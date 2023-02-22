СМИ: Украинские военные впервые применили дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB

Украинские военные впервые применили в зоне боевых действий дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Фактически это ракета, так как оснащена реактивным двигателем.
Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Два майора».
Атака произошла прошлой ночью на территории ДНР. Как отмечает телеканал «Царьград», ударам подвергся Донецк и ряд других населенных пунктов, включая «тыловой» Мариуполь. Удары также наносились по Макеевке и Харцызску. СМИ отмечает,что появление на вооружении ВСУ нового боеприпаса с максимальным радиусом действия может создать дополнительные проблемы нашим военным и жителям новых российских регионов. Соответственно, российской ПВО придется учитывать еще одну угрозу со стороны киевских силовиков.
«Традиционно» украинские боевики применили новое оружие для удара по городам и поселкам Донбасса, то есть по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Местные жители отметили, что использование GLSDB сопровождалось необычным звуком. Предполагается, что в качестве пусковых установок были задействованы уже знакомые на Донбассе РСЗО HIMARS.
О том, что против Донецка этой ночью ВСУ применили какое-то новое вооружение, сообщали также военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и украинский блогер Анатолий Шарий.
GLSDB является продуктом сотрудничества компаний Boeing и SAAB. Ракета создана на основе бомбы GBU-39, к которой добавили реактивный двигатель. Пуск боеприпаса может осуществляться при помощи РСЗО HIMARS или М270. Он гораздо дешевле ракеты ATACMS, которая стоит миллион долларов. Стоимость GLSDB составляет «всего» 40 тысяч долларов.