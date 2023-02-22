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Российская ПВО отразила масштабный удар ВСУ по городам Донбасса, перехватив ракеты РСЗО HIMARS

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Российская ПВО отразила масштабный удар ВСУ по городам Донбасса, перехватив ракеты РСЗО HIMARS

Украинские вооруженные формирования нанесли массированный ракетный удар по городам Донбасса, под обстрел попали населенные пункты в глубоком тылу, включая Мариуполь. Российская ПВО работала также над Донецком, Макеевкой и Харцызском.


ВСУ испытали новые дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS, поставленные США в последнее время. В ночь со вторника на среду были атакованы сразу несколько городов, включая Мариуполь, над городом ночью работала ПВО, в небе прозвучало не менее 15 взрывов. О повреждениях на земле и пострадавших ничего не сообщается. Еще столько же прогремело над другими городами Донбасса, предположительно, ВСУ выпустили не меньше 30 ракет.

Под удар также попал Донецк, по данным экстренных служб, под атакой находились Макеевка, Харцызск и Дебальцево. Везде обстрел велся из РСЗО HIMARS. Как заявляют в самом Донецке, Киев мстит республике, нанеся один из самых масштабных ударов за последнее время по городам специально в годовщину признания ДНР Россией.

Особо отмечается, что атакован был Мариуполь, находящийся в глубоком тылу. По городу давно удары не наносились, не считая одиночной ракеты "Точка-У", перехваченной над ним 13 февраля. Это подтверждает получение Киевом дальнобойных боеприпасов от американцев.

Ранее США анонсировали поставку Украине боеприпасов к РСЗО HIMARS с увеличенной дальностью, хотя оперативно-тактические ракеты ATCMS все же не выделили. В то же время анонсировались поставки дальнобойных снарядов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) с дальностью 150 км. Они как раз применяются с РСЗО HIMARS.

Как заявил в ходе Послания к Федеральному собранию Владимир Путин, чем более дальнобойные системы будут поставлять Украине США, тем дальше мы будем продвигаться, отодвигая эту угрозу от своих границ.
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4 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 07:11
    0
    Какой смысл укорять или проклинать противника? Надёжная работа ПВО залог достойного ответа. И главное отогнать дальше врага от городов.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:13
      0
      Главное за любой такой налёт бить сильнее и страшнее - что б в Киеве срались на улицу выходить, а не снимались на фоне плаката с матными высказываниями. Жалость на войне до добра не доводит
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    предположительно, ВСУ выпустили не меньше 30 ракет.
    Если учесть, что данные по целям для HIMARS дают американцы, то этот и другие удары можно прямо называть американскими ударами по городам Донбасса руками ВСУ. Российская система ПВО доказывает свою надежность и эффективность, в отличии от украинской напичканной сегодня иностранными образцами. Уверен, что ответ российской стороны по украинской инфраструктуре не заставит себя долго ждать.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:18
    0
    Пока не будет адекватного ответа на каждый удар, это не закончится никогда. Карман у Запада бездонный. Хотя, о чем это я? У нас же, пардон, СВО.