Военное обозрение
Войти Регистрация

После слов главы МИД Словакии о венгерском премьере и венграх Закарпатья ему в парламенте Венгрии посоветовали обратиться к психиатру

9
После слов главы МИД Словакии о венгерском премьере и венграх Закарпатья ему в парламенте Венгрии посоветовали обратиться к психиатру

Дипломатический скандал разгорелся между Венгрией и Словакией после слов главы словацкого МИД Растислава Качера (Rastislav Káčer) в адрес венгерского руководства и этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.


Используя нелитературную лексику, Качер, занимающий пост министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики с осени прошлого года, охарактеризовал венгров Закарпатья как «путинских карпатских коллаборационистов». Продолжая тему, Качер заявил, что этнические венгры Украины «в своём коллаборационизме поддерживаются премьером Венгрии Орбаном». И, видимо, по традиции глав МИД стран, которые видят себя ближайшими сторонниками киевского режима, в конечном итоге Качер перешёл и вовсе на лексику, которую нельзя привести в средстве массовой информации. Проще говоря, глава словацкого МИД выругался в адрес Виктора Орбана.

Это притом, что Качер ранее занимал пост посла в Венгрии.

Заявления Растислава Качера прокомментировали в Будапеште. Возглавляющий комитет по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Немет заметил, что Качера он знает со времён его работы послом в венгерской столице. По словам Немета, он лично несколько раз с ним встречался и всякий раз эти встречи вызывали подозрения относительно психического здоровья Качера.

Венгерский парламентарий:

Должен сказать, что меня беспокоит психической здоровье этого человека. Я бы рекомендовал ему (главе МИД Словакии) не затягивать с посещением психиатра.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +5
    Когда глава МИД страны (пускай и небольшой) позволяет себе публично оскорблять премьера другой страны присовокупив к этому часть народа этой страны проживающего в Закарпатье это конечно "верх европейской дипломатии". В европейской дипломатии по примеру американской стало нормой оскорблять руководителей других стран, угрожать физической расправой, открыто проявлять шовинизм к другим национальностям. Как пример: оскорбления, угрозы в адрес президента нашей страны и русских, которые звучали не только от представителей англосаксов, но и "просвещенной" Европы. Думаю, что Качера очень сильно "укрепил" взаимоотношения между Словакией и Венгрией. И пожелание представителя Венгрии
    Я бы рекомендовал ему (главе МИД Словакии) не затягивать с посещением психиатра.
    очень своевременно.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:06
      +1
      Сказал же мэр Брюсселя, что он и там на коксе всё сидят, вот и не понимают в угаре наркотическом, что несут, в общем, как и киевский клоун-наркоман, стиль один.
  2. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 06:54
    +5
    Бесноватый. Типично для либеральной швали: способность часами разглагольствовать о демократии и беситься из-за несогласных с их мнением.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:07
      +1
      Согласен, в этом все либералы, я бы даже сказал либерасты. Нетерпимость к чужому мнению, нежелание его принимать. Это у них и на уровне дипломата, и на уровне кухарки в крови.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:02
    +1
    Дипломатическая школа, честно говоря- на нуле. Причем повсеместно. А, связано, это на мой взгляд, с тем, что на дипломатические посты назначают не по уму и способностям, а из соображений политической целесообразности, приближенности к "власть предержащим", родственности, гендерности, толерастии и конечно за деньги. Налицо деградация дипломатии вообще. Последние "зубры" старой школы уйдут и ... все...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:02
    +1
    Единство НАТО и ЕС во всей красе."Удачи" вам
  5. Комментарий был удален.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:07
    +1
    Венгры прямо сказали... русофобия это психическая болезнь приводящая к нездоровым отклонениям в поведении человека...он может внезапно выброситься из окна с криком "русские идут"...вот что делать с такими пациентами 6 палаты?
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:09
    +1
    Вот как раз "невозможность цитирования в СМИ" лексики официального представителя какого-либо государства, из-за наличия, например, мата, они и остаются в "домике".
    Будь у половины населения планеты возможность узнать, что произнёс этот словак, его бы через сутки выгнали с должности.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:09
    +2
    Шелуха приличия начинает слетать с европейских политиков. Хороший знак, значит подустали от борьбы за свободу 404.