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Захарова: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским

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Захарова: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским

Состояние украинского президента можно охарактеризовать как «бессильная злоба». Этим можно объяснить нападки Зеленского на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за то, что тот «посмел» упрекнуть главу киевского режима за его действия в отношении Донбасса.

Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников

- заявил Зеленский.

Он также упрекнул итальянского премьера за то, что ему никогда не приходилось поспешно собирать чемодан посреди ночи,

Но дело в том, что в далеком детстве Берлускони доводилось испытать бомбардировку своего города самолетами союзников, когда шла Вторая мировая война и в Италии правил фашистский режим Муссолини.

Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году

- рассказывал ранее экс-премьер в одном из интервью.

Таким образом, отметила Захарова, Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским, а действия антигитлеровской коалиции – с российской спецоперацией.

Ранее Сильвио Берлускони говорил, что киевский режим мог бы легко предотвратить сегодняшний конфликт на Украине. Для этого было бы достаточно отказаться от агрессивных действий против республик Донбасса. Бывший глава итальянского правительства также предположил, что благодаря своему влиянию на Киев Соединенные Штаты могли бы заставить украинских военных прекратить огонь
Использованы фотографии:
https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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16 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:50
    +4
    благодаря своему влиянию на Киев Соединенные Штаты могли бы заставить украинских военных прекратить огонь

    Могли бы. Только США это не выгодно. Да и цель они ставили совсем другую.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:59
      +2
      могли бы заставить украинских военных прекратить огонь

      а зачем, если у америкацев прямо противоположная задача?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:02
      +3
      Захарова: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским


      Да они хуже любых фашистов так как обращаются,что со своими, что с чужими людьми. Вы что его пристыдить решили,на слезу пробить что ли?Безнадёжный номер.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 12:11
        +1
        Он не говорил что тот этого не испытывал, а скорее намекал, что может все это получить. Террор мирным жителям Донбаса он и устроил.
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:51
    +5
    Зеля существо, в своём роде, уникальное - радужный фашист-еврей
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:52
    -1
    Пожалуйста....нет,не так...-ПОЖАЛУЙСТА, прекратите эти войны в виде публичных заявлений за которыми ничего не следует,это недостойно моей страны!!!
    Мы на сцене стендапа что ли?
    Сначала даём гарантии безопасности Зеленскому, не трогаем ни его, ни его свору уже год с момента начала СВО, но усиленно воюем с ним в медиа-пространстве.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:59
      +2
      Сначала даём гарантии безопасности Зеленскому, ни трогаем ни его, ни его свору уже год с момента начала СВО, но усиленно воюем с ним в медиа-пространстве.

      Даже, к сожелению, и в медиа пространстве не воюем. Перлы зеленского печатаются, в России, на первых полосах новостных агенств.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:54
    +3
    А что?К дому Зеленского подьезжали танки и убили его родственников? belay
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 11:56
      +4
      Нет,он успел чемодан собрать laughing
      .....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:58
        +1
        Выжил только он один?Потрясающая жизнестойкость!
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:02
      +2
      К дому Зеленского подьезжали танки и убили его родственников?

      может быть в поместье Зеленских в Израиле что-то произошло?
  5. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 11:55
    -5
    Гляжу, Захарова уже стала "звездой" Военного Обозрения. А стоит ли на эту ... переводить бумагу и чернила, пусть даже электронные?
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 12:04
      +2
      Цитата: МБРШБ
      Захарова уже стала "звездой" Военного Обозрения.

      На мой взляд, вы правы только в одном: Зеленский - не тот уровень, чтобы Мария Захарова тратила на него буквы. В МИДе РФ нужно ввести должность младшего пресс-секретаря, "гарного хлопца", который бы простыми словами, но в пределах нормативной лексики посылал деятелей уровня Зеленского и прочих Аннален туда, где им место.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    +2
    упрекнул итальянского премьера за то, что ему никогда не приходилось поспешно собирать чемодан посреди ночи
    А куда это Зеленский бегал посреди ночи да еще с чемоданом? Деньги прятал или собирался до канадской границы добежать (О. Генри)?
  7. Arifon
    Arifon Сегодня, 12:17
    0
    "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников..."
    Вот как можно лихо вертеться! Спрашивают, почему началась эта война, а вы 8 лет бомбили Донбасс и убивали людей там?! Всё просто - говорите, что это вас бомбили ракетами и к вам подъезжали танки и гибли ваши родственники. И всё - раз на 360 градусов - и вы всё объяснили, все вам поверили и правда теперь на вашей стороне
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:21
    0
    Кто такой Берлускони ? Его там пинают и поносят в СМИ ,он путинский приспешник .Что бы он не говорил ,это уже не имеет значения