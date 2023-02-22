Американский институт изучения войны: Российские силы перерезали трассу Е40 к северо-западу от Артемовска

Силам российской армии удалось перерезать дорогу Е40 к северо-западу от Артемовска (Бахмута). Об этом говорится в очередной сводке Американского института изучения войны.
Согласно сводке, на снятых 14 февраля и обнародованных 20 февраля материалах с указанием геолокации можно увидеть, как танки ВСУ атакуют российскую пехоту в лесополосе вдоль участка дороги Е40 Артемовск-Славянск. Кадры являются подтверждением того, что российской армии удалось полностью перерезать трассу Е40 на участке к северо-западу от Артемовска.
По мнению американских аналитиков, то, что после перерезания трассы украинские силы не оставили Артемовск, указывает на то, что эта дорога не является жизненно важной транспортной артерией, без которой невозможно снабжать группировку ВСУ в городе. Однако, судя по многочисленным заявлениям руководства киевского режима, Артемовск пытаются представить в виде своеобразного символа "стойкости украинской армии", и ради этого командование ВСУ не считается с катастрофическими потерями.
Однако в распоряжении ВСУ еще остались для снабжения группировки в Артемовске другие трассы, ведущие в населенный пункт через Часов Яр, но их перерезание является лишь вопросом времени. В настоящее время к ним продвигаются с севера и юга российские войска, пытающиеся сделать невозможным снабжение или организованное отступление украинских боевиков из города, что приведет к полному уничтожению находящихся в Артемовске боевиков киевского режима.