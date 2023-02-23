Бой с конвоем Rp.118Ki 11 мая 1944 года: Победа ВВС СФ СССР «по очкам» с минимальным отрывом

Крупный немецкий конвой Rp.118Ki после выхода из Ло-фьорда вечером 10 мая 1944 года был обнаружен самолетом-разведчиком Северного Флота СССР. До того, как вражеские корабли вошли в зону действия наших истребителей, штаб ВВС СФ разработал план операции.
Согласно историческим справкам, последний был весьма оригинальным. Суть в том, что в первой волне должны были идти не штурмовики, а высотные бомбардировщики-торпедоносцы.
Задумка заключалась в том, что сбрасываемая с большой высоты и спускающаяся на парашютах торпеда, после приводнения и погружения начинала двигаться по спирали. Это должно было вынудить корабли противника выполнять маневры с целью так называемого уворота и тем самым «сломать» строй.
Первый массированный налет на караван, состоящий из трех волн, начался в ночь с 10 на 11 мая. При этом уже первой группе удалось потопить немецкий сторожевик «V 6113». Позднее разведка сообщила и о других потопленных кораблях противника (по итогам противостояния информация не подтвердилась). Между тем, в составе каравана находилось еще как минимум шесть крупнотоннажных судов.
Для уничтожения конвоя было принято решение провести вторую массированную атаку из пяти волн, что, впрочем, так и не привело к выполнению поставленной цели. Rp.118Ki таки добрался до конечной точки маршрута в Бёк-фьорде. Правда позднее его корабли подверглись следующим атакам уже при разгрузке.
Всего в ходе двух вышеупомянутых атак ВВС СФ было произведено 270 самолетовылетов. Наши войска потеряли 6 самолетов.
В то же время, немцы потеряли сторожевик и три истребителя. Легкие повреждения получил пароход «Белпамелла». Потери вермахта среди личного состава – 11 убитыми и более 20 раненными.
В итоге, можно сказать, что это была победа ВВС СФ СССР «по очкам» с минимальным отрывом, но главная цель все же не была выполнена, и на то были свои причины.
Подробно о событиях 11 мая 1944 года рассказывает историк Андрей Латкин: