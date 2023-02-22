Минобороны опровергло заявления о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер», ситуацию прокомментировал Пригожин

(...) все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности

Если будете давать боеприпасы, давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ, обманывая народ России. Готов все документы - заявки и полученное количество - предоставить военной прокураторе или военной контрразведке