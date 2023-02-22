США могли недавно передать ВСУ 12 РСЗО HIMARS с дальнобойными ракетами

Примерно две недели назад США осуществили передачу Украине еще 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет Telegram-канал «Неофициальный Безсонов Z», ссылаясь на информацию, полученную от источников в военной разведке.Но самое важное – к переданным РСЗО прилагаются дальнобойные ракеты с дальностью до 150 километров. Как утверждает Даниил Безсонов, ракеты являются новыми. Не исключено, что они – экспериментальные, но их характеристики держатся в строгом секрете и американской, и украинской сторонами.По сообщению Telegram-канала, речь идет отнюдь не о GLSDB, поставки которых анонсировались США ранее. Таким образом, украинская армия могла получить в распоряжение дальнобойные ракеты, применение которых представляет существенную угрозу как российским войскам, в том числе их тылам, так и мирному населению в новых регионах Российской Федерации.Напомним, что киевский режим все время требует от западных покровителей поставок ракет большей дальности. Как уверяют украинские лидеры, такие ракеты якобы не будут применяться по территории России. Но, во-первых, кто и когда верил заявлениям украинских нацистов?Во-вторых, все освобожденные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также вошедший в состав России по итогам референдума еще в 2014 году Крым ни Украина, ни США российскими территориями не считают, и это означает, что Вашингтон фактически дает «зеленый свет» Киеву на применение ракет по любым целям на данных территориях.