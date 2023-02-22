«В данной ситуации мы вправе защищаться любым оружием»: Медведев прокомментировал приостановку действия ДСНВ.

Запад фактически объявил войну России и готов ее уничтожить, в такой ситуации мы имеем право защищаться любым оружием, в том числе ядерным. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку действия ДСНВ, а также выступление американского президента.
Приостановка участия России в ДСНВ является правильным и неизбежным решением, принятым в сегодняшней ситуации. США до вчерашнего дня думали, что они могут гадить России везде и во всем, работать на ее уничтожение, но Москва не посмеет трогать договор СНВ, поскольку он не должен касаться отношений России и США. Однако в Вашингтоне ошиблись, причем грубо. В ситуации, когда США открыто заявляют о желании уничтожить Россию в ее сегодняшнем виде, мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
По словам Медведева, НАТО обладает гораздо большим ядерным арсеналом, чем Россия, в ДСНВ не учитываются ядерные арсеналы Франции и Великобритании, а это уже давно пора сделать.
Комментируя обращение Байдена к российскому народу, которое он сделал перед толпой поляков в Варшаве, российский политик назвал его традиционной американской "проповедью" с поправкой на старческий маразм. Американский президент пытался убедить всех, что США не намерены уничтожать Россию, когда все их действия говорят об обратном.
Также Медведев перефразировал высказывание Байдена об Украине, в котором тот заявил, что "Если Россия остановит вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это станет концом Украины".
Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится
- добавил он.