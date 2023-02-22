Американский чиновник заявил об «обеспокоенности» подрывом газопроводов «Северный поток»

Я призываю всех проявлять сдержанность и воздержаться от беспочвенных обвинений, чтобы всё это не привело к ещё большей эскалации.

В ООН прокомментировали намерение России добиться независимого и объективного расследования подрывов газопроводов «Северный поток».Напомним, что несколько дней назад американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил о наличии фактов, говорящих о том, что диверсия на трёх нитках газотранспортной системы была осуществлена Соединёнными Штатами Америки по личному распоряжению президента Джо Байдена. Россия после этого направила на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции, который предусматривает полноформатное международное расследование диверсии под эгидой генсека ООН. Сам генсек Гуттериш тогда испуганно заявил, что ООН расследованием заниматься не будет, так как «у Организации нет соответствующего мандата».Россия разъяснила свою позицию, указав на то, что Организации Объединённых Наций заниматься непосредственно расследованием и не нужно. Это могли бы сделать независимые эксперты, включая юристов, которых бы выбрали страны ООН.Теперь высказаться по этому поводу решила замгенсека ООН Розмари ДиКарло. По её словам, Организация «не находится в том положении, чтобы проверять определённые заявления «об этих инцидентах». ДиКарло добавила, что в ООН «ждут результатов расследования от Швеции, Дании и Германии» Видимо, тот случай, когда в расследовании самое сложно «не выйти на самих себя», а в данном случае на своих главных «партнёров» - США.ДиКарло:Интересная логика. То есть выслушивать бесконечные беспочвенные обвинения в адрес России, выносить их на голосование в формате резолюций Совбеза ООН – нормально, и г-жа ДиКарло к обратному не призывает, а когда речь заходит о необходимости найти виновника теракта государственного масштаба, то она призывает «проявить сдержанность».Тем временем советник постпреда США в ООН Джон Келли цинично заявил, что Вашингтон «обеспокоен диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Келли, «недопустимо наносить вред критически важной инфраструктуры». И он же добавил, что «призывами к ООН Россия хочет отвлечь внимание международного сообщества от вторжения на Украину». Только он не сказал, почему внимание международного сообщества должно быть сосредоточено исключительно на Украине, и почему не может быть направлено на выявление государства-террориста, осуществившего подрыв «СП» и «СП-2».