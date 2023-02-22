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Глава РСПП Шохин рассказал о согласовании властью и бизнесом обязательного платежа в бюджет

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Глава РСПП Шохин рассказал о согласовании властью и бизнесом обязательного платежа в бюджет

В настоящее время российское руководство и представители бизнеса смогли согласовать разовый платеж в бюджет, который будет обязательным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.


По утверждению Шохина, в 2022 и 2021 годах ряд компаний в силу сочетания конъюнктуры и условий осуществления деятельности получил высокие прибыли. Поэтому они вполне могут заплатить обязательный платеж в государственный бюджет. Глава РСПП назвал его «налогом, навеянным ветром». Однако остаются вопросы относительно того, каким образом считать полученный компаниями «сверхдоход».

В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний

- заявил Александр Шохин РИА Новости.

Естественно, придется создать механизмы, позволяющие посчитать финансовый результат компании. Кроме того, потребуется определить, как можно собрать обязательные взносы в бюджет в текущем, а не в следующем году.

Напомним, что неделей ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, что ведомство ведет работу с предпринимателями, согласовывая выплату части сверхдоходов в бюджет в виде обязательного платежа. Такая мера позволит бюджету получить около 300 миллиардов рублей, хотя некоторые эксперты называли и более внушительные суммы, вплоть до 500-600 миллиардов рублей. Это достаточно большие деньги, особенно в условиях бюджетного дефицита, а 2022 год Россия завершила именно с дефицитом бюджета, который лишь ненамного меньше бюджетного дефицита 2020 года, когда экономика страны была изрядно «потрепана» пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями деятельности многих компаний.

И Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявляли о добровольном характере выплат в бюджет. Но, как следует из выступления Шохина, добровольный платеж в то же время станет обязательным. Бизнес, как заявляют чиновники, готов поделиться частью сверхдоходов с государством, но эта готовность теперь носит характер обязанности.

Между тем, обязательный платеж в бюджет будут оплачивать далеко не все компании. Например, нефтегазовый сектор от этой необходимости освобожден. Силуанов отмечал, что в отношении нефтегазового сектора и так введен ранее ряд налоговых мер, которые направлены на централизацию части ренты.

Не придется платить обязательный платеж и компаниям, которые относятся к среднему и малому бизнесу. Но здесь уже больше речь идет о необходимости сохранять линию поддержки малого и индивидуального предпринимательства, которая утверждается государством.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:54
    0
    В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний
    А с какого, собственно, перепуга "авансовый"?
    Предложение было сформулировано президентом как о ДОБРОВОЛЬНОМ взносе богатенькими буратинами для помощи фронту!
    В моём понимании - достал из тумбочки и радостно понёс в казначейство (сугубо добровольно!), а не снял со счетов предприятия.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:22
      +2
      Из какой тумбочки? Эти средства и будут выведены со счетов компаний, а значит уменьшится прибыль, дивиденды, премии, вложения в развитие.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:28
        0
        Цитата: Аркадич
        Из какой тумбочки?
        Личной!
        Может даже (о ужас!) с личного счета, на котором лежат деньги с уже уплаченными налогами!
        А таких денег у них... как годобра за баней!
        а значит уменьшится прибыль, дивиденды
        Ну уменьшатся.
        Кто-то обнищает?
        И так хари трескаются. Яхты уже девать некуда!
        1. Mishka78
          Mishka78 Сегодня, 09:01
          0
          Цитата: Victor_B
          И так хари трескаются. Яхты уже девать некуда!

          Как показывает многолетняя практика, яхт меньше не станет.
          Станет меньше зарплата работяг, уберут какой нибудь ДМС сотрудникам, ну и разумеется, увеличат цену на товар для компенсации выпавших расходов и т.д. и т.п.
          А вот яхта это святое.

          Всегда меня радовало обоснование повышения налогов и т.п. тем, что это только на бизнес. А рядового обывателя это не касается. Акцизы повысят или НДС до 20%, ну што вы, у нас гражданин платит всего 13% налога, один из самых низких налогов в мире.
          Но почему то очень мало людей задумывается о том, что этот самый бизнес любое повышение прямого или косвенного налога в цену товара закладывает. И за ЛЮБОЕ повышение заплатит конечный потребитель, а значит тот самый рядовой обыватель, к коим мы и относимся.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:05
    +1
    Бизнес, как заявляют чиновники, готов поделиться частью сверхдоходов с государством, но эта готовность теперь носит характер обязанности.
    Ну, так если не доходит по-человечески. Пусть будет обязанность.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:38
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Бизнес, как заявляют чиновники, готов поделиться частью сверхдоходов с государством, но эта готовность теперь носит характер обязанности.
      Ну, так если не доходит по-человечески. Пусть будет обязанность.

      Чушь и изврат какой-то.
      Большая часть сверхдоходов уходит в виде бонусов хозяев компаний и выводится за бугор.
      Ввести же общую для всех и прозрачную дифференцированную шкалу налогообложения уже десятилетия кисельные фаберже не позволяют.
      Всё ужимки и междусобойчики.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:10
    +3
    Дело нужное, простые граждане суммарно гораааааздо больше толстосумов направили на помощь.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:23
      +1
      Откуда такое аналитическое высказывание?
  4. _просто
    _просто Сегодня, 08:26
    0
    Хорошая инициатива. Вопрос стоял давно.
  5. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:29
    0
    По Украине давно уже:
    Военный сбор (ВС) — это обязательный платеж, налог, введенный еще в 2014 году на несколько месяцев через п. 161 Переходных положений Налогового кодекса Украины. Этот платеж должен быть временным, но существует до сих пор.
    Сбор в отличие от налога имеет целевое назначение, в данном случае – военные цели. Однако на практике ВС является своеобразным дополнением к НДФЛ и декларируется и уплачивается вместе с ним.
  6. Б-15
    Б-15 Сегодня, 08:35
    +4
    Есть разные ситуации.
    Кто-то поставил на поток изготовление продукции для СВО. И делает это из своей прибыли.
    Кто-то неоднократно на свои деньги поставляет нашим бойцам необходимую амуницию, медикаменты, провизию и т.п.
    Кто-то старается затихнуть и ждать перемен.
    Кто-то помогает противоположной стороне.
    Нельзя всех под одну гребёнку. И хочется надеяться, что не позволят нашему ЦБ и минфину испоганить эту инициативу.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    0
    единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа... но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний
    Шохин не был бы главой союза промышленников и предприниматель и сторонником либерализма если бы даже в этой ситуации не попробовал поторговаться. Сказано было русским языком - разовый платеж от компаний имеющих сверхприбыли и без всяких дисконтов.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:32
    0
    Однако! Нам рассказывают, как все хорошо, не с кем работать будет. Доработались, что денег нет, рэкет включили.