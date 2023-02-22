Военное обозрение
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США могли недавно передать ВСУ 12 РСЗО HIMARS с дальнобойными ракетами

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США могли недавно передать ВСУ 12 РСЗО HIMARS с дальнобойными ракетами

Примерно две недели назад США осуществили передачу Украине еще 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет Telegram-канал «Неофициальный Безсонов Z», ссылаясь на информацию, полученную от источников в военной разведке.


Но самое важное – к переданным РСЗО прилагаются дальнобойные ракеты с дальностью до 150 километров. Как утверждает Даниил Безсонов, ракеты являются новыми. Не исключено, что они – экспериментальные, но их характеристики держатся в строгом секрете и американской, и украинской сторонами.

По сообщению Telegram-канала, речь идет отнюдь не о GLSDB, поставки которых анонсировались США ранее. Таким образом, украинская армия могла получить в распоряжение дальнобойные ракеты, применение которых представляет существенную угрозу как российским войскам, в том числе их тылам, так и мирному населению в новых регионах Российской Федерации.

Напомним, что киевский режим все время требует от западных покровителей поставок ракет большей дальности. Как уверяют украинские лидеры, такие ракеты якобы не будут применяться по территории России. Но, во-первых, кто и когда верил заявлениям украинских нацистов?

Во-вторых, все освобожденные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также вошедший в состав России по итогам референдума еще в 2014 году Крым ни Украина, ни США российскими территориями не считают, и это означает, что Вашингтон фактически дает «зеленый свет» Киеву на применение ракет по любым целям на данных территориях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB. Flickr
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47 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:48
    +11
    Никто в принципе и не сомневается, что рано или поздно укровермахту дадут то, что они попросят....
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:07
      +2
      ураинцы просят... Запад даёт... Всё это похоже на спектакль-прикрытие. Реально ситуация такая: США вводят своё дальнобойное оружие на территорию Украины и стреляют по разведанным ими же целям. Украинцам даже не дают на кнопку давить - это происходит по сигналу по спутнику из центра управления в штатах. Максимальная ответственность укробойцов - водители установок, предположительно ((
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:52
    +6
    сша делает что хочет вот и весь ответ !!!!!!!!!!!
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:55
      -4
      Цитата: opuonmed
      туда суда всу не чего

      Туда суда ... Хи хи хи ... Не истерить ! Не визжать , Не ныть ! Ишь разбалакался- туда , суда ... Не русский что ли ? И всегда надо помнить , что -" На каждую хитрую ж ... задницу , найдётся болт с левой резьбой ! " , hi
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 11:10
        +1
        Тралфлот бухой ещё хуже пишет, вообще непонятно. laughing
    2. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 12:23
      0
      Предположительный источник поклонения и паники,
      пример из многих возможных.
      ВАШИНГТОН, 7 февраля 2023 г. — Государственный департамент утвердил возможную военную продажу правительству Польши пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью 10 миллиардов долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны представило требуемый сертификат, уведомив Конгресс о возможности продажи.
      Республика Польша запросила закупку восемнадцати (18) пусковых... комплектов модуля загрузки пусковой... M57... M30A2 с GMLRS-AW IMPS... M31A2 GMLRS-U... XM403 с GMLRS-ER AW.
      https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/poland-high-mobility-artillery-rocket-system-himars-0
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    +3
    У скептиков, утверждающих уничтожения химарсов на окраине по третьему кругу, вопросы еще остались? Фоточку надо? (Ремикс на китайский ролик - Очки надо?)
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:03
      0
      А у краины лимит существует на химеры? Типа 20 штук поставили, а больше никак? Разумеется уничтожаются установки . Но оружие эффективное,опасное. Поэтому поставляют и будут поставлять, пока мы позволяем.
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 11:48
      0
      Да остались. Мне и дальше надо фоточку. Мой мозг просто безбожно обезображен интеллектом и образованием, и поэтому в нем быстро разрушаются примитивные логические цепочки, между "уничтожением" Химарсов и новыми поставками. Это потому, что легко выстраиваются новые более совершенные. Во-первых Химарсов всего было поставлено что-то около 26 единиц, если я правильно помню, плюс 12 М270. В общем в совокупности их было менее 40 единиц на всю Украину. Не так уж много для такой линии фронта. И пока не были налажены поставки боеприпасов к ним - украинцы новых не просили. Во-вторых, под новые дальнобойные боеприпасы очевидно что нужно новое програмное обеспечение, которое может не встать на старое "железо". Кроме того новые боеприпасы могут быть мощнее и создавать более мощную отдачу в момент пуска, что требует усиленной конструкции пусковой установки. Поэтому совершенно логично что под новый боеприпас можно подкинуть ещё 12 более совершенных установок. Не ахти какое огромное число. Кроме того, если кто-то был в бронепоезде, то сообщаю, что последние несколько месяцев ведутся довольно успешные переговоры по поставкам Украине наступателтных вооружений из которых на виду только Брэдли и танки. А чего там ещё - об этом предпочитают не говорить. Кроме того, учитывая некоторые успехи российских войск на Артемовском направлении и начала наступления на Авдеевском направлении, почему бы не усилить оборонную группировку Химарсами не ослабляя её на других направлениях? Ну, а дальнобойные ракеты будут бомбить крупные артиллерийские склады на ещё большем удалении от фронта. Учитывая, что на многих направлениях российские войска испытывают снарядный голод - это ещё более усугубит ситуацию и еще более ослабит российское продвижение, которого по сути и так нет с момента появления Химарсов, несмотря на мобилизацию. Так что видимо к весеннему наступлению украинская армия готовится по полной. Как раз к апрелю доперемалывают мобиков последней волны под Авдеевкой, Угледаром и Артёмовском. Это ж стратегия понятная даже двенадцатилетнему ребёнку. Всё как в примитивной компьютерной стратежке. Сначала организовываеш оборону и копишь юнитов. Потом, после очередного вражеского наступления, когда юнитов у противникак как раз нет - они стерлись о твою оборону - резко переходишь в контрнаступление. И тут бац - харьковскся перегруппировка. Очевидно даже для детей. Курская битва, кстати тоже примерно так строилась. Сталинградское сражение. Каков же уровень IQ тех, кому это неочевидно? Может им для умственного развития со своими детками или внуками в стратежки на компьютере порубиться, вместо того, чтобы довольно глупенькие подколочки интернете писать?

      А фотки давайте. Без фоток никак. Украина заявляет о 9-ти уничтоженых ТОС-1/2 с начала СВО. По крайннй мере фото одной точно показывали. Не пытались подрассказать, что их невозможно добыть.
      Напоминаю, что ТОС всего лишь в два раза больше было перед началом СВО чем Украине дали Химарсов с М270. Так что вперёд за доказательствами.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 11:49
        0
        Во-вторых, под новые дальнобойные боеприпасы очевидно что нужно новое програмное обеспечение, которое может не встать на старое "железо".

        Нет.
        Кроме того новые боеприпасы могут быть мощнее и создавать более мощную отдачу в момент пуска, что требует усиленной конструкции пусковой установки.

        Нет.
        Не пытались подрассказать, что их невозможно добыть.

        "Фотки ТОС" получить нет проблем - это оружие первой линии.
        1. Хагакуре
          Хагакуре Сегодня, 12:00
          0
          Что "нет"? На каком основании "нет"? Как раз если зания есть, то "да". ))
          Кстати, о фотках.

          Вроде даже не первая линия обороны. И как-то поубедительней выглядит, чем уничтожение Химарсов. Учитесь делать фотки, а не отговорки.
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 12:22
            0
            Что "нет"? На каком основании "нет"? Как раз если зания есть, то "да". ))

            1) Нет на то ,что процитировано
            2) На основании тех самых знаний.
            Вроде даже не первая линия обороны.

            Вроде разбитая техника на ОСТАВЛЕННОЙ территории. Или нет?
          2. topol717
            topol717 Сегодня, 12:29
            0
            Сейчас 2023 год. Крепкий орешек Мегафон рекламировал. Хотя даже не догадывался об этом.
            Была бы задача, вам бы нафотошопили 100500+ фоток. вам от этого легче станет?
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:03
        0
        Так что вперёд за доказательствами - "Я бы вас послала, но вижу, что вы уже оттуда." (Ф. Раневская)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    +5
    США осуществили передачу Украине еще 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS... к переданным РСЗО прилагаются дальнобойные ракеты с дальностью до 150 километров.
    А РСЗО наверное невидимки - исчезли в Польше, появились на Украине. Не этими ли ракетами была осуществлена массированная ночная атака ВСУ?
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 10:56
    +3
    Неблагодарное дело смотреть в будущее, но кто его знает такими темпами поставок вооружений дело может дойти и до интервенции... Или в Киев или в Москву...
  6. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 10:56
    -1
    А могли и не передать.
    Новость высосана из пальца.
  7. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:58
    +1
    киевский режим все время требует от западных покровителей поставок ракет большей дальности

    Вчера Темнейший напомнил Дяде Сэму, что чем больше дальнобойного оружия на окраине, тем мы будем ближе к Западу.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 11:03
      +2
      чет не получается такого он сказал но на деле пока не выходит
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 11:34
        +2
        Смотрел вчера выступление Цезаря. Улыбнуло. Особенно о том, что нужен один миллион рабочих на предприятия ОПК. Если мне ее изменяет память, то у нас по его велению уже создано 20 миллионов высокотехнологичнских рабочих мест. А типа новые дворяне или патриции, кто их разберет, сидят и внимают. И так это мне напомнило поздний СССР с его съездами и аплодисментами, переходящими в овации. Такое же раболепие. И я помню, какой катастрофой это закончилось. Один самодовольный вид главного биатлониста чего стоит. У него все в шоколаде. Дочь по дубаям с внучками и жучками, а на снаряды какие то лимиты… В общем что то тревожно за страну с такой элитой.
    2. ugos
      ugos Сегодня, 11:25
      0
      Ну да это особенно видно в Авдеевке, которая 15 км от Донецка.
    3. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 11:29
      -1
      Цитата: Egeny
      тем мы будем ближе к Западу.

      это мы заметили....не было Хаймарсов, стояли возле киева и николаева......появились хаймерсы мы сразу откатились....
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:50
        -1
        появились хаймерсы мы сразу откатились....

        Ой да ладно, Дима... мы все небезгрешные.)
        Вот, через год ... на запад идём потихоньку... всё же учимся.)
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:02
    -1
    Как уверяют украинские лидеры, такие ракеты якобы не будут применяться по территории России. Но, во-первых, кто и когда верил заявлениям украинских нацистов?

    После применения что будем делать?
    1. Рисовать новую красную линию...
    2. Применим «аналогов в мире нет»...
    3. Утрёмся и будем ждать начала...
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 11:31
      -2
      Цитата: ROSS 42
      3. Утрёмся и будем ждать начала...

      конечно утремся, ведь бить тактическим ядерным оружием не будем, а вот если да же 20 установок хаймерс с дальностью пусть даже 150 км разнесут тылы, потом начнется штурм и....??
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 12:05
        0
        тогда всеобщая мобилизация..................................
    2. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:32
      0
      Пункт 2 предлогаю в следующей редакции-"аналогов.нет"(с).
    3. cmax
      cmax Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: ROSS 42
      Как уверяют украинские лидеры, такие ракеты якобы не будут применяться по территории России. Но, во-первых, кто и когда верил заявлениям украинских нацистов?

      После применения что будем делать?
      1. Рисовать новую красную линию...
      2. Применим «аналогов в мире нет»...
      3. Утрёмся и будем ждать начала...

      Для выбора наверное потребуется помощь в зале, на выбор, пусть выбирают ( ведь они же говорят, что все идёт по плану) - МО, Генштаб, Верховный. Но скорее всего актуальным будет пункт #3.
    4. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 12:21
      0
      Третье, пока Гаага не станет близка настолько, что прийдется созывать народное ополчение.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:05
    +2
    В общем, если Путин не мобилизует всю Россию - общество, государственный аппарат и экономику по типу: "всё - для фронта, всё - для победы!"
    Мы проиграем эту войну.
    Потому что воевать одним левым мизинцем у нас явно не получается.
    Время полумер и полурешений закончилось.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Потому что воевать одним левым мизинцем у нас явно не получается


      Послушайте мнение генерала, Героя Советского Союза, вам понравится. good

  10. alexey2073
    alexey2073 Сегодня, 11:06
    0
    Блин, какие все наивные! Если запад говорит, что не будет передовать что-то, то 100℅ передаст. Это как и наш Великий кормчий- я не буду ххххххх, чтоб меня в сортире замочили! И.... не исполняет. Никто и никогда, ну кроме РФ, не объявляет, что и куда поставляет и где хранить будут.
  11. cadaver
    cadaver Сегодня, 11:08
    +5
    Вспоминаются некоторые словоизвержения: -"Пощелкаем, отодвинем!"
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:09
    +4
    забавно что подобные новости до сих пор преподносятся
    как аккуратные прощупывающие красные линии шаги амерами.
    да надо будет они по 100 штук еженедельно гнать необходимое оружие
    для продолжения балансированной мясорубки.

    логичная тактика ослабления противника

    растягивающиеся красные стринги уже давно порваны
  13. Million
    Million Сегодня, 11:19
    -1
    Когда уже разбомбят железную дорогу,по которой идут поставки оружия на Украину?
  14. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 11:22
    0
    Ну вот. А вчера некоторые возмущались, что Конашенков по 2 кругу их уничтожает.
  15. Dich
    Dich Сегодня, 11:22
    -1
    Об этом пишет Telegram-канал «Неофициальный Безсонов Z»

    Сказки венского леса. Факты, нужны факты.
  16. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:24
    -1
    Я думаю нужно утилизировать " Тополя" снимаемые с боевого дежурства, по замене на новые, по СВУ. Просто бетонная боеголовка (макет) с космической скоростью может нанести такой удар мало не покажется. soldier
    1. solar
      solar Сегодня, 12:11
      0
      Много тоже. У ядерных ракет точность относительно невысокая. Для ядерного заряда это неактуально, а для обычного- вероятность что либо повредить реально- очень невысокая
  17. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:26
    +1
    Их вчера применяли по целому ряду городов Донбасса, долетело даже до Мариуполя. Тут надо понимать, что все заявленные поставки как правило уже частично переданы нашему врагу, сейчас их просто легализуют. Проблема в том, что мы очень слабо работаем в этом направлении. Это проблема нашей разведки. Вот сейчас по Первому идет фильм "Начальник разведки", там как раз показана аналогичная ситуация которая сложилась в СССР перед ВМВ. Нам катастрофически не хватает нужных кадров на Украине. Отсутствуют диверсии, нет убийств лидеров нацистов, нет взрывов инфраструктуры. При этом все перечисленное мы имеем на нашей территории и уже успели ликвидировать несколько диверсионных групп. О чем это говорит? А говорит это о том, что компетентность наших спецслужб вызывает очень много вопросов. Кумовство мы развели и коррупцию. К войне никто реально не готовился...
  18. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:28
    +2
    Да не могли, а передали. Запад совершенно не боится нас. Не боится, потому что знает, ничего ему не будет, никто адекватно не ответит, по зубам и поддых не даст. Для этого должны быть Фаберже. А, у нас- есть СВО.
  19. Dich
    Dich Сегодня, 11:33
    0
    Цитата: Тикси-3
    это мы заметили....не было Хаймарсов, стояли возле киева и николаева......появились хаймерсы мы сразу откатились....

    Первые 4 Хаймарса приехали в конце июля.
  20. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:47
    +1
    уже все военкоры пишут что всу стала бить по тылам РФ ну что дождались ! когда нужно было тылы уничтожать противника полит силу мосты штабы и тп и тд
  21. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 12:11
    +1
    Пора задействовать А-50 и Ту-160 в тандеме.
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 12:23
      0
      хозяева не позволят Задайтесь вопросом? Почему имея такое вооружение ни разу поставки оружия и пути доставки.Не уничтожены Там! После передачи.Что это ка не сговор.Поставлено на кон имущество забугорное чиновников и прочих.Его по па каким то причинам не тронули!
  22. German Brit
    German Brit Сегодня, 12:20
    0
    США поставили Украине 12 РСЗО HIMARS с дальнобойными боеприпасами Шойгу снова не собирается их уничтожать и пути поставки.Так кто хуже????
  23. German Brit
    German Brit Сегодня, 12:24
    0
    хозяева не позволят Задайтесь вопросом? Почему имея такое вооружение ни разу поставки оружия и пути доставки.Не уничтожены Там! После передачи.Что это ка не сговор.Поставлено на кон имущество забугорное чиновников и прочих.Его по па каким то причинам не тронули!