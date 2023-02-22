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В Польше Байден выступил в бронекапсуле, пройдя к ней по украинскому флагу

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В Польше Байден выступил в бронекапсуле, пройдя к ней по украинскому флагу

Американский президент Джо Байден во время своего визита в Польшу выступил, скрываясь от благодарных слушателей в бронекапсуле, потоптался по ковровой дорожке в цветах украинского флага, а также несколько раз запутался в тексте своей речи.


Байден приехал в Польшу непосредственно после своей поездки в Киев, где он встретился с Зеленским, побывал у мемориала "небесной сотне", а также поучаствовал в фотосессии, для большего антуража сопровождаемой звуковым сопровождением в виде сирен воздушной тревоги при информированности о том, что Россия не собиралась наносить удары по Киеву.

В польской столице президенту США устроили пышный приём, а на площади, где было запланировано выступление Байдена, оборудовали передвижную прозрачную бронекапсулу, подобную той, в которой выступал Папа Римский после совершения на него покушения.

Кроме того примечательно, что американский лидер, передвигаясь в своем бронеаквариуме, прошелся по ковровой дорожке расцветки флага Украины, тем самым фактически осквернив государственный символ этой страны.

Во время своей речи Байден уже традиционно запинался и путался в словах, что мало способствовало пониманию слушателями смысла его нарративов. Похоже, состояние американского президента со временем только ухудшается, дает знать о себе преклонный возраст и общее состояние здоровья.

Приезд Байдена в Польшу также ознаменовался довольно курьезным падением одного из членов делегации американского президента с трапа самолета.
Автор:
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50 комментариев
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  1. 9PA
    9PA Сегодня, 10:35
    +11
    Не хотел бы я чтобы по моему флагу кто-то ногами ходил
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:37
      +32
      Символически вытереть ноги об Украину - это мощный сигнал laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:41
        +13
        Цитата: Чёрный
        Символически вытереть ноги об Украину - это мощный сигнал laughing


        Полякам хотел сделать приятно.
        1. Azim77
          Azim77 Сегодня, 11:14
          +7
          Цитата: Orange-Bigg
          Полякам хотел сделать приятно

          Поляки сами себе сделали приятно (они же организаторы). Вот такой уровень соседства в сторону ЕС.
          1. dorz
            dorz Сегодня, 11:28
            +1
            Совершенно не важно и не интересно кто и как под себя ходил.

            Основные тезисы речи Байдена:

            — Украина оказалась слишком сильна.;
            — Думали, что НАТО развалится. Но оно объединилось, как никогда прежде;
            — Поддержка Запада Украине не прекратится. НАТО не сдастся;
            — Запад не планирует нападать на Россию. Граждане России не противники США.;
            — США в составе коалиции из 50 стран будут поставлять вооружения Украине;
            — США сделают всё, чтобы Россия заплатила за свою агрессию и военные преступления.
            — В следующем году пройдет саммит НАТО в США.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 10:51
        +5
        не догадались выдать жёлто-голубые носовые платки, не говоря уже о туалетной бумаге с трезубцами
      3. Ru_Na
        Ru_Na Сегодня, 10:52
        +6
        По сути Байден вчера пройдясь по дорожке цвета флага украины показал истинное отношение США к "нэзалежной", они для них просто рабы.
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:31
        +3
        Цитата: Чёрный
        Символически вытереть ноги об Украину - это мощный сигнал

        Более символично будет такое:
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:47
      +11
      Во прикол, по воюющему Киеву старик Джо ходил только с прической даже сирена не испугала, а в мирной Варшаве прикрылся со всех сторон. Он бы еще высморкался на эту дорожку в знак глубокого пофигизма. Кстати шузы в которых он топтался по блакитному Зеленский примет в дар с благодарностью.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:54
        +3
        на площади, где было запланировано выступление Байдена, оборудовали передвижную прозрачную бронекапсулу,

        Ну, это, чтобы любящие чады не засосали до смерти... wassat Короче, защита от чрезмерной любви!
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 11:00
        +3
        Цитата: Silver99
        . Он бы еще высморкался на эту дорожку в знак глубокого пофигизма. Кстати шузы в которых он топтался по блакитному Зеленский примет в дар с благодарностью.

        Шузы .. Хо хо , Зеля использованную байденом туалетную бумагу нюхает с восторгом . Вместо кокаину подсел на фекалии Байдановские ..
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:36
        +1
        Цитата: Silver99
        . Кстати шузы в которых он топтался по блакитному Зеленский примет в дар с благодарностью.

        Эти шузы Байден подарит Маровецкому, а потоптанный флаг Зеленскому.
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 11:02
      +1
      В США все сильнее разгорается скандал с «ядерным взрывом» в Огайо, где власти сожгли содержимое перевернувшихся вагонов с химикатами: «Я несколько дней назад смотрел видео, после того, как они взорвали все вагоны, и там вверх поднимается такой «гриб», его все видели на фотографиях, и он распространился на километр. А потом этот парень в Дарлингтоне стал показывать фотографии черной пыли, которая сыпалась из этого облака, черного облака над его домом. Это похоже на сажу «ядерной зимы», что возникает при атомном взрыве. Это невероятно похоже на «ядерную зиму». Так что да, мы взорвали эти города атомным взрывом из химикатов, вот это мы и получили. - Показывают этот «гриб», черный «гриб», как эта сажа поднимается, а затем оседает, а что дальше будет? Я знаю, вы обеспокоены тем, что появятся очаги раковых заболеваний в течение ближайших 15 лет, что будут заражены подземные воды и колодцы, что рыба уже гибнет в водоемах, и домашние животные умирают. И знаете что, прежде всего, я бы не вернулся в этот дом, но мы видим, что сотрудники минздрава или агентства по охране природы заходят и оглядываются – окей, все в порядке, ребята, можно смело возвращаться».
      Помните, я с недельку писал про параллели? Что в США уже были и своя "Перестройка", и свой "Огонёк", и свой Матиас Руст. Осталось Сухой Закон ввести.. Кстати Хантер Байден вполне на роль Раисы Максимовны подходит))).
      Мне тогда в комментах написали, что ещё не было Чернобыля.
      Уже есть. Катастрофа в Огайо по последствиям будет гораздо страшнее Чернобыля, облака не просто ядовитые а МЕГАЯДОВИТЫЕ и НИ-КОГ-ДА не раскладываются со временем, ВЕЧНЫЙ ЯД, по данным химиков под ударом жизнь 30 миллионов американцев. При этом информации в СМИ около нуля, журналистов арестовывают, власти говорят "Всё в порядке, ничего не происходит". В начале Чернобыльской  именно так и было, сначала власти упорно отрицали сам факт катастрофы, потом отрицали её масштабы, далее отрицали её долгосрочные последствия, потом отрицали претензии пострадавших. Пересмотрите пропагандистский сериал "Чернобыль" от HBO - это всё про США сегодня. Аннушка с маслом, Воронья слободка, надписи на стене...
      Что-то взрываться всё стало в "граде на холме", 18 нефтегазовых заводов сгорело только за 10 месяцев прошлого года, не следят за техникой безопасности и банально износ оборудования, как на ИЗВЕСТНЫХ китайских фотографиях(не этого года а тех самых 2019-2020) ДРЯХЛЫХ "Минитменов-3", позорище. 19.02.2023 еще один пожар, догорает большой химзавод в Чикаго, параллельно догорает огромный завод во Флориде, 25 тысяч квадратных метров пожара больше недели.
      20.02.2023 Окленд, Калифорния.
      Более 55 000 потребителей остались без эл\э в результате масштабного блэкаута. В городе полностью обесточены районы, не работают светофоры, многие застряли в лифтах, остановился международный аэропорт.
      Причина - пожар на крупной подстанции Pacific Gas and Electric Company.
      После огромных пожаров на нефтегазовых и химических производствах в Норвегии, Огайо, Луизиане, Техасе, Иллионойсе, Мичигане, Флориде, на Гавайях, Италии, теперь горит крупный нефтехимический завод и в Монреале.
      Хайалиа, штат Флорида, 21.02.2023, 19:00 по Мск: На следующий день, после взрыва металлургического завода в штате Огайо, та же участь постигла промышленный объект по производству и ремонту цистерн в штате Флорида. Подтверждено 2-е погибших и 3-е раненых.
      21.02.2023 21:00 по Мск: В Небраске под откос ушел очередной состав, больше десятка рухнувших грузовых вагонов с сырьём и химпродуктами, кругом зеваки и спасательные машины.
      23:30 по Мск: В Западной Вирджинии завод горит, металлургический. Всё как мы любим. Вот интересно, Колесо Генотьбы переключится на катастрофы с теплоходами, по аналогии с поздним СССР "Александром Суворовым" и "Адмиралом Нахимовым"? Среди всех военных флотов самая высокая аварийность в последние годы у индосов, НА ПОРЯДОК больше чем у нас к примеру(при численности всего на 30% меньше). Насчёт их гражданского флота не знаю(там также больше на четверть сейчас, у нас 3000, у них 3700) но они постараются.
      Эти события, связанные с многочисленными взрывами, произошли всего за 10 дней — и практически без освещения в СМИ.
      А тонны боевого отравляющего вещества - Фосгена - после сгорания тонн поливинилхлорида в Огайо ставят под угрозу миллионы жизней в Питтсбурге, Нью-Йорке, Торонто и других близких городов С.Америки:
      https://www.russiapost.su/archives/320585
      Уже маленькую стату собрали, чисто за 3 недельки февраля из того что в СМИ было(походу не всё):
      "На фото ниже можете видеть карту Штaтов с отмеченными на нём 12 инцидентами на железной дороге связанных со сходом вагонов с рельс, которые произошли только за февраль.
      Однако, это лишь часть всего. Примерно столько же и инцидентов на промышленных предприятиях, большинство из них связано с химической промышленностью.
      Некоторые из инцидентов можем озвучить:
      3 февраля 2023 г. состав из 50 вагонов сошёл с рельс и загорелся.
      6 февраля 2023 г. произошел крупный пожар на химическом заводе Carus Chemical Plant
      13 февраля загорелся завод по переработке мусора в г. Дораль.
      13 февраля произошли еще 2 инцидента с железнодорожными составами в Южнoй Каролине и Тeхасе. Сошли с рельсов 3 и 16 вагонов соответственно.
      15 февраля разбился грузовик, перевозивший порядка 1 тонны оксида азота в городе Тусон, объявлена эвакуация.
      16 февраля в Флориде вспыхнул пожар на заводе компании Nursery Supplies Inc.
      16 февраля произошел пожар на наливном терминале порта Талос.
      17 февраля загорелся объект по хранению и переработке отходов.
      17 февраля в городе Ван Бюрен сошли с рельсов вагоны железнодорожного состава с химическими веществами.
      20 февраля взрыв на заводе I Schumann & Co по производству металла и красок
      21 февраля железнодорожный состав, перевозивший уголь, потерпел крушение в Небраске.
      И список продолжает пополняться.
      Не кажется ли вам, что это очень странно? С одной стороны это может быть связано с анонсированным увеличением производства аpтиллерийской продукции спецназначения. И тем не менее, что если это действительно связано, но совсем не так, как можно подумать на первый взгляд? Что говорит об этом ирaнский корпус СИР?"
      https://dzen.ru/sferalive
      ВЧЕРА ВАЛЕРИЙ ПЯКИН ПРИВОДИЛ ДАННЫЕ, В США ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ПРОИЗОШЛО БОЛЕЕ 1000 АВАРИЙ НА Ж/Д. ВДУМАЙТЕСЬ, ПО ТРИ АВАРИИ В ДЕНЬ!
      Филадельфия, Тусон, Чикаго, Монгомери, Окленд - список техногенных катастроф и огромных промышленных пожаров в США пополняется ежедневно, но СМИ молчат что еще более подогревают панику в обществе, потосу как видео десятков тысяч метров новых пожаров разлетается по соцсетям со скоростью света.
      Как там братья-месяцы пели?

      Я слегка офигел. Что бы сделали наши? Пару тысяч тонн песка, чтоб вся дрянь впиталась, потом сняли бы его вместе с почвой метра на три - и в глубокую шахту от людей подальше. А эти ыдоры взяли спички и подожгли, там фосгеном весь немаленький штат накрыло. Где ФЕМА из кино? Зато на Огайщине месяцами будет запах прелого сена по утрам, да и не только по утрамlaughing
      Версия множественных токсичных катастроф в Америке последних за пару недель(и поливинилхлорид в огайо, и грузовик с азотной и возгорание хранилища химикатов) - это от действий, направленных на быстрое наращивание производства боеприпасов, задействуют ранее не использованные(зачастую и заброшенные) мощности, куда уже логистика отмерла как ненужная, от чего казусы с катастрофическими последствиями будут происходить и дальше. Мене, текел, фарес.
      Всё о других народах думают, заботятся, переживают - сердобольные, а своя попа горитwassat. В городе Киссимми во Флориде горит склад пластика, пламя охватило 30 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ. 16 февраля 23:30 по Мск:
      Несколько вагонов ж/д-состава сошли с рельсов в пригороде Детройта (Мичиган), вагоны содержат химические вещества. 21.02.2023 в Огайо новое ЧП - взорвался и горит металлургический завод в Бэдфорде, по предварительной информации 8 раненых госпитализированы. Каждый час в "граде на холме" подобное.
      P.P.S. Стрельба в университете Мичигана стала 67-м случаем массового расстрела в США в 2023 году. 16 февраля, 45 дней с начала года, 67 массшутингов (массшутингом считается, когда 4 и больше трупов). Просто рай для жизни, ну нафиг так жить.
      Саус парк-гениальный мультик.Он хоть и утрированно,но показал как там чудесно с школьной стрельбой,бездомными,отношением к бездомным,блм,повальное пьянство, тупость и наркомания, "политкорректность", вопросы "множества гендеров" - ВСЁ показали. Саус-парк скорее не мультик,это какое то гротескное жизнеописание обычной американской жизни. Сперва уничтожение авторитета силовых структур (армии и органов правопорядка), позорный уход из Афгана, ряд техногенных катастроф, крушений на транспорте, появление неопознанных шаров(полет Руста), НЛО(как раз в последние годы Союза их десятками "видели"), следом - товарный дефицит, инфляция на фоне снижения объемов денежной массы.
      Я же правильно перечислил события, происходившие перед развалом СССР? Ещё немного - и на карте мира появится новое Содружество Независимых Государств, с пятьюдесятью членами.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 11:33
        +1
        Уважаемые форумчане, посмотрел отрывок выступления ,,гегемона,, Ну фейк же про флаг.При всей ненависти к врагам не стоит сочинять то чего не было. А автору не плохо проверить информацию, если он сам её не сочинил.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 12:04
          +1
          Непонятно, какие цели преследовал автор
          Максим Светлышев, распространяя свои художества "А.ля фотошоп". Ведь там вообще не было никаких дорожек. Какая же таким авторам в дальнейшем будет вера? Я тоже не люблю ни свидомых, ни Байдена, но врать то форумчанам зачем, которые, не проверив инфу, тут же стали её обсуждать на полном серьезе? Не опускайтесь до уровня "дочерей офицеров".

      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:43
        +1
        Цитата: Сармат Саныч
        Я же правильно перечислил события, происходившие перед развалом СССР?

        Все верно перечислили, только вот придет подарок от Смирнова - "Ваш коммент соответствует статье" и выпишет очередное замечание.
      3. topol717
        topol717 Сегодня, 12:10
        +2
        Текст Вашего комментария слишком длинный и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

        Фигасе пост.
        А может это все Боширов и Петров?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:38
    +4
    Сон разума..Но ему позволено,он-господин.Аhohly?Да они в востоге от этого..Пятки господина коснулись евоной тряпки
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:42
      +3
      Пятки господина коснулись евоной тряпки

      Это он своими демократическими подошвами показал близость своих идеалов к Украине, что их разделяют микроны. Пятки хозяина и державный стяг, вместе навеки. wassat
  3. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 10:39
    +5
    Интересно сколько поляков воспользовались моментом чтобы вытереть ноги о флаг Украины! Жаль народ Украины по прежнему молчит!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Интересно сколько поляков воспользовались моментом чтобы вытереть ноги о флаг Украины! Жаль народ Украины по прежнему молчит!

      Геббельс и его последователи, хорошо поработали не Украине, ребята все плохое впитывают как губка. Жаль конечно, но уже втрое поколение растет при извращенном сознании. Я думаю все помни, как в Киеве и по Украине вначале на демонстрации выходили с зеркалами, а потом с кастрюлями и ведрами на голове. Человек в нормальном сознании о таком даже не подумает. Больше добавить нечего, все не от Бога, а от Сатаны.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:36
      -1
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Интересно сколько поляков воспользовались моментом чтобы вытереть ноги о флаг Украины!

      А могли бы порезать на сувенирные половички!
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Интересно сколько поляков воспользовались моментом чтобы вытереть ноги о флаг Украины! Жаль народ Украины по прежнему молчит!

      Нисколько, потому как никакого флага там не было. Фейк это. Автор вас нагло обдурил.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 10:40
    +2
    И это всё, что можно сказать о визите Байдена? То, что на границе с Приднестровьем концентрируются украинские войска, никак с поездкой Байдена не связано?
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:40
    +1
    Во время своей речи Байден уже традиционно запинался и путался в словах

    .. ну что вы хотите от дедушки.)

    Чёрный, а Вы это хорошо подметили, "вытер ноги"... , какие же польские deбилы устраивали эту ассамблею... , а с другой стороны - цирк)
  6. cpls22
    cpls22 Сегодня, 10:45
    +3
    Надо было просто рабицей обтянуть.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:46
    0
    Опять ВО фейк публикует. Единственное размытое фото, на видео просто синяя дорожка. Ну поляки те еще тролли...но этого не было.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:56
      0
      Понятно, что за "державу" обидно, но она разноцветная, и не радужная.
    2. Архивариус Вася
      Архивариус Вася Сегодня, 11:19
      +3


      Похоже что да, чисто прикол с фотошопа, а жаль)
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 11:32
        0
        Похоже что да, чисто прикол с фотошопа, а жаль)

        Надо было статью про синий флаг Евросоюза написать.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    -1
    Пройдясь по дорожке в цветах украинского флага не только Байден показал свое истинное отношение к этой стране, но и поляки постелившие такую дорожку. Странно по Киеву ходил с Зеленским даже без бронежилета, а в Польше выступал в бронекапсуле. Все же поляки в этом плане мало чем отличаются от украинцев. За неимением сирен (не правильно поймут) поставили бронекапсулу.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:55
      +3
      поставили бронекапсулу

      зафиксировали деда - чтобы знал место и не бродил по залу
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        зафиксировали деда - чтобы знал место и не бродил по залу

        Слабо зафиксировали.
        Можно бы и формалином залить. laughing
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:46
    +1
    Кроме того примечательно, что американский лидер, передвигаясь в своем бронеаквариуме, прошелся по ковровой дорожке расцветки флага Украины

    Ну поляки молодцы, свой флаг вместо подстилки для хозяина не подстелили, а подстелили украинский. Этим уже поляки и американцы, показали отношение к Украине. Теперь даже слепой видит, что для запада Украина это подстилка для ног и прокладка "Тампекс" (злые соседи не согласятся со мной, но фото на лицо).
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: tihonmarine
      Ну поляки молодцы, свой флаг вместо подстилки для хозяина не подстелили, а подстелили украинский.

      Проверяйте инфу. Не было там никакого флага.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 10:47
    +3
    Такие бронекапсулы,обычно,используют при проведении судебных процессов над военными преступниками.......может это репетиция?А поляки ещё те шутники с намёком.......про флаг.
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:47
    +4
    Реакция поляков не удивительна. Кстати, слово "б-ы-д-л-о" придумано поляками для своих украинских холопов. Это исторический факт.
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:48
    +2
    Байдену давно пора совершать свои визиты по миру в другой капсуле:
  13. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 10:49
    +1
    Символичненько поляки выразились! recourse
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    0
    В Польше Байден выступил в бронекапсуле, пройдя к ней по украинскому флагу
    . Их дела... сами, сами пусть на такое смотрят.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:50
    +2
    Теперь патриоты должны проклянут Бидона ,он по флагу Украины прошел . Маразм у политиков Запада на столько силен,что они из флага Украины сделали дорожку Бидону ....................
  16. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:51
    +3
    Улыбнуло про дорожку, если бы он так прошелся дома по своему - тапками бы закидали. А зачем бронекапсула? Пшеков боится или не доверят? Так вроде холопы, а фото Петрова и Баширова у них на всех углах развешаны.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:56
      0
      Нет,не закидали бы---они из своего и трусы шьют....такие патриоты....
  17. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 10:51
    0
    Имел, имеет и поимеет.... Хороший знак для урок.....
  18. PPD
    PPD Сегодня, 10:51
    0
    Он Байден, ему можно- зеленые человечки разрешили. wassat
  19. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 10:52
    -1
    отоптался по ковровой дорожке в цветах украинского флага,

    Даю горе-пропагандистам еще более вычурный вариант - Байден осквернил ЕС, пройдя своими ножищами по ковровой дорожке в цветах флага ЕС.
  20. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:14
    0
    Конечно, это все случайно, без злого умысла:) Но как символично!
  21. Oldi
    Oldi Сегодня, 11:26
    0
    Мда, выглядит унизительно, но для нации опустившейся на колени перед англосаксонскими бандитами это норма.
    Как один типичный представитель, так и все по сути своей холопской.
  22. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:43
    -1
    В кресле главы Украины посидел... какого прокурора уволить, какого назначить - пораспоряжался... по украинскому флагу грязными башмаками прошёлся...
    И чубаки до сих пор не понимают, что они - всего лишь негры на ранчо "Украина", принадлежащем дедушке Байдену... laughing
  23. Vitaly Gusin
    Vitaly Gusin Сегодня, 12:06
    +2
    Кроме того примечательно, что американский лидер, передвигаясь в своем бронеаквариуме, прошелся по ковровой дорожке расцветки флага Украины, тем самым фактически осквернив государственный символ этой страны.
    Уважаемый Максим!
    Когда такое произносят пропагандисты на тв зритель может поверить.
    Но уважающем себя СМИ, а также пользователи проверяют информацию
    и когда обнаруживается ФЕЙК вся статья равна -0.
    Очень жаль, что администрация не проверяет не добросовестных авторов.