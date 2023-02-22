Минобороны опровергло заявления о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер», ситуацию прокомментировал Пригожин

Минобороны отрицает проблему с обеспечением ЧВК "Вагнер" боеприпасами, выпустив специальное заявление на эту тему. Как утверждается, "добровольцы штурмовых отрядов" обеспечиваются снарядами в полной мере и в кратчайшие сроки.
В военном ведомстве прокомментировали появившиеся в прессе сообщения о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК "Вагнер" заявив, что они не соответствуют действительности. Согласно заявлению, командование группировки в СВО уделяет "особое, постоянное и приоритетное" внимание обеспечению боеприпасами штурмовых отрядов, освобождающих Артемовск. При этом звучащие заявления о нехватке снарядов в Минобороны назвали "экзальтированными".
Утверждается, что продвижение штурмовых групп "музыкантов" было бы невозможно без полной боевой поддержки артиллерии, бронетехники и других огневых средство группировки войск "Юг". Так, за два последних дня ЧВК "Вагнер" получило: 1660 реактивных снарядов РСЗО, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки, в ближайшие дни будут полностью обеспечены все заявки, поданные в феврале.
(...) все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности
- говорится в заявлении.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал заявление Минобороны "плевком" в сторону "музыкантов" добавив, что "вагнеровцы" не дополучают 80% от требуемых боеприпасов.
Если будете давать боеприпасы, давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ, обманывая народ России. Готов все документы - заявки и полученное количество - предоставить военной прокураторе или военной контрразведке
- заявил он.