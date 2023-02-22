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«Калашников» наращивает производство барражирующих боеприпасов «КУБ»

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«Калашников» наращивает производство барражирующих боеприпасов «КУБ»

"Калашников" наращивает выпуск ударных беспилотников, именно это направление на сегодняшний день является приоритетным в деятельности концерна. Об этом рассказал президент группы компаний Алан Лушников.


На сегодняшний день значительно вырос объем заказов на ударные беспилотники, основным заказчиком является Минобороны. В связи с этим наращивается выпуск дронов-камикадзе "КУБ", это является приоритетной задачей. Хотя про создание и выпуск стрелкового оружия тоже не забывают.

Значительно выросли объемы заказов. Предприятия концерна работают в более интенсивном режиме. В приоритете - выпуск беспилотников "КУБ" (...)

- приводит ТАСС слова Лушникова.

Барражирующий боеприпас "КУБ" вместе с "Ланцетом" был разработан компанией Zala Aero. Государственные испытания беспилотника завершились в ноябре 2021 года, на 2022 были запланированы серийные поставки в войска. О применении дрона "КУБ" в зоне СВО данных нет, хотя еще в сентябре прошлого года сообщалось об активном применении дронов производства "Калашникова". Но в сводках и на видео, в основном, мелькают БПЛА "Ланцет". Перепутать из невозможно, слишком разные конструкции.

Барражирующий боеприпас "КУБ" имеет боевую часть массой около 3 кг, способен находиться в воздухе до 30 минут при скорости 80-130 километров в час и поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности. Размеры беспилотника составляют 1210Х950Х165 мм. Наведение осуществляется по известным координатам цели или при помощи оптико-электронной системы.

В Zala Aero "КУБ" позиционируют как универсальный беспилотник, способный наносить удары как по наземным, так и морским целям. Кроме того, конструкция БПЛА позволяет применять его в составе роя беспилотников.
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6 комментариев
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  1. navigator777
    navigator777 Сегодня, 07:01
    +1
    Побольше их надо, тысячами производить, чтобы вражеская техника не то что в атаку, а к линии фронта боялась приближаться.
    1. Комментарий был удален.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:01
    0
    Кстати, похоже, что именно КУБы насквозь танки прошибают, уже не один десяток таких видосов
  3. Александр-Не-третий
    Александр-Не-третий Сегодня, 07:04
    0
    Нужны новые поколения высотных Беспилотников, которые взаимодействуют по сетецентрическому принципу, где каждый юнит может выполнять функцию электронного штаба. Нужны закрытые каналы связи. Пока этого нет.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:07
    +1
    Были видео с КУБами еще в начале спецоперации.Есть мнение,что конструкция не сильно удачная-Ланцет лучше будет.Но это надо спрашивать у тех,кто их применяет
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    0
    наращивается выпуск дронов-камикадзе "КУБ", это является приоритетной задачей
    СВО показало необходимость на поле боя дронов различного предназначения, в т.ч. и "камикадзе". Увеличение выпуска этой продукции можно только приветствовать.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:13
    0
    Схема планера весьма похожа на планер "Гераней" !"Немножко" увеличить БЧ (до 5 кг,хотя бы...)..."энергии" побольше...и и под названием "Гортензия" добавить к "цветочной" серии ! Вот и получится антибандеровская "оранжерея"...:электрическая "Гортензия" и "бензиновая"( +реактивная) "Герань" ! fellow