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Бывший замначальника Генштаба ВСУ спрогнозировал «скорую переброску на Украину сотен тысяч российских военнослужащих»

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Бывший замначальника Генштаба ВСУ спрогнозировал «скорую переброску на Украину сотен тысяч российских военнослужащих»

В ближайшие недели Российская Федерация якобы планирует направить в зону специальной военной операции сотни тысяч военнослужащих. Об этом заявил бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.


По утверждению украинского эксперта, около 200 тысяч военнослужащих ВС РФ – это некий «стратегический резерв» российской армии. Командование ВС РФ может попытаться задействовать этот резерв для усиления позиций российской армии в Донбассе. Ведь президентом России Владимиром Путиным ранее была поставлена политическая задача по освобождению всех оккупированных украинскими формированиями территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, которые теперь являются частью России.

Романенко уверяет, что российские военные окажутся в зоне боевых действий уже в марте 2023 года. Кроме того, распространилась информация, что ВС РФ планируют перебросить 5 тысяч военных из-под Мариуполя в окрестности Угледара для предстоящего наступления.

Между тем, подобные заявления слышатся с украинской стороны регулярно, с тех пор, как осенью 2022 года в России была проведена частичная военная мобилизация. В настоящее время большая часть мобилизованных или проходит переподготовку, или уже ее завершила, но в зону боевых действий пока не направлена. Поэтому определенная почва для таких рассуждений у представителей киевского режима имеется.

Кстати, сам киевский режим судорожно пытается восполнять численность несущих огромные потери украинских формирований, просто отлавливая мужчин боеспособного возраста на улицах украинских городов и бросая их в бой практически без подготовки. Российские военные отмечают, что среди солдат ВСУ растет количество людей старших возрастных групп - 50 и даже 60 лет, равным образом, как увеличивается и процент совсем юных. только достигших совершеннолетия.
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9 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:10
    +1
    Бывший замначальника Генштаба ВСУ спрогнозировал «скорую переброску на Украину сотен тысяч российских военнослужащих»
    Капитан очевидность на связи!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:52
      0
      А пока... А пока я через час передислоцируюсь на митинг в Лужники. Смотрите сегодня в новостях. good soldier
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:12
    +4
    Поживем-увидим.Куда и сколько.Верить всякому хохлопетуху орущему на всю округу нельзя
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:14
    0
    А может перебросят, а может не перебросят...возьми ромашку погадай на лепестках Романенко. smile
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:16
    +1
    А мы и не сомневаемся в ....

    А вы повторите судьбу своих предков....
  5. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:16
    +2
    Вы не полностью привели задачи СВО указанные Президентом. Это не только освобождение Донбаса.
  6. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:17
    +1
    Во прогнозист!!! Я тоже могу так напрогнозировать что Зелик уже должен сбежать от страха в самый дальний уголок своей любимой америки. Поживём увидим что будет. А о том что будет я думаю знает только один человек в нашей стране.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:44
      0
      Как ремарка - а так же, чего и кого не будет.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:51
    0
    Гарант же сказал что "курочка по зёрнышку" и вчера были слова про неспешность сво. Поэтому можно мимо ушей пропускать мнения про масштабные атаки и т.п