Миграция не по-русски: девятый вал

Не у вас, а у нас
В наших СМИ уже не первый год журналисты и политологи рассказывают о миграционном кризисе в Европе. Но суть этих разговоров одна: «В Европе Ужас, Ужас и Ужас! Масса людей с другой культурой приехали и не желают адаптироваться к жизни в новых условиях».
Итак, они не учат язык, они сохраняют свои обычаи, они совершают преступления и, более того, заставляют европейцев плясать под их дудку. Кадры хроники показывают нам толпы мигрантов на улицах Берлина, Парижа, Брюсселя. Но при этом никто не говорит о миграционном кризисе в России.
Вот просто сравним цифры мигрантов там и здесь. В странах ЕС Евростат и ОЭСР насчитали 1,3 млн мигрантов, при этом в ЕС проживает около 447 млн человек. Цифры по России: проживает 147 млн человек, по данным МВД, в январе-сентябре 2022 г. в РФ приехало 12,78 млн мигрантов.
Не многовато? Нет, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на российские стройки планируется до 2024 года привлечь порядка 5 миллионов мигрантов. Ну и где ситуация сложнее сейчас и будет в будущем? Но наши СМИ про проблемы, связанные с мигрантами, нам особо не говорят. Почему? Ой, потому что у нас проблем нет! Попробуем разобраться.
В начале даже не было слова
После распада СССР Россия впервые столкнулась с проблемой массовой иммиграции. Оставаясь на уровне середины 1980-х гг. (около 800 тыс. чел. в год), многотысячный поток в Россию через границы новых независимых государств имел причины, в корне отличавшиеся от причин переездов в РСФСР в рамках одного государства.
Это было бегство русских и русскоязычных граждан от «парада суверенитетов» и начавшегося геноцида русских в некоторых национальных республиках. Ведь на закате своего господства КПСС не обращала внимания ни на рост национализма, ни на религиозный экстремизм в странах средней Азии.
Как результат, прошли волной жестокие погромы, например, в Душанбе. Пик пришёлся на февраль 1990 г. Об этом в книге «Враг народа» написал Дмитрий Рогозин:
«Характерно, — что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. В середине февраля 1990 г. национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала.»
Эти истории, о которых упрямо молчит российское телевидение «во избежание разжигания межнациональной розни», вы и сегодня не сможете услышать от чудом оставшихся в живых русских беженцев. А если кто-то вспомнит тогдашние погромы, то немедленно получит в ответ обвинение в фашизме!
Более того, никто не провёл никакого не только полицейского расследования, но даже социологического опроса, а потому прежние радикалы и даже убийцы все эти годы спокойно приезжали в Россию.
Они же соотечественники!
Интересно, что соотечественник для России — это любой гражданин распавшейся империи, даже если ни он, ни его предки в РСФСР не жили. И ни к русским, ни к другим жителям России отношения не имеют. Здесь нет и не может быть этнических причин — слишком многонациональной страной был СССР.
К современной России, по уверению наших чиновников, нельзя применять опыт репатриации таких мононациональных государств, как Германия, Израиль, Греция, и даже опыт Казахстана. Если гражданство Израиля могут получить: только евреи, дети евреев, внуки евреев, супруги евреев, вдовы и вдовцы евреев…, то в России может легко стать гражданином и таджик, и киргиз, и узбек, и казах…
Летом 2010 года Госдума РФ уточнила понятие «соотечественник». В новой редакции закона к соотечественникам отнесли граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом, а также лиц, проживающих за пределами РФ, сделавших свободный выбор в пользу духовной и культурной связи с Россией.
За основу признания принадлежности к соотечественникам лиц, не состоящих в гражданстве Российской Федерации, предложили положить принцип самоидентификации. Вот так. Жители Азии, милости просим в Россию... за гражданством. Зато вернувшемуся из-за рубежа русскому гражданство получить в разы сложнее. Почему?
Отвечу прямо. Ну, во-первых, мигрантам, желающим стать гражданином РФ, активно помогают этнические диаспоры. Во-вторых, наша бюрократия — лучшая в мире! По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, проблемы с получением гражданства возникают из-за подмены понятий:
«У нас утвердилась ошибочная практика. Мы говорим о желании поддержать соотечественников, а на самом деле рассматриваем их исключительно как трудовой ресурс. Даже в рамках госпрограммы по переселению. Существует разница между идеей репатриации, то есть возвращения на родину, и миграцией по трудовым причинам.»
Депутат Затулин отмечает, что зачастую люди сталкиваются с трудностями из-за требования отказаться от гражданства другой страны:
«Чтобы представить подтверждение о выходе из гражданства, например, Украины, до прошлого года требовалось предоставить справку от самой Украины о том, что человек вышел из гражданства. Естественно, сама Украина таких справок не выдавала.»
Переселяем по программе
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, была принята указом Президента РФ 22 июня 2006 года. 14 сентября 2012 года Путин подписал указ, содержащий новую редакцию программы и сделавший её бессрочной.
Переселенцам был положен ряд льгот: например, разрешено беспошлинно ввозить своё имущество, компенсировались затраты на проезд и провоз багажа (одного пятитонного контейнера для трёх членов семьи, более трёх членов семьи — два пятитонных контейнера), и один легковой автомобиль можно также было ввезти без уплаты таможенной пошлины. Позднее «подъёмные» на переезд были увеличены со 120 тыс. до 240 тыс. рублей на заявителя и до 120 тыс. рублей — на каждого члена семьи переселенцев.
Но фактически эта программа, увы, провалилась. Интересно, что писалась она под репатриацию русских, оставшихся на территории новых государств после распада Союза, но ею активно пользовались жители Таджикистана и Узбекистана. В этих республиках были даже открыты конторы, которые занимались оформлением переселения.
Вот мнение о причинах провала программы начальника регионального УФМС Костромы Александра Шайнова:
«Программа переселения из-за рубежа соотечественников, действовавшая в Костромской области в 2009-2012 годах, не оправдала возложенных на неё ожиданий: 40 % переселенцев покинули регион.»
Фактически, по словам Шайнова, Костромская область была использована лишь как площадка для натурализации иностранцев. Получив в ускоренном порядке гражданство РФ и материальные выплаты, переселенцы уехали в другие, более благополучные регионы — Москву, Ярославль, Иваново и Нижний Новгород, где подобных программ не было.
А вот Калужская область в феврале 2022 года сама вышла из программы переселения соотечественников. Её не будут разрабатывать на период с 2022 по 2027 годы. Программа действовала 14 лет, по ней можно было въехать в страну по упрощённой схеме. В первые годы доля славян среди приезжих составляла более 80 процентов.
«К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17 процентов. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей»,
— отмечается в сообщении губернатора области Владислава Шапши.
Также Шапша в своём официальном канале в Телеграме рассказал, что без предупреждения заехал в региональный миграционный центр и встретил приезжего, который вообще не понимал по-русски. При этом сертификат о знании языка у него был.
«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки»,
— заявил Шапша.
Также Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Согласно документу, иностранцы не могут работать в розничной торговле, общепите. В том числе не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Организациям региона было дано три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.
Их нравы
Решение не было спонтанным. Дело в том, что в декабре 2021 года в Обнинске произошёл резонансный случай: в одной из школ наукограда два мигранта-подростка совершили попытку сексуального домогательства к ученице четвертого класса. Также стало известно, что несколько учеников терроризировали всю школу. На учёбу они брали с собой ножи и даже угрожали ими учителям. Дальше — больше.
Выяснилось, что Обнинск — первый российский наукоград постепенно превратился в мигрантское местечко: в городе с населением около 120 000 человек, почти треть — приезжие из Средней Азии. Волна миграции, подпитанная из бюджета, привела к нагрузке, с которой не справляется не только школы — перегружена вся социальная инфраструктура города.
Мигранты с лёгкостью получали и даже покупали гражданство, не владея русским языком, а затем пользовались щедрыми госпрограммами на зависть местным. СМИ писали, что гражданство стоило 200 тысяч рублей. Так что губернатор не реагировать на ситуацию не мог!
Как видим, в Калужской области (и не только в ней) шло этнодемографическое замещение коренного населения. Этнодемографическое замещение — это термин ООН. Он не несёт какой-либо моральной или политической окраски. Он обозначает простой факт: коренные почти не рожают, а некоренные всё больше приезжают.
Фактически это медленное вытеснение коренного населения. Простейший пример — В России всё нагляднее присутствие в системе торговли некоренного населения. Также у нас растёт число бывших мигрантов в структурах административной власти на всех уровнях государственного управления и даже внутри правоохранительных органов. То есть замещение населения происходит и в административном секторе.
Помните разразившийся в 2018 году скандал, когда Федеральную Кадастровую палату РФ возглавил уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов. Приказ о его назначении подписал руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. Интересно, что Парвиз до назначения два года работал медбратом, а с 2008 по 2016 год не работал вообще.
Зато после публикаций в СМИ и соцсетях Росреестр начал править биографию Тухтасунова. Ведомство стало настаивать, что Парвиз не был безработным, а «занимал различные должности в коммерческих структурах». Вот такие бывают карьерные взлёты.
Что в зеркале статистики
Количество преступлений в России, совершённых иностранными гражданами за 11 месяцев 2022 года, выросло почти на 10 % по сравнению с позапрошлым годом. Согласно данным МВД РФ, показатель роста преступности стал наибольшим за последние 5 лет.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 37 тыс. преступлений, что на 9,8 % больше, чем за январь-ноябрь 2021-го»,
— говорится в материалах ведомства.
Так, только граждане из стран СНГ совершили порядка 30,4 тыс. преступлений. Это на 15,2 % больше, чем годом ранее. Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в стране фиксируется увеличение количества криминальных проявлений среди иностранцев. Почти 80 % прироста доли преступлений связаны со сферой незаконного оборота наркотиков.
При этом мигранты, которые были депортированы за правонарушения, получали позже амнистию. Например, осенью 2021 года стало известно, что триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию. Под амнистию попали граждане Таджикистана и Узбекистана. Подобные амнистии были и для граждан Молдавии и Киргизии. Также проводили амнистию для тех, кто застрял в России после начала пандемии коронавируса, просрочил документы и не смог уехать на родину.
В феврале прошлого года Москва и Душанбе достигли договорённостей, согласно которым в Россию смогут въехать более 120 тыс. таджикских трудовых мигрантов. Речь идёт о гражданах, которым в 2021 году запретили въезд в Россию. В список входят лица, которые допустили нарушения законодательства. При этом в списке нет лиц, которым запретили въезжать в страну российские суды. То есть — «всё хорошо, прекрасная маркиза»?
По данным Центробанка, в 2019 году физические лица отправили в страны ближнего зарубежья почти 13 млрд долларов денежных переводов. Много это или мало? Так это с чем сравнить. Денежные переводы из России в страны ближнего зарубежья в 2022 году выросли на 300-500 %. Они достигли рекордных объёмов за всё время, пока ЦБ других стран ведут статистику, то есть с 2004-2014 годов.
Это подсчитало РБК на основе данных центробанков Казахстана, Грузии, Узбекистана, Армении и Киргизии. Например, в 2022 году отправили в Казахстан почти 800 миллионов долларов, в Грузию — около двух миллиардов долларов. Это больше в пять раз, чем в 2021-м. Объём переводов из России в Армению за 11 месяцев прошлого года увеличился в четыре раза и превысил три миллиарда долларов.
Неплохо же так пополнить бюджеты своих республик! Но, как известно, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Что ж, «Россия щедрая душа!».
От Бобокуловой к драке в челябинской школе
Помните безумную няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая отрезала голову маленькой девочке-инвалиду, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая детской головкой под крики: «Аллах Акбар». Тогда суд признал сиделку больной шизофренией и отправил её на принудительное лечение, после которого Бобокулову просто выслали из России.
А уже 8 февраля этого года произошла драка подростков в школе Челябинска, которую СМИ для начала подали как обычную «стрелку» между двумя молодёжными бандами. Однако корни конфликта гораздо глубже и серьёзнее — участники напавшей группы были русскими, а их противники принадлежат к различным южным народам.
Конфликт приобрёл черты межнационального, и некоторые сразу заговорили о проявлении русской ксенофобии и возвращении скинхедов. Но затем стали выясняться неприглядные подробности, рисующие дело в ином свете.
Так, «жертва» потасовки Феруз, его друг Зинатулох со товарищи около пяти лет терроризировали младших школьников: отбирали у них деньги и телефоны, избивали, причём обычно нападали толпой на одного. Страдали и девочки, к которым юные мерзавцы приставали.
Более того, есть подозрения, что хулиганов «опекает» некая местная ОПГ, возможно, этническая. Во всяком случае, «набор» в молодёжную шайку, состоящую из нескольких десятков человек, осуществлялся по принципу «нерусскости». Её костяк составляют уроженцы стран Центральной Азии и выходцы из Закавказья.
Иными словами,
«этнобандиты фактически попытались захватить русских детей в заложники»,
— резюмировал публицист Егор Холмогоров.
Известный блогер Сергей Колясников написал:
«Полиция Челябинска вчера доблестно задержала, вы наверняка догадаетесь кого – только русских ребят. Сколоченная по национальному признаку банда, терроризирующая жителей микрорайона, полиции не интересна.»
Интересно, что по России пошла волна поддержки русских парней из Челябинска. Люди из разных городов и часовых поясов требуют объективного расследования деятельности этнопреступников. Видимо, то там, то тут вспыхивающие драки толпы приезжих с местными уже перешли ту черту, когда всё случившееся можно не замечать.
В 1960 году поэт Николай Рубцов написал:
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в твои леса и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы,
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.
Смотри, опять в твои леса и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы,
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России.
Я бы только добавила, что «иных времён татары и монголы» не нагрянули, а их целенаправленно завезли. В чьих интересах?