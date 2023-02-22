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Израильская пресса допустила возможность скорого визита премьер-министра Нетаньяху в Киев

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Израильская пресса допустила возможность скорого визита премьер-министра Нетаньяху в Киев

В ближайшем будущем Украину с официальным визитом может посетить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Israel Hayom, ссылаясь на собственные источники в израильских властных структурах.


Сейчас вопрос о поездке Нетаньяху в Киев обсуждается на высоком уровне в израильском правительстве. Если глава правительства еврейского государства все же отправится на Украину, то встречаться с ним будет сам президент Владимир Зеленский. Украинские СМИ, в свою очередь, сообщали, что власти страны уже пригласили израильского премьера в Киев, но сроки поездки еще обсуждаются.

Ранее стало известно, что в администрации США очень недовольны слишком пассивной, с точки зрения Вашингтона, позицией Израиля по украинскому вопросу. Например, Израиль до сих пор отказывает киевскому режиму в передаче вооружений и военной техники для ВСУ.

Но это и понятно. Во-первых, общественное мнение в Израиле далеко не едино по вопросу украинского конфликта: есть очень много людей, сочувствующих России, да и вообще считающих недопустимой любую поддержку идеологических наследников гитлеровских нацистов.

Во-вторых, Израиль опасается ответных действий со стороны России на Ближнем Востоке. В частности, Россия теоретически может передавать в этом случае оружие и технологии Ирану и палестинскому национально-освободительному движению.

Но «личные проблемы» Израиля мало интересуют американское руководство, которое хочет распределить финансовую и военно-техническую нагрузку по поддержке киевского режима на все страны, входящие в зону влияния Вашингтона.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:55
    +5
    Такое впечатление, что там идиЁты со всей планеты на нерест собираются))) Место проклятое, чтоли?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:12
      +1
      идиЁты со всей планеты на нерест собираются

      навалились на Россию-матушку всем западным миром с совсем немирными целями
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 09:17
        +2
        Если премьер Израиля приедет, то желательно ,что бы встреча состоялась именно в Киеве. Пусть прокатиться по проспекту им.Бандеры bully
        Все эти заигрывания с киевским режимом, откровенно прославляющим нацизм, лишают Израиль морального права рассказывать на каждом углу о том, как евреи пострадали от нацизма и требовать компенсаций.....шекели не пахнут.....
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:56
    +6
    Это логично, ибо идеологии сионизма и национализма братья близнецы, какой там холокост, о чем вы ? это же слезы на публику, весь мир театр, а люди в нем актеры.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:00
    -1
    Слышите формулировку? : пресса допустила.... Допустить можно, все что угодно,( особенно журналистам) тут все зависит от воображения.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 09:00
    +2
    Все уже были на поклоне у "самого могущественного еврея",а как же без "главного еврея"....
    Млин,кино,попрошайка рулит толстосумами...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +4
    Американцы поддавливают, Израиль делая вид, что пытается этому сопротивляться, но идет на сотрудничество с Украиной. После начала поставок оружия Киеву будет ли Израиль иметь моральное право на каждом углу говорить о холокосте? Поддерживая откровенных нацистов наверное не будет иметь такого права.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:19
      +3
      Поддерживая откровенных нацистов наверное не будет иметь такого права

      а убивая "грязных палестинцев" Израиль имеет такое право? Это другое? Там арабские террористы? Так и жители Донбасса для Запада террористы ((
  6. Velya
    Velya Сегодня, 09:11
    +3
    Во. И пусть еще заедет в Бабий Яр и там торжественно пообещает помощь укронацистам. Вот это уже сюр будет. Хотя какой сюр? Это вполне ожидаемо в нынешних реалиях.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 09:29
      0
      Нынешние реалии и есть сюр. Да без проблем проедутся по проспекту бандеры, заедут и на улицу павленко и хасевича особого ценителя евреев, нацизма ж не может быть в стране где президент еврей )))))
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:12
    +1
    Сезон паломничества открыт. Ну а мы ждём товарища Си на День Победы!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:34
      +1
      Зато теперь явственно видно становится кто друг, кто враг, кто самостоятельное государство, а где марионеточное,а у кого к кому претензии. Теперь не будет сомнений и двуличия. Война расставляет всё по местам.
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:35
    +1
    Мы их спасали во Вторую мировую, даже фильм сняли какие мы были хорошие ( Праведник), но сейчас всё отброшено, и Израиль вместе с бандеровцами, нацистами, с Западом жаждет смерти России.
    Как говорил Жуков они нас, те кого мы освобождали, никогда не простят за это.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:39
      0
      а Сталин их создал как государство, а то так бы и сидели со своей мацой подстилками Британии
  9. Сергей_52
    Сергей_52 Сегодня, 09:50
    0
    Для полноты картины того, что мир сошёл с ума осталось сделать фото звезды Давида рядом с нацистскими атрибутами...
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:57
    0
    Дык... согласовано же!
    Чего бояться?
    Вот и попёрли после Байдена... то премьер Италии... то премьер Израиля...
    Главное: всех "на карандаш"!
    Чтоб потом не спетляли.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:58
    0
    Куев стал второй "Меккой"? Липнут, как мухи на фекалии, такие зашквары в истории остаются навсегда.
  12. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 10:01
    0
    Мне интересно, как теперь Кедми будет выкручиваться у Соловьёва. В адрес России от него всегда жёсткая, но справедливая критика. А в адрес Израиля?...