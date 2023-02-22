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Замглавы МИД Рябков: Стратегический потенциал Великобритании и Франции объединен с американским в «единый кулак»

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Замглавы МИД Рябков: Стратегический потенциал Великобритании и Франции объединен с американским в «единый кулак»

В сложившейся ситуации Российская Федерация более не может не учитывать стратегический потенциал вооружений Великобритании и Франции как угрозу. Его следует рассматривать вместе с потенциалом США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.


По утверждению высокопоставленного дипломата, стратегический потенциал Франции и Великобритании объединен с американским в «единый кулак». Следовательно, он также представляет угрозу для России и не может рассматриваться вне российско-американского диалога о контроле над ядерными вооружениями.

Как отметил Рябков, пренебрегать тем фактом, что два союзника США, Великобритания и Франция, обладают собственным потенциалом в сфере стратегических вооружений, невозможно. Ранее Россия учитывала преимущественно американский потенциал. Но события на Украине показали, что весь «коллективный Запад» выступил единым фронтом против России.

Напомним, что вчера, в послании Федеральному собранию РФ, президент России Владимир Путин объявил о приостановлении участия страны в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Пока Москва из этого договора не выходит, но участие в нем приостановлено.

Разумеется, не может теперь идти и речи о каких-либо инспекциях американских представителей с целью уточнения стратегического потенциала России. Ведь представители Запада уже перестали скрывать, что их главная цель – «стратегическое поражение» России и, стало быть, разрушение российского государства.
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13 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:02
    +2
    Как минимум Израиль примкнет к этой ядерной кодле против России. В качестве полигона для испытаний российского ядерного оружия я бы предложил Шпицберген, не зачем засорять Новую Землю.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Silver99
      Как минимум Израиль примкнет к этой ядерной кодле против России.

      Думаю не примкнет . Они на оборот попытаются получить гешефт с этого бардака . ИМ такой враг в лице России не нужен
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:03
    -1
    Стратегический потенциал Великобритании и Франции объединен с американским

    ..поэтому Темнейший и заявил о "приостановке членства в ДСНВ". Микрон обеспокоился тут же....
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:03
    +1
    Интересно,а когда писали договор,эти силы не были обьеденены?Только сейчас их собрали в кулак?Чушь галимая
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:15
      0
      Чушь галимая

      вот её, эту чушь, и приостановили. Договор требует пересмотра и доработки - как минимум, а может быть и просто отмены, т. к. он не учитывает потециал обычных вооружений
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 11:28
      0
      Были и тогда объединены. Только когда был СНВ 1, особой роли силы Англии и Франции не играли.
      А самое важное это то, что США-то могут подсократить своё ЯО. И РФ может а вот Англия и Франция - оч.вряд ли. Никуда вывести они его не могут, держать в Европе - означает нарушать баланс ЯО по СНВ. В общем ни в каком договоре по СНВ они участвовать не будут. А РФ остаётся розовой и пушистой, ибо злодеи капиталисты не захотели :)
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:10
      0
      Чушь галимая

      Дима, ДСНВ подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в Праге 8 апреля 2010 года. Айфончик юрист, но не стратег.
      Владимир Путин продлил соглашение 29 января 2021 года... вот, почти и вышли.
  4. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:28
    +2
    Честно говоря, не ожидал такого пустого и слабого выступления Путина... Опять ни о чем!! Опять будем чего-то ждать, на кого-то надеяться... одни лозунги(( Для такого выступления 5-и минут было бы достаточно: 1.ДСНВ, 2. Отказ от болонской системы, 3. Материнский капитал для новых областей. Ждал, что он ответит на терроризм США на СП и даст команду снести норвежские трубопроводы в нейтральных водах, кабели интернета перерезать, долбануть серьезно по укрофашистам, уничтожить логистику нациков и т.д.. Надо изменять ВДоктрину РФ с точки зрения применения ТЯО/СЯС. Американцы должны знать, что поставки тяжелых вооружений или авиации мы будем считать агрессией против России и тд. А услышали одни разглагольствования для глупых ушей...
    1. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 11:35
      +3
      Потому что верхушка не свободна а своем праве.. и это видно.
      1. Андрей Андреев_2
        Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:45
        +2
        Театр.. Только пацаны гибнут реально(((
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:35
    0
    А когда подписывали предыдущие СНВ, почему ядерное оружие Англии и Франции не учитывали?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    0
    А вот интересно, когда заключали договор с американцами почему сразу не постарались включить туда английский и французский ядерные потенциалы? Или считалось, что без команды Сша эти страны ЯО не применят? Но они союзники Сша и члены НАТО. В этом смысле правильно поступил Китай, который на аналогичное предложение ответил, что может его рассмотреть после включения в договор Франции и Британии.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:55
      0
      Тогда и наши войска в берлине стояли и много где в европе а поляки строили торговый флот. Оттого европу и невоспринимали, да и мало было того оружия у них(своего а не на базах американского) Потом переподписали под очередную сказку америки.