Глава РСПП Шохин рассказал о согласовании властью и бизнесом обязательного платежа в бюджет

В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний

В настоящее время российское руководство и представители бизнеса смогли согласовать разовый платеж в бюджет, который будет обязательным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.По утверждению Шохина, в 2022 и 2021 годах ряд компаний в силу сочетания конъюнктуры и условий осуществления деятельности получил высокие прибыли. Поэтому они вполне могут заплатить обязательный платеж в государственный бюджет. Глава РСПП назвал его «налогом, навеянным ветром». Однако остаются вопросы относительно того, каким образом считать полученный компаниями «сверхдоход».- заявил Александр Шохин РИА Новости Естественно, придется создать механизмы, позволяющие посчитать финансовый результат компании. Кроме того, потребуется определить, как можно собрать обязательные взносы в бюджет в текущем, а не в следующем году.Напомним, что неделей ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, что ведомство ведет работу с предпринимателями, согласовывая выплату части сверхдоходов в бюджет в виде обязательного платежа. Такая мера позволит бюджету получить около 300 миллиардов рублей, хотя некоторые эксперты называли и более внушительные суммы, вплоть до 500-600 миллиардов рублей. Это достаточно большие деньги, особенно в условиях бюджетного дефицита, а 2022 год Россия завершила именно с дефицитом бюджета, который лишь ненамного меньше бюджетного дефицита 2020 года, когда экономика страны была изрядно «потрепана» пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями деятельности многих компаний.И Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявляли о добровольном характере выплат в бюджет. Но, как следует из выступления Шохина, добровольный платеж в то же время станет обязательным. Бизнес, как заявляют чиновники, готов поделиться частью сверхдоходов с государством, но эта готовность теперь носит характер обязанности.Между тем, обязательный платеж в бюджет будут оплачивать далеко не все компании. Например, нефтегазовый сектор от этой необходимости освобожден. Силуанов отмечал, что в отношении нефтегазового сектора и так введен ранее ряд налоговых мер, которые направлены на централизацию части ренты.Не придется платить обязательный платеж и компаниям, которые относятся к среднему и малому бизнесу. Но здесь уже больше речь идет о необходимости сохранять линию поддержки малого и индивидуального предпринимательства, которая утверждается государством.