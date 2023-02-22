Секретарь ЦК КПК Ван И договорился вместе с Россией противостоять западной политике «одностороннего запугивания»

Вчера в Москву с официальным визитом прибыл член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он провел в российской столице встречу с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. На встрече обсуждались важнейшие вопросы глобальной политики, а также ситуация на Украине.По итогам встречи МИД КНР сообщает, что стороны пришли к выводу о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества в многосторонних форматах. В частности, Китай и Россия согласились с важностью поддержания мира и стабильности в Азии, в Тихоокеанском регионе, раскритиковали модель блокового противостояния.Китайская и российская стороны еще раз подчеркнули свою приверженность принципам многополярного мира, противостояния любым формам одностороннего давления и запугивания. Это – прямой намек на политику западных стран во главе с США, которая становится все более негативной по отношению не только к России, но и к Китаю. Например, американское руководство не стесняется прямо угрожать КНР последствиями, если Пекин будет помогать России в специальной военной операции.Кстати, вопрос украинского конфликта также обсуждался Ван И с Патрушевым. К каким практическим решениям пришли в ходе обсуждения представители КНР и РФ, не сообщается. Китайская пресса, в свою очередь, пишет, что Китай является не стороной конфликта, а силой, выступающей за скорейшее мирное урегулирование. Что касается российско-китайских отношений, то Ван И назвал их очень прочными, «как скала».