Российская ПВО отразила масштабный удар ВСУ по городам Донбасса, перехватив ракеты РСЗО HIMARS

Украинские вооруженные формирования нанесли массированный ракетный удар по городам Донбасса, под обстрел попали населенные пункты в глубоком тылу, включая Мариуполь. Российская ПВО работала также над Донецком, Макеевкой и Харцызском.ВСУ испытали новые дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS, поставленные США в последнее время. В ночь со вторника на среду были атакованы сразу несколько городов, включая Мариуполь, над городом ночью работала ПВО, в небе прозвучало не менее 15 взрывов. О повреждениях на земле и пострадавших ничего не сообщается. Еще столько же прогремело над другими городами Донбасса, предположительно, ВСУ выпустили не меньше 30 ракет.Под удар также попал Донецк, по данным экстренных служб, под атакой находились Макеевка, Харцызск и Дебальцево. Везде обстрел велся из РСЗО HIMARS. Как заявляют в самом Донецке, Киев мстит республике, нанеся один из самых масштабных ударов за последнее время по городам специально в годовщину признания ДНР Россией.Особо отмечается, что атакован был Мариуполь, находящийся в глубоком тылу. По городу давно удары не наносились, не считая одиночной ракеты "Точка-У", перехваченной над ним 13 февраля. Это подтверждает получение Киевом дальнобойных боеприпасов от американцев.Ранее США анонсировали поставку Украине боеприпасов к РСЗО HIMARS с увеличенной дальностью, хотя оперативно-тактические ракеты ATCMS все же не выделили. В то же время анонсировались поставки дальнобойных снарядов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) с дальностью 150 км. Они как раз применяются с РСЗО HIMARS.Как заявил в ходе Послания к Федеральному собранию Владимир Путин, чем более дальнобойные системы будут поставлять Украине США, тем дальше мы будем продвигаться, отодвигая эту угрозу от своих границ.