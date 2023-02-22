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«В данной ситуации мы вправе защищаться любым оружием»: Медведев прокомментировал приостановку действия ДСНВ

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«В данной ситуации мы вправе защищаться любым оружием»: Медведев прокомментировал приостановку действия ДСНВ

Запад фактически объявил войну России и готов ее уничтожить, в такой ситуации мы имеем право защищаться любым оружием, в том числе ядерным. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку действия ДСНВ, а также выступление американского президента.


Приостановка участия России в ДСНВ является правильным и неизбежным решением, принятым в сегодняшней ситуации. США до вчерашнего дня думали, что они могут гадить России везде и во всем, работать на ее уничтожение, но Москва не посмеет трогать договор СНВ, поскольку он не должен касаться отношений России и США. Однако в Вашингтоне ошиблись, причем грубо. В ситуации, когда США открыто заявляют о желании уничтожить Россию в ее сегодняшнем виде, мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.

По словам Медведева, НАТО обладает гораздо большим ядерным арсеналом, чем Россия, в ДСНВ не учитываются ядерные арсеналы Франции и Великобритании, а это уже давно пора сделать.

Комментируя обращение Байдена к российскому народу, которое он сделал перед толпой поляков в Варшаве, российский политик назвал его традиционной американской "проповедью" с поправкой на старческий маразм. Американский президент пытался убедить всех, что США не намерены уничтожать Россию, когда все их действия говорят об обратном.

Также Медведев перефразировал высказывание Байдена об Украине, в котором тот заявил, что "Если Россия остановит вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это станет концом Украины".

Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится

- добавил он.
Использованы фотографии:
ТГ-канал Медведева
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29 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:33
    +1
    Хочется спросить, а помимо Франции и Британии ядерное оружие еще есть у Китая, Индии, Пакистана и как бы не финтили парни с пейсами у Израиля, его кто-то учитывает ? Куда полетят их заряды или будут "тихо" детонировать в шахтах ?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:47
      0
      полностью согласен с фразой:
      Приостановка участия России в ДСНВ является правильным и неизбежным решением


      сейчас время начало работать на Россию против США и НАТО - будем оснащать гиперзвуковые носители ядерными боеголовками, что снизит воинственный задор Запада
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:14
        -5
        Насчёт "времени, работающим на Россию" согласна с Вами, гасить "задор Запада"...
        да, надо, чем... это другой вопрос.
        Темнейший очень грамотно решил эту задачу: в договоре нет понятия "приостановка членства", поэтому мы и не выполняем соглашение, но и не выходим из ДСНВ.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 12:00
          0
          А я пользуюсь популярностью в обществе неaдекватных аборигенов окраины.)
          Включите мозги, ребята, ну... если ещё хоть что-то из серого вещества осталось.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:54
      +3
      "Песня" про Францию с Англией старая, ещё со времён СССР, но так нами и не решённая.
      Вместо того, чтобы переливать из пустого в порожнее и СССР и России давно следовало присовокупить ядерные арсеналы указанного дуэта к таким же арсеналам США, попутно учитывая Израиль, Пакистан, Индию и Китай, но как-то непостижимом образом не срастается и в верхних эшелонах власти сохраняется достаточно большой костяк мягкотелых и податливых на западную лесть деятелей, которые за сладкими речами англосаксов не видят их хищного оскала и звериной ненависти и к России и ко всему остальному что с ней связано.
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 10:36
    +1
    «В данной ситуации мы вправе защищаться любым оружием»: Медведев прокомментировал приостановку действия ДСНВ.

    Ну так давайте защищаться!!! Кто против-то? Уже полгода об этом все кричат, вот только достучаться до "верхушки" не могут....
    Та очень занята - она лозунги придумывает и говорит, говорит, говорит, говорит......
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:46
      +3
      Это просто очередное бла бла бла.Без выводов и реальных действий
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 11:12
        0
        Вообще-то, виноват, но я не имел ввиду СЯО.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:22
        0
        Компенсирую ваши минусы.)
        Дима, привет. Всё что не может сказать вслух Темнейший, говорит Медведев,
        ...в свойственной ему манере.
    2. Yapet100
      Yapet100 Сегодня, 11:13
      +1
      Опять слова...слова... А НАТО всё новое и новое оружие испытывает на России...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: Yapet100
        Опять слова...слова... А НАТО всё новое и новое оружие испытывает на России...

        Но вот с ЯО у них большая проблемма, поэтому они и визжат, как "в нашем колхозном свинарнике". А все здесь весьма прозаично.
        Путин упомянул, что в США истекают сроки годности ядерных боеприпасов.
        Массовое производство ядерных боеголовок в США было приостановлено в 1989 году, когда на завод Роки Флэтс в штате Колорадо нагрянуло ФБР. Утечки и загрязнение радиоактивными материалами близлежащей территории на этом заводе фиксировались ещё в 1960-х годах, в том числе и крупный пожар, на ликвидацию последствий которого ушло два года. Из-за нарушений на заводе, в 1989 году в санитарный водосборник города попала хромовая кислота. ФБР начало собственное расследование, которое закончилось в 1992 году признанием эксплуатанта - фирмы Rockwell виновной в 10 экологических преступлениях и самым крупным штрафом на тот момент за экологические преступления в $18,5 млн.
        В том же году завод был закрыт, масштаб загрязнений был настолько огромен, что пришлось снести более 800 строений, переместить более 21 тонны радиоактивных материалов, вывезти более 1,3 миллиона кубометров отходов и переработать более 72 миллионов литров воды. Процесс очистки завершился только в 2005 году, обошелся в $7 млрд, превратив бывшую территорию завода в заповедник дикой природы.
        На текущий момент, у США осталась всего одна лаборатория в Лос-​Аламосе, где можно проводить манипуляции с ядерными боезарядами. С 2007 по 2011 год там было произведено в общей сложности 29 модернизаций ядерных боеголовок для ракет, запускаемых с подводных лодок, а с 2013 года вообще все работы были приостановлены из-за несоблюдения правил работы с радиоактивными материалами.

        В 2021 году работы были возобновлены и в июне того же года Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) объявило, что успешно завершило первую модернизацию боеголовок для ракет, носителями которых являются подводные лодки, правда с опозданием на год и превышением бюджета на несколько сотен миллионов долларов.
        Суть модернизации заключалась в том, что к ядерному заряду 1988 года выпуска был установлен новый электронный взрыватель, предохранитель и бризантное вещество для активации заряда. По оценкам NNSA, общие затраты на программу модернизации составят $2,8 млрд до 2026 года.Согласно бюллетеню ученых-​​атомщиков, в США имеется около 3800 ядерных боеголовок, возраст которых составляет от 30 до 40 лет. Американские ученые неоднократно проводили исследования долговечности имеющихся ядерных боеприпасов. В 2003 году, после проведенных исследований, NNSA давало оценку минимального срока службы ядерных зарядов в течении 45 лет с момента изготовления.
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 10:37
    +3
    Похоже, пока Медведев был при первых должностях, то ему поручалась роль "хорошего следователя", теперь же, назначив его замом, ему поручили роль "плохого". Всё равно решения принимают совсем другие люди.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:23
      0
      решения принимают совсем другие люди.

      совершенно верно...
    2. vargo
      vargo Сегодня, 12:01
      0
      Жириновского не стало( А Дмитрий занял его роль резкого политика несущего мнение на грани или прямо в лицо. Я бы сравнил эту роль с некой ролью шута при царе. Шуты ведь не просто так что-то говорили. Они порой прямо в лицо могли сказать резкое, но честное, словно бы в шутку но...
      Аналогия чуть натянута, но после ухода Жириновского, роль его кто-то должен был занять. Дмитрий тут и сгодился
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:41
    -3
    СВО будет закончена по достижению целей и задач , именно это подтвердил Зампред Совбеза РФ
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:47
      +7
      Если вас не затруднит - внятно сформулируйте эти цели и задачи. Это не наезд на вас, просто может вы знаете, что именно будет считаться победой в этой странной войне. Просьба - слова денацификация и демилитаризация в силу огромной размытости этих понятий не употреблять. Заранее благодарен.
    2. Yapet100
      Yapet100 Сегодня, 11:14
      +2
      Эти слова о СВО стали уже какой-то мантрой! Да толку с этой мантры никакого!
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:44
    +3
    Самая лучшая оборона - это наступление, а самая лучшая защита - нападение

    это не мои слова - этой максиме уже не одно тысячелетие. Но у меня такое ощущение, что наше руководство ни историю, ни философию не изучало, труды великих не читало, и смотрит не столько на карту мира, сколько себе в карман - договорняки последних дней тому яркий пример.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +2
    в такой ситуации мы имеем право защищаться любым оружием, в том числе ядерным
    По сути Россия имеет намного больше прав чем использует сегодня и это не только право при необходимости применить ЯО. Это право на теракт против нашей страны отвечать актом возмездия против страны его совершившей. Это право более жестко и даже грубо затыкать рты западным русофобам не знающим меры в своих высказываниях. Да и еще много чего.
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:00
    -1
    Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части


    К сожалению, если СВО будет идти как идёт уже год - Россию порвут на части и без остановки СВО...
    Невозможно победить, когда твой противник не обезглавлен и беспрепятственно получает всю военную помощь со стороны неприкасаемых для России.
    И никакая мобилизация Россию не спасёт - если Запад поставил целью уничтожение России, так они не остановятся, и на нашу мобилизацию ответят своей. А их просто больше и пропаганда у них работает не хуже.
    И не надо здесь кивать на опыт ВМВ - там у СССР были и союзники, и военная помощь.

    Единственный шанс всё это остановить - это по-настоящему напугать Запад ядерным оружием. Все остальные варианты - это уничтожение народа России, увы...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: Погоны
      И не надо здесь кивать на опыт ВМВ - там у СССР были и союзники, и военная помощь.

      Главное что было - социалистический строй и желание народов СССР его отстаивать.
    2. fax66
      fax66 Сегодня, 11:19
      +2
      Полностью согласен. Мы топчемся на месте, бойцы устают, народ устаёт, конкретных целей нет, понимания, чего мы можем и чего мы хотим (в смысле страна) - тоже нет...
      Всё это может привести к нехорошим последствиям для "верхушки" и страны в целом.
  8. Адрей
    Адрей Сегодня, 11:06
    +5
    Дожились recourse! Зампред Совбеза РФ путает ДСНВ и стратегическую ядерную доктрину. Или специально пытается смешать "мух и котлеты" для электората? Типа, в силу своих умственных способностей он это схавает? laughing
    Мне вообще непонятно "кидание чепчиков в воздух" по поводу приостановки ДСНВ. Договор ограничивает количество зарядов, носителей, пусковых установок (упрощено). Кто то верит, что за 6 мес мы в состоянии создать 1000 новых зарядов, 500 "Ярсов", 500 ракетных шахт, 100 Ту-160 и Ту-95 и 10 "Бореев"?
    Тогда о чем все это бла-бла-бла? hi
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:20
      0
      Так, уже вышло разъяснение - соблюдать СНВ3 будем по своей воле.

      Россия обещает не наращивать ядерный арсенал после приостановки ключевого договора с США

      "При этом в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в рамках жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - подчеркивают в российском МИД.
  9. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 11:11
    0
    От страха за грядущее поражение ВСУ в "Украинской правде" сегодня пишут: "...По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн." Сто тонн это круто ...
  10. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:13
    0
    Зря мы химическое оружие уничтожили, как вариант устрашения противника в дополнение к ядерному оружию.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:17
    +1
    Я думаю, что было бы неплохо возобновить (демонстративно) ядерные испытания. И не делать из этого секрета. А, вообще- это все говорильня, для нашего внутреннего пользования. Слабых и нерешительных- били, бьют и будут бить.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Я думаю, что было бы неплохо возобновить (демонстративно) ядерные испытания. И не делать из этого секрета.

      Удержать в секрете натурные испытания ядерного заряда невозможно в принципе laughing hi
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:21
    -1
    America and Europe are trying to camouflage their financial problems, and their international political failures.
    The easiest distraction then is to create fears and enemies first it was the exploitation of COVID and now it is Russia and China
    And since everyone has become a social media junkie, it's easy to stir up and manipulate people. Social media has become the most dangerous weapon, as dangerous as an atomic bomb.