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Минобороны опровергло заявления о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер», ситуацию прокомментировал Пригожин

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Минобороны опровергло заявления о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер», ситуацию прокомментировал Пригожин

Минобороны отрицает проблему с обеспечением ЧВК "Вагнер" боеприпасами, выпустив специальное заявление на эту тему. Как утверждается, "добровольцы штурмовых отрядов" обеспечиваются снарядами в полной мере и в кратчайшие сроки.


В военном ведомстве прокомментировали появившиеся в прессе сообщения о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК "Вагнер" заявив, что они не соответствуют действительности. Согласно заявлению, командование группировки в СВО уделяет "особое, постоянное и приоритетное" внимание обеспечению боеприпасами штурмовых отрядов, освобождающих Артемовск. При этом звучащие заявления о нехватке снарядов в Минобороны назвали "экзальтированными".

Утверждается, что продвижение штурмовых групп "музыкантов" было бы невозможно без полной боевой поддержки артиллерии, бронетехники и других огневых средство группировки войск "Юг". Так, за два последних дня ЧВК "Вагнер" получило: 1660 реактивных снарядов РСЗО, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки, в ближайшие дни будут полностью обеспечены все заявки, поданные в феврале.

(...) все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности

- говорится в заявлении.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал заявление Минобороны "плевком" в сторону "музыкантов" добавив, что "вагнеровцы" не дополучают 80% от требуемых боеприпасов.

Если будете давать боеприпасы, давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ, обманывая народ России. Готов все документы - заявки и полученное количество - предоставить военной прокураторе или военной контрразведке

- заявил он.
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70 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 07:38
    +15
    Ох уж эта подковерная грызня. Офицеры, тоже мне. Честь мундира и прочие громкие слова. А на деле, как правило, паркетники галимые и карьеристы. Пфф, извините, накипело, как армию вспоминаю и офицеров, так сразу бомбит. И да, кто скажет, что в союзе было не так - может и да, да только тенденция пошла как раз из союза и в РФ просто окрепла и стала правилом
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:42
      +10
      Надо проверить всех причастных к непоставке боеприпасов в достаточном количестве на наличие гос.измены,неприкрытого саботажа и в случае подтверждения этого факта наказать по всей строгости закона. На кону судьба страны,а тут непонятно что началось.Контрразведка не должна дремать.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:49
        +4
        . в ближайшие дни будут полностью обеспечены все заявки, поданные в феврале.

        Скорее это больше похоже на "испорченный" телефон. Пригожин заявил о проблеммах поставок в феврале. А минобороны заявляет о полном исполнении заявок. Только говорит не про февраль. По февралю заявки ещё не исполнены. Но обещают исполнить в ближайшие дни
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 08:41
          +6
          Цитата: igorbrsv
          Скорее это больше похоже на "испорченный" телефон.

          Да нет, все-таки нет дыма без огня. Обратите внимание на слова из заявления МО - "Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки, в ближайшие дни будут полностью обеспечены все заявки, поданные в феврале."
          В БЛИЖАЙШИЕ (!) дни еще только БУДУТ обеспечены. Этой фразой МО само подтвердило, что перебои (?) с поставками БК вагнеровцам имеют место быть.
          А мне интересно, Верховный об этом конфликте знает? Если знает, то с чьих слов?
          Насколько только досадно и неприятно узнавать об этих бабьих, по другому и не скажешь, склоках, и где? - в действующей армии. Позорники.
          Виновного в недопоставках БК наказать по всей строгости (с учетом того, что идет СВО) и обоих за вынос сора из избы.
          1. topol717
            topol717 Сегодня, 09:38
            0
            Цитата: красноярск
            А мне интересно, Верховный об этом конфликте знает? Если знает, то с чьих слов?
            Насколько только досадно и неприятно узнавать об этих бабьих, по другому и не скажешь, склоках, и где? - в действующей армии. Позорники.

            В верхних эшелонах власти, как и в большой политике, по другому не бывает. Там идет постоянная грызня и бодания, а слова про делаем одно дело, обычно являются лишь словами.
            Например, тут недавно, некоторые люди захотели еще одну ЧВК создать, вот и начался процесс раздела власти и распила финансовых потоков.
      2. Пилот
        Пилот Сегодня, 08:10
        +4
        Так проверять будут такие же, замотивированные на бабки, господа - офицеры.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 08:29
          +1
          С поставок снарядов то какие бабки laughing
          Разгильдяи скорее. Я даже в саботаж скорее поверю. Проще Пригожину действительно на ковёр к Шойгу попасть. Или к прокурорским. Прокурорские страх как "любят за другие органы" браться. Не в извращенном смысле словв winked
      3. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 08:29
        +2
        Вы так прямо говорите о недопоставке с угрозами . У вас есть факты недопоставок? МО утверждает что предоставило 140% от заявок на б/п. Ни кто ни чего не знает, из находящихся на форуме, а "шашкой" головы посносить особенно сидя на диване воз и маленькая тележка.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:33
          +3
          Цитата: Аркадич
          Вы так прямо говорите о недопоставке с угрозами . У вас есть факты недопоставок? МО утверждает что предоставило 140% от заявок на б/п. Ни кто ни чего не знает, из находящихся на форуме, а "шашкой" головы посносить особенно сидя на диване воз и маленькая тележка.


          Если вы обращаетесь ко мне то я говорю не об угрозах,а о том что всё надо проверять и приводить в соответствии с законом.Как никак в военное время живём.Где вы увидели угрозы в моих словах?Я просто сказал что каждый должен заниматься своим делом.В том числе контразведка.
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 09:05
            -2
            Цитата: Orange-Bigg
            приводить в соответствии с законом.

            В соответствии с законом весь Вагнер вообще надо разогнать, потому как у нас подобные организации запрещены. Неясно мне лично, на основании каких законов РФ МО предоставляет боеприпасы, боевую технику и т.д. частной организации. Неясно, на основании чего Пригожин выписывал помилования заключённым.
            Может быть, такие законы есть? Просто я о них не слышал, честно.
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 09:55
              0
              Цитата: Тарелка
              Неясно мне лично, на основании каких законов РФ МО предоставляет боеприпасы, боевую технику и т.д. частной организации.

              У Вагнера с МО договор есть, на испытание оружия на территории Артемовского района. )))
              Оружие и боеприпасы поставляет МО. а Вагенр только испытывает за определенную сумму наличных и безналичных рублей. Т.е. тут все по закону.
              И да, насколько мне известно, в любой стране любого заключенного Президент этой страны может помиловать. Примерно по такому сценарию происходит обмен заключенными с другими странами. Вас же этот момент не смущает? или тоже он вам не нравится?
      4. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:01
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Надо проверить всех причастных к непоставке боеприпасов в достаточном количестве

        Надо сначала убедиться, что боеприпасы не поставляются в достаточном количестве. Лично я просто верить на слово Пригожину не согласен. Он бравурно заявляет о наличии каких-то доказательств. Так пусть идёт с ними в прокуратуру уже, а не угрожает пойти. Или не с чем идти?
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:43
      +10
      Не соглашусь с вами. Из всех с кем служил - таких единицы. Но вот начиная с больших звёзд - да. Именно так и есть. С исключениями, конечно. Но весьма редкими.
      А внизу, офицеры больше с личным составом, чем с семьёй время проводят. Никто не стоит в огромной очереди на должности ком.мотострелкового взвода или роты. И ни у кого из них нет ни счетов, ни дворцов. Зато вот богатства в виде личного состава, который так и горит желанием сделать все, что бы создать и себе , и окружающим массу проблем - хоть отбавляй.
      Потому, жаль, что вы столкнулись с такими представителями офицерства, но по своему опыту могу лишь сказать, что это скорее исключение из правил.
      1. WhiteFallen
        WhiteFallen Сегодня, 08:00
        +2
        Наверное вы застали ещё союзных офицеров. Я же как раз в основном видел офицеров "новой" волны, за которых в основном стыдно. Были и исключения, но их мало. Зато почти все прапорщики, с кем сталкивался, были хорошими мужиками - ибо большая часть из них сами рядовыми служили и нас понимали как никто другой. А офицеры были всё из себя, зато как до дела доходили, ток хлеборезку разивать могли. Может мне так повезло, но многие мои друзья говорили похожее
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 08:34
          0
          Вы почему на попятную пошли? То вас "бомбит" (это как?) от одних воспоминаний об офицерах, то вы их уже делите на союзных и российских, а теперь заявляете, что дескать бывают хорошие исключения.
        2. Mishka78
          Mishka78 Сегодня, 09:26
          0
          Цитата: WhiteFallen
          Зато почти все прапорщики, с кем сталкивался, были хорошими мужиками

          В принципе вот он ответ.
          Вы солдат. Вы не понимаете и не поймёте уровень ответственности офицера, это просто невозможно, т.к. вы не были в его шкуре.
          Офицер не может и не должен нянчится с каждым солдатом. Вникать в его проблемы и т.д. Если он это делает - он плохой офицер. Функция офицера - поставить задачу и добиться её выполнения. А вот прапорщик, ещё недавно и сам бывший солдатом, в принципе социально близок, от этого и ваше отношение к нему. Прапора - норм, офицеры - .
          И к советским офицерам немного иное отношение в силу того, что в СССР был дичайший переизбыток офицеров. Особенно в кадрированных частях.
          На 90-й год, судя по статистике, в 3-х миллионной армии СССР служило свыше 500 тысяч офицеров. Что, по сути - абсурд. Один офицер на пять солдат. Вот и носились они с каждым как с писаной торбой.
          Сейчас, в теории, стала более правильная структура. Офицер - высокое должностное лицо, принимающее ключевые решения. А непосредственно бойцами занимается сержант-контрактник.
          Другой вопрос как учат нынешних офицеров. Сейчас - не знаю. В мою бытность в училище (1995-2000) учили откровенно хреново. И в период своей службы не раз видел такое, что офицеры для солдат за водкой бегали. Ну по вашей логике это были хорошие офицеры. Солдат любили.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:43
      +13
      это не подковерная грызня, а откровенный саботаж ((( Лично я верю Пригожину, он не однократно доказывал, что не треплется, "пацан за свои слова отвечает", а вот тыловые крысы увешанные наградами ни разу на передовой не были и в каждом отчете лизоблюдство, что б Верховный их жирные тушки не вышвырнул из удобных кабинетов. Проблема с вооружением и снабжением есть, и это не военная тайна, логистика армии не готова к масштабной войне и враг это тоже видит.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 07:51
        +12
        Цитата: Silver99
        Лично я верю Пригожину, он не однократно доказывал, что не треплется, "пацан за свои слова отвечает", а вот тыловые крысы увешанные наградами ни разу на передовой не были и в каждом отчете лизоблюдство, что б Верховный их жирные тушки не вышвырнул из удобных кабинетов.
        Согласен.
        Похоже Пригжина сумели изолировать от доступа к "телу".
        Ну или просто саботируют приказы верховного...
        Если они были...
      2. ТАНьКа
        ТАНьКа Сегодня, 08:32
        +1
        Проблема с вооружением и снабжением есть, и это не военная тайна, логистика армии не готова к масштабной войне и враг это тоже видит.
        Если это и так, то не стоило выносить сор из избы! Одно дело враг догадывается, а другое публично это выяснять, совсем не то время. Считаю, поставили ребят воевать, снабжайте всем необходимым! Нет возможности такой, не штурмуйте временно, ждите подкрепления и пополнение поеприпасов. А такие разборки только на руку врагам!
    4. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 07:50
      +5
      Очень иронично. Этот зек прыгал на Стрелкова, его поставили в то же положение как в Славянске. Иди воюй без боеприпасов и пополнения личным составом, чет оказалось что государство выше выскочек.
      Есть такое мнение:
      Секрет успешного успеха ЧВК "Вагнер" оказался прост и очевиден. Есть боеприпасы у арты - есть успехи. Нет боеприпасов - нет успехов.

      БПЛА+цифровая закрытая связь+артиллерия+хотя бы минимально обученная пехота = успешный успех.

      Что было продемонстрировано весной и летом неоднократно в том числе на нашем участке.

      Непонятно, почему монополия на этот успешный успех во время долгих месяцев "снарядного голода" была только у ЧВК "Вагнера", а в других местах во время упорных боёв нашей арте назначались расходы по 5 шестидюймовых выстрелов в день на ствол. И все эти месяцы продолжались "мясные штурмы".
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:51
      +2
      "Когда в товарищах согласья нет-на лад их дело не пойдет.А выйдет из него нп дело-только мука...'Дальше по Крылову и матерно..
    6. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:54
      -10
      Цитата: WhiteFallen
      Ох уж эта подковерная грызня. Офицеры, тоже мне. Честь мундира и прочие громкие слова

      Уже и не подковерная, а вполне вышедшая наружу. И шоу это повар затеял, который не офицер с честью, а уголовник с понятиями.

      Я вот сразу подумал, что не в боеприпасах дело. Уж Пригожин не такой маленький человек, чтобы их через средства массовой информации просить. Просто фраер рамсы попутал.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:01
        +12
        Ох товарищ, иной "уголовник с понятиями" на фронте больше делает, чем "патриот" с митинга.
        1. Комментарий был удален.
        2. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:36
          +2
          Цитата: Silver99
          Ох товарищ, иной "уголовник с понятиями" на фронте больше делает, чем "патриот" с митинга.
          В разы!
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:17
        +4
        Просто фраер рамсы попутал.

        Эта фраза многое говорит об авторе этого комментария.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 08:34
          0
          Цитата: Konnick
          Эта фраза многое говорит об авторе этого комментария.

          Николай, вы из меня уголовника, пожалуйста, не придумывайте. А то по вашему выходит что и Владимир Семенович уголовник был, потому как блатные песни пел!
    7. Наган
      Наган Сегодня, 07:58
      +10
      Цитата: WhiteFallen
      только тенденция пошла как раз из союза

      Да какое там, еще господа офицеры императорской лейб-гвардии ни в грош не ставили армейских, а те платили полной взаимностью.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:03
        -2
        После ВОВ фронтовики из эшелонов возвращавшихся с войны на каждой станции били морды тыловым "офицерам" , для них это было кошмаром.
      2. lwxx
        lwxx Сегодня, 08:08
        +4
        Цитата: Наган
        Цитата: WhiteFallen
        олько тенденция пошла как раз из союза

        Да какое там, еще господа офицеры императорской лейб-гвардии ни в грош не ставили армейских, а те платили полной взаимностью.

        Ситуация все больше напоминает 1 мировую или как у нас говорили- империалистическая война.Именно империалистическая война сейчас и идет. Если бы было как ВОВ ,то война давно закончилась.
    8. macsuta60
      macsuta60 Сегодня, 08:10
      +2
      Батенька, вы что-то попутали армейских офицеров с наемниками!
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 08:38
        +3
        "Вертикаль власти" она ...такая.... Надо приползти на коленях к начальнику и упершись лбом в пол, не поднимая глаз, правильно подать челобитную. Иначе это будет без почтения и уважения, и не принимается... yes wink
    9. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:53
      0
      Ээээ......А вы кем служили, любезный?
    10. JcVai
      JcVai Сегодня, 09:40
      0
      в союзе было не так - может и да, да только тенденция пошла как раз из союза и в РФ просто окрепла

      Союз - понятие растяжимое. Есть СССР, например, 50х, а есть 90х. Поколение сменилось, векторы воспитания "своих" тоже.
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:41
    0
    Разборки между Шойгу и Пригожиным вышли в публичное поле.

  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:43
    +13
    Пригожин собрался подавать заявление об обмане с поставками боеприпасов в контрразведку и военную прокуратуру. Может быть эти две структуры помогут распутать гадюшник из минобороны.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
      +12

      Дилетант (Виктор)
      Сегодня, 07:43
      НОВЫЙ
      0
      Пригожин собрался подавать заявление об обмане с поставками боеприпасов в контрразведку и военную прокуратуру. Может быть эти две структуры помогут распутать гадюшник из минобороны.
      Таки да. Тут возможны варианты: от действий бестолковых тыловиков, до умышленного действия ( или бездействия ). В любом случае согласен с Вами, необходима помощь со стороны военных правоохранительных органов.
    2. Динго
      Динго Сегодня, 08:55
      +2
      Может быть эти две структуры помогут распутать гадюшник из минобороны.

      И дамочек из личного гарема Шойгу потрясти крепко - вопросами логистики, финансирования и снабжения именно они занимаются на Фрунзенской... прозванными "Швейными войсками".
    3. Qas
      Qas Сегодня, 09:05
      0
      А они что, не знают? Тогда грош им цена!
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:47
    +11
    Верю Пригожину и его музыкантам. Министерству обороны не верю.
    1. Динго
      Динго Сегодня, 09:14
      0
      Верю Пригожину и его музыкантам. Министерству обороны не верю.

      Правильно делаете. Никто так не дискредитирует армию РФ, как собственное МО.
  5. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:48
    +5
    за два последних дня ЧВК "Вагнер" получило: 1660 реактивных снарядов РСЗО, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980
    Это дезинформация или глупость из разряда болтун находка для шпиона?
  6. sauvage
    sauvage Сегодня, 07:54
    +11
    Помните как радовались здесь на ВО с назначением Шойгу минстром обороны?, а как оказалось этот ничем не лучше предыдущего, даже хуже потому что идёт война и тут не место всяким интригам
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 08:10
      +4
      А вы уверены что Шойгу самолично придерживает боеприпасы? Или он отдал приказ разобраться, а ниже по чинам имеют какой-то зуб на ЧВК и строят препятствия? Почему при Суровикине проблем не было? И если я не ошибаюсь, проблема появилась после назначения новых генералов - не тут ли собака порылась?
      А то что там пишет МО, так с они никогда не признавали своих косяков. Да исправляли тихим сапом, со скрипом и скандалами, но чтобы вот так "наш косяк, исправим", не помню такого.
  7. marc75
    marc75 Сегодня, 07:55
    -14
    На самом деле у "Вагнеров" нет недостатка в боеприпасах, нужен просто театр перед украинцами, создание видимости конфликта, главное чтоб дурачки верили laughing
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 08:19
      +3
      я согласен с вами, такие вещи в медиапространстве не решаются, я думаю у Пригожина есть прямой телефон для связи с Царем чтобы на бояр пожаловаться, а там уж как Царь решит.
      Нужно больно Пригожину с МО бодаться, оно ему надо ? Если у меня назревает конфликт с кем то на работе, я не иду ему бить морду, а сажусь и пишу служебную записку на имя начальника, так мол и так, прошу рассудить.
  8. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 07:57
    +6
    То же самое происходит и в гражданских структурах.прикрывают чинуши свои задницы.и не важно мо или губернаторы.не лезь вперед.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:58
    +7
    Пригожину- верю. А, вот штабным - нет. Вагнеровцев удушают, как пример успешного ведения боевых действий. А, вообще, это саботаж в чистом виде!
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:07
    +4
    Готов все документы - заявки и полученное количество - предоставить военной прокураторе или военной контрразведке
    recourse Только президент может дать решение. request
    Если это правда, то чистка МО необходима!
    1. Ru_Na
      Ru_Na Сегодня, 08:14
      +5
      Так ведь уже вчера озвучил решение, на всю страну, попросил устранить все склоки и работать вместе, но пока видимо воз и ныне там, или вы думаете он Шойгу в отставку отправит, а с кем же тогда Путину на рыбалку то ездить?!
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:40
        -1
        А чё сразу Шойгу отправлять. Там на фигуре помельче наверняка затык. Разобраться и вышвырнуть. Только врядли они осведомлены об этих проблеммах. Хотя сейчас полюбому доложат. Там целый штат в сми каждую статью расковыривает и полезную информацию добывает. Счас с утра доложат кому надо. Так что в сми жалобиться тоже не грех
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:08
    +2
    Пригожин любит эффектные кульбиты выделовать, но в пустой болтовне не замечен. Вот господа из МО таки да. Доверия к ним как-то меньше.
  12. Ирина Ключникова
    Ирина Ключникова Сегодня, 08:12
    +2
    Но ведь у таких подразделении должна быть связь с Верховным,и таки по законам военного времени выявить и приголубить.
  13. marc75
    marc75 Сегодня, 08:13
    +7
    Диванные эксперты, у вас не возникает диссонанс в голове? МО не верю, а Вагнеру верю? Путину верю, а Шойгу не верю? Да Вагнера управляются из одного здания МО, а весь остальной контент, это для соцсетей и мамкиных воинов laughing Или вы думайте самолеты Вагнера на рынке купили вместе с аэродромами и персоналом? Или на зонах по желанию Пригожина бойцов набирали, а Путин их амнистировал? Ну и конечно, главный злодей Шойгу всем вставляет палки в колеса laughing
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:13
    +4
    Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал заявление Минобороны "плевком" в сторону "музыкантов" добавив, что "вагнеровцы" не дополучают 80% от требуемых боеприпасов.

    С нынешним военным и политическим руководством денацификация украины под вопросом...
    Да и триколор не Знамя Победы.
    1. marc75
      marc75 Сегодня, 08:26
      -4
      Вам же ближе украинский флаг, согласитесь...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:29
        -1
        Вам же ближе украинский флаг, согласитесь...

        Рассмешили...петлюровский флаг ближе laughing
  15. macsuta60
    macsuta60 Сегодня, 08:15
    -8
    Пауки грызутся и это хорошо! Дайте им боеприпасами, да побольше, по ошибке! Бывает ведь такое.
  16. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 08:16
    +5
    Хммм, кому же верить: Пригожину, что с фронта не вылезает, или генералам "арбатского военного округа? Ну да, конечно - в ведомстве "фанерного маршала" всегда всё прекрасно! Мы же всей страной просто так собираем деньги на снарягу, квадрики, "буханки" - этим же армия тоже "обеспечена"...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:45
      0
      Такие акции для моральной поддержки бойцов проводятся. Или вы правда думаете, что на эти пожертвования можно армию содержать?
      1. marc75
        marc75 Сегодня, 08:57
        0
        Скорее для повышения уровня благосостояния собирающих, не раз ловили "великих блоггеров" на фотошопе и покупке по завышенным ценам, а если их совсем поскрести, то и "свечные заводики" в виде пошивочных цехов накопаются, зарегистрированных как раз за 2 недели до объявления частичной мобилизации
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:44
        0
        Содержат по уставу и штатным расписаниям. В штатных расписаниях Мавиков на довольствии нет.

        Ну и т.п. Для летчиков вон оказалось, что в штатном снабжении технику можно использовать только с родного аэродрома. Поэтому волонтеры собирали комплекты инструментов.



        Опять же родина дает горящие и неудобные комбинезоны фактически советского типа. Кто тащит по серым схемам американскую летку из Номекса? Правильно волонтеры. Кое как вертолетчиков и кабрирующих Грачей более менее насытили.


        Ясно дело, что на пожертвования танковые армии не собрать и миллионы снарядов не купить. Однако это далеко не моральная поддержка. Особенно в новых типах вооружения. Без своих Мавиков подразделение на нуле живет недолго и очень неприятно. Опять же, сейчас пошел тренд на FPV - которые показывают зашкаливающее КПД (украинские волонтеры тянут их буквально сотнями)

        МО сориентируются на эту тему хорошо если к 24 году.
  17. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 08:18
    -1
    это все деза с нехваткой боеприпасов, никто не будет через сми сообщать проблемы на фронте
    1. Динго
      Динго Сегодня, 09:26
      0
      никто не будет через сми сообщать проблемы на фронте

      Настя, эта проблема уже вылилась в публичное поле. Видимо, "против Кости Сапрыкина нет других методов" (с) "Место встречи..."-Садальский.
  18. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:31
    +1
    Если Пригожин говорит правду (а я склонен ему верить), то это очевидный саботаж. Очень удивлён бездействием верховного. Не думал, что у нас такой беспредел в армии. Из каждого утюга "ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ", а на практике сознательно душат самых эффективных бойцов. Вижу, что карьеристы от армии по прежнему на коне и никто им не указ sad
  19. VVVIAS
    VVVIAS Сегодня, 08:32
    +3
    Фраза генералиссимуса Суворова об интендантах («Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что») достаточно известна. Менее известно то, что у таких интендантов всегда были покровители ...
  20. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:32
    -1
    В новости на Коммерсанте вроде было за 18-20 февраля. Это не 2 дня, а 3 дня.
    Тогда на день по 550 для РСЗО, по 3500 для ствольной артиллерии и миномётов, по 330 боеприпасов для танков.
    Патроны для танков считаются боеприпасами? А снаряды - тоже боеприпасы?
    Учитывая связи Пригожина и публичную "нелюбовь" с МО РФ, кто то привирает.
    Эту пыль в СМИ МО могло бы разогнать очень быстро. Встречей Пригожина и одного из заместителей даже не Министра обороны, а командующего ЮВО, например.
    И Пригожину его уровень показали БЫ, и непредвзятость продемонстрировали.
  21. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:36
    0
    Ходаковский высказался об этом конфликте

    Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все. Признаться, мы по-хорошему завидовали "вагнерам", когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр, когда им подписывали заявки на две с половиной тысячи птуров на учебную (!) практику, когда тащили к ним со всей страны зеков... Завидовали, но понимали, что не всякому дай такое снабжение - и он даст такой, как они, результат. Результат сослагается не только из количества...

    Сейчас парни по снабжению стали, как все, и больше всего удручает не то, что конкретно их опустили до общих норм, а то, что эти общие нормы не позволяют давать нужный результат. Под тем же Угледаром перед наступлением армия сокращала до минимума суточный расход, чтобы накопить запас хотя бы на первый день наступления. Этого очевидно не хватало для подавления сопротивления противника, и последствия не заставляли себя ждать
  22. wladomir
    wladomir Сегодня, 08:42
    +2
    Вполне можно допустить, что из-за успешных действий "музыкантов" кому-то поступила команда дезавуировать их успешные действия. Это может быть и черная зависть генералитета МО и действия противника! Позорно читать такие вещи. Противника заваливают оружием и боеприпасами, а у нас надо подавать какие-то заявки, которые будут рассматриваться неделями, утверждаться, потом неделями доходить до исполнителей. Тьфу!
  23. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:47
    -1
    Мне не нравится это бодание Вагнера и МО на публику .Мы сейчас выполняем общую задачу и это не полноценная война ,это СВО . Во время войны такие вещи называются саботаж
  24. kasatky
    kasatky Сегодня, 09:41
    0
    Пригожин борется за "сердца", ищет поддержку общества. Потому и вытаскивает проблемы на всеобщее обозрение. Получив голоса общества, его собственный голос станет более значимым. Вот, перед Путиным стоят Пригожин и Шойгу. К кому при прочих равных прислушается Президент? Пожалуй, очевидно к кому.
    В то же время, рядовой гражданин, выслушав простое и понятное заявление Пригожина: - "нам зажимают боеприпасы и мы несем из-за этого потери" и сравнив это с заявлением МО: - "мы всё, ваапще всё, дали каким-то там добровольцам-штурмовикам (кто это ???) и сча кааак заявки прочитаем и кааак еще дадим! А все претензии - полная ложь!", при всем желании не сможет встать на сторону МО. Это заявление МО - образец самой низкокачественной чиновничьей отписки, составляла его безграмотная секретарша и так оно и ушло в эфир. Тьфу!!!