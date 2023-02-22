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Американский обозреватель назвал самолет F-35 самым боеспособным современным истребителем

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Американский обозреватель назвал самолет F-35 самым боеспособным современным истребителем

В последние годы в западной прессе довольно часто публикуют критические статьи про самолет-истребитель F-35. Зарубежные авторы подмечают различные недочеты воздушной машины, а также перечисляют многочисленные аварии американского самолета. Дошло до того, что потребовались специальные статьи в защиту истребителя. Так, в 19fortyfive.com вышел материал американского обозревателя Дэниела Гура, в котором делается попытка всячески опровергнуть критику в отношении самолета.


Бывший директор Управления стратегической конкурентоспособности в канцелярии министра обороны США, Дэниел Гур в своей статье пытается встать на защиту истребителя пятого поколения. Он отстаивает точку зрения, что самолет F-35 является самым боеспособным истребителем пятого поколения, а вся критика в его отношении едва ли не «высосана из пальца».

Гур ссылается на то, что 17 стран мира выбрали F-35 для своих военно-воздушных сил. Что касается технических проблем, то он уверяет: все они решены посредством корректирующих мер со стороны производителя. Например, удалось исправить недочеты с обслуживанием стелс-покрытия самолета, с оригинальным шлемом летчика.

Интересно, что автор пытается представить истребитель даже не сильно дорогим. По мнению Гура, утверждения, что F-35 стоит очень много, ошибочны. К тому же, уверен американский обозреватель, истребитель представляет собой первую воздушную платформу информационной эпохи, и поэтому он стоит своих денег.

Ведь это – и цена за датчики, бортовые компьютеры, оружие, системы радиоэлектронной борьбы. Гур пишет, что во время многочисленных учений ВВС США и других стран, F-35 демонстрировал великолепные характеристики, добившись максимального поражения целей, что ранее не удавалось сделать ни одному другому американскому истребителю.

Останавливаясь на интеграции на поле боевых действий усилий военной авиации и сухопутных войск, Гур отмечает, что самолет F-35 может использовать свою малозаметность и усовершенствованные датчики для преодоления систем противовоздушной обороны противника. Но он способен и передавать координаты позиций противника артиллерийским подразделениям, что позволяет наносить высокоточные удары силами сухопутных войск.

Кроме того, Гур пишет, что те самолеты, которые заказываются странами сейчас, а будут поставлены через несколько лет, станут еще более совершенными. Ведь они включат в себя дополнительные возможности. По утверждению американского обозревателя, применение самолета F-35 будет иметь решающее значение в военных операциях будущего.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / SAC Tim Laurence/MOD
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2 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:52
    0
    Ну... Гур зря болтать не станет.
    Он больше всех на всех литаках полетал и вправе сравнивать. И у него самый отсосанный в мире палец.
    Наверное...
    А кто лучше покажет только реальный бой, т.е. война.
    Так было всегда.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 10:00
    0
    Но,почему то израильтяне предпочитают сами "доработать надфилем" этот самолёт.....может он и не плох,но как то "терзают смутные сомнения"....а они "терзают" когда что то настырно хвалят.....как в рекламе "виагры".