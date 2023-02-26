Миграция не по-русски: девятый вал

Не у вас, а у нас

В начале даже не было слова

«Характерно, — что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. В середине февраля 1990 г. национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала.»

Они же соотечественники!

«У нас утвердилась ошибочная практика. Мы говорим о желании поддержать соотечественников, а на самом деле рассматриваем их исключительно как трудовой ресурс. Даже в рамках госпрограммы по переселению. Существует разница между идеей репатриации, то есть возвращения на родину, и миграцией по трудовым причинам.»

«Чтобы представить подтверждение о выходе из гражданства, например, Украины, до прошлого года требовалось предоставить справку от самой Украины о том, что человек вышел из гражданства. Естественно, сама Украина таких справок не выдавала.»

Переселяем по программе

«Программа переселения из-за рубежа соотечественников, действовавшая в Костромской области в 2009-2012 годах, не оправдала возложенных на неё ожиданий: 40 % переселенцев покинули регион.»

«К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17 процентов. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей»,

«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки»,

Их нравы

Что в зеркале статистики

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 37 тыс. преступлений, что на 9,8 % больше, чем за январь-ноябрь 2021-го»,

От Бобокуловой к драке в челябинской школе

«этнобандиты фактически попытались захватить русских детей в заложники»,

«Полиция Челябинска вчера доблестно задержала, вы наверняка догадаетесь кого – только русских ребят. Сколоченная по национальному признаку банда, терроризирующая жителей микрорайона, полиции не интересна.»

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в твои леса и долы

Со всех сторон нагрянули они,

Иных времён татары и монголы,

Они несут на флагах чёрный крест,

Они крестами небо закрестили,

И не леса мне видятся окрест,

А лес крестов в окрестностях России.