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Офицер ВВС Индии в отставке: Даже если бы США одобрили поставки истребителей F-35, не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков

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Офицер ВВС Индии в отставке: Даже если бы США одобрили поставки истребителей F-35, не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков

Как отмечает издание EurAsian Times, переговоры о закупке Индией истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin находятся еще на «ранних стадиях». Однако они идут на фоне попыток Вашингтона отговорить Нью-Дели от приобретения оружия у России и поэтому могут быстро продвинуться, пишет издание.


По словам военного атташе посольства США в Индии контр-адмирала Майкла Л. Бейкера, оборонное партнерство между США и Индией имеет важное значение «для индо-тихоокеанской стратегии», но говорить о поставках F-35 преждевременно.

А офицер ВВС Индии в отставке Т.П. Шривастава заявил, что у этих истребителей слишком много недостатков и они совершенно не подходят для требований ВВС Индии. F-35 имеет проблемы со стелс-покрытием, катапультируемым креслом, чрезмерной вибрацией от его пушки и даже восприимчивостью к ударам молнии, отметил Шривастава.

Даже если бы США одобрили поставки в Индию истребителей F-35, то не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков.

Американские истребители F-35 и F-16 приняли участие на недавнем авиасалоне Aero India 2023, проходившем в индийском Бангалоре.

По словам военного эксперта из Индии Нитина Дж.Тику, предложение истребителей-невидимок F-21 и F-35 может стать «роскошной» приманкой, чтобы отвлечь Индию от России.

Пытаясь всучить свои истребители тем, кто этого не хочет, Вашингтон отказался продавать их тем, кто готов был заплатить. Напомним, что США отказали Турции в продаже F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:31
    +2
    Офицер ВВС Индии в отставке: Даже если бы США одобрили поставки истребителей F-35, не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков


    Трезвый взгляд на вещи.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:46
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Офицер ВВС Индии в отставке: Даже если бы США одобрили поставки истребителей F-35, не нужно их заказывать из-за большого числа недостатков


      Трезвый взгляд на вещи.

      Думаю нет. Просто под F-35 придется переделывать всю структуру ВВС.А это другие деньги . Купить самолеты будет дорого и еще + структура + зависимость от США .
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 12:14
        0
        Добрый день!!!
        ну в случае в французами это их не испугало, да и сами самолеты беспредельно дорогие
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:32
    -2
    Россия может им помочь построить завод по производству Су-57Э и Су-75, а США только продают и потом десятилетия в зависимости от них находиться по запчастям и вооружению.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:34
      +1
      Давайте для начала мы себе построим заводы по выпуску серийных Су-57, Су-75, насытим ими войска и только затем начнём о ком то думать.Потому что в той ситуации что мы оказались надо думать в первую очередь о своих ВКС.А то мы всё кому то помочь пытаемся настойчиво даже когда нас об этом никто не просит.Давайте уже для начала сами себе поможем и будем думать в первую очередь о своей Армии.А то сами видим что получается когда думают в первую очередь об экспорте.Почему бы сейчас серийно для ВКС РФ не начать производить те же Миг-35,да и сирийное производство Су-57 у нас надо расширять,а потом уже когда всё утихнет можно будет и про Индию побеспокоиться,если конечно Индии это будет интересно.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:46
        0
        Почему бы сейчас серийно для ВКС РФ не начать производить

        Ещё Ильич говорил - если ты чего-то не понимаешь, всегда ищи финансовые интересы правящего класса. Не ошибёшься.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:53
          0
          Так организуйте у себя в стране серийный выпуск ,насытьте техникой войска, покажите её эффективность,надёжность и экспортируйте,а то всё бегаем за кем то в бесплодных попытках продать технику не поступившую в свои войска и не доказавшую эффективность,то есть пытаемся кому то продать кота в мешке,естественно что к таким предложениям будут настороженно относиться и спрашивать а что же это вы сами для себя не закупаете такую как вы говорите хорошую технику.Не стоит ставить телегу впереди лошади.
    2. arkadiyssk
      arkadiyssk Сегодня, 11:52
      0
      Думаете их пугает зависимость от США? Раз так - поясните, что там с зависимостью от РФ в поддержании летной годности МИГ-29К? Что то Индийцы сильно расстраивались тем что не могут нормально летать палубники...
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:44
    +2
    Бхаратам только еще F-35 в своём зоопарке не хватает.. И так-то дикая солянка в авиации, как они всё это обслуживать думают - ума не приложу.. Бред какой-то - иметь на вооружении наши самолёты, френчевские, свои, дык теперь и матрасные.. И все с разными требованиями, запчастями, горючкой, вооружением.. Плюс пилотов хрен переведёшь в другую эскадрилью ежели что.. Такое ощущение - танцоры диско просто занимаются коллекционированием.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    0
    может стать «роскошной» приманкой, чтобы отвлечь Индию от России.
    А вот это он правильно отметил. Очевидно, что не только летать в свое время научился, но и трезво анализировать политическую обстановку.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:17
    0
    Видя перед глазами Турцию , которую киданули с Ф35 и денег не вернули (которая союзник и в НАТО), Индия не впишется в такую программу. У нее и бизнес с РФ и бизнесмены индусы те еще и зачем изображать Украину перед Китаем?!