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Американский чиновник заявил об «обеспокоенности» подрывом газопроводов «Северный поток»

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Американский чиновник заявил об «обеспокоенности» подрывом газопроводов «Северный поток»

В ООН прокомментировали намерение России добиться независимого и объективного расследования подрывов газопроводов «Северный поток».


Напомним, что несколько дней назад американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил о наличии фактов, говорящих о том, что диверсия на трёх нитках газотранспортной системы была осуществлена Соединёнными Штатами Америки по личному распоряжению президента Джо Байдена. Россия после этого направила на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции, который предусматривает полноформатное международное расследование диверсии под эгидой генсека ООН. Сам генсек Гуттериш тогда испуганно заявил, что ООН расследованием заниматься не будет, так как «у Организации нет соответствующего мандата».

Россия разъяснила свою позицию, указав на то, что Организации Объединённых Наций заниматься непосредственно расследованием и не нужно. Это могли бы сделать независимые эксперты, включая юристов, которых бы выбрали страны ООН.

Теперь высказаться по этому поводу решила замгенсека ООН Розмари ДиКарло. По её словам, Организация «не находится в том положении, чтобы проверять определённые заявления «об этих инцидентах». ДиКарло добавила, что в ООН «ждут результатов расследования от Швеции, Дании и Германии» Видимо, тот случай, когда в расследовании самое сложно «не выйти на самих себя», а в данном случае на своих главных «партнёров» - США.

ДиКарло:

Я призываю всех проявлять сдержанность и воздержаться от беспочвенных обвинений, чтобы всё это не привело к ещё большей эскалации.

Интересная логика. То есть выслушивать бесконечные беспочвенные обвинения в адрес России, выносить их на голосование в формате резолюций Совбеза ООН – нормально, и г-жа ДиКарло к обратному не призывает, а когда речь заходит о необходимости найти виновника теракта государственного масштаба, то она призывает «проявить сдержанность».

Тем временем советник постпреда США в ООН Джон Келли цинично заявил, что Вашингтон «обеспокоен диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Келли, «недопустимо наносить вред критически важной инфраструктуры». И он же добавил, что «призывами к ООН Россия хочет отвлечь внимание международного сообщества от вторжения на Украину». Только он не сказал, почему внимание международного сообщества должно быть сосредоточено исключительно на Украине, и почему не может быть направлено на выявление государства-террориста, осуществившего подрыв «СП» и «СП-2».
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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5 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:21
    +1
    Вот как надоело это словоблудие ((( то что газопровод уничтожен рукотворно бесспорный факт, теперь посмотрим у кого есть такая техническая возможность и примем во внимание у чьих территориальных вод совершет теракт и все становится ясно без всяких экспертов ООН, это сделали США !!! да они собственно это и не скрывают, еще год назад старик Джо заявил дословно "если Россия зайдет на территорию Украины севенный поток перестанет существовать у нас есть такая возможность", все берите его под руки и ведите в международный суд. Другое дело, а судьи кто ?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:24
    0
    Я согласен с Хершем, что подрыв СП2 большушая глупость США и норвегов...теперь они у нас на крючке, на котором их можно подвешивать сколько угодно и где угодно.
    ООН прекрасная международная площадка где этих международных террористов можно тыкать в их гуано практически как угодно... США и норвеги могут только оправдываться. smile
    Играть в покер умеют не только в Вашингтоне, но и в Москве...естественно когда захотят.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:29
    +2
    Мельницы бога мелют медленно... Но видимо дошли до точки, когда спрыгнуть не выходит у матрасов - вот они и заерзали...
    Афронтик у них тотальный - и в Мюнхене 85% стран их просто нахрен послали с попытками обвинения России, и с СП что ни день, то все хуже ситуация...
    Видимо критическая масса вранья накопилась - пора мазать лоб зеленкой... Не сразу, но пузырек уже откупорили
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +1
    в ООН «ждут результатов расследования от Швеции, Дании и Германии»
    То есть ждут результатов от стран принимавших участие в подготовке и проведения диверсии? Нормальный ход когда нет желания указать на виновника теракта. Судя по всему замгенсека ООН по своей позиции мало чем отличается от своего шефа Гутерриша - такая же американская прокладка в международной организации.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:03
    0
    У Совбеза ООН есть право создавать комиссии по расследованию.
    Такие комисси и создавались многократно, и результаты обнародовали.
    Из новости непонятно, наши представители в ООН подкрепляли свои требования ссылкой на соответствующие пункты? Может автор просто счёл неважным подробнее написать об этом?