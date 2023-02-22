Боррель призвал Россию соблюдать договор СНВ

Несмотря на все свои антироссийские меры, Запад хочет, чтобы Россия была послушной страной в некоторых вопросах. Теперь там хотят, чтобы Москва дала возможность провести инспекции российских арсеналов ядерного оружия.
В ЕС призвали Россию соблюдать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и позволить американцам посмотреть, в каком же состоянии ядерный арсенал России. В нынешней международной обстановке это даже наглостью трудно назвать – враг хочет, чтобы ему дали возможность оценить, как обстоят дела с ядерным оружием противника.
ЕС также призвал Москву возобновить работу Двусторонней консультативной комиссии в установленных договором рамках. Напомним, что заседание российско-американской консультативной комиссии, которая должна была определять сроки инспекций, было отложено по инициативе Москвы осенью прошлого года.
В Брюсселе с сожалением отнеслись и к заявлению России о приостановке участия в ДСНВ, назвав это решение «подрывающим архитектуру безопасности в Европе». При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Москву в нарушении мировой системы безопасности, созданной после Второй мировой войны, и призвал направить Украине всё необходимое вооружение для победы над Россией.
ДСНВ был заключен между США и СССР в 1991 году, а затем продлен в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.