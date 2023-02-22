Бывший замначальника Генштаба ВСУ спрогнозировал «скорую переброску на Украину сотен тысяч российских военнослужащих»

В ближайшие недели Российская Федерация якобы планирует направить в зону специальной военной операции сотни тысяч военнослужащих. Об этом заявил бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.По утверждению украинского эксперта, около 200 тысяч военнослужащих ВС РФ – это некий «стратегический резерв» российской армии. Командование ВС РФ может попытаться задействовать этот резерв для усиления позиций российской армии в Донбассе. Ведь президентом России Владимиром Путиным ранее была поставлена политическая задача по освобождению всех оккупированных украинскими формированиями территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, которые теперь являются частью России.Романенко уверяет, что российские военные окажутся в зоне боевых действий уже в марте 2023 года. Кроме того, распространилась информация, что ВС РФ планируют перебросить 5 тысяч военных из-под Мариуполя в окрестности Угледара для предстоящего наступления.Между тем, подобные заявления слышатся с украинской стороны регулярно, с тех пор, как осенью 2022 года в России была проведена частичная военная мобилизация. В настоящее время большая часть мобилизованных или проходит переподготовку, или уже ее завершила, но в зону боевых действий пока не направлена. Поэтому определенная почва для таких рассуждений у представителей киевского режима имеется.Кстати, сам киевский режим судорожно пытается восполнять численность несущих огромные потери украинских формирований, просто отлавливая мужчин боеспособного возраста на улицах украинских городов и бросая их в бой практически без подготовки. Российские военные отмечают, что среди солдат ВСУ растет количество людей старших возрастных групп - 50 и даже 60 лет, равным образом, как увеличивается и процент совсем юных. только достигших совершеннолетия.