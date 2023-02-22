Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Европы в сокрытии следов причастности США к подрыву газопроводов

Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, (...) направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают, все наши запросы высокомерно игнорируют

США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские страны в ненадлежащем расследовании взрывов на "Северных потоках", направленном на сокрытии следов преступления, а не их обнаружении. Об этом он заявил на заседании Совбеза ОНН.Выступая на заседании, Небензя прямо указал на США, как на организатора и исполнителя диверсии на российских газопроводах. По его словам, мотив и исполнитель подрыва газопроводов "не вызывают сомнений". В то же время три европейских союзника США - Германия, Швеция и Дания, "заметают следы" преступления, затягивая расследование и не допуская к нему Россию.- заявил российский дипломат.США категорически отрицают свою причастность к диверсии, лицемерно заявляя о своей "обеспокоенности" данным фактом. В то же время представитель Китая подчеркнул, что таких заявлений о "непричастности" США недостаточно.- заявил советник американского постпреда Джон Келли.На данный момент СБ ООН не принял российской резолюции по диверсиям на "Северных потоках", ее проект обсуждается и вряд ли будет принят на этой неделе. Как ранее заявил Василий Небензя, Россия требует выплаты компенсации за причиненный ущерб от виновника диверсии.