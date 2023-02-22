Замглавы МИД Рябков: Стратегический потенциал Великобритании и Франции объединен с американским в «единый кулак»

В сложившейся ситуации Российская Федерация более не может не учитывать стратегический потенциал вооружений Великобритании и Франции как угрозу. Его следует рассматривать вместе с потенциалом США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.По утверждению высокопоставленного дипломата, стратегический потенциал Франции и Великобритании объединен с американским в «единый кулак». Следовательно, он также представляет угрозу для России и не может рассматриваться вне российско-американского диалога о контроле над ядерными вооружениями.Как отметил Рябков, пренебрегать тем фактом, что два союзника США, Великобритания и Франция, обладают собственным потенциалом в сфере стратегических вооружений, невозможно. Ранее Россия учитывала преимущественно американский потенциал. Но события на Украине показали, что весь «коллективный Запад» выступил единым фронтом против России.Напомним, что вчера, в послании Федеральному собранию РФ, президент России Владимир Путин объявил о приостановлении участия страны в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Пока Москва из этого договора не выходит, но участие в нем приостановлено.Разумеется, не может теперь идти и речи о каких-либо инспекциях американских представителей с целью уточнения стратегического потенциала России. Ведь представители Запада уже перестали скрывать, что их главная цель – «стратегическое поражение» России и, стало быть, разрушение российского государства.