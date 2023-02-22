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Президент Сербии Вучич пожаловался на невозможность получения ранее заказанных в России систем РЭБ

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Президент Сербии Вучич пожаловался на невозможность получения ранее заказанных в России систем РЭБ

Сербия оказалась не в состоянии получить системы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Репеллент», которые ранее были заказаны Белградом в Российской Федерации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.


Ранее Вучич также отмечал, что в текущей ситуации невозможно получать запасные части и любую другую продукцию военного назначения из России. Такая ситуация, по его словам, сложилась не из-за российской стороны. Кроме того, встает вопрос о том, что можно ввозить из Китая, и это заставляет Белград рассчитывать на собственные силы и возможности.

Вучич заявил, что в мире началась глобальная гонка вооружений. Это – еще одно свидетельство тому, что современный мир движется к эскалации. Такой вывод он сделал, ознакомившись с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и со вчерашним выступлением президента США Джо Байдена в Польше. Как отметил Вучич, для каждого из мировых лидеров правда – на их стороне. И Путин, и Байден, по его словам, демонстрируют бескомпромиссность и стремление действовать в своих интересах.

Что касается ситуации на Украине, то Вучич отмечает интенсивность боевых действий со стороны российских вооруженных сил. Он также не исключает, что киевский режим тоже предпримет попытку контрнаступления в ближайшее время. Сербский лидер рассматривает возможность неких «серьезных изменений» в политике Запада по отношению к Сербии.

Известно, что США и Евросоюз оказывают на Белград очень серьезное давление, вынуждая небольшую балканскую страну присоединиться к антироссийскому курсу «коллективного Запада» и признать независимость Косово. В то же время, в ЕС Сербию пока не принимают, и это обстоятельство ранее вызвало критику со стороны венгерского руководства, которое назвало позорным воспрепятствование Брюсселем присоединения к Евросоюзу стран Западных Балкан.
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16 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:43
    +3
    А зачем Сербии оружие в принципе?!
    С кем они воевать то.... могут?
    Только баблосы тратить!
    Всё-равно без России их раскатают влет.
    Лучше на полицию пусть деньги тратят.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:54
      0
      А зачем Сербии оружие в принципе?!

      как говорил Семён Семёнович Горбунков: На всякий пожарный!!
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:45
    0
    Дорогой Саша, как ты не старайся, а усидеть на двух стульях не получится.
    В ближайшее время придется определяться, кто такой Вучич и с кем он, с Россией, с Сербией, с США или Гей-союзом???
    А системы РЭБ уж как-нибудь поставим.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:59
      +1
      В ближайшее время придется определяться

      тут другой Саша (Л), имяя протяжённую границу, зависимость по многом параметрам, никак не может самоидентифицироваться, чтож говорить за Сербию в окружении западных партнёров
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:11
      +1
      Что то Вучич молчит о санкциях против России, которые он обещал против нее ввести, если на него надавят в причинном месте.
      Ненадежный сей товарищ для нас... то он с нами, то против нас.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 09:18
        0
        Я тут скажу больше. По некоторой информации Сербия через третьих лиц продаёт Украине боеприпасы. Как-то так. Но открытый демарш против России Вучич себе не может позволить, народ не поймёт. "На словах он Лев Толстой, а на деле @#$ ^%#@@".
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: Романенко
      А системы РЭБ уж как-нибудь поставим.

      Фиг ему без масла. Он, болезный, жалобщик трам-та-ра-рам, что, не понимает, что идет СВО и нам самим нужны эти системы. Или он хочет, чтобы мы отдали жену дяде, а сами пошли к ... женщине с малой социальной ответственностью?
    4. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:14
      +2
      Да это он ещё долго держится. Я лично не понимаю, почему ему просто не присоединиться к санкциям (всё равно ничего не потеряет), прочитать речь про плохую Россию и спокойно жить дальше? Он в окружении стран НАТО, и в случае чего Россия не поможет ну вообще никак. Зато его раскатают в раз-два, если захотят. Но всё равно он зачем-то держится.
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:47
    +4
    Определился бы ,наконец,Вучич ! Или крестик снял,или трусы надел !
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:13
      0
      Югославия долго будет помнить кто её слил.
      Слившему тоже бы с крестиком и трусами разобраться. hi
  4. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 09:01
    +2
    У меня галлюцинации или только что на этом месте была новость про словака обматерившего венгра по русски?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    +1
    Такая ситуация, по его словам, сложилась не из-за российской стороны.
    Ну хоть это признает уже спасибо. Давят конечно Сербию (Вучича) сильно, не ослабляя хватки и очевидно не сегодня, так завтра додавят. Уже заговорил о приобретении французских самолетов на смену МиГ-29, завтра заговорит о подключении к санкциям, послезавтра, извинившись перед Россией, примет прозападный курс со всеми европейскими установками.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:10
      +1
      Какое приобретение? Откуда деньги, Зин? МИГ-29 Россия Сербии ПОДАРИЛА
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 09:19
        0
        ... И эти МиГи скоро мы увидим на Украине...
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:24
        0
        Так и Рафали подарят или продадут по 1%/год кредитной линии на 15 лет. Как те же французские вертолеты для Авакова например -
        Финансирование проекта общей стоимостью 551 миллион евро будет осуществляться за счёт кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.
  6. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 09:16
    0
    Известно, что США и Евросоюз оказывают на Белград очень серьезное давление, вынуждая небольшую балканскую страну присоединиться к антироссийскому курсу «коллективного Запада»...

    А, нефиг пытаться на нескольких стульях усидеть!