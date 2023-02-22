На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка ВСУ отбить ранее взятые под контроль российскими войсками позиции

Ожесточенные бои идут по всей линии соприкосновения, говорить о том, что противник намерен отступать из-за отсутствия резервов и больших потерь не приходится, наоборот, ВСУ предпринимают попытки контратаковать. Очередную такую попытку наши пресекли на Красно-Лиманском направлении.
Подразделения ВС России отразили контратаку ВСУ, противник пытался вернуть под свой контроль позиции, ранее отбитые у него российскими войсками. Как сообщил в своем ТГ-канале подполковник в отставке Андрей Марочко, командование ВСУ бросило в бой до батальона пехоты, усиленной бронетехникой. По задумке противника, в ходе атаки наши должны были попасть в огневой мешок и быть уничтоженными, но российские войска сработали на упреждение и сорвали контратаку украинцев.
Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано
- заявил эксперт.
По данным, поступающим с передовой, сейчас на данном направлении идут встречные бои, наши давят, ВСУ предпринимают попытки наступление остановить и перейти в контрнаступление. Во вчерашней сводке Минобороны утверждалось, в ходе наступления российских войск, ударов артиллерии и авиации, ВСУ потеряли более 200 человек личного состава. Большие потери и в технике и вооружениях, наши продолжают уничтожать артиллерию и РЛС контрбатарейной борьбы.
Красно-Лиманское направление является ключевым для обеих сторон. Наши, ведя наступление, стремятся выйти на Северск и далее на Славянск, ВСУ предпринимают попытки пробиться к Северодонецку и Лисичанску и выйти на Луганск.