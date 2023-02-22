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Секретарь ЦК КПК Ван И договорился вместе с Россией противостоять западной политике «одностороннего запугивания»

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Секретарь ЦК КПК Ван И договорился вместе с Россией противостоять западной политике «одностороннего запугивания»

Вчера в Москву с официальным визитом прибыл член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он провел в российской столице встречу с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. На встрече обсуждались важнейшие вопросы глобальной политики, а также ситуация на Украине.


По итогам встречи МИД КНР сообщает, что стороны пришли к выводу о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества в многосторонних форматах. В частности, Китай и Россия согласились с важностью поддержания мира и стабильности в Азии, в Тихоокеанском регионе, раскритиковали модель блокового противостояния.

Китайская и российская стороны еще раз подчеркнули свою приверженность принципам многополярного мира, противостояния любым формам одностороннего давления и запугивания. Это – прямой намек на политику западных стран во главе с США, которая становится все более негативной по отношению не только к России, но и к Китаю. Например, американское руководство не стесняется прямо угрожать КНР последствиями, если Пекин будет помогать России в специальной военной операции.

Кстати, вопрос украинского конфликта также обсуждался Ван И с Патрушевым. К каким практическим решениям пришли в ходе обсуждения представители КНР и РФ, не сообщается. Китайская пресса, в свою очередь, пишет, что Китай является не стороной конфликта, а силой, выступающей за скорейшее мирное урегулирование. Что касается российско-китайских отношений, то Ван И назвал их очень прочными, «как скала».
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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:31
    +1
    Вместе боятся не так страшно? laughing ..........
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 08:32
    +2
    Это уже более серъзный подход к делу hi одобряю good
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:36
    +1
    да китаю без вариантов надо россию поддерживать
    иначе прощай мечты о тайване и привет гонконг 2.0 внутри материка

    но и китаю выгодно, чтобы рф как можно дольше нато отвлекало на украине
    надолго всё это
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:37
    0
    Китай готов помогать России. Всем, чем сочтёт выгодным для себя. И цену помощи никогда не завысит. Только то, что у нас есть. Под обещания помощи не будет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:55
    0
    противостояния любым формам одностороннего давления и запугивания.
    Может ли это означать то, что Китай, не смотря на угрозы Сша, при возникшей необходимости может поставить какое-либо оружие или б/п России? Насколько это противостояние " любым формам одностороннего давления и запугивания" может согласовываться с реальными действиями, т.к. у Китая железный принцип наблюдать со стороны стараясь не обострять отношения с теми за кем наблюдает.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:00
    +1
    Пока не придумают привлекательную идиологию в противовес капитализму с соответствующими механизмами и институтами отличными от. Весь мир будет бегать по кругу от войнушки к войнушке.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:17
    0
    С Китаем у нас давняя и сложная история взаимоотношений . Понятно что за просто так они нам помогать не станут. Но, сдаётся мне , что усиление запада и ослабление России не в интересах Китая.
  8. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 09:47
    0
    Китай - это мудрость и выдержанность и там должны понимать, что оказав сегодня помощь России, в будущем Китай может рассчитывать и на оказание ему помощи от России.