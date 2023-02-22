«Калашников» наращивает производство барражирующих боеприпасов «КУБ»

"Калашников" наращивает выпуск ударных беспилотников, именно это направление на сегодняшний день является приоритетным в деятельности концерна. Об этом рассказал президент группы компаний Алан Лушников.
На сегодняшний день значительно вырос объем заказов на ударные беспилотники, основным заказчиком является Минобороны. В связи с этим наращивается выпуск дронов-камикадзе "КУБ", это является приоритетной задачей. Хотя про создание и выпуск стрелкового оружия тоже не забывают.
Значительно выросли объемы заказов. Предприятия концерна работают в более интенсивном режиме. В приоритете - выпуск беспилотников "КУБ" (...)
- приводит ТАСС слова Лушникова.
Барражирующий боеприпас "КУБ" вместе с "Ланцетом" был разработан компанией Zala Aero. Государственные испытания беспилотника завершились в ноябре 2021 года, на 2022 были запланированы серийные поставки в войска. О применении дрона "КУБ" в зоне СВО данных нет, хотя еще в сентябре прошлого года сообщалось об активном применении дронов производства "Калашникова". Но в сводках и на видео, в основном, мелькают БПЛА "Ланцет". Перепутать из невозможно, слишком разные конструкции.
Барражирующий боеприпас "КУБ" имеет боевую часть массой около 3 кг, способен находиться в воздухе до 30 минут при скорости 80-130 километров в час и поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности. Размеры беспилотника составляют 1210Х950Х165 мм. Наведение осуществляется по известным координатам цели или при помощи оптико-электронной системы.
В Zala Aero "КУБ" позиционируют как универсальный беспилотник, способный наносить удары как по наземным, так и морским целям. Кроме того, конструкция БПЛА позволяет применять его в составе роя беспилотников.