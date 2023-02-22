Польский президент заявил об отсутствии запчастей для ремонта предназначенных для Украины танков Leopard 2A4

Я надеюсь, что их Leopard готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями

Созданная странами Европы так называемая " танковая коалиция", задачей которой является поставка танков Украине, трещит по швам. Как оказалось, Польша тоже не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по передаче немецких "Леопардов" Киеву. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.Европа вряд ли наскребет даже 50 танков к весне этого года, судя по последним заявлениям, звучащим от руководства тех стран, кто громче всех выступал за поставки бронетехники Украине. Даже Польша, самая первая пообещавшая поставить украинской армии 14 ОБТ Leopard 2A4, "как только будет разрешение от Германии", сдала назад. Как оказалось, у Варшавы нет запчастей для ремонта танков, предназначенных Киеву. Да ни у кого нет, включая саму Германию.Типичная ситуация, когда политики мелят языком, ничего не зная о состоянии своих вооруженных сил. Теперь у Польши вся надежда на немцев, которые единственные могут "со скрипом" предоставить Киеву танки, да и то только потому, что являются производителем данной техники.- заявил Дуда.Между тем в Киеве утверждают, что Польша предоставит все 14 ОБТ Leopard 2A4 через две или три недели после того, как украинские танкисты завершат обучение в Германии. А завершится оно должно в марте, ближе к концу месяца.