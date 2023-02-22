Bloomberg: США планируют передать Украине высокоточные бомбы с дальностью поражения более 70 км

Власти США планируют передать украинской армии дальнобойные высокоточные бомбы с GPS наведением, способные поражать цели на расстоянии, превышающем 70 километров.Как сообщает американское издание Bloomberg, речь идет о системах Jdam-ER, которые могут прикрепляться к обычным неуправляемым бомбам массой от 220 до 900 кг. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстоянии до 72 км, а также в три раза увеличить дальность полета исходного боеприпаса.Американская корпорация Boeing в январе получила заказ на сумму 40,5 миллионов долларов от командования ВВС США. Судя по тому, что этот контракт является частью ранее заключенного заказа на Jdam, американские военные нашли способ программировать имеющиеся в распоряжении украинской армии советские истребители под запуск Jdam-ER. Согласно условиям контракта, он должен быть выполнен в конце июня текущего года, однако вызывает сомнения, что в распоряжении ВСУ к тому времени еще останутся советские истребители.Кроме этого, американские власти планируют передать Украине системы РСЗО GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров. Эти вооружения станут одними из самых дальнобойных из имеющихся в распоряжении украинской армии. Предполагается, что с их помощью боевики киевского режима смогут наносить удары по целям, расположенным в глубоком российском тылу, не создавая при этом риски прямой конфронтации между РФ и США.