Военное обозрение
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Боррель призвал Россию соблюдать договор СНВ

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Боррель призвал Россию соблюдать договор СНВ

Несмотря на все свои антироссийские меры, Запад хочет, чтобы Россия была послушной страной в некоторых вопросах. Теперь там хотят, чтобы Москва дала возможность провести инспекции российских арсеналов ядерного оружия.


В ЕС призвали Россию соблюдать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и позволить американцам посмотреть, в каком же состоянии ядерный арсенал России. В нынешней международной обстановке это даже наглостью трудно назвать – враг хочет, чтобы ему дали возможность оценить, как обстоят дела с ядерным оружием противника.

ЕС также призвал Москву возобновить работу Двусторонней консультативной комиссии в установленных договором рамках. Напомним, что заседание российско-американской консультативной комиссии, которая должна была определять сроки инспекций, было отложено по инициативе Москвы осенью прошлого года.

В Брюсселе с сожалением отнеслись и к заявлению России о приостановке участия в ДСНВ, назвав это решение «подрывающим архитектуру безопасности в Европе». При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обвинил Москву в нарушении мировой системы безопасности, созданной после Второй мировой войны, и призвал направить Украине всё необходимое вооружение для победы над Россией.

ДСНВ был заключен между США и СССР в 1991 году, а затем продлен в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
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Использованы фотографии:
Минобороны России
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30 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 09:25
    +3
    Обязательно! Всенепременно! Доставку оформить? Или сами решим кому и куда с ветерком прилетит феерия цвета и звука!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:33
      +4
      призвал Россию соблюдать договор СНВ

      в ответ надо призвать Запад больше нас ни к чему не призывать
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 09:35
        +6
        Всем этим договорам грош цена. К сожалению мы живем во времена, кто сильнее тот и прав.Де-факто на этот договор и так все забили
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 09:43
          +1
          Поздно пить Боржоми, когда почки отказали.
          Умерла - так умерла.
          А может бахнем?
          Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но, потом. (С) ДМБ
          Пришло время возобновить ядерные испытания. Красные линии уже покрылись зелёным цветом.
        2. Сергей_52
          Сергей_52 Сегодня, 09:49
          +1
          К сожалению мы живем во времена, кто сильнее тот и прав.

          У Европы когда то было по другому?
          1. K._2
            K._2 Сегодня, 09:57
            0
            Лично я думаю, что американцы вообще никакие договоры не соблюдают в принципе, клепают себе оружие как хотят и сколько хотят, нет веры им
      2. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 09:41
        +3
        А вообще договор между РФ и США не полный.Сейчас ядерных держав прибыло, особенно состоящих в нато, они пока не подконтрольны РФ.Что толку смотреть склады сша,если в европе не посчитаных зарядов куча. soldier
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:37
      +2
      Так вроде вчера им ясно сказали, нечего шариться по нашим военным объектам пол помыт. Нет доверия "партнерам", да какие они партнеры, так гопники с камнем за пазухой.
  2. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:26
    +3
    Базара нема! В прекращаете поставки вооружения украине, мы продолжим соблюдать договор. И то со множеством оговорок.
  3. Severok
    Severok Сегодня, 09:27
    +3
    Сперва вывод всех, без исключения, военных баз США с территории Европы и центральной Азии, потом будем смотреть, возобновлять ли действие СНВ-3. Такой, по идее, должен быть ответ на все хотелки ес от Российского МИДа.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:42
      +1
      +освобождение территорий РФ - Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, ликвидация режима Зеленского, независимость Николаевской и Одесской республик
  4. rusich
    rusich Сегодня, 09:28
    +2
    А энто кто такой Боррель или барель. Шел бы он лесом со своей гейропейской безопасностью вместе с гейропой и сша
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: rusich
      вместе с гейропой и сша

      "Кузькина мать" на оба эти дома" как говорил Н.С.Хрущев.
      Вразумляло.
  5. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 09:34
    +3
    Путин чётким и ясным языком сказал - Россия будет соблюдать договорённости, но только после того, как НАТО начнёт соблюдать ЭТИ договорёности. Что тут не понятного ? Россия свои испытания ядерного оружия нового поколения проведёт только в том случае, если подобные испытания проведёт НАТО.
  6. Kiring
    Kiring Сегодня, 09:37
    0
    Они обязательно увидят состояние ядерного арсенала России.
    Как минимум по результатам его испытаний, которые думаю скоро начнутся опять.
  7. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 09:38
    0
    Если этот клоун понимает по русски.. то пусть его Лавров пошлет, куда обычно посылают.чье мнение не интересует!
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:39
    0
    Пусть займется прополкой сорняков и толернтов в своем "саду" агроном испанский. В своих джунглях наши сами разберутся.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:39
    0
    Цитата: rusich
    А энто кто такой Боррель или барель. Шел бы он лесом со своей гейропейской безопасностью вместе с гейропой и сша

    Жопез который.
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:39
    +1
    По факту западу плевать на снв,пусть Россия и дальше тратит деньги на СЯО.
    Во-первых, учитывая что Россия вынуждена воевать обычными вооружениями на Украине, то и СЯО сколько бы его не было - бесполезно, а в итоге НАТО просто на поле боя победит,задавив поставками техники или истощит экономику.
    Во-вторых, учитывая что да же советские дроны долетали до стратегических объектов, США просто свои дроны доработают и скрытно одновременно ударят по всем шахтам с СЯО и лодкам, а потом уже обычными войсками нападут.
    тут нужна смена концепции СЯО.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:44
      +1
      страну с СЯО нельзя победить на поле боя
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: Constantin N
      США просто свои дроны доработают и скрытно одновременно ударят по всем шахтам с СЯО и лодкам, а потом уже обычными войсками нападут.

      И дорабатывают и производят не десятками, сотнями.
      Мощностей и НИОКР у них достаточный.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:41
    +2
    После того боррельку опустили во время посещения г. Москва, не авторитет он более для нас, да и никогда и не был, видать и не будет. А про ядрёные арсеналы бритов и лягушатников чего молчит, или - это другое, они не сторона договора. Для нас они страны наты, этим все сказано сегодня.
    Пшёл вон! (поскольку не дипломат, могу себе позволить свободу высказываний).
  12. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:42
    +1
    обвинил Москву в нарушении мировой системы безопасности, созданной после Второй мировой войны, и призвал направить Украине всё необходимое вооружение для победы над Россией.

    Я немного не понял?! Нам уже Украина заявки прислала, а мы не поставляем?
  13. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:43
    +2
    Боррель пусть призывает к своим хозяевам , ибо еще немного и может случиться непоправимое. Путин вчера в своем обращении доходчиво сказал : «Победить Россию на поле боя невозможно». и это так .
  14. KCA
    KCA Сегодня, 09:44
    0
    Вот прям перед глазами рисуется Масяня с немного изменённым текстом - Борель? Да пошёл ты в ж, Боррель
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:50
    0
    В ЕС призвали Россию соблюдать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и позволить американцам посмотреть, в каком же состоянии ядерный арсенал России.

    Оборзели западник, может вам еще код от банковской карточки и ключи от сейфа где деньги лежат предоставить. А почему бы первым США не позволить России осмотреть ваши ядерные арсеналы.
    Еще 9 июня 2020 года The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники. «Мы абсолютно готовы уйти [из ДСНВ]. Но я бы выразился мягче — на самом деле все варианты рассматриваются», — заявил собеседник издания.
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:50
    0
    Договор можно подрисывпть между равными. Мы сейчас боремся, чтобы нас считали равными, то есть сильными.
  17. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:53
    0
    Фашист Жоппель Бордель должен заткнуться.
    Кто он такой, чтобы указывать России?
  18. Dos
    Dos Сегодня, 09:56
    0
    hi Борррелю надо бы порекомендовать чаще глядеть в зеркало, на свою харю, и посматривать на календарь и часы... Увы! Но его время прошло, как миг ...
  19. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:01
    0
    Наш МИД должен быть последователен в своей политике.
    Если президент и остальные политики РФ говорят об утрате доверия к западным партнёрам, то необходимо просто игнорировать заявления и призывы западных политиков.
    Для запада доверие России теперь необходимо заслужить, например совершить некий акт доброй воли и миролюбия по налаживанию диалога ю, такой как разморозка звр и вывод войск НАТО из Украины и сокращение численности войск НАТО в Польше, Прибалтике. Вот тогда появится повод для возобновления политических дискуссий