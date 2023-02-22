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«Боеприпасов просто стали давать как всем»: Ходаковский прокомментировал ситуацию с боеприпасами для ЧВК «Вагнер»

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«Боеприпасов просто стали давать как всем»: Ходаковский прокомментировал ситуацию с боеприпасами для ЧВК «Вагнер»

Проблема с поставкой боеприпасов ЧВК "Вагнер" вышла в широкое медийное поле, заставив Минобороны сделать по данному факту официальное заявление и опровергнуть блокировку поставки снарядов "музыкантам". Свою точку зрения на эту ситуацию высказал Александр Ходаковский.


По словам командира "Востока", проблема заключается вовсе не в том, что "вагнеровцев" перестали снабжать боеприпасами, а в том, что их посадили на общие нормы, начав снабжать, как и другие подразделения российской армии. Стали давать как всем. Ранее ЧВК получал больше боеприпасов, под него специально выделяли авиацию, оперативно-тактические и крылатые ракеты и т.д. И "музыканты" давали результат, продвигаясь вперед. Сейчас все урезали.

Признаться, мы по-хорошему завидовали "вагнерам", когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр (...) когда тащили к ним со всей страны зеков...Завидовали, но понимали, что не всякому дай такое снабжение - и он даст такой, как они, результат. Результат сослагается не только из количества

- пишет он в своем ТГ-канале.

По мнению Ходаковского, общие нормы расхода боеприпасов, на которые посадили "Вагнер", не позволяют вести нормальное наступление, это касается и подразделений российской армии. Как пример он привел ситуацию под Угледаром, где наши специально снижали суточный расход боеприпасов, чтобы накопить побольше снарядов для первого дня наступления. Отсюда и проблемы с невозможностью продвигаться дальше.

Между тем, дефицита боеприпасов на фронте нет, об этом неоднократно сообщали различные источники. Российский ВПК сумел в несколько раз повысить количество выпускаемых снарядов всех калибров, даже превысив необходимые объемы.
Автор:
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41 комментарий
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:18
    +9
    Выходит проблема снабжения и ритмичности поставок есть ...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 09:24
      +7
      Конечно. Нельзя располагать склады ближе чем 50-60 км к ЛБС, иначе хаймерсы накроют. Проехать такое расстояние машинам снабжения в условиях войны тяжело и долго. Расход нашей артиллерии снарядов большой. Вот и результат.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:25
      0
      Пригожин валит на МО, МО свалит на Промышленников, Промышленники свалят на отсутствие Финансирования т.е. финансистов, ну и так далее по кругу пока крайним снова не окажется Пригожин.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:32
        +6
        Ситуация напоминает ситуацию чуть больше столетней давности.1915-16 годов...Не хотелось бы последствий этой ситуации
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 09:47
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Ситуация напоминает ситуацию чуть больше столетней давности.1915-16 годов...Не хотелось бы последствий этой ситуации

          Скорее 1916 год, чем 1915. Снаряды есть. Проблемы с доставкой, логистикой. А вот Брусилова, к сожалению, нет. Одни Куропаткины. И эти самые Куропаткины совсем книжек не читали о Брусиловском прорыве.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:26
      +7
      Боеприпасов просто стали давать как всем

      из какого расчёта? на душу окопного населени? штурмовикам столько же, сколько оборонцам? Так надо озвучить это, а не отмалчиваться в кабинетах. Понятно, что военного политика Ходаковского попросили высказаться
      1. Constantin N
        Constantin N Сегодня, 09:34
        0
        Тут и так понятно,что впк россии не справится с впк нато, учитывая что кремль к началу СВО не предполагал,что НАТО действительно решит с Россией воевать, а не для виду расширяется. Поэтому такой формат и выбран,чтобы раскачаться.
    4. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 09:33
      +3
      Мне как то сразу вспомнились стрельбы в армии на полигоне.Не дай бог потерять гильзу,всем полком ищем в траве пока не найдем.Думаю сейчас подсчет отстреляных снарядов не требует бухгалтерии? soldier
    5. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 09:48
      -1
      Это по сути признание проблем снабжения ВСЕЙ нашей армии! А некоторые здесь возмущены где удары по мостам ж/д и коммуникациям! Хочется спросить ЧЕМ!!! Произведём калибры, ударим, произведём, ударим а ма говорим почему нет регулярных ударов. Ответ понятен думаю всем. Да и при таком положении сами с собой разобраться не можем. Лео, Абрамсы и Бредли могут изменить очень многое!!!
  2. D.O.C.
    D.O.C. Сегодня, 09:21
    +7
    Что бы такого не было , надо просто вовремя обеспечивать всем необходимым хотя бы штурмовые отряды . Это вопрос не к Пригожину , а к высоким кабинетам.
    1. Анатолий Проскурин
      Анатолий Проскурин Сегодня, 09:27
      +5
      В высоких кабинетах АРМИИ благодаря 90м, теперь купцы и дети купцов со своим менталитетом. Не ОФИЦЕРЫ-имеющие основание говорить-СЛУЖУ Отечеству.
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 09:46
        +2
        Это не купцы, это торгаши. И даже не торгаши, а гешефтмахеры.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:55
        0
        теперь купцы

        У правильного купца - тоже понятия о чести имеются, и не меньшие чем скажем у дворянина. А это - обычные барыги, им до купца - как до Альфа Центавра.
  3. g_ae
    g_ae Сегодня, 09:22
    +3
    Ну, эффективный менеджмент во все красе. Армия - это срез общества. Чубайса пригласить надо, и будет порядок. А, что? Он имеет государственные как раз за "успешный" менеджмент.
  4. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:23
    0
    Офигеть. Это чё получается воюем по лимиту? Да во время войны вообще не должно быть никаких лимитов. В голове не укладывается. Это хрень какая то.В МО вообще что ли безмозглые сидят. Сталина на них нет.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:28
      +9
      всегда были лимиты........................................
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:41
      +5
      Сталина нет? Ха, суточные нормы расхода БК были и в Красной Армии. Это сильно упрощает логистику. Представьте, что вам нужно заполнить 2 бочки, вкопанные в землю. Одна на 200 литров, вторая на 800. Вам нужно со шланга заполнить их поровну и держать уровень. Либо вы по инструкции будете лить 5 минут туда и 5 минут сюда, либо пока вы будете пытаться заполнить бочку на 800 литров, меньшая окажется пустой.
    3. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 09:42
      0
      Сталина на них нет

      Вы хотите сказать, что Сталин обеспечивал фронт необходимым количеством снарядов? Почитайте, например, как Волховский фронт (включая 2-ю ударную армию) пытался деблокировать Ленинград в 1941-42 гг, имея только 1/4 требуемого количества снарядов и сколько трупов оставили на льду и берегу Волхова.. Не дай Бог сейчас хоть "музыкантам", хоть армейцам так ходить в наступления!
    4. Комментарий был удален.
    5. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:50
      -1
      Цитата: леонидыч
      В МО вообще что ли безмозглые сидят. Сталина на них нет

      fool
      При Сталине во время ВОВ был установлен лимит на снаряды.И не дай Бог командир орудия лишний стрельнет
      И это надо быть совсем
      Цитата: леонидыч
      безмозглые
      чтоб не понимать что во время войны лимит как раз крайне важен - как предупреждение излишнего износа стволов и предупреждение возможности внезапно остаться без артиллерии
      Нынче не как в ПМВ - "ураганный огонь"," огонь до покраснения ствола"
    6. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:52
      0
      А как без лимитов рассчитывать потребность в боеприпасах? Как их подвозить, кому сколько? Вот и есть норма. И она варьируется и от потребности участка фронта, и от поставленных задач. Тут тоже не всё так просто. Дай неограниченное количество и одни не будут знать куда девать, а другие палить в небо. Ибо не израсходуешь в следующий раз меньше выделят. И судя по воронкам в чистом поле так и происходит. По кадрам и фотографиям незаметно недостатка. А вот перерасход очевиден. Полное ощущение что снаряды просто отстреливаются чаще в холостую. Чтобы не урезали
  5. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 09:23
    -9
    Я не думаю, что так трудно делать снаряды на производстве. Миллион снарядов в день разных калибров, вполне реально сделать.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:44
      0
      Легко. В течении года можно создать линию производства. Цена вопроса - до трети годового дохода РФ laughing С распилом - половина.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:47
      0
      Открывайте завод, заключайте контракт, делайте, раз это так легко.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:56
      0
      Даже патронов миллион в день не сделать. Даже на конвеерной линии. По крайней мере на одном заводе. А снарядов дай бог два миллиона в год. Возможно шесть
  6. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:24
    +2
    Товарищу Ходаковскому пришло время отключить интернет. Кстати, Ходаковский завуалированно ответил на обвинение Стрелкова "Ходаковский и раньше не воевал, сидел на своей базе, и сейчас не воюет" общими фразами типа "Я шеф подразделения". Т.е. судя по всему он ничем и никем не командует сейчас по большому счету - оказывает шефскую помощь, со снабжением, оборудованием и беспилотниками помогает.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:28
      +5
      пришло время отключить интернет

      Ходаковский персонаж неоднозначный, напоминает одного моего знакомого по прозвищу Плафон. Почему Плафон? Потому, что мутный
  7. Комментарий был удален.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:25
    +1
    Тогда ГШа не нужен результат вообще или не нужен результат "музыкантов". Что это дурость, предательство или шкурничество не понятно.
  9. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 09:25
    +3
    Пусть Ходаковский окружает Угледар, а потом вякает. Сколько впустую они снарядов в Мариуполе израсходовали, мы помолчим.
  10. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 09:26
    +2
    Если простыми словами, ВС РФ вели суточный лимит по расходу боеприпасов исходя из производственных мощностей и возможностей доставки. Видимо лучше так, чем в определенный момент вообще остаться без боеприпасов на передовой.
  11. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:26
    +7
    Статья рассказывает на сколько социализм лучше капитализма.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Гардамир
      Статья рассказывает на сколько социализм лучше капитализма.

      Повторюсь
      Цитата: свой1970
      Цитата: леонидыч
      В МО вообще что ли безмозглые сидят. Сталина на них нет

      fool
      При Сталине во время ВОВ был установлен лимит на снаряды.И не дай Бог командир орудия лишний стрельнет
      И это надо быть совсем
      Цитата: леонидыч
      безмозглые
      чтоб не понимать что во время войны лимит как раз крайне важен - как предупреждение излишнего износа стволов и предупреждение возможности внезапно остаться без артиллерии
      Нынче не как в ПМВ - "ураганный огонь"," огонь до покраснения ствола"
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:52
      0
      Кстати о социализме. С тех благословенный годов остался огромный склад всякой пальбы в Приднестровье. Если такая нехватка снарядов так может пора этот склад оприходовать, чего кота за бейцы тянуть . Пока какие - нибудь хвашисты до того склада не добрались.
  12. fax66
    fax66 Сегодня, 09:30
    +2
    Одним словом - БАРДАК.... только вопрос - где? У меня в голове точно...
    - Одни говорят - нет дефицита БП,
    - Ходаковский говорит - всё по нормам, но Вагнерам давали больше (что обидно)...
    Вывод: БП хватает, но хватает по тем нормативам, когда войска сидят в обороне и вяло перестреливаются и ведут контрбатарейную борьбу...
    п.с. Тогда становится понятно, почему "волны" идут так редко...
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:35
    0
    Немного смягчил ходаковский положение со снарядами, но хоть для общественности инфа, хотя все давно знают почему так воюем, нет точного огневого воздействия на противника, чудес не бывает. МО тоже молодцы со снарядами, к пуговицам притензии есть? Нет, а то что мало, так это другое. Все бояться на верх докладывать так как придется признаться что не рассчитали раньше,. Недоглядели, короче прощелкали и промышленность кто же скажет что не сможем сделать, да при Сталине было по другому но и люди тогда были другие, сейчас те методы не прокатит.
  14. Oldi
    Oldi Сегодня, 09:36
    +4
    общие нормы расхода боеприпасов, на которые посадили "Вагнер", не позволяют вести нормальное наступление, это касается и подразделений российской армии.

    и тут же:
    Между тем, дефицита боеприпасов на фронте нет, об этом неоднократно сообщали различные источники. Российский ВПК сумел в несколько раз повысить количество выпускаемых снарядов всех калибров, даже превысив необходимые объемы.

    Это из области: - "Ненавижу биполярное расстройство, оно офигенное!"
    А по сути это называется "снарядный голод", просто и ясно - нехватка БК! Не готовы были, а на ходу исправлять - с ресурсами проблема, производства по ходу развалили, теперь судорожно восстанавливать приходится.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: Oldi
      А по сути это называется "снарядный голод", просто и ясно - нехватка БК!

      По сути это строго противоположное - сбережение орудийных стволов от излишнего износа
      Всю ВОВ были лимиты на снаряды
  15. Сергей_С0710
    Сергей_С0710 Сегодня, 09:38
    0
    Печально все это - отсюда и результат - точнее его отсутствие в течение полугода - какое снабжение, такое и продвижение на фронте...
  16. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:42
    0
    А к чему эти комментарии блогера-провокатора Ходаковского? Он давно уже медиа-воин.
  17. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 09:47
    0
    Во время боевых действий эти проблемы должны оперативно решаться на местах и не выходить на уровень сми. Представьте, что во время вов в газете Правда появилась статья о подобной проблеме.
  18. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:51
    0
    Wagnerowcy to prywatna armia złożona z najemników i skazanych więźniów.
    To bardzo popularna i lubiana w Rosji jednostka wojskowa.
    Czytając prasę rosyjską, ma się wrażenie, że za zwycięstwem Rosjan prawie zawsze stoją wagnerowcy.

    Oczywistym jest, że wcześniej czy później, ktoś będzie chciał tą popularność przerobić na polityczne poparcie.
    Moim zdaniem właśnie to się dzieje.
    Przekaz medialny jest taki :

    "synowie ojczyzny chcą walczyć, ale nie mogą. Źli kremlowscy urzędnicy nie pozwalają wagnerowcom walczyć"

    tak...wagnerowcy to siła polityczna z którą Putin będzie musiał coś zrobić. Niezależnie od tego czy wojna będzie wygrana, czy przegrana. Jest też taka możliwość, że wagnerocy zrobią coś z Putinem.
  19. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 09:57
    0
    А ничего что анонсировали наступление как раз на эти числа февраля??? Если БК хватает только для обороны, то про какое наступление речь? Раньше наступали хоть Вагнера, а теперь...
    Или решили накопить перед наступлением, тогда понятно что всё урезали, но только в том случае если это самое наступление будет. Так что БК - очевидно не хватает.