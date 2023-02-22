После слов главы МИД Словакии о венгерском премьере и венграх Закарпатья ему в парламенте Венгрии посоветовали обратиться к психиатру

Должен сказать, что меня беспокоит психической здоровье этого человека. Я бы рекомендовал ему (главе МИД Словакии) не затягивать с посещением психиатра.

Дипломатический скандал разгорелся между Венгрией и Словакией после слов главы словацкого МИД Растислава Качера (Rastislav Káčer) в адрес венгерского руководства и этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.Используя нелитературную лексику, Качер, занимающий пост министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики с осени прошлого года, охарактеризовал венгров Закарпатья как «путинских карпатских коллаборационистов». Продолжая тему, Качер заявил, что этнические венгры Украины «в своём коллаборационизме поддерживаются премьером Венгрии Орбаном». И, видимо, по традиции глав МИД стран, которые видят себя ближайшими сторонниками киевского режима, в конечном итоге Качер перешёл и вовсе на лексику, которую нельзя привести в средстве массовой информации. Проще говоря, глава словацкого МИД выругался в адрес Виктора Орбана.Это притом, что Качер ранее занимал пост посла в Венгрии.Заявления Растислава Качера прокомментировали в Будапеште. Возглавляющий комитет по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Немет заметил, что Качера он знает со времён его работы послом в венгерской столице. По словам Немета, он лично несколько раз с ним встречался и всякий раз эти встречи вызывали подозрения относительно психического здоровья Качера.Венгерский парламентарий: