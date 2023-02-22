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СМИ: Украинские военные впервые применили дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB

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СМИ: Украинские военные впервые применили дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB

Украинские военные впервые применили в зоне боевых действий дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Фактически это ракета, так как оснащена реактивным двигателем.

Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Два майора».

Атака произошла прошлой ночью на территории ДНР. Как отмечает телеканал «Царьград», ударам подвергся Донецк и ряд других населенных пунктов, включая «тыловой» Мариуполь. Удары также наносились по Макеевке и Харцызску. СМИ отмечает,что появление на вооружении ВСУ нового боеприпаса с максимальным радиусом действия может создать дополнительные проблемы нашим военным и жителям новых российских регионов. Соответственно, российской ПВО придется учитывать еще одну угрозу со стороны киевских силовиков.

«Традиционно» украинские боевики применили новое оружие для удара по городам и поселкам Донбасса, то есть по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Местные жители отметили, что использование GLSDB сопровождалось необычным звуком. Предполагается, что в качестве пусковых установок были задействованы уже знакомые на Донбассе РСЗО HIMARS.

О том, что против Донецка этой ночью ВСУ применили какое-то новое вооружение, сообщали также военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и украинский блогер Анатолий Шарий.

GLSDB является продуктом сотрудничества компаний Boeing и SAAB. Ракета создана на основе бомбы GBU-39, к которой добавили реактивный двигатель. Пуск боеприпаса может осуществляться при помощи РСЗО HIMARS или М270. Он гораздо дешевле ракеты ATACMS, которая стоит миллион долларов. Стоимость GLSDB составляет «всего» 40 тысяч долларов.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:57
    +2
    Этого следовало ожидать.Мариуполь во всю отстраивают,а тут такое..
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:02
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      а тут такое..

      Откровенно говоря, ни чего нового бандерлоги не изобрели. Работы для Панцирей добавится, да. Но вопрос о насыщении Панцирями освобожденных территорий стоял и раньше, сейчас встанет еще острее.
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 09:58
    -1
    И чем она отличается от обычных ракет? Большим количеством ВВ?
    И все?
    ДЖИПИЭСа и точного наведения там нет заведомо - судя по цене
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:06
      0
      Отличается тем,что корректируемая бомба определенное время летит пристыкованная к ракете.И да,там есть джипээс и корректируется в полете
  3. Dos
    Dos Сегодня, 09:59
    0
    hi Главное успеть адаптировать наши "Панцири" к приему этих игрушек! Там полет по смешанной траектории. Первая часть полёта - баллистическая.
  4. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 09:59
    0
    « Всё идёт по плану, все цели СВО будут выполнены …» (((
  5. Dich
    Dich Сегодня, 10:00
    0
    что использование GLSDB сопровождалось необычным звуком

    Какой может быть характерный звук, когда это самолетик(бомба) с крыльями и без двигателя после отделения первой ступени?
  6. Primorsky
    Primorsky Сегодня, 10:00
    0
    Что с вероятностями перехвата данного изделия? Читал, что он возможен только на последнем рубеже. Бомба имеет очень малую ЭПР и практически не имеет тепловой сигнатуры. С другой стороны, эти бомбы не такие быстрые и бронированные как ракеты РСЗО для HIMARS.
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:01
    -1
    Украинские военные впервые применили дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB

    надо сбивать штатовские спутники над Украиной, чего уже давно ждут амеровские военные аналитики
  8. Dich
    Dich Сегодня, 10:02
    -1
    Цитата: ivan1979nkl
    надо сбивать штатовские спутники над Украиной, чего уже давно ждут амеровские военные аналитики

    Ты их колличество на орбите видел? Их десятки тысяч.
  9. Oldi
    Oldi Сегодня, 10:03
    0
    Очередное испытание вооружения американцами, по результатам примут решение об актуальности в сегодняшних реалиях боевых действий и о перспективах или их отсутствии. Ну и нам на заметку, что есть такая вафля, нужна ли нам такая же и как ей противодействовать. Полигон, как он есть.
  10. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 10:04
    0
    А уничтожить состав с этим и другим вооружением не пробовали, когда он ещё на пути в Донбасс ?
    состав идёт почти тысячу км. по территории Украины, а по времени это почти сутки, уничтож его сразу же после формирования когда он ещё находиться в глубоком тылу Украины и проблем на фронте будет меньше, а сколько жизней сохраним.
  11. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 10:06
    0
    Это очень плохая новость для всей группировки и тыла