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Bloomberg: США планируют передать Украине высокоточные бомбы с дальностью поражения более 70 км

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Bloomberg: США планируют передать Украине высокоточные бомбы с дальностью поражения более 70 км

Власти США планируют передать украинской армии дальнобойные высокоточные бомбы с GPS наведением, способные поражать цели на расстоянии, превышающем 70 километров.


Как сообщает американское издание Bloomberg, речь идет о системах Jdam-ER, которые могут прикрепляться к обычным неуправляемым бомбам массой от 220 до 900 кг. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстоянии до 72 км, а также в три раза увеличить дальность полета исходного боеприпаса.

Американская корпорация Boeing в январе получила заказ на сумму 40,5 миллионов долларов от командования ВВС США. Судя по тому, что этот контракт является частью ранее заключенного заказа на Jdam, американские военные нашли способ программировать имеющиеся в распоряжении украинской армии советские истребители под запуск Jdam-ER. Согласно условиям контракта, он должен быть выполнен в конце июня текущего года, однако вызывает сомнения, что в распоряжении ВСУ к тому времени еще останутся советские истребители.

Кроме этого, американские власти планируют передать Украине системы РСЗО GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров. Эти вооружения станут одними из самых дальнобойных из имеющихся в распоряжении украинской армии. Предполагается, что с их помощью боевики киевского режима смогут наносить удары по целям, расположенным в глубоком российском тылу, не создавая при этом риски прямой конфронтации между РФ и США.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/USAF
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29 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:15
    +1
    Уже передали.
    Они уже сегодня с утра в Донецке. (
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:22
      +5
      Не путайте,
      дальнобойные бомбы малого диаметра GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb)

      котрыми сегодня ударили, и
      система Jdam-ER

      это разные системы.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:24
        +6
        это я считаю-красная линия ! или ещё подождём, "минитменов" ?
        1. Alexandr2637
          Alexandr2637 Сегодня, 11:48
          -1
          это я считаю-красная линия !

          Зелёные они какие-то, эти красные линии... no
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 11:36
        +1
        Цитата: Попандос
        это разные системы.

        Да, разные. И бросать их надо с большой высоты, а то не долетят никуда. Наши истребители в аккурат добьют всех, кто не на бреющем с максимальных дистанций. А для GLSDB - это ПВО. Придется усиливать. И дальних БПЛА, для охоты на пусковые.
        1. Bulrumeb
          Bulrumeb Сегодня, 12:05
          0
          Нет их, дальних БПЛА. Совсем нет в войсках участвующих в СВО.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:16
    +12
    Когда до нас доходят подобные новости данное вооружение обычно уже находится на территории краины или Польши.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:16
    +8
    Статья опоздала на несколько недель... amЭти бомбы уже падают на наших людей и их жилища..
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Статья опоздала на несколько недель... amЭти бомбы уже падают на наших людей и их жилища..

      уверены что эти ? авиация в порядке у окраины ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:39
        +1
        В статье сказано не только о авиабомбах..
  4. Lapa
    Lapa Сегодня, 11:23
    +2
    В Мариуполь сегодня ночью уже прилетело :(
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:25
    0
    американские военные нашли способ программировать имеющиеся в распоряжении украинской армии советские истребители под запуск Jdam-ER.

    А в чём проблема, если:
    речь идет о системах Jdam-ER, которые могут прикрепляться к обычным неуправляемым бомбам массой от 220 до 900 кг.

    Хоть на земле вводи задание...
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 11:42
      0
      А в чём проблема, если:
      речь идет о системах Jdam-ER, которые могут прикрепляться к обычным неуправляемым бомбам массой от 220 до 900 кг.

      Хоть на земле вводи задание...

      Проблема в том, что в момент, предшествующий сходу бомбы, в ее мозги должна быть с самолета передана информация о его скорости, азимуте, высоте, тангаже. Как решили эту проблему осветили в публикации Нью-Йорк Таймс от 23 декабря прошлого года.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:26
    0
    Власти США планируют передать украинской армии дальнобойные высокоточные бомбы с GPS наведением
     Не планируют, передали.И давненько и уже применяют.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:29
    +5
    Если мы не ликвидируем полностью и окончательно государство Украина - эта война будет вечной.
    Освобождением одного только Донбасса война не закончится, надо полностью разгромить ВСУ до Киева и Одессы точно.
    По крайней мере на ближайшие 10 лет - точно мира не будет.
    Путину пора перестать принимать полурешения и пора уже начать воевать, наступать, побеждать и освобождать всю Украину по настоящему, как её освобождал в 1943 - 1944 годах Сталин.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:53
      +2
      освобождать всю Украину по настоящему, как её освобождал в 1943 - 1944 годах Сталин.

      Это конечно здорово, но - остаётся за кадром самый главный вопрос. Что делать со свидомитами-то?? Тут опыт товарища Сталина не поможет - кишка тонка у наших нонешних решить вопрос как он.. Да и у него-то если честно не совсем убедительно вышло..
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:29
    +3
    что касается именно этих бомб то тут много вопросов .. это оружие должно применятся с авиации и высот от 4000м. на данный момент авиация противника на таких высотах работать не может..
    1. arkadiyssk
      arkadiyssk Сегодня, 11:39
      +1
      Понятно что не летает, вот только в случае JDAM истребителю достаточно выйти на такую высоту сбросить бомбу и опять нырнуть под радиогоризонт. Не успеют сбить - если только ближним ПВО типа Тора Панциря, но они под него не полезут.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 11:48
        0
        это в теории легко. единичные пуски возможны. но массовых не будет. отследить самолет легче чем танк.
  9. Oldi
    Oldi Сегодня, 11:35
    +2
    Здесь выход только один - тотальное, бескомпромиссное уничтожение живой силы и техники , живой силы обязательно! Не успел поднять руки, замешкался - в расход. В приоритете должно быть уничтожение логистики, это ясно давно, с этим явно есть сложности, в том числе политические видимо...
    Жёстче надо действовать в таких условиях! Чудовищное количество потомков Бандеры, такое не перевоспитывается. Выжигать без жевания соплей про оболваненный народ и т.д.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:36
    +1
    Планируют, значит уже передали. Во всяком случае, мы должны относиться к таким сообщениям именно так. И, действовать соответственно. Хотя... о чем это я?
  11. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 11:40
    -1
    Российское патриотическое общество разделилось на две части. Одни видят, что происходит, другие - верят Путину.
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:44
    0
    короче всу по тылам стала бить вот и все !
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:45
    0
    Ну конечно же жпс работает вдоль всей линии фронта и никто ее сигналы не глушит, ибо разрешения нет. Чего бы таким бомбам не летать? А между тем понад усей Украиной эта система уже год как не должна работать. Она не то что работает, а и в самой РФ благополучно работают 19 базовых контрольно-измерительных станций этой системы. А сколько их на Украине? И все целехоньки. А именно они дают точность определения координат. Для таких бомб и не только.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    +1
    Вот и ответ на вопрос об окончании войны . Чем дальнобойнее вооружение ,тем больше требуется отодвигать границы .И тут не получится Минск 3-4-5,тут только безоговорочная капитуляция
  15. Кустодий
    Кустодий Сегодня, 11:52
    +1
    Нужна полноценная мобилизация, в первую очередь подписчиков ВО, тут куча латентных полководцев и суперсолдат
  16. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:01
    +1
    Польскогдровские самолёты готовят к летнеосеннему наступлению. Только так же как и немцы применив тигр под Ленинградом позволили нашим военным захватившим танк обстрелять и подготовиться к поражению его так и сейчас уже применяют и соответственно подпилив наше ПВО и мы подготовимся, орки одним словом хвальбуны.
  17. Rybkin
    Rybkin Сегодня, 12:02
    +1
    Ну и пора бы американцам на себе гд
    е-нибудь в какой-нибудь оризонщине или огайщине испытать эти дальнобойные высокоточные бомбы с GPS! Где там Петров с Бошировым с их командиром,котом Скрипалей,майором ГРУ?
  18. Комментарий был удален.
  19. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 12:28
    0
    Необходима армия численностью пять миллионов человек, один миллион танков Армата, и примерно десять миллионов стратегических бомбардировщиков. Сначала ковровая бомбардировка, потом танки и пехота. И на этом всё, можно принимать капитуляцию.