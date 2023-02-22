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На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка ВСУ отбить ранее взятые под контроль российскими войсками позиции

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На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка ВСУ отбить ранее взятые под контроль российскими войсками позиции

Ожесточенные бои идут по всей линии соприкосновения, говорить о том, что противник намерен отступать из-за отсутствия резервов и больших потерь не приходится, наоборот, ВСУ предпринимают попытки контратаковать. Очередную такую попытку наши пресекли на Красно-Лиманском направлении.


Подразделения ВС России отразили контратаку ВСУ, противник пытался вернуть под свой контроль позиции, ранее отбитые у него российскими войсками. Как сообщил в своем ТГ-канале подполковник в отставке Андрей Марочко, командование ВСУ бросило в бой до батальона пехоты, усиленной бронетехникой. По задумке противника, в ходе атаки наши должны были попасть в огневой мешок и быть уничтоженными, но российские войска сработали на упреждение и сорвали контратаку украинцев.

Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано

- заявил эксперт.

По данным, поступающим с передовой, сейчас на данном направлении идут встречные бои, наши давят, ВСУ предпринимают попытки наступление остановить и перейти в контрнаступление. Во вчерашней сводке Минобороны утверждалось, в ходе наступления российских войск, ударов артиллерии и авиации, ВСУ потеряли более 200 человек личного состава. Большие потери и в технике и вооружениях, наши продолжают уничтожать артиллерию и РЛС контрбатарейной борьбы.

Красно-Лиманское направление является ключевым для обеих сторон. Наши, ведя наступление, стремятся выйти на Северск и далее на Славянск, ВСУ предпринимают попытки пробиться к Северодонецку и Лисичанску и выйти на Луганск.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:58
    0
    Это все к тому,что "унихзакончены резервы#".Нет,не закончены,и даже пока нет даже намека на это.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:08
      +2
      не закончены,и даже пока нет даже намека на это

      резервы есть, но многие из них неподготовненные и учатся непосредственно в бою. Эта учёба быстрая но человекозатратная. Если людей не жалеть, то пойдёт
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:16
        0
        Около 50 килоштыков готовят забугром для всук.А так,да-им удается выводить на отдых,доукомплектование.А их заменяют на передке всякие теробормоты.Причем,качество обороны и их упорство при этом не страдает
    2. KCA
      KCA Сегодня, 09:22
      0
      Может я был тормоз, но про себя могу сказать, что более-менее солдатом я стал себя ощущать не ранее, чем через год службы, а эти "резервы" это просто мясо, их заградотряды держат на передовой, а толку-то, там большая часть автомат первый раз в руки взяла, стрелять будут на предохранителе или без взвода затвора
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:37
        0
        Что очень упорно они с предохранителем и не взведенным затвором обороняются..В боевых условиях быстро учатся ,а те кто не успевает научится-быстро сходит в могилу
  2. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:10
    0
    Всё идет к тому что мы надолго завязли в позиционных боях. В живой силе у нас с украинцами паритет. Ну может быть их больше но не намного может раза в два. И похоже если мы освободим Донбасс к концу года на том и остановимся. Что то слабо верится что мы пойдём дальше. А точнее совсем не верится.
    1. Geosun
      Geosun Сегодня, 09:18
      +1
      А зачем нам торопиться? Исходите из того, что мы воюем с НАТО. И им технику, боеприпасы и резервы надо перебрасывать через всю Европу и Украину, поступает она частями и перемалывается гораздо легче, в том числе и по пути, а у нас плечо доставки гораздо короче. И чем западнее линия фронта тем сложнее ее обеспечивать.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:33
      0
      а мобилизационный резерв?...............................