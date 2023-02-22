Израильская пресса допустила возможность скорого визита премьер-министра Нетаньяху в Киев

В ближайшем будущем Украину с официальным визитом может посетить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Israel Hayom, ссылаясь на собственные источники в израильских властных структурах.
Сейчас вопрос о поездке Нетаньяху в Киев обсуждается на высоком уровне в израильском правительстве. Если глава правительства еврейского государства все же отправится на Украину, то встречаться с ним будет сам президент Владимир Зеленский. Украинские СМИ, в свою очередь, сообщали, что власти страны уже пригласили израильского премьера в Киев, но сроки поездки еще обсуждаются.
Ранее стало известно, что в администрации США очень недовольны слишком пассивной, с точки зрения Вашингтона, позицией Израиля по украинскому вопросу. Например, Израиль до сих пор отказывает киевскому режиму в передаче вооружений и военной техники для ВСУ.
Но это и понятно. Во-первых, общественное мнение в Израиле далеко не едино по вопросу украинского конфликта: есть очень много людей, сочувствующих России, да и вообще считающих недопустимой любую поддержку идеологических наследников гитлеровских нацистов.
Во-вторых, Израиль опасается ответных действий со стороны России на Ближнем Востоке. В частности, Россия теоретически может передавать в этом случае оружие и технологии Ирану и палестинскому национально-освободительному движению.
Но «личные проблемы» Израиля мало интересуют американское руководство, которое хочет распределить финансовую и военно-техническую нагрузку по поддержке киевского режима на все страны, входящие в зону влияния Вашингтона.