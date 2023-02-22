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Польский президент заявил об отсутствии запчастей для ремонта предназначенных для Украины танков Leopard 2A4

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Польский президент заявил об отсутствии запчастей для ремонта предназначенных для Украины танков Leopard 2A4

Созданная странами Европы так называемая "танковая коалиция", задачей которой является поставка танков Украине, трещит по швам. Как оказалось, Польша тоже не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по передаче немецких "Леопардов" Киеву. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.


Европа вряд ли наскребет даже 50 танков к весне этого года, судя по последним заявлениям, звучащим от руководства тех стран, кто громче всех выступал за поставки бронетехники Украине. Даже Польша, самая первая пообещавшая поставить украинской армии 14 ОБТ Leopard 2A4, "как только будет разрешение от Германии", сдала назад. Как оказалось, у Варшавы нет запчастей для ремонта танков, предназначенных Киеву. Да ни у кого нет, включая саму Германию.

Типичная ситуация, когда политики мелят языком, ничего не зная о состоянии своих вооруженных сил. Теперь у Польши вся надежда на немцев, которые единственные могут "со скрипом" предоставить Киеву танки, да и то только потому, что являются производителем данной техники.

Я надеюсь, что их Leopard готовы, потому что, честно говоря, у нас серьезные проблемы с запасными частями для танков. Запасные части производятся только в Германии, так что это достаточно распространенная проблема. У других стран тоже есть такие сложности, потому что Германия испытывает серьезные проблемы с запасными частями

- заявил Дуда.

Между тем в Киеве утверждают, что Польша предоставит все 14 ОБТ Leopard 2A4 через две или три недели после того, как украинские танкисты завершат обучение в Германии. А завершится оно должно в марте, ближе к концу месяца.
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:12
    +2
    Польский президент заявил об отсутствии запчастей для ремонта предназначенных для Украины танков Leopard 2A4


    Ему можно верить?Или лучше не стоит?
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 11:19
      +2
      Теперь вся надежда на "убитого" Аркадия Бабченко и его Абрамс laughing
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:35
      +2
      Ему можно верить?Или лучше не стоит?

      верить можно, но не нужно - обманет
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:55
      +1
      Ему можно верить?

      глядя не его ухмыляющуюся рожу - нет.)
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:16
    0
    у нас серьезные проблемы с запасными частями для танков.

    Звиздят как дышат, по любому должен быть запас.
    Или гонят дезу, или просто тянут время.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:23
      0
      "Звиздят"
      гонят дезу
      тянут время
      Смысл ваших предположений поясните?
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:17
    +2
    у Варшавы нет запчастей для ремонта танков, предназначенных Киеву. Да ни у кого нет, включая саму Германию.
     И куда дели то?Были,да сплыли? Сразу,вспоминается рассказ А.П.Чехова "Злоумышленник",помните? Где крестьянин ,гайки отворачивал на ж/д путях?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:31
      0
      Заметьте! Не без понятия : подряд не откручивали
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:24
    0
    Это отвлекающий маневр. Если такие вещи озвучиваются на самом высшем уровне, то это часть стратегии. Операция поикрытия . Значит все у них есть, готовят удар. Как всегда- неожиданный.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:36
      +1
      Я такие маневры часто произвожу. Просят сделать - я соглашаюсь. Сделать не сделал, но тут главное в просьбе вроде как и не отказал laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    +4
    "танковая коалиция" трещит по швам
    Теперь проблема в запчастях. Значит, изначально обещая поставить и при этом кричали громче всех с целью подтолкнуть других, знали, что собираются поставить танки подлежащие ремонту. Знали, что и с запчастями проблема, но обещали сами и наезжали на тех кто еще сомневался. Вся гнилая западная сущность вылезла из всех щелей.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:37
      +1
      Может думали Германия упрется с разрешением. Разведут руками и сойдёт на нет.
  6. PPD
    PPD Сегодня, 11:44
    0
    Дедушка сказал надо- значит надо. laughing
    А то в кусты сразу.
    Но, если более серьезно,- если нет запчастей, то какого и зачем на Россию тявкать?
    Может перед этим как минимум стоило запчасти проверить?
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:47
    0
    Как оказалось, Польша тоже не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по передаче немецких "Леопардов" Киеву.
    Да все у них есть, но они видят, что недогосударство сейчас трещит по швам, и деньги выбрасывать вместе с "Леопардами" желания не очень удачное.
    Поляки жаднее британцев.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:52
    0
    Сейчас скорее всего подходят деньги у США и они пытаются перекинуть финансирование ВСУ на Европу. А ЕС не готов к снабжению украинцев за свой счет. И поляки не хотят ,они пытаются отыграть свои слова обратно ,но грамотно
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:55
    0
    Все бла бла бла, только из-за того кто будет оплачивать банкет. Все есть и запчасти и исправные танки и прочее надо найти денежный мешок и это тот случай когда "плательщик" ничего кроме антирекламмы своих танков, освобождение Европы от их танков и замена на американские не получит, не говоря что немцам теперь придется ещё реже мыться и ездить по разбитым автобанам.
  10. Denis812
    Denis812 Сегодня, 12:03
    0
    Я не знаю верить ли польскому президенту или нет, но вот то, что у Жешува новое кладбище для войсковых и под Ополем новое кладбище для солнежов, вот это гораздо важнее.
    А то, что у меня мимо дома в Балице под Краковом теперь ВТА летает кратно реже чем в прошлом году - это ещё больше радует.
  11. Попандос
    Попандос Сегодня, 12:19
    0
    Цитата: Андрей Москвин
    "Звиздят"
    гонят дезу
    тянут время
    Смысл ваших предположений поясните?

    Запас должен быть на случай ведения войны, по умолчанию.
    Если с трибуны заявляют, что нет запчастей, то либо врут, либо тянут время с поставками, либо... (ваш вариант)
  12. Arifon
    Arifon Сегодня, 12:21
    0
    Этот, смотрю, тоже потихоньку в куртки бежевые-зелёные рядится стал. Слава Зелибобы не даёт покоя!
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:33
    0
    И танки поставить согласились... и по объективной причине не поставили. Никаких претензий ни со стороны России, ни от чубак.
    Молодцы паны, подтвердили свою хитрозадость, что тут скажешь...