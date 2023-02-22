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Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Европы в сокрытии следов причастности США к подрыву газопроводов

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Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Европы в сокрытии следов причастности США к подрыву газопроводов

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские страны в ненадлежащем расследовании взрывов на "Северных потоках", направленном на сокрытии следов преступления, а не их обнаружении. Об этом он заявил на заседании Совбеза ОНН.


Выступая на заседании, Небензя прямо указал на США, как на организатора и исполнителя диверсии на российских газопроводах. По его словам, мотив и исполнитель подрыва газопроводов "не вызывают сомнений". В то же время три европейских союзника США - Германия, Швеция и Дания, "заметают следы" преступления, затягивая расследование и не допуская к нему Россию.

Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, (...) направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают, все наши запросы высокомерно игнорируют

- заявил российский дипломат.

США категорически отрицают свою причастность к диверсии, лицемерно заявляя о своей "обеспокоенности" данным фактом. В то же время представитель Китая подчеркнул, что таких заявлений о "непричастности" США недостаточно.

США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо

- заявил советник американского постпреда Джон Келли.

На данный момент СБ ООН не принял российской резолюции по диверсиям на "Северных потоках", ее проект обсуждается и вряд ли будет принят на этой неделе. Как ранее заявил Василий Небензя, Россия требует выплаты компенсации за причиненный ущерб от виновника диверсии.
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20 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:07
    +4
    Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Европы в сокрытии следов диверсии на газопроводах
    Да положили они эти
    страны Европы
    и на Небензю... да и на мнение России...
    Увы...
    Ибо как не расследуй - всё едино на Матрасию выйдешь!
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:09
      +3
      " а слониха,вся дрожжа,так и села на ежа..." (вспомнилось что то, недавно внуку читал)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:09
      +3
      "джентльменам на слово верят" для США это стало аксиомой не требующей доказательства ((( но самое печальное, что даже при всех неопровержимых доказательств США ничего не будет (((( они как вишенка на торт просто могут не пустить российскую делегацию на заседание ООН, не выдав визы и ООН опять утрется.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:30
        +2
        "джентльменам на слово верят"
        так вопрос не в выражении, вопрос в поисках этих джентльменов! Джентльмены как мамонты, вымерли давно, а выражение сохранилось. Удобное выражение , если чё.
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:08
        0
        Цитата: Silver99
        просто могут не пустить российскую делегацию на заседание ООН, не выдав визы и ООН опять утрется.

        В истории хоть один такой прецедент был?
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 09:15
          +1
          22 сентября 2022 г. США не выдали визы ряду членам делегации, сопровождающей иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
      3. Severok
        Severok Сегодня, 09:38
        0
        В США есть среди политиков джентльмены???? Как говорится не смешите мои носки!
    3. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:33
      0
      Небензю менять пора, нет в нем задора военного времени. Монотонный бубнеж и постоянные запинки в собственных каракулях могут впечатлить только на глубокий сон. Огонёк сейчас нужен, тапкой вдарить по столу, обложить культурным дипломатическим матом с чувством и т.д
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:43
        +1
        Так он не политик, а дипломат. Истерики в дипломатии - признак слабости. Это удел политиков.
        Но суть в другом. Он то лишь исполнитель.
        А решают все не кадровые дипломаты. И что говорить, и какую линию строить и т.д.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 09:09
          0
          Да истерика это вообще признак слабости. Прикольно, конечно, смотреть за высокопоставленными лицами, кладущими ботинок на трибуны и орущими, что в голову взбредёт, но не более того.
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:16
    +4
    От США требовать (кому бы то ни было, а не только России) выплаты компенсации за причиненный ущерб заведомо глухой номер. Нужно "зеркально" действовать и тогда, может быть, янки поймут, что руки к чужому тянуть опасно - может и с корнем оторвать
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    +3
    Германия, Швеция и Дания, "заметают следы" преступления
    А, что остается делать подельникам, чтобы самим не попасть под раздачу в случае независимого (если такое сейчас возможно?) расследования, только покрывать главного организатора и преступника.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:40
    +1
    Это слова...
    А где требование о создании комиссии по расследованию?
    Какая там статья? 34-я? Про создание комиссий под контролем СБ ООН.
    Если только говорить, без отсылки к документам, так можно любого комментатора ВО вместо Постпреда отправить. Может и лучше будет.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:41
    +3
    Россия требует выплаты компенсации за причиненный ущерб от виновника диверсии.

    Требуется официально признать страну террориста террористом , а наши компенсацию требуют. Как это укладывается в головах нашего руководства ?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:48
      0
      Пока они нас окончательное признали!
  6. Arifon
    Arifon Сегодня, 08:43
    +2
    "...Небензя обвинил страны Европы в сокрытии следов причастности США..."
    Ну как им не скрывать-то?! Вот представьте, самый главный на районе бандюган навалил ночью кучу кому-то из своих же карифанов, на крыльцо их дома, чтобы попугать. А шестёрки этого бандюгана - бац! и его заложили и всё рассказали всём.
    Так ведь не бывает, им ведь тогда придётся это всё сожрать...
    Удивительно, что ещё в этом западном прогнившем мирке остались по-настоящему мужественные люди, типа этого журналиста-американца, который расследовал и опубликовал правду. Я понимаю, что за ним тоже стоят какие-то силы, имеющие свой интерес, пусть так, но правда - она оправдывает этот факт.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:47
    0
    Дипломатия себя изжила, нужны ответные действия и списать всё на Зелёного со словами, что жто он хочет усиления конфронтации....
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:54
    +1
    замести следы и выгородить старшего американского брата

    Про "брата" Василий погорячился. Меж опущенными шестерками в лице Евросоюза и хозяином упоминания о "братстве" как-то режут слух.
  9. Severok
    Severok Сегодня, 09:35
    0
    С Северными потоками всё по Карлу нашему Марксу: капитал пойдет на ЛЮБОЕ преступление, если почует возможность урвать прибыль в 300 и более, процентов. Вот штатовцы и пошли на это!
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:41
    0
    ООН создаст комиссию по расследовании взрывов на газопроводах в составе: - Председатель- представитель ФША; - замы председателя представители Англии и Канады; члены комиссии представители Дании, Швеции, Нидерландов, Франции и Италии (ФРГ не доверяют). Короче расследование по малазийскому боингу отдыхает...