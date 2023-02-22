В ночное время суток нанесены удары по объектам противника в Сумской и Днепропетровской областях

В ночное время суток взрывы раздавались на ряде подконтрольных войскам киевского режима территориях.По последним данным, удары были нанесены по объектам на территории Сумской области, откуда периодически осуществляются обстрелы российской Курской области. Удары по объектам в Сумах и окрестностях были нанесены после того, как украинские войска выпустили ракеты из РСЗО, включая американские HIMARS, по городам Донецкой Народной Республики.Через некоторое время поступила информация о поражении объектов в Днепропетровской области и, конкретно, областном центре – г.Днепр (переименованный Днепропетровск).По последним данным, и в Сумской, и в Днепропетровской областях нанесено поражение объектам, на которых находились украинские военные, а также тем, на которых осуществлялась деятельность в интересах украинской армии - предприятиях по ремонту и обслуживанию военной техники.Ранее сообщалось, что украинские войска концентрируются в Сумской и Черниговской областях, «ожидая вероятного нового наступления российской армии на севере Украины».О том, какие именно средства поражения использовались, пока официально не сообщается. Местные жители заявили, что слышали в небе звук приближающихся беспилотных летательных аппаратов.