что есть у НАТО, но нет в ВКС России:
1. Ракеты-имитаторы MALD предназначены для усложнения работы наземных и воздушных средств ДРЛО и РЭР до такой степени, когда вычислительные средства обзорных РЛС ЗРК и бортовых РЛС истребителей будут перегружены из-за огромной численности воздушных имитаторов авиации.
В СВО ВКС пробовали применять для провоцирования ПВО Украины воздушную мишень Эникс Е-95 и для перегрузки ПВО Киева ракеты ВВ большой дальности Р-37. То есть понимание у командования ВКС необходимости применения ложных целей есть, а самих ракет-имитаторов нет!
2. Самолёт РЭБ EA-18 Growler предназначен для огневого поражения и радиоэлектронного подавления наземных и корабельных РЛС, а также сетей радиосвязи и радиолиний управления систем ПВО противника при его нахождении преимущественно в боевых порядках.
В СССР подобный самолёт был, это Су-24МП, после распада СССР они остались на Украине. В России не озадачились созданием подобного самолёта. Сегодня модно смотреть, что там в Китае, который старается копировать для себя всё полезное. В Китае подобный самолёт создан, это Shenyang J-16D.
3. Самолёт дальнего наблюдения класса «воздух-поверхность» E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) – предназначен для распознавания и классифицирования цели и её маршрута при любых погодных условиях. РЛС Е-8 просматривает площадь около 50,000 км² (19,305 mile²) и способна непрерывно отслеживать 600 целей на расстоянии до 250 км (152 miles). Все движущиеся объекты достаточной массы и плотности, такие как машины, обнаруживаются радаром, также можно получать изображения стационарных объектов. Радарные и компьютерные подсистемы на E-8C могут обработать и показать детальную информацию с поля боя, кроме этого E-8C обеспечивает связь/передачу данных, управление и контроль.
Подобного самолёта в России нет, но ведутся работы над вертолётом Ка-31СВ (ОКР «Горьковчанин»), предназначенным для ведения круглосуточной радиолокационной разведки в простых и сложных метеоусловиях радиолокационно-контрастных движущихся и неподвижных наземных объектов.
4. БПЛА с реактивным двигателем, управляемые через спутники, RQ-170 Sentine, RQ-4 Global Hawk, Taranis. Эти БПЛА позволяют выполнять разведывательные и, возможно, ударные миссии без опасности для пилотов, на большом удалении от своих сил в так называемых зонах ограниченного доступа, в которых высоки риски потери самолётов. В России с подобными возможностями разрабатывается БПЛА С-70 Охотник.
5. Планирующие высокоточные бомбы JDAM позволяют осуществлять сброс бомб вне зоны действия ПВО противника и поражать цели на дальности до 70 км. Самолёты ВКС, не имея подобных бомб, могут поражать цели с помощью менее мощных ракет Х-38 на дальности до 40 км.
Наличие в арсенале ВКС противорадиолокационных ракет Х-31П и тактических ракет Х-59, корректируемых авиабомб (КАБ), а также самолёта радиотехнической разведки Ту-214Р и самолётов РЭБ Ил-22ПП «Порубщик», к сожалению, оказалось недостаточно для того, чтобы избежать чувствительных потерь и завоевать господство в воздухе Украины.
В отличие от ВВС НАТО, в основном эксплуатирующих лёгкие самолёты: Ф-16, Еврофайтер, Рафаль, с максимальной взлётной массой в 21-24 тонны, основными ударными самолётами ВКС являются тяжёлые двухместные истребители-бомбардировщики Су-30 и Су-34, с максимальной взлётной массой 34-45 тонн.
БРЭО Российских самолётов позволяет применять управляемые высокоточные боеприпасы и поражать ими цели со средних высот и на дальности в 250 км. Сбивают наши самолёты в Украине в основном при попытках поражать цели обычными ФАБ, с малых высот, потому что ФАБ и НУРС являются основными боеприпасами в арсенале ВКС.
Всё выше написанное наталкивает на мысль, что ВКС России имеют недостаточную численность ударных самолётов и не сбалансированы. Так как передовые по своим возможностям самолёты вынуждены применять простейшие средства поражения, полностью нивелирующие возможности БРЭО этих самолётов, и данные факторы усугубляются недостаточным насыщением ВКС системами прикрытия и поддержки самолётов в ударных миссиях!
Выскажу своё дилетантское мнение: на мой взгляд, ВКС требуется менее навороченный, чем Су-34, и значительно более дешёвый ударный самолёт. Таким самолётом вполне мог бы быть МиГ-27, сохрани ВКС их в боевом составе. В рамках СВО модификация МиГ-27 с максимальной унификацией с Су-34 по двигателю и авионике, с заменой пушки на ГШ-30-2 был бы более подходящей платформой для использования ФАБ и НУРС в ударных миссиях в глубине Украины.
ПВО
Учитывая, что абсолютного оружия не бывает! Несмотря на то, что врагу эпизодически удаётся наносить удары, истребители ВКС и наземные силы ПВО представляют из себя довольно надёжный щит от угроз с воздуха.
Армейская ПВО научилась бороться с ракетами дальнобойных РСЗО и малоразмерными БПЛА.
Дальнобойные ЗРК ставят рекорды по дальности поражения самолётов противника. Истребители во взаимодействии с самолётами ДРЛО А-50 оставляют мало шансов для «Повітряні сили України» эффективно проявить себя.
В принципе, на сегодняшний день силы ПВО России всё ещё могут считаться сильнейшими на планете.
БПЛА
Есть выражение: «Генералы готовятся к войнам прошлого». И эта поговорка отлично описывает ситуацию с БПЛА в российской армии.
В 2021 году, со слов Владимир Путина, на вооружении Российской армии было более 2000 БПЛА. Но с началом СВО неожиданно оказалось, что 2-я армия мира уступает по насыщенности БПЛА 22-й армии!
Недооценка важности малых БПЛА для пехотных подразделений и артиллерии привела не только к дефициту квадрокоптеров в войсках, но и к отсутствию у РА высокоэффективных средств борьбы с ними.
Сегодня идут упорные бои под Артёмовском (Бахмутом). Российские войска смогли обойти город с флангов, но взять хотя бы в оперативное окружение его пока не получается. Для замыкания кольца необходимо пройти примерно 10 км. Сквозь этот десятикилометровый отрезок ВСУ осуществляет пополнение и снабжение гарнизона, проводит ротацию сил.
Армии НАТО повесили бы над этим участком ударные БПЛА, такие как Bayraktar TB2 или MQ-9 Reaper, способные как атаковать самостоятельно любые цели, так и выдавать ЦУ артиллерии или авиации, и тем самым осуществили бы оперативное окружение гарнизона Артёмовска.
В России ударный БПЛА «Орион» формально имеется, но по факту в войсках их практически нет! Зато российские БПЛА-камикадзе стали визитной карточкой СВО. «Ланцет» в качестве эффективного средства борьбы с западными САУ и другой техникой, а «Герань-2» стала ночным кошмаром для тыловых районов Украины.
Благодаря активной работе волонтёров и МО России, многие недочёты с обеспечением БПЛА РА удалось устранить. Но ситуация всё равно далека от безупречной, на это обратил внимание и президент Владимир Путин. В России началась работа над государственной программой по разработке и производству БПЛА. Конечно, это нужно было делать ещё вчера, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда!
Артиллерия
СВО подтвердила предвоенное предположение, что основой огневой мощи РА является артиллерия. Исходя из значения для боеспособности армии, этот род войск должен был иметь приоритетное развитие.
Но боевые действия в Украине показали, что артиллерия в РА полностью состоит из советского наследия! В войсках нет ни одного экземпляра современной разработки. К современным относятся только модернизированные советские образцы: это САУ «Мста-СМ2» калибра 152-мм, САУ «Малка» калибра 203-мм и РСЗО «Торнадо» – модернизация РСЗО «Град» (Торнадо -Г) и «Смерч» (Торнадо-С).
Как результат, российская ствольная артиллерия уступает по дальности и точности поступающим на вооружение ВСУ западным САУ последнего поколения, таким как САУ Цезарь (Франция), PzH 2000 (Германия) и ожидаемой САУ Арчер (Швеция).
Кроме того, западные САУ используют и более широкую номенклатуру боеприпасов, включающую осколочно-фугасные снаряды, снаряды с радиовзрывателем для воздушного подрыва, дальнобойные высокоточные снаряды с GPS наведением «Экскалибур».
Несмотря на выявленные недостатки, благодаря огромному численному превосходству в количестве стволов, российская артиллерия всё-таки доминирует на поле боя. Модернизированные системы по качеству управления и скорости поражения целей соответствуют современным требованиям. В арсенале РА имеется и корректируемые по лазерному лучу снаряды, позволяющие, с внешней подсветкой, поражать даже подвижные цели с первого выстрела.
Для РСЗО «Торнадо-С» разработаны новые ракеты 9М549 – с осколочной ГЧ и 9М544 – с кумулятивно-осколочной. Эти боеприпасы имеют: спутниковую навигацию; допускают введение индивидуальных ПЗ; головки самонаведения. Что позволяет «Торнадо-С» по эффективности сравняться с распиаренной в Украине РСЗО HIMARS. Правда, на сегодняшний день высокоточные управляемые РС GMLRS являются стандартными для ракетных систем.
HIMARS в Украине, а о массовом применении их аналогов в «Торнадо-С» не сообщается.
В целом благодаря советским запасам и усилиям ВПК, показывающим способность поддерживать боеспособность многочисленной артиллерии, РА в огневой мощи на поле боя всё ещё сохраняет лидирующие позиции. А благодаря модернизации и наращиванию усилий по выпуску передовых боеприпасов для артиллерии, имеет и потенциал к росту возможностей артиллерии даже на базе имеющихся артиллерийских систем!
Бронетехника
На что способны западные танки и БМП в полномасштабной войне, согласно анонсам ВСУ, мы узнаем этой весной. А касаемо российской бронетехники можно сделать некоторые выводы из полученного опыта.
Основой материальной части бронетанковых войск является богатое наследство, оставленное СССР, в виде невероятных запасов вооружений, в том числе и бронетехники! МО России активно пользуются полученным наследством, поддерживая актуальность имеющейся бронетехники путём её модернизации.
Модернизация лёгкой бронетехники направлена в первую очередь на увеличение огневой мощи, путём почти тотального оснащения всех бронемашин 30-мм пушкой, как пример БТР-82. Модернизация советских танков ведётся в сторону повышения живучести и увеличения возможностей СУО.
Для текущих целей на поле боя огневой мощи вооружения танков и лёгкой бронетехники достаточно.
Броня российских танков нередко держит удар, в том числе от ПТУР 3-го поколения, но не гарантирует 100 %-ю защиту. Поэтому применение дополнительных средств защиты бронетехники – насущная необходимость.
В СВО крайне важным критерием адекватной бронезащиты для лёгкой бронетехники стала стойкость к поражению осколками тяжёлых артиллерийских снарядов, калибров 152-155 мм. К сожалению, только броня БМП-3 более-менее защищает от осколков крупнокалиберных снарядов, БМП-2 и БТР-82 имеют недостаточную защиту от артиллерийских осколков. Никакой защиты от ПТУР или РПГ российские лёгкие бронемашины не имеют.
Предполагается, что более тяжёлые и, соответственно, лучше защищённые западные БМП «Брэдли» и «Мардер» будут лучше переносить артиллерийский обстрел. БМП «Брэдли» может комплектоваться динамической защитой, способной выдержать попадание гранат РПГ. Противоминная стойкость у западной техники, предположительно, тоже лучше, а в советских лёгких бронемашинах никаких противоминных конструкций не предусмотрено!
Участвующие в СВО танки Т-90М оснащены Комплексом средств снижения заметности (КССЗ) под названием «Накидка». Она снижает вероятность поражения танка комплексами NLAW и «святым Джавелином» за счёт снижения заметности танка в инфракрасном диапазоне, что затрудняет прицеливание по нему с использованием тепловизионных прицельных комплексов.
В Сирии, тоже на танках Т-90, использовалась КОЭП «Штора», создающая помехи боевым системам, использующим лазерное наведение, путём отстрела аэрозольных гранат и с помощью специальных прожекторов, дезориентирующих управляемый снаряд, уводя его в сторону. В Украине машин, оснащённых «Шторой», замечено не было.
Оба комплекса способствуют снижению вероятности попадания в бронемашину и дополняют друг друга. Если их эффективность подтверждена практикой, то они должны быть обязательным оборудованием всей бронетехники, действующей на передовой!
Благодаря богатому наследству и поставленной работе по массовой модернизации советской бронетехники, а также серийному производству новых бронемашин, в частности Т-90М, РА обладает большим парком бронетехники. Советская техника не во всём сохраняет актуальность, но всё ещё вполне боеспособна. Поэтому механизированные подразделения РА по своим возможностям не уступают подразделениям армий НАТО.
Вывод
Несмотря на все вскрывшиеся в ходе СВО недостатки РА и учитывая, что в армиях НАТО тоже не всё гладко, в целом между российской армией и армиями НАТО сохраняется некое статус-кво. Преимущество НАТО в ударных БПЛА нивелируется мощью российской ПВО, а из-за преимущества в дальности стрельбы западных САУ РА решает задачи по контрбатарейной борьбе с помощью «Ланцетов».
По многим сегодняшним проблемам РА в России уже имеются заделы, позволяющие при должных усилиях в ближайшее время проблемные вопросы закрыть. СВО сегодня выступает в качестве катализатора, ускоряющего необходимую работу.
Несмотря на имеющуюся критику МО России в целом и министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу в частности, на мой взгляд, именно при нём у Российской армии появилось понимание, какое вооружение ей требуется!
Войска стали массово насыщаться новыми и модернизированными БТР-82, танками Т-72Б3 и Т-90, бронемашинами «Тигр» и «Тайфун», ЗРАК «Панцирь», самолётами «Су» и т. д.
Текущее руководство МО показало, что способно организовать системную работу по решению конкретной задачи. Это вселяет надежду, что сегодняшние задачи по обеспечению войск необходимым для победы снаряжением и вооружением будут решены!