Новые танки Т-80БВМ для спецоперации: на прицелах, похоже, пришлось экономить

Как ни крути, затяжной и, что самое главное, активный военный конфликт очевидным образом сказывается на производстве боевой техники стран, участвующих в нём. Что-то модернизируется и дорабатывается с целью улучшения характеристик, а что-то упрощается в угоду форсированного выпуска и удешевления продукции.
Специальная военная операция на Украине в этом плане — далеко не исключение. Все мы видели, как этой зимой «УралВагонЗавод» стал отгружать новые танки Т-72Б3 с усиленной защитой, что стало следствием анализа боевого опыта, правда, не без спорных решений. А вот примером минимизации затрат в пользу массового производства стал обновлённый Т-80БВМ, который получил другой прицельный комплекс, который без тени сомнения можно назвать упрощённой сборной солянкой.
Тепловизор теперь другой
Есть большие подозрения, что уже после прочтения первых абзацев данного материала многие воспылают праведным гневом и зададутся вопросом, как мы докатились до жизни такой. Однако тот факт, что прицелов «Сосна-У» не хватит на все танки, был понятен уже давно. Понятен просто потому, что с таким большим количеством вытаскиваемых с хранения машин для их восстановления и приведения в боевое состояние, материальные расходы и загруженность производства компонентов вырастут многократно.
Стоит ли подвергать это критике — вопрос не данной статьи. Исходим просто из того, что имеется.
Да, мы полностью освоили производство прицелов данной модели у себя и на своей элементной базе. Они производятся и устанавливаются на танки — в первую очередь на Т-90М, а во вторую — на Т-72Б3 и Т-80БВМ, но не на все. Поэтому часть «мобилизационных» машин получает упрощённую альтернативу.
Дисплей тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02 в танке Т-80БВМ. Скриншот из репортажа «Первого канала»
То, что сегодня устанавливается вместо «Сосны-У», мы и рассмотрим. Тем более что никакой тайны в этом нет: ряд крупных СМИ, включая такие телеканалы, как «Первый» и другие, в своих сюжетах всё прекрасно показали.
В первую очередь «Сосна-У» ассоциируется у широкой общественности, интересующейся бронетанковой техникой, с тепловизионным каналом. Оно в общем-то и понятно, поскольку именно этот прицел дал хорошее ночное «зрение» большинству наших танков. Но в мобилизационном варианте Т-80БВМ «теплак» тоже никуда не делся.
Тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02 на выставке
Его функцию теперь выполняет прицел 1ПН96МТ-02, который на самом-то деле к установке на старые танки Т-72 и Т-80 тоже планировался, но в конечном итоге стал прерогативой модернизированных Т-62М. Сам по себе этот прицел в принципе самодостаточный в том плане, что его можно использовать как основной, хоть и очень простецкий.
У него, в отличие от «Сосны-У», нет дневного канала — исключительно тепловизионный, но с лазерным дальномером. В его основе неохлаждаемая матрица, что самым прямым образом сказывается на дальности обнаружения целей, которая составляет примерно от двух до трёх километров. И это значительно меньше, чем у его предшественника. Также 1ПН96МТ-02 не имеет возможности наведения управляемых танковых ракет, хотя это обстоятельство всё-таки нашло решение, но не без «костылей», конечно.
При этом есть некоторые основания полагать, что новый упрощённый тепловизор будет использоваться как дополнение к основному прицелу, о котором поговорим чуть ниже. То есть фактически как второй канал для ведения огня и наблюдения за полем боя ночью и в плохих условиях видимости.
Прицел 1Г46 в Т-80БВМ
Начали мы с тепловизионного прицела, хоть он основным теперь и не является — всё-таки помянуть «Сосну-У» в этом плане было нужно. Однако она далеко не просто тепловизор, а вполне себе автоматическая система управления огнём. Так что это далеко не все изменения, которые претерпел Т-80БВМ новой итерации.
Если поглядеть на Т-80БВМ «старых» выпусков, то можно заметить, что эти машины комплектовались весьма необычной комбинацией прицелов. И действительно, если у Т-72Б3 продвинутая и свежая «Сосна-У» соседствовала со стандартным для Т-72Б советским оптическим прицелом 1А40, то в Т-80БВМ она соседствовала уже с телевизионным прицелом-дублёром ПДТ, при этом штатный и не менее советский оптический 1Г42 попросту удалялся из танка.
Два соседа на Т-80БВМ: «Сосна-У» справа и прицел-дублёр слева
По точно такой же схеме теперь ведётся оснащение Т-90М — тоже «Сосна», и тоже дублёр.
К слову, этот прицел-дублёр гигантских и подавляющих характеристик не давал: стрелять через него, в случае чего, было можно, но дальность обнаружения была хуже, чем через оптику — до 2 километров днём и до километра ночью. На то он и дублёр, зато со своим отдельным питанием, которое позволяет ему работать, даже если бортовая сеть танка полностью обесточена.
Теперь, что называется, вернулись к корням. Отказ от автоматической системы в лице «Сосны» вынудил искать альтернативу, которая может хотя бы частично заменить её. Ну и, понятное дело, нашли.
Вместо дублёра на Т-80БВМ новых выпусков устанавливается прицел 1Г46, который имелся и имеется на танках Т-80У и различных модификациях Т-90. Впрочем, мера в какой-то степени понятна: танку нужна возможность ведения огня управляемыми ракетами «Инвар» российского производства, а также нужна какая-никакая, но автоматика для подготовки выстрела. Ранее за это отвечала «Сосна-У», а теперь 1Г46.
Новый Т-80БВМ с тепловизионным прицелом 1ПН96МТ-02 и 1Г46
Сам прицел, разумеется, исключительно оптический с лазерным дальномером и лазерным каналом наведения ракеты. Полноценно вести огонь с помощью него можно только днём и в более-менее сносных условиях видимости, хотя умельцы и в сумерках лупят нещадно.
В комплект, кроме самого прицела 1Г46, входит также баллистический вычислитель и комплект датчиков условий стрельбы, которые мониторят такие параметры, как скорость собственного танка, дальность и угловая скорость цели, угол наклона цапф орудия, температуру окружающего воздуха, атмосферное давление и скорость ветра, а также температуру метательных зарядов. С учётом всех этих данных в автоматическом режиме выдаются нужные поправки для стрельбы.
Не сказать, что совсем уж современная штуковина, но что имеется, то и поставили.
Слева – дисплей и панель управления тепловизионным прицелом, справа – оптический прицел 1Г46. Видны стикеры на русском, которые, возможно, закрывают надписи на иностранном языке
Здесь будет интересным отметить, что, по всей видимости, 1Г46 начали использоваться в том числе из задела для экспортных танков Т-90С. Об этом косвенно свидетельствует фотография, на которой все надписи (предположительно, на иностранном языке) заклеены стикерами с переводом на русский язык. В какой-то мере правильное решение — в ход должно идти всё, что есть в запасах.
Выводы
Чувства тут на самом деле двоякие.
С одной стороны, отказ от установки «Сосны-У» на танки в общем-то логичен. В условиях форсированного до предела выпуска танков сложно ожидать другое. По некоторой информации, «УралВагонЗавод» на пиковой мощности выдаёт до нескольких отремонтированных и доработанных машин в сутки — тут уж понятно, что всем дорогущий и довольно сложный компонент не достанется.
С другой стороны, «Сосна-У» — это не просто прицел. Фактически это многоканальная система управления огнём, причём довольно современная по нашим меркам. Там и тепловизор, и дневной оптический канал, и управление ракетой, и такие необходимые средства, как баллистический вычислитель с кучей датчиков, автомат сопровождения целей и проч. С эргономикой установки там, конечно, большие проблемы, но терять её не хочется в любом случае.
Прицел 1Г46 и тепловизионный 1ПН96МТ-02 — это, конечно, эрзац, и другого мягкого эпитета здесь не подобрать. Остаётся надеяться, что баланс между выпущенными танками и произведёнными «Сосна-У» всё-таки будет восстановлен.