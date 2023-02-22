Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки , никто не убивал его родственников

Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году

Состояние украинского президента можно охарактеризовать как «бессильная злоба». Этим можно объяснить нападки Зеленского на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за то, что тот «посмел» упрекнуть главу киевского режима за его действия в отношении Донбасса.Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.- заявил Зеленский.Он также упрекнул итальянского премьера за то, что ему никогда не приходилось поспешно собирать чемодан посреди ночи,Но дело в том, что в далеком детстве Берлускони доводилось испытать бомбардировку своего города самолетами союзников, когда шла Вторая мировая война и в Италии правил фашистский режим Муссолини.- рассказывал ранее экс-премьер в одном из интервью.Таким образом, отметила Захарова, Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским, а действия антигитлеровской коалиции – с российской спецоперацией.Ранее Сильвио Берлускони говорил, что киевский режим мог бы легко предотвратить сегодняшний конфликт на Украине. Для этого было бы достаточно отказаться от агрессивных действий против республик Донбасса. Бывший глава итальянского правительства также предположил, что благодаря своему влиянию на Киев Соединенные Штаты могли бы заставить украинских военных прекратить огонь